Guide till Lofoten

Vagabonds guide till Lofoten.

Resa hit

SJ kör nattåg varje kväll året runt Stockholm–Narvik. Resan tar 18 tim och 43 min och liggvagn kostar från 574 kr enkel resa. Därifrån tar du buss till Svolvaer i Lofoten (4 tim). Eller flyg med SAS eller Norwegian till Tromsö eller Bodö och vidare med Widerøe till Stokmarknes, Andenes (Vesterålen), Svolvaer eller Leknes (Lofoten). Tidtabeller och info på sj.se och 177nordland.no.

Ta sig runt

Att köra bil på öarna i Vesterålen och Lofoten ger förstås friheten att åka vart du vill, när du vill. Hyrbilar går att beställa från kända firmor som Avis, Hertz, Europcar vid flygplatserna i Stokmarknes, Andenes, Svolvaer och Leknes. Även bussar trafikerar öarna.

Bo

Grønnbuene Rorbuhotell, Andenes, Vesterålen. Välskötta små stugor på rad nere i hamnen. Incheckning och frukost på Thon Hotel Andrikken i centrum. Dubbelrum ca 1 400 kronor. andeneshotell.com

Holmvik Brygge, Nyksund, Vesterålen. Charmigt och bohemiskt ställe som passar väl in i den gamla stämningsfulla fiskebyn Nyksund. Rummen är trevligare än vad den slitna fasaden avslöjar och det finns både rum med och utan eget badrum. Dubbelrum från ca 900 kr. nyksund.com

Nyvågar Rorbuhotell, Kabelvåg, Lofoten. Trevligt och mycket vackert beläget rorbuhotell där boendet är förlagt till moderna små hus som ska likna sjöbodar. Tillgång till bastu, havsbad och badtunna. Stugorna är i två våningar och har två sovrum. För två personer kostar en stuga 2 240 kr per natt, för fyra personer 2 850 kr. classicnorway.no/hotell/nyvagar-rorbuhotell

Lofoten Sommerhotell, Kabelvåg Hostel, Kabelvåg, Lofoten. Ett bra vandrarhem där det förutom vanliga enkel- och dubbelrum finns flerbäddsrum. Dubbelrum 950 kr och del i flerbäddsrum 350 kr. lofotensommerhotell. no

Lofoten Links Lodges, Hov, Lofoten. Lyxiga lodger med goda möjligheter att se norrsken under höst och vinter. En hel lodge för två personer kostar från 4 200 kr per natt, rabatt ges om man stannar minst tre nätter under lågsäsong (sep–maj). Vill man dela lodgen (som har flera sovrum) med andra går priset ner till 1 400 kr för två personer. Lofoten Links har även en camping. lofotenlinks.no