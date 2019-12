48 timmar i Philadelphia - USA:s mest underskattade stad

Bara en kort tågresa från New York hittar man en av USA:s mest underskattade städer. Vagabonds chefredaktör tipsar om hur du bäst spenderar ett par dagar i Philly med god mat, konst och fängslande sevärdheter.

Två dagar tillägnat USA:s kanske mest underskattade storstad Philadelphia, Foto: GettyImages

Fredag

12.15

Klassisk station

Tåget från New York rullar in på 30th Street Station, en av USA:s mest ikoniska järnvägsstationer, med en pampig fasad och vackra art déco-utsmyckningar i ankomsthallen. Cineaster känner kanske igen stationen från filmer som Vittne till mord med Harrison Ford och Hitchcocks rysare Marnie. En taxi tar mig snabbt vidare till Loews Hotel (1200 Market St), beläget i Philadelphias äldsta skyskrapa, byggd 1932. Tar hissen upp till 32:a våningen för en panoramavy över Philadelphias downtown.

13.30

Lokalt gatukäk

Jag tillhör dem som tycker att man måste testa alla lokala specialiteter om man är på ett nytt ställe, oavsett om det är rutten haj på Island eller palt i Piteå. Philadelphias mest kända maträtt är den kolesterolstinna mackan Philly Cheese Steak som jag hugger i farten i ett gatustånd på S 13th Street. Det kan inte påstås vara en särskilt sofistikerad anrättning, men bröd, hackad biff, lök och smält ost är en perfekt uppladdning för några timmars strosande på Philadelphias gator.

14.15

Maffiga muraler

Philadelphia är till skillnad från många andra amerikanska städer oerhört lätt att ta sig runt i till fots. När jag promenerar söderut längs 13th Street så är det första jag lägger märke till alla vackra muralmålningar på husväggarna. Få amerikanska städer har gått så långt i utsmyckningen av offentliga miljöer som Philadelphia, och över hela staden syns maffiga muraler gjorda av lokala konstnärer. Mural Arts Philadelphia har guidade rundvandringar och en karta där konstverken är utpekade så man kan utforska på egen hand.

Läs mer på muralarts.org.

Maffig gatukonst lyser upp stadens fasader. Foto: Pontus Höök

30th Station. Precis så här ska en järnvägsstation se ut! Foto: Pontus Höök

15.30

South Street

Även längs South Street hittar man många vackra muralmålningar. Den långa gatan på Phillys södra sida är känd för sin bohemiska och gayvänliga atmosfär och är ett populärt shoppingstråk. När South Street hotades av ett motorvägsbygge i slutet av 1960-talet togs gatan över av konstnärer som hyrde nedgångna bostäder och butikslokaler och gav området en pånyttfödelse. Ett par av alla kreativa själar som hittade hit var Isaiah Zagar och hans fru Julia. Isaiah är mannen bakom Magic Gardens (1020 South Street), en ganska imponerande mosaikinstallation gjord av återvunnet skräp. Glasflaskor samsas med spegelskärvor, skrot och kakel i vad som liknar en psykedelisk labyrint.

18.10

Mikrodestilleri & take-away

Philadelphia Distilling (25 E Allen Street) stoltserar med att vara det första mikrodestilleri som öppnat i delstaten Pennsylvania sedan förbudstiden på 1930-talet. Här framställs hantverkssprit av hög kvalitet, framför allt gin och vodka. I rundturen på destilleriet ingår även en provsmakning. Efter en halvtimmes sippande på destillerade drycker stiger sorlet i lokalen markant och vi slår oss i slang med några locals. Kristen och Jared Cowen sammanfattar sin syn på skillnaden mellan New York och Philadelphia.

– Det är lite mer småstadskänsla här, väldigt jordnära. Många i Philly kan ha en lite gapig attityd. "Kom inte hit och bråka med mig", liksom. Samtidigt så är vi också "Äh, kom hit och ge mig en kram". Vi delar definitivt ut mer kramar än New York-borna!

21.00

Tacofredag

Avslutar med en sen middag på stimmiga Mission Taqueria (1516 Sansom Street), ett av stadens bästa

tacoställen och ett populärt ställe för att avsluta arbetsveckan. Lokalen är fylld till brädden av sällskap som sippar på Margeritas och mumsar på tacos, burritos och ceviche. Kvällen avslutas med ett besök på Phillys äldsta pub, McGillin's Old Ale House (1310 Drury Street), där ölet har flödat oavbrutet sedan 1860. Här finns ett 30-tal ölsorter på tapp, flertalet från lokala bryggerier.

Destilleri och hantverkssprit i Philly. Foto: Pontus Höök

McGillin's – äldsta puben i stan. Foto: Pontus Höök

Lördag

09.00

Jogga som Rocky

Startar morgonen med en löprunda längs Schuykillfloden. Möts av andra hurtiga morgonjoggare medan jag passerar stora broar och lummiga parkområden som till slut leder bort till det pampiga Philadelphia Museum of Art. Motstår frestelsen att spurta uppför de långa trapporna som leder upp mot museet, likt skådespelaren Sylvester Stallone i den första filmen om boxaren Rocky från 1979. Sekvensen där Rocky joggar genom Philadelphias slitna bostadskvarter och industriområden och höjer sina nävar i en segergest när han kommer upp på museitrappan är en klassiker, och den fiktive boxaren är även förevigad som staty nedanför museet.

10.20

Frukost på marknaden

Många Philadelphiabor startar sin dag på den 126 år gamla inomhusmarknaden Reading Terminal Market (12th & Arch Street). Hit kommer man för att handla färska råvaror eller äta en bit mat på någon av de många restaurangerna. Ett lite udda inslag är de många amishkvinnor från Pennsylvanias landsbygd som säljer lönnsirap och ostar klädda i vit hätta och långt förkläde.

