Redaktionens favorit: staycation på NOFO hotel i Stockholm

Staycation är ett ypperligt sätt att resa på när man inte kan resa långt. Det innebär helt enkelt att du semestrar i dina hemmakvarter. Vagabonds chefredaktör Fredrik Brändström delar med sig av sin staycation-favorit i Stockholm: NOFO hotel.

NOFO hotel på Södermalm – en staycation-favorit om du frågar chefredaktör Fredrik Brändström. Foto: NOFO hotel.

På Södermalm i Stockholm råder ingen brist på bra re­stauranger, barer och butiker. Men vad gäller mysiga hotell är det mer tunnsått, bortsett från klassiska Rival och några andra. Därför är NOFO som öppnade för ett par år sedan ett välkommet tillskott.

NOFO betyder North of Folkungagatan, vilket säkert kan reta upp dem som tycker att Stockholm redan har tillräckligt med New York-komplex. Men bortser man från detta så är NOFO en ypperlig bas för en staycation i huvudstaden. Här finns ett utpräglat resetema, där varje våning fått sin egen karaktär inspirerad av världsstäder som Paris, London och – japp – New York.

Här finns en gemytlig vinbar, och varma dagar är uteserveringen på den vackra innergården en hit. På promenadavstånd hittar man sevärda Fotografiska och runt hörnet ligger några av Stockholms bästa restauranger som Nook, Punk Royale och La Vecchia Signora.

NOFO betyder North of Folkungagatan – en gata i Stockholm. Foto: NOFO hotel.

Utpräglat resetema med inspiration från Paris, London och New York. Foto: NOFO hotel.