Guide: Rundresa i Ecuador

Vagabonds sydamerikaexpert Henrik Brandão Jönsson guidar till Cuenca och Quito.

Höjdsjukan gör att man måste gå långsamt på vulkanen Pichincha. Foto: Anders Kristensson

Snabbfakta Ecuador:

Invånare: 16 miljoner.

Valuta: amerikanska dollar.

Tidsskillnad: – 6 tim.

Visum: alla turister får 90 dagar vid ankomst.

Mobil: Claro heter bästa bolaget att köpa kontantkort från.

Väder: i Quito pendlar temperaturen på grund av höjden över havet mellan 25 grader på dagarna och ner till 12 grader nattetid. Nov–april brukar det också regna på eftermiddagen. Cuenca har liknande klimat. I Amazonas är det tropiskt klimat som gäller, likaså vid stillahavskusten.

Resa hit:

Billigaste t/r-biljetten Stockholm–Quito, strax under 7 000 kr, får du med American Airlines via London och Dallas. Lufthansa flyger via Frankfurt och Bogotá för drygt 8 000 kr. Snabbaste resan blir det med Iberia via Madrid och KLM via Amsterdam som går på drygt 9 000 kr från Stockholm, Göteborg eller Köpenhamn. Väljer du KLM kan du dessutom flyga till Quito från Linköping (som har direktflyg till Amsterdam).

Hyra bil

Det är gott om hyrbilsuthyrare med utlämning på flygplatsen i Quito (Mariscal Sucre International Airport). Avis (avis.se), Budget (budget.com) och Thrifty (thrifty.com.ec) med flera har såväl vanliga småbilar som fyrhjulsdrivna jeepar och SUV:ar. Förutom körkort som är minst ett år gammalt krävs pass och formellt sett också internationellt körkort, även om det inte alltid efterfrågas. Utfärdas i Sveriges av bland andra Kungliga automobilklubben (KAK) och Motormännens riksförbund (läs mer på transportstyrelsen.se).

Äta

I Cuenca åt vi fantastiskt gott på El Mercado som har utsikt över floden. Grillad bläckfisk och räkor från Stilla havet. Vill man ha mer genuin husmanskost kan man välja Raymipampa vid Parque Calderón. På eftermiddagen är det skönt att hänga på Café Azuls uteservering på Plaza San Sebastian som ligger vid stans bästa konstmuseum.

Huvudstaden Quito försöker komma ikapp Lima som det bästa andinska köket och genom-går just nu en restaurangrevolution. En av de bästa restaurangerna är Nuema i boutiquehotellet Illa Experience (illaexperiencehotel.com) på Calle Junin E1-44/Juan Pio Montufar i gamla stan. Ägaren och kocken har tidigare arbetat på Noma i Köpenhamn och använder råvarorna från Amazonas, Anderna och Stilla havet i en skön blandning.

Bästa söndagsbrunchen finns på hipster-stället Laboratorio (laboratorio.rest) i stadsdelen Mariscal.

Missa heller inte Ecuadors snabbmatskedja Los Cebiches de la Rumañahui som serverar utsökta skaldjursrätter. Testa havssnäckorna!

Festa

Cuenca är ingen partystad. De flesta ställen stänger elva då de stenbelagda gränderna redan gapar tomma. I Cuenca är det morgnarna som gäller. Huvudstaden Quito är tvärtom och runt Plaza Foch kryllar det av barer och restauranger. Bästa musikstället är El Pobre Diablo (elpobrediablo.com) som har band flera gånger i veckan.

Några kvarter därifrån ligger hipsterbaren Indie Beer Company på Joaquin Pinto E7-68 och Diego de Almagro som har kvarterets bästa öl. Vill du fortsätta är det bara att söka sig uppför gatan Reina Victoria som är kantad av barer. Bästa ölen dricker du på La Compañía Beer House i hörnet av Borrero och Honorato Vásquez.

Sebastián på restaurangen Quitu Identidad Culinaria vet hur man handskas med råvarorna.

Sevärdheter i Quito

Gamla stan är något man inte får missa i Quito. Bäst är att gå i kvarteren runt Plaza de la Independencia och besöka jesuitkyrkan La Compañia de Jesús som är täckt av 23 karats bladguld. Även San Francisco-kyrkan och torget utanför är värd ett besök. Många vandrar också nerför gågatan La Ronda som är Quitos första gata och som har blivit en turistattraktion. Var försiktig, ficktjuvarna har hittat hit också. I gamla stan finns flera mysiga grönsaksmarknader där det går att köpa te gjort av kokablad och annat nyttigt.

Att ta linbanan El Teleferico upp till vulkanen Pichincha är något att rekommendera. Här kan man för några dollar hyra en häst och rida omkring i det andinska landskapet med utsikt över det vackra Quito.

Den guldklädda jesuitkyrkan La Compañía de Jesús.

Bo

I Amazonasregionen är det lätt att hitta ett rent dubbelrum för 300 kr natten med frukost. Vill man ta in på en lodge i regnskogen blir det betydligt dyrare. I Cuenca bodde vi på kulturminnesmärkta Hotel Boutique Los Balcones som ligger endast två kvarter från stadens finaste torg. Trots läget och standarden kostade dubbelrummet inte mer än 600 kr/natt.

hotellosbalconescuenca.com

För att fira att jag slutligen kom till Quito efter 25 års resande i Latinamerika tog vi in på Casa Gangotena som anses vara det bästa hotellet i Sydamerika. Som att bo i ett överklasshem från 1800-talet. Billigaste rummet kostar 3 600 kr/natt.

casagangotena.com/en/

Ett betydligt billigare, men ändå lyxigt hotell är Anahi Boutigue Hotel i stadsdelen Mariscal. Fantastiska rum för 900 kr/natt och bra läge i närheten av nöjestorget Plaza Foch.

anahihotelquito.com/en/

Om man är budgetresenär kan man bo på Jhomana Guesthouse som ägs av svensken Patrick Brodin som också driver ecuadorbloggen.se. Ett dubbelrum kostar 400 kr/natt.

jhomana.com