Guide: Norra Portugal

Vagabonds guide till norra Portugal. Tips på boende, sevärdheter och restauranger.

Foto: Jacob Zocherman

Fakta norra Portugal:

Största förtjänster: Bra för vandringar, vin och mat.

Körsträcka: drygt 45 mil.

Bäst tid att resa hit: april–juni eller sep–nov.

Start- och slutpunkt: Porto, Portugals näst största stad med 1,4 miljoner invånare.

Bäst tid att åka

Norra Portugal bjuder på heta somrar och milda men regniga vintrar. Våren börjar tidigt, ofta med blommande växter redan i februari. Åker du april–juni eller sep–nov undviker du både högsäsong och värsta hettan. Under sep–okt är det vinskörd i Dourodalen.

Resa dit

TAP, KLM, Air France, Lufthansa och Brussels Airlines med flera flygbolag erbjuder smidiga förbindelser till Porto från Stockholm, Göteborg och Köpenhamn. Resan tar totalt 5–6 timmar inklusive byte i Lissabon och kostar från ca 2 500 kr och uppåt. Norwegian flyger direkt från Skandinavien till Lissabon. Ving och Apollo erbjuder cityresor till Porto. BK Wine Vinresor, Favoritresor och Temaresor har guidade vinresor till Porto och Dourodalen, medan Travl erbjuder vandringsresor i samma område. Cykelturer längs den portugisiska atlantkusten arrangeras bland annat av Evertrek. Lokala arrangören

A2Z (a2z-adventures.com) erbjuder trekking i Parque Nacional da Peneda-Geres, cykelturer i Dourodalen, mountainbiking och annat i sällskap av kunniga och entusiastiska guider med stor lokalkännedom.

Resa runt

Bil Buss och tåg fungerar mellan städer, men vill du besöka vingårdar eller nationalparker blir allt så mycket lättare med hyrbil eller cykel. Hyrbil kostar från 800 kr per vecka och uppåt.

Cykel Hyra av mountainbike i Porto kostar 12 euro per dag hos Vieguini (vieguini.pt). Cykelvänliga hotell och cykelrutter listas på bikotels.com. I Amarante, öster om Porto, börjar cykelleden Ecopista da Linha do Tamega, som bland annat når Mondim de Basto. I centrala Portugal väntar också spännande Ecopista do Dao.

Buss Avgår från Porto till bland annat Amarante (1 tim), Braga 1,5 tim) och Peso da Regua (3 tim) samt Vila Real som har bussförbindelse med Mondim do Basto. Från Braga avgår buss till Caldas do Geres (1,5 tim).

Tåg till Dourodalens vinodlingar. Klassiska järnvägslinjen Linha do Douro avgår dagligen från Porto mot vinhuvudstaden Peso da Regua (ca 2 tim), Pinhao (ca 2,5 tim) och slutstationen Pocinho (3,5 tim).

Båt Under säsong avgår turbåtar från Porto till Dourodalens vinodlingar. Dagsturer kostar 120 euro.

Mer info finns på portotours.com

Trottoargrillade sardiner.

Bo

Porto

Duas Naçoes. Centralt backpackerhotell. Dubbelrum 400–500 kr, plats i sovsal 190 kr. Praça Guilherme Gomes Fernandes 59. duasnacoes.com.pt

Guesthouse Douro. Romantiskt boende med storslagen flodutsikt. Dubbelrum från 1 400 kr. Rua Fonte Taurina. 99–101. guesthousedouro.com

Porto River. Flodnära boutiquehotell i Portos historiska kärna. 1 750–3 000 kr/natt.

Rua dos Canastreiros 50. portoriver.pt

Dourodalen

Quinta Nova, Portugals äldsta vinhotell. Stämningsfullt och romantiskt. Lika mycket upplevelse som boende. Dubbelrum från 2 000 kr. quintanova.com

Quinta da Pacheca. Elegant och ombonat boende på vingård med anor från 1500-talet. Ligger vid floden, mittemot vinhuvudstaden Peso da Regua. Dubbelrum från 1 300 kr. quintadapacheca.com

Quinta do Tedo, där floderna Douro och Tedo möts. Dubbelrum från 900 kr. quintadotedo.com

Parque Nacional da Peneda-Geres Aguas do Geres. Klassiskt spa-hotell med lång historia och romantisk park. Dubbelrum från 900 kr. Av Manuel Francisco da Costa 16, Caldas do Geres. aguasdogeres.pt

Parque de Cerdeira. Camping, stugor och pool. Hyr ut cyklar. Rua de Cerdeira 400, Campo do Geres. parquecerdeira.com

Sobre Nature. Tre gamla bondgårdar som förvandlats till stämningsfullt boende. Ligger 1,5 mil från Lindoso. sobrenatura.com

Middag med vy. DOC längs Dourofloden.

Äta

Porto

DOP. Michelinbelönad stjärnkrog som serverar traktens smaker i historisk byggnad. Largo de Sao Domingos 18. ruipaula.com

Restaurante Os Lusiadas. Stjärnprydd fiskrestaurang ett stenkast från fiskehamnen i Matosinhos. Har bland annat hummer, havsabborre och saltdoftande bacalhau på menyn. Rua Tomás Ribeiro 257.

Café Santiago. Enkelt och billigt kafé där du testar Portospecialiteten francesinha, en kolesterolrik variant på club sandwich toppad med pikant tomatsås. Rua de Passos Manuel 226.

Mondim de Basto

Casa da Cáinha. De vidunderliga stekarna på lokalproducerat kött från traktens unika oxar av rasen maronesa, motiverar hela resan hit. Detsamma gäller husets lätt pärlande vin av vinho verde-typ, tel +351-965 867 536.

Dourodalen

DOC. Återigen en Michelinbelönad stjärnkrog under Rui Paulas ledning. Fantastisk mat och fantastiska viner från Dourodalens omgivningar. Skön uteservering på terrass intill floden. Set-menyer från ca 80 euro. Folgosa. ruipaula.pt

Trás-os-Montes, landet bakom bergen.

Sevärdheter

Dourodalens vingårdar

Peso da Regua är inofficiell huvudstad för området. På järnvägsstationen finns Rota do Vinho do Porto som har info om traktens vingårdar. Börja gärna med besök på pedagogiska Museu do Douro som förutom spännande utställningar om vinframställning i Dourodalen även har restaurang, bar och presentbutik.Flera av vingårdarna mellan Peso da Regua och Pinhao erbjuder guidade vandringar och provsmakning. Quinta Nova, Quinta da Pacheca och Quinta do Tedo, tillhör våra favoriter.

Braga

Historisk stad med livligt universitet och mängder av kyrkor som gett smeknamnet Portugals Jerusalem. Stämningsfull stadskärna med skuggiga 1600-talstorg och imponerande katedralen Sé. På en grön höjd strax utanför Braga väntar också pilgrimsmålet Escadaria do Bom Jesus med pampig barocktrappa.

Parque Nacional da Peneda-Geres

Portugals enda nationalpark. Populärt för både trekking och turer med mountainbike. Byarna Caldas do Geres och Campo do Geres är bra startpunkter.

Parque Natural do Alvao

200 meter höga vattenfallet Fisgas de Ermelo dundrar ner mellan skarpa berg i en dramatisk kanjon. Flera spännande trekkingleder plus fint landskap för turer med mountainbike. I omgivningarna också vackra och ålderdomliga byn Ermelo.