Redaktionen listar: 30 resor vi drömmer om just nu

Saknar du att resa? Drömmer du om tropiska stränder, ångande regnskogar och spännande storstäder? Varsågod, Vagabond ger dig den ultimata önskelistan, resorna och äventyren som alla borde få uppleva någon gång! Här är 30 av de 50 resmål vi drömmer om i nr 1-2 2021.

Följ med på redaktionens drömresor till bland annat Cooköarna, Antarktis och Sri Lanka. Foto: Cook Island Tourism, Gettyimages, Unsplash.

Maxat landskap

Drömmer du om att uppleva USA:s magiska vilda västern-landskap, röda berg och dammiga slätter? Då är det Utah du ska åka till. Grand Canyon i all ära men nationalparkerna i Utah är nästan ännu mer fascinerande. Starta med ett par dagar i lilla byn Springdale och upplev Zion National Park med sina majestä­tiska berg och klippor. Fortsätt österut mot Moab, ett sömnigt gruvsamhälle som blivit en sprudlande hubb för äventyrsturism. Här har du nära till spektakulära Arches National Park – där du med fördel hyr en mountainbike för en tur i de världsberömda slickrock-spåren. Resans grande finale är Monument Valley på gränsen mot Arizona, klassiska västernvyer som du säkert sett på film någon gång.

Visste du att? 60 procent av befolkningen i Utah är mormoner, vilket gör det till den mest religiöst homogena staten i USA.

Fredrik Brändström, chefredaktör

Maxat landskap i Utah, USA. Foto: Gettyimages.

2. Maldiverna

Öluffa bland atoller

De är ju så vackra, de 26 atollerna i Indiska oceanen med sina nästan 1 200 öar, praktiskt taget alla kantade av kritvit korallsand. Jag har snorklat i flera tropiska hav, men ingen annanstans har undervattenslivet varit så rikt och färgsprakande som här. Synd bara att regeringen tillsammans med flera internationella hotellägare kidnappat flera av öarna och gjort om dem till anemiska hotellreservat, lyxiga guldburar för rika turister i jakt på paradiset. Myndigheterna i den pyttelilla huvudstaden Malé har dock tänkt om. Är du inte gjord av pengar och inte intresserad av att isolera dig från lokal kultur så finns sedan några år tillbaka återigen möjligheter att öluffa med reguljära färjor, bo på mindre pensionat och upptäcka önationen på egen hand. Gör det!

Visste du att? Maldiverna är ett av världens lägst belägna länder. Medelhöjden över havet är 1,5 meter. Landets högsta "berg" är 5,1 meter högt.

Per J Andersson, redaktör

Öluffa bland atoller på Maldiverna. Foto: Unsplash.

3. Sri Lanka

Mycket på liten yta

Ju längre man stannar, desto mer upptäcker man. Som bergsjärnvägarna upp mot Ella. Som surfarnas Arugam Bay. Som den muromgärdade kuststaden Galle. Som de djupgröna teplantagerna med de snirkligt utsmyckade vita tefabrikerna. De gula stränderna inramade av rev där fiskarna sitter på sina lokaltypiska styltor i all ära, men det är öns prunkande inland som fördjupar kärleken. Gå upp på öns eget Matterhorn, Adams Peak, tillsammans med hundratals pilgrimer från alla religioner. Krön det med att dricka en kanna te på The Hill Club i koloniala semesterorten Nuwara Eliya. Och somna i en bungalow som en gång tillhörde en plantageföreståndare men nu är omgjort till boutiquehotell.

Visste du att? Antalet vilda elefanter ökar ständigt på ön och är nu 7 500. Det har inte funnits så många sedan tidigt 1900-tal.

Per J Andersson, redaktör

Sri Lanka har mycket på liten yta. Foto: Unsplash.

Paradis på riktigt

Få ställen kommer så nära myten om paradiset som de här öarna, utkastade i Indiska oceanen hundra mil öster om det indiska fastlandet. Flera av öarna är fortfarande stängda för besökare, allt för att inte störa livet för ursprungsfolkgrupperna. Men de öar som är tillgängliga välkomnar dig med öppna armar. På Ross Island kan du beskåda britternas kyrka, kontor och bostäder som övergavs när Indien blev fritt. Sedan dess har naturen slagit tillbaka och med kraft slingrat lianer, grenar och rötter runt människans skapelser, vilket får mig att tänka på Alien eller nån annan sci-fi-skräckrulle. På Havelock Island är stränderna gnistrande kritvita, havet krispigt kristallklart och träden höga som höghus. Ett magiskt möte med en ursprunglig version av moder jord.

