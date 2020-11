Kolla in världens 15 häftigaste vattenfall

Från turkosa pooler i Arizona till mäktiga, dånande kaskader i Sydamerika. Dessa 15 spektakulära vattenfall borde stå på allas bucketlist!

Världens mest spektakulära vattenfall att falla pladask för! Foto: GettyImages

Iguazúfallen, Argentina/Brasilien

Ett stormigt underverk

I Sydamerikas treriksrös mellan Argentina, Brasilien och Paraguay ligger ett av världens sju naturunderverk. Det åskliknande mullret från Iguazúfallen hörs redan på kilometers avstånd – vilket inte är så konstigt då det består av 300 vattenfall på en bredd av nästan 3 kilometer! Beundra de mäktiga fallen från utsiktsplattformer eller varför inte ta en tur med gummiflotte ända fram till fallen? Oavsett var kan du räkna ett blött äventyr!

Iguazú – Sydamerikas mäktigaste fall! Foto: Getty Images

Victoriafallen, Zimbabwe/Zambia

Ikonisk klyfta

Säg Victoriafallen och de flesta kopplar direkt till de vidunderliga fallet på Zambezifloden som är ett världens högsta och mäktigaste vattenfall. Men få känner till dess befintliga namn – Mois-oa-Tunya – som målade nog betyder "Den dundrande röken". Vattenfallet breder ut sig mellan Zimbabwe och Zambia och den som inte nöjer sig med att betrakta fallen från någon av plattformarna kan hoppa på de klassiska ångloken The Royal Livingstone Express eller Bushtracks Express. Tågen passerar över ikoniska Victoria Falls Bridge och erbjuder bästa parkett! Spana också in lyxtågresan Rovos Rail somn rullar ända till Pretoria i Sydafrika.

Wow – tänk att åka förbi det här gapet! Foto: Getty Images

Havasu Falls, Arizona

Kontrasternas fall

Kampen om Amerikas vackraste vattenfall är stenhård och Havasu Falls i Arizona toppar varken listan över störst, vidast eller mest dundrande fall i landet. Men med sina kontrastrika färger – turkost vatten som väller ner över de orangea klipporna – är fallet en undangömd favorit. Kanske också för att du tvingas vandra 15 kilometer under Arizonas heta sol för att ta dig hit. Ett dopp i det blå är en belöning väl värd mödan och att campa i nationalparken en upplevelse i sig. Missa inte att boka entré i god tid eftersom fallet ligger i ett reservat – Havasupai Indian Reservation.

Ett svalkande dopp under Arizonas heta sol! Foto: Getty Images

Redo för ett dopp? Foto: Getty Images

Kaieteurfallet, Guyana

Isolerat i djungeln

Djupt inne i Guyanas del av Amazonas regnskog forsar ett av världens högsta fritt fallande vattenfall. Höjden är imponerande i sig, men det som gör Kaieteurfallet unikt är hur isolerat det ligger – långt från större samhällen och bebyggelse, inlindat i tropisk regnskog och bergsmassiv. Det enda sättet att ta sig hit är med flygplan eller en flerdagars expedition till i jeep, båt och till fots. Otillgängligheten håller turismen låg och belöningen är spektakulär – såväl från luften som från marken. Att nästan vara ensam i djungeln med det dundrande fallet och djurlivets väsen omkring sig är svårslaget.

Läs mer: Guyana – Sydamerikas sista hemlighet

Likt en slöja faller Kaieterfallet ner i Amazonas regnskog i Guyana. Foto: Getty Images

Angel falls, Venezuela

Världens högsta!

Många vattenfall skryter om att vara bland världens högsta, men Angel falls i Venezuela toppar faktiskt listan med sina 979 meter! Under lång tid visste inte ens den inhemska lokalbefolkningen om att fallet existerade. Man höll sig borta från berget i tron om där levde ondartade andar. Idag är det ett äventyr att besöka Angel falls som dånar ner för klipporna i den Jurassic Park-liknande regnskogen. Hur man tar sig hit? Guidade turer med propellerplan följt av flodbåt och sedan vandring.

Mäktigast i världen. Angel Falls omfamnas av Venezuelas regnskog! Foto: Getty Images

Världsberömda



Niagarafallen är ett av världens vackraste vattenfall bestående av tre delar – Amerikanska fallen, Brudslöjedallen och Hästskofallen. De två förstnämnda besöker du från amerikanska sidan och det sista från Kanada. Besök med båt, vandra till observarvationsdäck eller betrakta i helikopter från ovan. Vackert, mäktigt och öronbedövande. Ja, det finns en anledning till varför miljontals människor vallfärdar hit varje år.

Skulle du våga ta en båttur så nära fallet? Foto: Darran Shen/Unsplash

Kravice falls, Bosnien-Hercegovina

Undangömd idyll

Skippa de populära Plitvicesjöarna i Kroatien och bege dig istället till grannlandet Bosnien-Hercegovinas frodiga inre för ett av Balkans mest fascinerande natur­fenomen. De spektakulära vattenfallen Kravice är en 120 meter bred serie av fall som mynnar ut i en smaragdfärgad pool och för tankarna till Niagara eller Iguazu! Bada i de svalkande poolerna, simma under vattenfallen eller bege dig lite längre ner längs floden Trebizat för att hyra en kajak och utforska området vattenvägen.