Efter att ha strosat runt en stund bänkar jag mig på Down Home Diner, en typisk diner med små bås med röda soffor i vinyltyg. Satsar på en tallrik med stekta ägg, toast och blaskigt kaffe. Så amerikanskt det kan bli!

Gå i Rockys fotspår. Foto: Pontus Höök

Burgare på Frankfort Hall i Fishtown. Foto: Pontus Höök

11.30

Historiska hoods

Philadelphia hamnar ofta i skuggan av storebror New York, men för ett par hundra år sedan var förhållandet det omvända. Philadelphia var faktiskt landets huvudstad under en period, och här skrevs många viktiga historiska dokument, t ex självständighetsförklaringen. Här finns huset där det första stjärnbaneret syddes (Betsy Ross House), här finns den spruckna klockan som blivit en symbol för USA:s frihet (Liberty Bell) och här finns ett stort museum tillägnat den amerikanska revolutionen. För den som är intresserad av USA:s historia är Philadelphia ett mecka.

Jag strosar runt en stund och tar in de historiska miljöerna och slinker såklart in på Elfreths Alley, stadens äldsta gata som fortfarande är bebodd. I den trånga och pittoreska gränden får man en känsla av hur det var att leva i staden för mer än 300 år sedan.

13.15

Historisk öl

Lunchen intas på Yards Brewing Company, ett av Philadelphias bästa och mest kända mikrobryggerier, som ligger i den trendiga stadsdelen Northern Liberties. Här finns förutom ett stort utbud av ölsorter även väldigt bra mat. Vi får en rundtur på det stora bryggeriet av den jovialiske ägaren Tom Kehoe och testar till lunchen några av de historiska ales som Yards producerat, baserade på privata recept från några av nationens fäder: Benjamin Franklin, George Washington och Thomas Jefferson.

Mission Taqueria. Populär mexikan. Foto: Pontus Höök

Lokala kaffekedjan La Colombe har sitt flaggskeppskafé i Fishtown, en av stadsdelens populäraste mötesplatser. Foto: Pontus Höök

14.35

In i finkan

Tar en taxi upp till Eastern State Penitentiary (2027 Fairmount Avenue), en gång i tiden världens mest kända fängelse, som var i bruk ända fram till 1971. Här har många stackare sonat sina brott genom åren, och även storgangsters som Al Capone satt här under en tid. Trots en känsla av obehag är det faktiskt ett fascinerande ställe att besöka, just för att man har valt att inte fixa till byggnaden så mycket. Det är rått och fuktigt och färgen har flagnat på de tjocka stenväggarna. Har man en fäbless för ruinromantik eller urban exploring så är det ett givet tips. Även utställningarna på museet är intressanta och riktar förvånansvärt mycket kritik mot USA:s nuvarande fängelsesystem, som drabbar svarta och latinos oproportionerligt hårt.

18.20

Fest i fiskstaden

Fishtown är så hippt att det inte ens finns omnämnt i reseguideböcker som är äldre än fem år. Frankford Avenue är stadsdelens pulsåder och hyser massvis med trendiga butiker och kaféer. Vi äter brisket på BBQ-stället Fette Sau, dricker kaffe på lokala finkaffekedjan La Colombe och spelar pingis och dricker öl på Frankford Hall, vars uteservering gör sitt bästa för att efterlikna en sydtysk Biergarten. Baren och musikklubben Johnny Brenda's är en av veteranerna på gatan, i källaren har lokala artister som Kurt Vile och The War on Drugs spelat innan de gått vidare och blivit internationella storheter. Johnny Brenda's bartender Beth Martell har bott i området i tjugo år och tycker att Fishtown fortfarande har kvar sin charm.

– Jag gillar att det fortfarande känns rått och oslipat, även om det börjar bli mer populärt. Man har fortfarande råd att bo kvar här.

Kvällen avslutas med en Old fashioned på stimmiga och glassiga Wm Mulherin's & Sons, (1355 N Front Street), en populär bar som på övervåningen inrymmer ett boutiquehotell med bara två rum.

Kusligt på Eastern State. Foto: Unsplash

Söndag

09.30

Frukost på hotellet

Bank & Bourbon (1200 Market Street) som ligger praktiskt beläget i anslutning till vårt hotell är känt för sina bourbondrinkar men har också utsetts till ett av Phillys bästa brunchställen. Jag satsar på en klassisk blåbärspannkaka med lönnsirap och kaffe som är långt ifrån USA-blaskigt.

11.05

Konstrunda

Efter gårdagens barrunda känns det som om det är perfekt läge för en stillsam kulturupplevelse. Pampiga Museum of Arts som jag joggade förbi igår morse är ett av landets främsta konstmuseer, men har man ont om tid kan det vara mer givande att besöka betydligt mindre The Barnes Foundation (2025 Benjamin Franklin Pkwy), en vacker byggnad med en av världens främsta privatsamlingar av europeisk 1800-talskonst. Jag spenderar ett par behagliga timmar i sällskap av postimpressionistiska fransmän som Renoir, Matisse, Degas och Cézanne.

13.20

Fransk bistro

Fortsätter på det franska temat när det vankas lunch på Parc, (227 S 18th Street)en stimmig franskinspirerad bistro vid Rittenhouse Square. Rittenhouse Square är en fashionabel del av downtown som kretsar kring en stor och lummig park kantad av uteserveringar där damer i hattar sippar vitt vin efter shoppingturen medan välpolerade bilar glider förbi. Här avnjuter vi en vällagad moules frites.

En utsökt avslutning på en skön helg i Philadelphia!

Moules frites på Parc vid Rittenhouse Square. Foto: GettyImages

Fransk konst uppåt väggarna. Foto: Barnes Foundation/Michael Perez