Visste du att? En amerikansk missionär trotsade 2018 besöksförbudet på North Sentinel Island. Han paddlade dit i sin kanot för att predika kristendom, men blev dödad av en skur av pilar.

Per J Andersson, redaktör

Upplev paradiset på Andamanerna i Indien. Foto: Gettyimages.

5. Roadtrip på Nya Zeeland

Äventyrens land

Nya Zeeland är det perfekta landet för en ­roadtrip. Med egen bil kan du noggrant kamma igenom landet på vacker natur och spektakulära sevärdheter och stanna var du behagar. På Sydön kör man mellan havet och snöbeklädda berg, ringlande floder, långa stränder och subtropiska skogar. På Nordön väntar pittoreska vindistrikt som Martinborough och schysta kuststäder. En roadtrip genom Nya Zeeland handlar om att träffa lokalbefolkningen, lasta bilen full med läckerheter och campingutrustning och stirra mot horisonten i jakt på nya vyer. Stanna till på makalösa platser som Golden Bay eller Punakaiki, koka pasta på stranden medan solen går ner och se en delfin klyva vattenytan. Inte undra på att landet toppar mångas bucketlist!

Dröm dig hit: Kolla på några av följande filmer som spelats in i Nya Zeeland: Sagan om ringen- och Hobbit-trilogierna, Narnia, Whale Rider eller Pianot.

Helle Kikerpuu, webbredaktör

Roadtrip över Nya Zeelands öar. Foto: Gettyimages.

6. Öluff i Karibien

Inte bara för de rika

Innan jag besökte Karibien för första gången var jag skeptisk. Öarna utlovade ett paradis – men all inclusive-hotell, charterkryssningar och stränder fullpackade med amerikaner var helt enkelt inte min grej. Men så upptäckte jag Tobago, Dominica och St Vincent. Sedan dess har jag varit fast. Bortom den stereotypa bilden av Karibien väntar genuinitet, gästvänlig befolkning och mäktiga naturupplevelser – det gäller bara att hitta rätt! Och när jag dessutom upptäckte att det går utmärkt att ö-hoppa med lokala färjor mellan flera öar hade den plastiga bilden av paradisöarna bleknat. På Guadeloupe varvas europeisk bekvämlighet med djungel, stränder och karibiska rytmer. Luffa vidare till frodiga vulkanön Dominica, fräcka fransosen Martinique och solstänkta stränder på St Lucia. Öarna St Vincent och Grenadinerna bjuder på Robinsonkänsla, Culebra och Puerto Rico lockar med salsadansgolv och brittiska Jungfruöarna med vidunderliga vikar.

Visste du att? Den franska ön St Barth var en gång i tiden svensk, och än idag lever svenskminnet vidare. Här kan du fortfarande promenera på Östra Strandgatan, Kungsgatan och Piteågatan i huvudstaden Gustavia.

Karin Wimark, redaktör

En öluff i Karibien behöver inte kosta skjortan. Foto: Karin Wimark.

7. Tåg i Schweiz

Alperna på räls

Att tågluffa i Europa och missa Schweiz bergsjärnvägar borde vara kriminellt. I de djupa dalarna och i de långa tunnlarna nedanför och under Alperna rusar statliga SBB:s tåg fram. Uppför bergssluttningarna, på bergsryggarna, strävande mot topparna, dunkar, knycker och kränger landets många privata bergståg (Interrailkortet gäller på de flesta). Många av dem är mer än hundra år gamla. Alla är renoverade med schweizisk noggrannhet och bjuder på vyer som får dig att tappa andan. De flesta bergståg har stora panoramafönster, några har restaurangvagn, två av dem tar dig upp på över 3 000 meters höjd, som Gornergrat- och Jungfraubahn, Europas allra högsta.

