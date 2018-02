Nu har Londons första kapselhotell öppnat

London har fått sitt första kapselhotell. På vandrarhemmet St Christopher's Inn vid London Bridge kan gäster sova i minimala hytter som rymmer en madrass och inget annat.

Foto: St Christopher's hostels.

I en populär turiststad som London kan det vara svårt att hitta billigt boende. Men nu finns ytterligare ett alternativ för budgetmedvetna resenärer. Det nya kapselhotellet erbjuder sovplatser från cirka 130 kronor och ligger på gångavstånd från London Eye och den populära matmarknaden Borough Market.

Foto: St Christopher's hostels.

I Japan har man länge kunnat checka in på kapselhotell – ett sorts budgetboende utan krusiduller som är populärt bland affärsmän som jobbar över och måste ha någonstans att sova. På senare tid har boendekonceptet även spridit sig västerut och liknande hotell har öppnats i bland annat Island och Belgien.

Och nu har trenden även hittat till storstadsfavoriten London. Det är vandrarhemmet St Christopher's at The Village som har installerat de nya sängmodulerna. Totalt 26 gäster kan checka in i varsin liten kapsel.

Foto: St Christopher's hostels.

Varje "rum" är utrustat med en lampa, en madrass, en väggkontakt och gardin – för att skydda mot insyn. Vandrarhemmet erbjuder också frukost utan extra kostnad och gratis öronproppar – vilket kan vara läge om man hamnar bredvid någon som snarkar.

Läs mer på: st-christophers.co.uk/london-bridge