Res jorden runt på en dag – digitala evenemang med resetema

Dröm iväg med japanska tåg, till fots genom Toscana eller till Zanzibars blekta stränder. Kanske hinner du även med en tur till Jokkmokks historiska marknad? Vi har samlat föreläsningar och evenemang med resetema som går att delta i digitalt under januari och februari.

Dröm dig iväg till Hawaii eller Japan över en fika. Foto: Gettyimages.

Webbinarium med restema

Spana på stjärnor och sköldpaddor på Hawaii eller lyssna på Milla Limrell som vandrat pilgrimsleden Via Francigena i Toscana. Flera företag inom resebranschen bjuder just nu på livesända föreläsningar och inspirationskvällar där en guide eller expert delar med sig av inspiration och tips från ett specifikt resmål. Gratis förstås, oftast med chans att ställa frågor direkt.

Januari

21 jan - Israel – världens bästa plats för fågelskådning. Arr: Israeliska statens turistbyrå.

26 jan - Hagia Sofia – mer än ett tempel. Arr: Turkish Culture and Tourism Office i Stockholm.

26 jan - Israels natur och nationalparker. Arr: Israeliska statens turistbyrå.

26 jan - Hawaii – stilla havets paradisöar. Arr: Winberg Travel.

26 jan - Vårkänslor på Sicilien med Johanna Picano. Arr: Albatros.

26 jan - Weekendresor till Östeuropa. Arr: Iventus travel.

27 jan - Tropiska Costa Rica. Arr: Lotus Travel.

28 jan - Vietnam – en resa i tid och rum. Arr: Winberg Travel.

30 jan - Segla i floden Donau. Arr: Romanian Thrills.

Simma med sköldpaddor på Hawaii. Foto: Gettyimages.

Februari

2 feb - Algeriet och Oman. Arr: Iventus travel.

9 feb - Peru, Bolivia, Chile och Kuba runt. Arr: Iventus travel.

10 feb - Japan. Arr: Winberg Travel.

10 feb - Gyllene Indien. Arr: Lotus Travel.

11 feb - Vandring i Toscana. Arr: Winberg Travel.

18 feb - Seychellerna. Arr: Winberg Travel.

20 feb - Budgetresande. Arr: Folkuniversitetet.

24 feb - Viva la Kuba! Arr: Lotus Travel.

Vandra vid berget Fujis fot i Japan. Foto: Gettyimages.

Vinresor genom världen

Prova viner från olika delar av världen tillsammans med en sommelier. Sajten Vinkompassen ordnar livesända vinprovningar med olika länder som tema. Följ med på en smakresa till Siciliens soldränkta vinterrasser eller till vindistrikten Down Under.

21 jan - Sicilien.

30 jan - Sydafrika.

4 feb - Australien.

Dröm dig bort till en siciliansk vingård. Foto: Gettyimages / Geo-K.

Boka in en privat digital guide

Kanske är ni några stycken som tillsammans vill boka en privat visning? Gå på matlagningskurs med en italiensk mormor, besöka hemliga barer i London, eller följa med på vinterbad i ett isigt Helsingfors? Många av de företag som tidigare erbjudit lokalguider på resmål erbjuder nu en digital version. Några företag som är värda att kolla in är Tours by Locals, Urbanadventures, Footprints of London, Airbnb och Take walks.

Spana på antiloper med en egen guide. Foto: Gettyimages.

Res digitalt men på egen hand

Är du en tvättäkta soloresenär? Saknar du dina egna morgnar på en italiensk piazza eller att gå vilse i folkmyllret på en marknad? Många sevärdheter har lanserat digitala sätt att uppleva dem på, och webbkameror har plötsligt dykt upp på de mest oväntade ställena. Men det kan vara svårt att navigera i denna plötsliga digitala djungel. Här finns några sidor som på ett hjälpsamt sätt paketerat olika virtuella resor du kan göra:

Momondos virtuella reseguider tar dig med på dagsturer till olika storstäder. Du får dagsprogram med tips på allt från bakgrundsmusik till lunchrecept till kvällsföreställning.

Viator har samlat många idéer för dig som sitter hemma. Hur du reser genom Italien med böckernas hjälp, kameror som tar dig med till häng med afrikanska pingviner och virtuella resor till döda havet.

Flera turistbyråer har skapat sidor där de samlat digitala sätt att uppleva landet på, kolla t ex in Österrike och Tyskland.

Ishotellet i Jukkasjärvi har gjort en virtuell version av årets konstsviter som du kan prova att kliva in i via deras Instagram.

Sviten Vila vid denna källa hos Ishotellet som går att uppleva via Instagram. Foto: Asaf Kliger, www.icehotel.com.