Visste du att? Sträckan mellan Thusis och Tirano – med den ca 6 kilometer långa Albulatunneln och den 65 meter höga Lantwasserviadukten – är en av världens tre världarvsklassade järnvägar (de andra finns i Österrike och Indien).

Per J Andersson, redaktör

Tåg genom alplandskap i Schweiz. Foto: Gettyimages.

8. Banff, Kanada

Maffiga berg

För mig räcker det att se vinjetten till Banff Mountain Film Festival för att måste-dit-pulsen ska börja dunka. Bilden på den lilla staden, upplyst och inklämd mellan höga berg, har tack vare filmfestivalen blivit synonym med äventyr. Men det finns förstås även ­andra skäl. Runt hörnet från Kanadas högst belägna stad (1 383 m ö h) ligger hela nationalparken med samma namn och väntar, med aktiviteter som vandring, cykling och ridning sommartid – eller skidåkning och hundspann på vintern. Att paddla på den smaragdgröna Lake Louise, med mäktiga Mount Victoria som kuliss, är en av drömmarna som bönar och ber om att bli uppfyllda. Är du inte typen som vill vandra så tar du åtminstone linbanan upp till Mount Sulphur och avnjuter en måltid i den prisvinnande restaurangen – och får vyerna på köpet!

Missa inte! Om du vandrar kring Lake Louise, missa inte att ta en tur upp till Lake Agnes och dess berömda tehus som lutar sig ut över sjön på 2 135 meters höjd över havet. Här har det serverats te med tillbehör sedan 1905!

Karin Wallén, reporter och krönikör

Magnifik natur i Banff, Kanada. Foto: Gettyimages.

9. Antarktis

Livets kryssning

Det finns en enda kryssning som tar sig in på min drömlista, och det är den till Antarktis. Kryssningsfartyg är nämligen i princip det enda sättet att komma dit, om man inte är forskare eller äventyrare med stora resurser. Att ta sig till Antarktis kostar mycket, det är inte tu tal om det, men när fartyget närmar sig Sydpolen blir de häpnadsväckande isbergen fler och fler, och upplevelserna som väntar ger utan tvekan minnen för livet. Terra Incognita, den sist utforskade och mest isolerade kontinent vi har på jordklotet, bjuder på en extrem värld av kyla, is och karg, orörd natur. Från båten siktas späckhuggare och kanske blåval, och på land väntar sälar och – givetvis – mängder av pingviner! Som att stiga in i en värld kommenterad av David Attenborough.

Visst du att? Antarktis är, i genomsnitt, världens blåsigaste plats. Här har forskare uppmätt vindhastigheter på upp till 321 kilometer i timmen.

Karin Wallén, reporter och krönikör

Pingviner på riktig på Antarktis. Foto: Gettyimages.

10. Namibia

Öken och geparder

Drömmen om Namiböknen – världens äldsta öken – har jag länge burit med mig. Ända sedan jag såg dokumentären Run with Lions om Marlice van Vuuren och hennes vandring genom Namibia för att hitta jaktmarker till tre lejon som räddats men behövde återvända till vildmarken. Vandringen genom rödfärgad öken och över enorma sanddyner där havet plötsligt brusar på andra sidan trollbinder. Hyr en bil eller hoppa in i en luftballong – alla perspektiv är att föredra. Dessutom är landet hem för en fantastisk varelse – den utrotningshotade geparden. Faktum är att Namibia är det land i världen som har flest geparder. De senaste siffrorna från WWF pekar på att det totalt finns cirka 2 500 djur i vilt tillstånd.

Missa inte! N/a'an ku sê Wildlife Sanctuary drivs av självaste Marlice van Vuuren, och vinsterna går till olika projekt för att hjälpa vilda djur och den marginaliserade san-befolkningen. Här kan man bo i lyxiga lodger, delta i olika aktiviteter och volontärarbeta.

Helle Kikerpuu, webbredaktör

Geoparder i Namibias öken. Foto: Gettyimages.

11. Patagonien, Chile & Argentina

Vid världens ände

Bara namnet andas vildmark och äventyr. Särskilt mytomspunnet är Eldslandet, Tierra del Fuego, som knappt finns på kartan. Punta Arenas är en bra utgångspunkt för äventyr vare sig du vill vandra där ingen vandrat tidigare eller om du väljer det ikoniska Torres del Paine med sina toppar Las Torres, glaciären Glaciar Grey och sjön Lago Nordenskjöld. Kanske tar du dig ända ner till Ushuaia, en av världens sydligaste städer. Kanske mest känd som utgångspunkt för båtresor till Antarktis och Kap Horn. En mysig och modern liten stad med helt fantastiskt läge – precis vid världens ände.