Vattenfallen Kravice är Europas undangömda pärla! Foto: Getty Images

Skógafoss, Island

Som en sagovärld

Att besöka Island är en naturupplevelse i sig! Toppar du rundresan längs Ringvägen med ett av landets mest ikoniska vattenfall är du hemma. Skógafoss figurerar i filmer som The Secret Life of Walter Mitty och Game of Thrones och ligger lättillgängligt med bil på södra Island. Beundra från marknivå eller vandra trapporna till toppen av fallet. De djupgröna sluttningarna, betande fåren och närheten till havet omfamnar fallet vi inte kan få nog utav.

Visste du att scener ur Game of Thrones har spelats in vid Skógafoss på Island? Foto: Balazs Busznyak/Unsplash

Tumpak Sewu, Java

Indonesiens vackraste fall

Tumpak Sewu Waterfall, som betyder tusen fall, är ett av Indonesiens mest spektakulära vattenfall. I denna frodiga region på östra Java gömmer sig flertalet häftiga fall – men helt klart mäktigast är detta halvcirkelformade fenomen även känd under namnet Coban Sewu. Vandra till foten av det 120 meter höga vattenfallet via bambustegar, broar och små strömmar eller välj den kortare promenaden till utsiktsplats nära toppen. Att skåda det dundrande vattnet ösa ner med den aktiva vulkanen Semeru i bakgrunden är svårslaget.

Wow vilken oas! Tumpak Sewu på Java är Indonesiens vackraste fall. Foto: Getty Images

Dark View Falls, St Vincent

En annan sida av Karibien

De flesta tänker nog på kritvita sandstränder intill turkost vatten när man pratar om Karibien. Men på vulkanön St Vincent stupar bergen ner i kolsvarta vikar. Och frodig regnskog intill porlande vattenfall är ett friskt avbrott från alla vykortsperfekta öar. Vinka in en chaufför som tar med dig på roadtrip i bergen, för att sedan vandra över hängbroar och på stigar till slående vackra Dark View Falls. I nedersta delen av fallet svalkar du dig skönt medan trappor tar den äventyrlige till toppen av fallet.

Ta ett svalkande dopp i ett vattenfall i Karibien! Foto: Karin Wimark

Tukad Cepung Waterfall, Bali

Ljusfenomen

Till vattenfallet Tukad Cepung i närheten av Ubud på Bali åker man lika mycket för det magiska ljusflödet som för fallet i sig. Det ligger nämligen innästlat i en grotta dit du vandrar, vadar och slutligen klättrar över några klippor för att nå. Befinner du dig här en solig förmiddag flödar strålarna in över fallet och skapar en sagolik gardin som skulle få vilken fotograf som helst att dregla. Passa på att upptäcka närliggande vattenfall som Tibumana och Tegenungan om du stannar några dagar i området.

Mer romantiskt än såhär blir det väl inte? Tukad Cepung gömmer sig inne i en grotta. Foto: Getty Images

Magin med Tukad Cepung är ljuset. Bege dig hit på förmiddagen för bästa chans till läckra strålar! Foto: Getty Images

Romantiskt på stranden

Ett fall som varken kan imponera med mäktigt buller eller högt fallande vatten. Ändå faller vi för McWat Falls i Kalifornien! Detta bedårande vattenfall flödar nämligen rakt ner på stranden från en klippa intill havet vid den sceniska vägsträckan Highway One vid Big Sur. Bara tanken på att ta en dusch i det söta fallet, strax intill havet får en att le. Dessvärre är det förbjudet att gå ner till vattenfallet på stranden. Istället får man drömma och betrakta från utkiksplatserna längs vägen.

Hur bedårande är inte det här lilla fallet längs bort mot vattenkanten?! Foto: Getty Images

Ban Gioc Waterfall, Vietnam/Kina

Off-the-beaten-track

Ytterligare en hållpunkt för Asiens många backpackare? Nej, faktiskt inte. Vattenfallet Ban Gioc ligger off-the-backpacking-track i Cao Bangprovincen i norra Vietnam och kräver 8 timmars roadtrip från Hanoi. Därför lockar den fler lokalbor och besökare från Kina. Tur för dem! Vattnet flödar över ståtliga terrasser och faller ner i en stor pool där du kan paddla runt på en bambuflotte – i en magisk vattenvärld omgiven av frodiga berg.

I norra Vietnam gömmer sig detta mäktiga fall! Foto: Getty Images

Marmore Falls, Italien

Handgjort av romarna

Visste du att världens högsta handgjorda vattenfall ligger i Italien? Handgjort, yes du hörde rätt! Under romartiden var området kring staden Rieti i Umbrien en våtmark där sjukdomar som malaria sades härja. De innovativa romarna löste det hela med att bygga en kanal som slutligen blev Italiens läckraste vattenfall. Välj någon av de sex vandringslederna och upplev fallet från olika perspektiv.

Visste du att Världens högsta handgjorda vattenfall ligger i Italien? Foto: Getty Images

Spektakulärt singelfall

I semitropiska Queensland i Girringun nationalpark ligger ett vattenfall som helt klart ska stå med på en bucketlist om man befinner sig i Australien. Att det dessutom är Australiens högsta gör inte önskan mindre. Vandra till någon av plattformarna varifrån du kan betrakta fallet från ovan där det vackert omges av regnskog och läckra klippor, eller vandra till botten via Djyinda-leden – väl värt om du har kommit så här långt!