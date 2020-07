Hunspach – fransosernas favoritby i Frankrike

Om fransoserna själv får välja – då är Hunspach deras favoritby i landet. En årlig tävling utser landets favoritby och årets segrare – Hunspach – tillhörde en gång Sverige.

Franska Hunspach är känt för sin korsvirkeshus med halmtak och pelargoner i fönstren. Foto: GettyImages

"Le Village Préféré des Français" är en populär TV-omröstning där Frankrikes favoritby utses varje år. Efter månader av hård konkurrens utsågs årets vinnare – Hunspach. Den lilla staden nära den tyska gränsen i Alsace är den tredje byn från trakten som tagit hem segern sedan tävlingen började 2012.

Tidigare byar som tagit hem segern är Le Village Préféré des Français, Eguisheim, Cordes-sur-Ciel, Ploumanac'h, Rochefort-en-Terre, Kaysersberg, Cassel och Saint-Vaast-la-Hougue.

Rofylld och vacker arkitektur

Hunspach är känt för sin arkitektur, med vita korsvirkeshus och halvvalmat tak. Husen är typiska för Wissembourg-regionen och några har bevarat något som är utmärkande för just Hunspach: konvexa fönster (utåtbuktade fönster) som gör att det inte går att se in i husen lika bra som vanliga fönster. Toppen för lokalborna som eventuellt vill bli osedda för mängden turister som tros besöka staden framöver.

Guideböcker beskriver ofta Hunspach som en "rofylld" plats med omkring 650 invånare, men frågan är om detta kommer vara fallet efter vinsten? År 2013 valdes pittoreska Eguisheim, också i Alsace, till favoritby varpå hundratals turister lockades dit.

Korsvirkeshus och en rofylld stämning i den lilla byn Hunspach med cirka 650 invånare. Foto: GettyImages

Konvexa fönster i Hunspach gör det svårare att se in i husen. Foto: GettyImages

Tillhörde Sverige

Byn nämndes för första gången i ett dokument från 1298. Under reformationen blev den en protestantisk by och 1619 hamnade Hunspach under svensk administration och först 1787 återlämnade Sverige byn tillbaka till den franska kronan.

Regionen har sedan dess ockuperats flertalet gånger. Hela Alsace-regionen annekterades av det tyska imperiet 1871 efter Frankrikes nederlag i det franska-preussiska kriget. Efter Tysklands nederlag under det första världskriget, överlämnades Alsace till Frankrike under Versailles-fördraget. Regionen ockuperades dock återigen av Tyskland under andra världskriget då invånarna beordrades att bli tyska medborgare enligt nazistiskt dekret.

På andra respektive tredje plats i årets tävling hittar vi Les Anses-d'Arlet i Martinique, ett franskt departement i Västindien, och Ménerbes i Provence-Alpes-Côte d'Azur i sydöstra Frankrike.