Dröm dig bort: I Patagonien, Bruce Chatwins bok från 1977, får mig alltid att längta till Patagonien. Han reser runt och möter människor med fantastiska historier, samtidigt som han färdas genom ett storslaget landskap.

Sofie Lantto, layoutare

Drömmen om Patagonien. Foto: Gettyimages.

Tropisk flodfärd

Mil efter mil av sandstränder kantade av kokospalmer. Tropisk regnskog. Och så The Backwater med sjöar, floder, åar och kanaler där du glider fram på en reguljär flodfärja eller i en husbåt med egen kock. Kerala har en spännande matkultur med bl a kokosmjölk, mango, tapioka, fisk och skaldjur samt biff (sällsynt på menyer i övriga Indien). Lägg till att den sydindiska delstaten också är jämlikare och friskare än resten av landet och är epicentrum för den antika indiska hälsoläran ayurveda, vilket gör att det vimlar av spahotell. Inte nog med det – några mil inåt land reser sig Kardemummabergen, som förutom kryddodlingar bjuder på böljande teodlingar och vandringar med maffiga utsikter.

Visste du att? I The Backwater arrangeras varje höst Vallam Kali, ett race med extremt långa kanoter (snakeboats) som kan vara uppåt 35 meter långa och rymma 128 paddlare.

Per J Andersson, redaktör

Tropisk flodfärd i Kerala, Indien. Foto: Gettyimages.

13. Sa Calobra, Mallorca

Makalös cykling

Vägen till Sa Calobra är en lika stor upplevelse som stranden du kommer till. Fågelvägen är turen bara fyra kilometer, men den vanliga vägen är det en tolv kilometer lång serpentinväg ner till havet. Den svänger längs det karga bergslandskapet för att övergå till tallskog och sedan till lummiga olivodlingar innan du når havet. Har du tagit dig ner till hamnen i Sa Calobra finns det bara en väg därifrån … och det är samma väg upp igen. Cyklister från hela världen vallfärdar hit för att se hur lång tid det tar att cykla upp från hamnen till den högsta punkten. Efteråt dricker man nypressad apelsinjuice vid fiket där vägarna från Puig Major och Lluc möts.

När det inte fanns någon väg ner till Sa ­Calobra och enda sättet att ta sig dit var via båt sägs det att Sa Calobra utnyttjades av pirater som ansåg sig ha hittat en säker tillflyktsort. Vägen byggdes först 1932, och fram till mitten av 1900-talet nyttjades bukten som smuggelhamn.

Missa inte! Den lite undangömda stranden Torrent de Pareis. Från Sa Calobra går du sista biten genom gångar i berget. Väl framme möts du av en vacker strand omgiven av stora klippformationer.

Sofie Lantto, layoutare

Makalös cykling på Mallorca. Foto: Gettyimages.

14. Ruwenzori-bergen, Uganda/Kongo-Kinshasa

Vandring & gorillor

Längs gränsen mellan Uganda och Kongo-­Kinshasa står sex berg, alla högre än 4 600 meter: Månbergen, som de också kallas, har ökänt oberäkneligt väder, och man gör klokt i att ha minst tio dagar på sig för en rejäl vandring. Men för den som vågar trotsa vädergudarna väntar ett sagolikt vackert, för att inte säga helt unikt, landskap där växtligheten varierar från tropisk regn- och molnskog till afro-alpin fjällhed. Avsluta med ett besök hos bergsgorillorna i antingen Virunga eller Bwindis nationalparker. Särskilt mycket äventyrligare än så här blir det helt enkelt inte!

Missa inte: Om du fortfarande har lite ork kvar i kroppen är en övernattning på vulkanen Nyiragongos topp i Virunga nationalpark något helt oförglömligt. Din utsikt under den kalla natten är en glödande lavasjö strax nedanför din hydda.

Marcus Westberg, fotograf och skribent

Gorillor på nära håll i Ruwenzori-bergen. Foto: Marcus Westberg.

