48 timmar i Helsingfors – en weekend med finsk design och lyxkrogar

Trots sin närhet så är det få svenskar som väljer Helsingfors när det vankas weekendresa. Så dumt! Fredrik Brändström besökte en underskattad stad som inte står stilla.

Helsingfors pampiga centralstation – missa inte! Foto: Grigory Bruev - stock.adobe.com

Fredag

Checkar in på Lilla Roberts (Lilla Robertsgatan 1–3) ett mysigt boutiquehotell i art deco-stil på en lugn gata med nära till det mesta. Ett kvarter bort ligger Helsingfors snygga och behändiga Designmuseum, så vi inleder med en snabbkurs i det imponerande finska design- och innovationsundret, från Alvar Aalto till Angry Birds. Provsitter Eero Aarnios klassiska Åskbollenfåtöljer och drabbas av habegär vid åsynen av färgglada Jopocyklar från 1970-talet.

Området vi befinner oss i har döpts om till Design-distriktet, ett smart PR-trick för att marknadsföra Helsingfors som designhuvudstad. Här hittar man otaliga små butiker och gallerier som säljer finsk design, mode, smycken, möbler och konst.

Lilla Roberts. Stilfullt boende med bra läge.

Artek nere i city startades av nämnde legenden Aalto och hans fru Aino och har nu butiker på flera ställen i världen men flaggskeppet ligger på Centralgatan 1 B. Tidlös möbeldesign, dyrt men inspirerande att titta på. Vill man skeppa en pjäs hem till Sverige går det också att ordna. Artek har även en butik med begagnade möbler mittemot vårt hotell på Lilla Robertsgatan 4–6.

Nej, dags för en aperitif! På stans mest ärevördiga hotell, Kämp (Norra Esplanaden 29), tar vi ett glas bubbel. Här spenderade nationalkompositören Jean Sibelius och dåtidens konstnärs- och författarelit en stor del av sin fritid i början av förra seklet. Vi kastar en blick på de välstrukna vita linnedukarna på Kämps sobra brasseri, men bestämmer oss för att satsa på något mindre formellt.

Yes Yes Yes (Stora Robertsgatan 1) är en populär vegetarisk bistro i en före detta McDonald'srestaurang. Här bjuds det på delikata smårätter som borde kunna omvända den mest inbitna karnivor. Vi satsar bland annat på risotto med trumpetsvamp, tandooribröd med dipp på avocado, mynta, pistagenöt, parmesan och thai-basilika och nuggets av squash och fetaost.

Den långa bardisken lockar till häng efter middagen men vi förflyttar oss istället ett stenkast till mysiga Bier-Bier (Skillnadsgatan 13), en pub med bra öllista, bekväma läderfåtöljer och gemytlig stämning.

Lördag

Startar morgonen med ett dopp på Finlands äldsta simhall på Georgsgatan 21 b. Fram till 2001 var badkläder förbjudna på detta pampiga badetablissemang, idag får man välja själv om man vill simma med eller utan stass. Tar det säkra för det osäkra och simmar med byxor på och rundar av med en bastu, when in Finland. OBS! separata tider för dam- och herrbad.

Efter badet tillbaka till hotellet för frukost och sedan ner till centrum. Efter ett par timmars shopping sjunker jag ner i en fåtölj inne på Akademiska Bokhandeln (Norra Esplanaden 39). Har en fäbless för bokaffärer av klassiskt snitt och denna kan mäta sig med de bästa i London eller Paris. Bra utbud på både svenska och engelska böcker och tidningar.

Juuri. Tapas i finsk tappning. Foto: Riku Pihlanto / Visit Finland

När matsuget så småningom gör sig påmint bestämmer vi oss för att testa hajpade Juuri (Högbergsgatan 27), en avslappnad lyxkrog där man serverar sapas, det vill säga suomi tapas.

Finsk mat har väl aldrig orsakat kaskader av lovord från omvärlden, men på senare år har det hänt mycket på restaurangfronten i Helsingfors. På ställen som Juuri har man insett värdet av att ta vara på den lokala matkulturen och de nordiska råvarorna.

Man kan beställa vanliga varmrätter men grejen här är att beställa smårätter som man kan dela på (7,80 euro/styck), vi väljer bland annat fasan med svamp, sill med gulbetor och äpple och lamm med gurka.

Goda cocktails på A21. Foto: Frida Norre

Vi fortsätter vidare för en drink på A21 (Annegatan 21) som har funnits i tio år och hunnit bli en institution på Helsingfors barscen. Ett opretentiöst ställe som gärna sätter en finsk touch på sina cocktails, vissa av drinkarna serveras till exempel på en bädd av mossa.

Stiliga och dyra drinkar i all ära, en öl på en sjavig pub känns på något sätt mer helhjärtat finskt. Alldeles i närheten ligger bohemiska biljardhallen Corona (Eriksgatan 11), ägd av Finlands mest kända filmregissörer, bröderna Kaurismäki.

Går du igång på össtatskitch alternativt vill känna dig som en rollinnehavare i en Kaurismäkifilm så kika in på grannkrogen Moskva, med en atmosfär à la sorgkantad kvarterskrog i det forna Sovjet.

Söndag

Tempelplatsens kyrka är en av stans mest kända sevärdheter och liknar ingenting annat – en underjordisk kyrka insprängd i urberget, men genom stora fönster i taket sipprar ljuset in. Man behöver inte vara religiös för att förtrollas av atmosfären och den fantastiska akustiken här inne.

Sinnesfrid på Tempelplatsens kyrka.

Tar senare spårvagnen upp till Kallio för att ta tempen på det unga och trendiga Helsingfors. Om du undrar var stadens hipsterpopulation håller hus så är det nämligen här i Kallio eller Berghäll som det heter på svenska. Området är fortfarande hyfsat oexploaterat och fortfarande lite skönt ruffigt. Här finns gott om second hand-, vintage- och skivaffärer och en hel del coola barer.

Björnparken är något av epicentrum för denna dynamiska stadsdel. Idag är det söndag och väldigt stillsamt men tar en kaffe inne på gulliga Bear Park Café. På Rupla, ett kafé/galleri längs huvudstråket Helsingegatan äter jag lunchbuffé med inspiration från Mellanöstern, omgiven av mammor med konstnärlig look och barnvagn.

Jag är ganska säker på att detta område kommer se annorlunda ut om ett par år, men förhoppningsvis dröjer det inte så länge tills jag återser Kallio och Helsingfors igen.

Foto: Johan Marklund

Fredrik Brändström, chefredaktör

Därför valde jag Helsingfors: snygg design & arkitektur, jordnära och trevlig atmosfär. Staden är inte jättestor, utan lätt att promenera runt i och utforska på ett par dagar.

Missa inte:

Helsingfors Centralstation. Pampig byggnad som är värt ett besök även om du inte tänkt fortsätta din rundresa genom landet. Härifrån kan man också ta tåget vidare till ryska St Petersburg (3,5 timmar).

Bra att veta:

Alla gator och stadsdelar har både svenska och finska namn. Stadsdelen Kallio heter t ex Berghäll på svenska, Punavuori heter Rödbergen.

Fakta

Valuta: 1 euro = drygt 10 kr.

Så tar du dig dit: Direktflyg med Finnair, SAS, BRA och Norwegian. Färja med Tallink Silja Line och Viking Line avgår från Stockholm.