Därför ska din nästa resa till Italien gå till Bologna

Matstaden Bologna lockar foodies från hela världen, men här finns mängder att uppleva. Vi listar 5 anledningar varför Bologna borde finnas med på allas bucketlista.

Bolognas röda takåsar, maten och universitetet har satt staden på världskartan. Foto: GettyImages

Italiens mathuvudstad

Bologna är en världskänd matstad. Stadens smeknamn "La dotta, la grassa, la rossa" betyder "den lärda, den feta, den röda". "Den lärda" hänvisar till staden som viktigt lärosäte (Europas äldsta universitet grundades här 1088), medan "la rossa" sägs syfta till stadens röda fasadfärger, men också till stadens vänsterorienterade politiska position.

"La grassa" syftar däremot till stadens kulinariska tradition och man brukar säga att Bologna är Italiens mathuvudstad. Och vilken tradition det är! Här hugger man in på diverse läckerheter som bland annat mortadella (skinka), parmigiano-reggiano (ost), färsk tagliatelle med den berömda såsen ragù och bubblande lambrusco.

Några ställen att besöka är: Trattoria Dal Biassanot – under arkaderna i den gamla delen av staden med fantastiska pastarätter och viner. Grassilli – boka bord! Det här populära stället ligger ett stenkast från Piazza Maggiore och har en atmosfär som heter duga. Hugg in på deras handgjorda tortellini and tagliatelle men missa inte ett glas lambrusco här. Café Pastry Gamberini – stilla sockersuget med bakelser och kaffe i högsta klass.

På Grassilli äter man tillsammans med operasångare och andra inramade kändisar. Foto: Helle Kikerpuu

Skölj ner maten med att glas bubblande lambrusco. Foto: Helle Kikerpuu

2. Piazza Maggiore

Det är Bolognas gamla del som lockar turister och här finns nästan allt man vill se, äta och göra.

Mitt i den gamla delen av staden ligger Piazza Maggiore. Torget är omringat av vackra byggnader från 1200- och 1300-talen. Palazzo Re Enzo och Basilica di San Petronio står mitt emot varandra på varsin sida av torget. Kyrkan, som aldrig blev färdigbyggd utmärker sig lite extra. Tanken var att den skulle bli mycket större, ännu större än Peterskyrkan i Rom, men det satte påven stopp för. Men det halvfärdiga är charmigt det också.

På granntorget Piazza del Nettuno finns 1500-talsfontänen med Neptunus och längs med de båda torgen finns pittoreska gator med matmarknader. Allt är insvept i en klassisk italiensk atmosfär. Här tar man det lugnt, njuter av en kaffe eller ett glas vin innan man tar sikte mot affärer och marknader i kvarteren runtomkring.

Piazza Maggiore och den ofullbordade Basilica di San Petronio. Foto: GettyImages

3. Grönskande andrum

En 20 minuters promenad från Piazza Maggiore hittar man den stora parken Giardini Margherita. Förutom att parken är ett välkommet andrum under stekheta sommardagar finns här också kulturcentret Serre dei Giardini Margherita.

Stället är ett slags "community" med hållbarhetstänk som genomsyrar allt, den grönskande trädgården med odlingar och växthus, aktiviteter, kurser och evenemang. Detsamma gäller restaurangen Vetro som bjuder på riktigt god vegetarisk mat och dryck som bäst avnjutes i trädgården.

Ett glas vitt i Vetros trädgård. Foto: Helle Kikerpuu

4. Vackra arkader

Bologna lämpar sig i alla väder – såväl regn som stekande sol. Staden har nämligen uppemot 40 kilometer av vackra arkader som slingrar sig igenom stora delar av staden – både den historiska gamla delen och nya. Under dessa finns butiker, kaféer och restauranger.

Det hjälper också att Bologna, vars storlek påminner om Göteborg, är en promenadvänlig stad och på en helg kan man kamma igenom den gamla delen på de flesta sevärdheter. Följer man arkaderna österut från Piazza Maggiore längs med Via Rizzoli kommer man fram till en av stadens mest ikoniska byggnader, de två lutande tornen som uppfördes på 1100-talet, enligt legenden av två konkurrerande familjer – Asinelli och Garisenda.

Bolognas arkader snirklar sig igenom hela staden. Foto: Helle Kikerpuu

Bolognas ikoniska torn. Foto: GettyImages

5. Studentstad med anor

Förutom att Bolognas universitet är Europas äldsta är det idag Italiens tredje största, vilket betyder att den världskända matstaden ändå sjuder av ungdomligt liv. Det syns främst på de modebutiker som finns i staden, mängden uteställen, studenthaken med hantverksöl och de evenemang som från och till anordnas i staden – bland annat på Piazza Maggiore.

Att besöka universitetet är en upplevelse i sig. Här finns mångårig historia, fantastisk arkitektur och intressanta berättelser att ta del av. Museet Palazzo Poggi har laboratorier och berömda samlingarna inom geografi och nautisk vetenskap, fysik, naturhistoria, kemi, mänsklig anatomi mm.

Palazzo dell'Archiginnasio är ett av stadens och universitetets populäraste sevärdheter. Där finns nämligen Teatro anatomico dell'Archiginnasio, ett lärorum utformat som en amfiteater. Här undervisades eleverna i anatomi genom studier av riktiga kroppar. Rummet är mäkta imponerande med trädetaljer och makabra sniderier som de två " Spellati"-statyerna på varsin sida av lärarens podium som föreställer två skinflådda människor.