15. Öluff i Grekland

Magisk arkipelag

Jag skulle ständigt kunna sitta på akterdäck på en färja som stävar fram på Egeiska havet. Jag vill om och om igen kliva av på en liten karg ö, känna doften av grillad bläckfisk medan jag förirrar mig in i gränderna mellan byns kritvita sockerbitsformade hus. Jag dras hela tiden till vandringsstigarna i bergen på Amorgos. Och jag längtar alltid till ljumma snorklingsturer bland färggranna fiskstim utanför Plaka på Naxos.

Så många öar, så många möjligheter, så många skönhetsupplevelser. Kombinationen Medelhavets klaraste vatten, mest genuina husmanskost och mest egensinniga arkitektur är oslagbar. Varning utfärdad: arkipelagen är beroendeframkallande.

Visste du att? På öar i Kykladerna har man återfunnit förantika kvinnliga marmorstatyetter som har korslagda armar och triangulära huvuden utan ögon och munnar. Var det utomjordingar som öluffade här redan för 5 000 år sedan?

Per J Andersson, redaktör

Öluff genom Greklands arkipelag. Foto: Gettyimages.

16. Bhutan

Isolerat kungarike

Bhutan är ett konungarike uppe i Himalaya. Ett land inte mycket större än Dalarna som länge varit isolerat från omvärlden men numera tar emot en begränsad skara turister per år. Här vandrar du i blommande rhododendronskog och hemliga hörn av Himalaya– med chans att se både snöleopard och tiger! Besök det berömda templet Taktshang, "Tigerns näste", som klamrar sig fast på en klippavsats, och smaka lokala maträtter tillagade på jak-kött. 1970 myntade kungen begreppet bruttonationallycka för att mäta invånarnas lycka. Om det stämmer att världens lyckligaste människor finns här låter vi vara osagt, men visst känns tanken kittlande?

Visste du att? I Bhutan finns världens högsta berg som aldrig har bestigits, Gangkhar Puensum, 7 561 m ö h. Berget anses vara heligt och är därför förbjudet att gå upp på.

Sofia Zetterqvist, reporter

Bhutan – isolerat kungarike i Asien. Foto: Gettyimages.

17. Filippinerna

Simma med valhaj

2011 publicerades en bild av en snorklare som kramar en valhaj i brittiska tidningen Daily Mail. Bilden gjorde succé, och nio år senare hoppar 2 000 personer dagligen i vattnet med de vänliga jättarna i "home of the whale shark selfie" – Oslob. Som tur är finns mer hållbara alternativ där valhaj kan ses i det vilda utan att världens största fisk tar skada. Mellan april och juni kommer valhajar frekvent till Tubbataha­revet, som ligger långt ut i Sulusjön väster om Palawan. Många vittnar om hur valhajarna där själva söker sig till dykarna för att bada i bubblorna från deras utandningsluft. Att detta Unescoskyddade rev i sig bjuder dykning i yttersta världsklass är en god kompensation om du inte får syn på den vänliga jätten.

Visste du att? På baksidan av filippinska 100-pesosedlar är en valhaj avbildad.

Johan Marklund, fotograf

Simma med valhaj i Filippinerna. Foto: Gettyimages.

18. Karneval på Trinidad

Västindiens hetaste happening

En gång om året fullkomligt exploderar gatorna i huvudstaden Port of Spain på den karibiska ön Trinidad. Kultur, gemenskap och historia smälter samman i en fascinerande fusion av twerkande höfter, steel-pan-rytmer och färgstarka dräkter. Om karnevalen i Rio står för elegans och flärd kan festligheterna på Trinidad snarare sammanfattas som jordnära och vilda. Gör dig redo för veckor utan sömn. Paraddagen är visserligen dagen med stort D, men karnevalen pågår långt efter detta med morgonfester på båtar, poolpartyn och nattliga parader där man smetar in sig med choklad och kastar färgpatroner. När sista energin pumpats ur kroppen är det dags att hoppa på färjan och bege sig till grannön Tobago där konserter och liveframträdanden tar över stränderna och folket övergår till det man är allra bäst på. Liming – chill med vänner, familj och främlingar.

