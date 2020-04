Djuren intar städerna under coronakrisen

Vildsvin i Barcelona, ankor i Frankrike och fåglar i Venedig. Djuren intar städerna när de töms på turister och lokalbor är hemma i karantän eller praktiserar social distansering. Här är några klipp och bilder från världen där djuren intagit städerna.

En get på Wales stängda gator. Foto: GettyImages

Apor i Thailand

I Thailand har frånvaron av turister orsakat ett udda spektakel. Tusentals apor, som annars matas av turister, har intagit staden Lopburi i jakt på mat. En lokalbor berättade hur aporna kastade sig över varandra när någon hittade en banan att äta.

Getter i Wales

I staden Llandudno har getter hittat in till staden för att äta frukost, lunch, middag och en och annan kvällmåltid i folks trädgårdar och stadens parker.

Pumor i Chile

I Santiago har pumor vågat sig långt in i staden och över höga murar in i folks trädgårdar.

Hjortar i Japan

Staden Nara är känd för sina hjortar och tusentals turister brukar besöka platsen och mata djuren. Nu har hjortarna lämnat Nara Park och letat sig in i staden för att hitta mat efter att turisterna försvunnit.

"Var är min mat"? Foto: GettyImages

Hjortarna har intagit staden i jakt på mer mat. Foto: GettyImages

Apor i Indien

Utanför staden Bhubaneswar ligger Udayagiri and Khandagiri Caves – spektakulära grottor karvade ur berget. Aporna där lever på den mat som turister gett dem och under landets "lockdown" har man satt in nödåtgärder för att mata aporna.