Visste du att? Limbo-dansen, ja leken där man tar sig under en stång som successivt sänks, uppfanns på Trinidad & Tobago. Somliga säger att den dansades på begravningar. Andra att den symboliserar slavar som befann sig i limbo när de korsade haven.

Karin Wimark, redaktör

Karneval på Trinidad. Foto: Unsplash.

Björnarnas rike

Svenska brunbjörnar i all ära, men Alaskas grizzlybjörnar är större, landskapen de befinner sig i maffigare – och man kan komma betydligt närmare. Här finns såklart inte bara björnar, men när de samlas för att fånga lekande laxar är det en djurupplevelse som egentligen bara kan överträffas i Afrika, om ens det. Med ett genomsnitt av 0,5 (mänskliga) invånare per kvadratkilometer är folktätheten knappt hälften av vad den är i Lappland i denna största och nordligaste av Amerikas delstater, så man behöver inte trängas.

Visste du att? Det finns 30 000 grizzly­björnar i Alaska – ungefär en björn på 24 mänskliga invånare.

Marcus Westberg, fotograf och skribent

Björnar i Alaska. Foto: Gettyimages.

Världens tak

Nepal är ett måste för vandrare. Här finns Mount Everest för den som bara måste till toppen av världen och mellanlandningen vid Base Camp för den som vill komma en bit på vägen. Här finns leder som går genom rhododendronskogar och dalar, förbi forsande floder och genom små byar. Och när man snörar av sig kängorna finns otaligt mycket mer att se och göra i Nepal. Passa på att upptäcka Katmandu med sina vackra världsarvslistade tempel och sitt myllrande gatuliv, ta det lugnt i vandrings- och rekreationsorten Pokhara, besök Buddhas födelseplats Lumbini och nationalparken Chitwan.

Missa inte! Pokhara är perfekt som bas för äventyr. Ro över den vackra sjön och vandra upp till World Peace Pagoda eller ge dig på Annapurna circuit, en vandring som tar cirka tre veckor och lämnar en med minnen för livet.

Helle Kikerpuu, webbredaktör

Vandra i Nepal – världens tak. Foto: Gettyimages.

21. Georgien

Till häst bland herdar och berg

Det lilla landet Georgien ligger inklämt mellan Östeuropa och Orienten. Ett välutvecklat sinne för gästvänlighet sägs vara anledningen till att georgierna lyckas behålla sin särart som en brygga mellan de två ytterligheterna utan att slukas av någon. På landsbygden känns det lätt som om man slungats bak i tiden, och vad är bättre än att utforska landet från sadeln? I regionen Tusheti, i östra Georgien, finns gott om arrangörer som erbjuder veckolånga ritter i Kaukasusbergen. Eventuell stelhet av långa dagar i sadeln botas effektivt med lokalt vin som vid borden flödar ymnigt efter att ha jäst under jord i lerkrus.

Missa inte! Besök Batumi i september. Här passerar omkring en miljon rovfåglar på två månader när de vänder åter mot sina vinterkvarter.

Johan Marklund, fotograf

På ridtur bland Georgiens berg. Foto: Gettyimages.

22. Salar de Uyuni, Bolivia

Ett hav av salt

En av Sydamerikas, om inte jordens, mest anmärkningsvärda platser hittar man i södra Bolivia, nära gränsen till Chile. Salar de Uyuni är världens största saltöken, och när Neil Armstrong sägs ha sett den den från rymden trodde han först att det var en jättelik glaciär. Lustigt nog infinner sig en utomjordisk känsla när man rusar fram i en jeep över den enorma öknen. Som att befinna sig på månen. Eller mitt i himmelriket om du råkar vara här under januari–april då ytan täcks av vatten.

För 40 000 år sedan var saltöknen en jättestor sjö – idag kan man besöka den enorma öken med dags- eller flerdagsturer från orter som Uyuni, San Pedro de Atacama, Tupiza, La Paz och Sucre. Tystnaden som lägger sig över den kritvita eller spegelblanka öknen är svårslagen. Lyckas du dessutom få till en solnedgång på det är upplevelsen komplett.

Missa inte! Att acklimatisera dig några dagar innan du ger dig ut på ökenturer. Under delar av flerdagsturerna når man 5 000 meters höjd och höjdsjuka är inte ovanligt.

Karin Wimark, redaktör

Saltöknen i Bolivia. Foto: Gettyimages.

23. Lofoten, Norge

Vykortsperfektion

En av världens vackraste platser finns inte långt borta. Berg som stupar rätt ner i havet, vattenfall, hisnande bergskammar, djupa fjordar och sandstränder. På sommaren har du midnattssol och under vintern kan du få njuta av naturens eget fyrverkeri, norrsken. Att ta bilen till vägs ände, byn Å och ställa sig på klipporna, känna sig som den enda i hela världen är en upplevelse du aldrig glömmer. Henningsvær är en av de finaste fiskebyarna på öarna och har samtidigt mysiga kafeér, restauranger och gallerier.

Missa inte! Vandra till Reinebringen. Stigen går nästan rakt upp från vägen precis utanför byn. Det är en brant vandring till en utsiktsplats där du får en fantastisk vy över Reine, de kringliggande bergen och havet.

Sofie Lantto, layoutare

Som ett vykort – Lofoten. Foto: Gettyimages.

24. Okavango, Botswana

Unik vattenvärld

Det finns många oförglömliga safaridestinationer i Afrika, från Kenyas Maasai Mara till Kruger i Sydafrika. Men ingen av de andra är som Okavangodeltat. När den svenska sommaren drar igång leder tungt regn i Angola till att ett enormt område i Botswana fylls av vatten. Kvar finns 15 000 kvadratkilometer där elefanter, bufflar och lejon simmar eller vadar från ö till ö – och där lyckligt lottade besökare kan följa dem antingen med båt eller vattentåliga bilar. Här finns både lyxiga lodger och enklare kanotcampingvarianter, och den här tiden på året är himlen blå och temperaturen behaglig.

Missa inte! En flygtur över området. Ska du mitt in i deltat är det antagligen så du kommer till ditt boende, men det är ändå värt att boka en extra "scenic flight" från Maun, varifrån alla resor in i deltan utgår.

Marcus Westberg, fotograf och skribent

Stjärnklart i Okavangodeltat, Botswana. Foto: Gettyimages.

25. Färöarna

Hisnande vyer

Bucketlist-destinationer behöver inte nödvändigtvis ligga på andra sidan jordklotet. En kort flygresa från Köpenhamn ligger dessa vindpinade öar i Atlanten som ibland känns som att vandra omkring i ett livs levande Instagramflöde. Porlande vattenfall och knivskarpa stup, hisnande bergskammar och gulliga fiskebyar. Att vädret sedan är legendariskt instabilt är bara en del av charmen. Med ett boende i Torshavn och en skaplig hyrbil så har du allt du behöver för att utforska ögruppen. Där vägen tar slut tar båt och helikopter vid. Gör dagsturer och vandra på vackra Kalsoy, bohemiska Nålsöy och fågelparadiset Mykines, känt för sina stora lunnefågelkolonier.

Visste du att? Det finns betydligt fler får än människor på Färöarna. 50 000 personer är bosatta här, och cirka 80 000 får.

Fredrik Brändström, chefredaktör

Storslagna vyer på Färöarna. Foto: Gettyimages.

26. Segla över Atlanten

I Gretas fotspår

Efter att klimataktivisten Greta Thunberg reste över Atlanten med segelbåt har det blivit alltmer populärt att lifta över världshaven. Miljöskäl eller ej – det är något triggande i tanken att segla rakt ut i Atlantens oändliga vidder och inte se land på flera veckor. Bara tanken på att transportera sig ett kvarts varv runt jorden enbart med vindens hjälp gör att fjärilarna i min mage väcks till liv. Att dessutom göra det i sällskap med en grupp människor ombord på en båt med begränsat utrymme kan inte bli annat än utvecklande. Ett socialt experiment i kombination med ett oändligt äventyr. Många väljer att delta i ARC – Atlantic Ocean Race där omkring 200 båtar samlas på Gran Canaria och årligen korsar Atlanten i en gemensam kavalkad. Anmäl dig för att säkra en plats eller mingla dig till en gast-plats på någon av båtarna i hamn. Vanligtvis kastar man loss från slutet av november. Då börjar bästa tiden för att låta passadvindarna föra en över Atlanten.

Missa inte! Tv-serien Över Atlanten där ett gäng svenska kändisar ger sig ut på sitt livs äventyr. Säsong 2 visas nu på Kanal 5 och Dplay.

Karin Wimark, redaktör

Gör som Greta: segla över Atlanten. Foto: Gettyimages.

27. Cooköarna

En Söderhavsdröm

Den självstyrande ögruppen i Söderhavet påminner om hur Hawaii var för 50 år sedan. Den polynesiska kulturen är starkt närvarande och öarnas rika historia lever vidare vid drömlika stränder och turkosa laguner. Utforska regnskogsklädda vulkaner på Rarotonga, susa fram på Aitutakis oändliga lagun och lär känna Atius Jurassic Park-grottor och traditionella ölbryggning. Har du obegränsat med tid – tajma ett av det fåtal flyg som går till Cooköarnas avlägsna atoller i norr för äkta glesbygd och svarta pärlor.

Dröm dig bort: Liza Marklunds bok Pärlfarmen utspelar sig på ön Manihiki. En fin inblick i livet på Cooköarnas nordligaste ände.

Karin Wimark, redaktör

Cooköarna – en Söderhavsdröm. Foto: Cook Island Tourism.

28. Yucatan, Mexiko

Dyk bland grottor

Lämna djungelns kakofoniska ljudbild ovan dig och glid långsamt ner i glasklart, tempererat vatten. Från ingångshålet strålar dagsljuset ner i turkosblåa skiftningar samtidigt som dyklampans gula sken lyser upp en värld av stalaktiter, stalagmiter och ett rikt djurliv anpassat till evigt mörker. ­Yucatánhalvön i Mexiko är fullkomligt perforerad av undervattenssystem frammejslade ur mjuk kalksten. Där grottaken kollapsat kvarstår stora vattenfyllda slukhål – cenotes. Dessa användes av mayaindianerna som brunnar, men även som offerplatser för både djur och människor då de sågs som passager till andevärlden. Men lugn, grottdykning i Yucatán lämpar sig väl för amatördykare som vill ha en äventyrlig men trygg initiation i grottdykningens magiska värld.

Visste du att? Världens längsta dokumenterade undervattensgrotta Sac Actun ligger i Mexiko. Dess 347 km kan jämföras med Sveriges längsta undervattensgrotta i Bjurälven som hittills mätts upp till 2,4 km.

Johan Marklund, fotograf

Dyk bland grottor i Yucatan i Mexico. Foto: Gettyimages.

29. Kongofloden

Episk flodresa

Att ta sig uppför Kongofloden är en omtumlande upplevelse som överträffar fantasin flera gånger om. Den 350 mil långa floden sträcker sig över en yta lika stor som Indien. En resa längs Kongofloden och dess bifloder uppströms till Inongo och den stora insjön Mai Ndombe tar nästan tre veckor med de stora passagerarbåtarna. Nedströms går det på knappa två. Floden ringlar som en orm fram genom ett hav av grön vass. Tänk på att Kongo-Kinshasa är ett politiskt mycket instabilt land med en mängd olika rebellgrupper. Här reser man inte omkring utan ordentliga förberedelser och aldrig utan sällskap, helst tillsammans med någon kongoles.

Dröm dig bort: Joseph Conrads Mörkrets hjärta är en av litteraturhistoriens verkliga klassiker och den definitiva skildringen av Kongofloden.

Jörgen Ulvsgärd, reporter

Med båt genom Kongofloden. Foto: Gettyimages.

30. Bagan, Burma

Tusentals tempel

Föreställ dig att någon skulle placera alla Europas stora katedraler på en och samma fläck. Lika överväldigande är väggen av tusentals tempel och pagoder som reser sig över Irrawaddys flodslätt. Ungefär tusen år tillbaka skapades världens största koncentration av buddistiska helgedomar. Då var platsen säte för ett mäktigt kungarike. Idag ligger den snudd på öde, märkt av tid, vind, vatten och sol. Ta nattåget hit från huvudstaden Yangon eller res med flodbåt från Mandalay.

Missa inte! Sväva ljudlöst över tempelskogen. Luftballong med champagnefrukost kostar cirka 400 amerikanska dollar.

Mikael Persson, reporter

Bagan i Burma. Foto: Gettyimages.

