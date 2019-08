Ny gigantisk takterrass på gång i Stockholms city

Nästa år får stockholmarna en ny takrestaurang med tillhörande terrass som kommer att bjuda på en vy över hela staden. Den ska ligga i hörnet av Mäster Samuelsgatan och Malmskillnadsgatan.

Foto: Stureplansgruppen

Hösten 2020 är det tänkt att Stockholms nästa takterrass med utsikt över hela staden ska stå klar. Det är Stureplansgruppen och Vasakronan som ligger bakom satsningen. Takrestaurangen och terrassen kommer att bli hela 1 100 kvadratmeter stor. Utöver det blir det ett event- och konferenscenter på 2 500 kvadratmeter.

Just nu pågår det slutgiltiga arbetet med restaurangens gestaltning och kulinariska profil. Arbetet förväntas bli klart under senhösten 2019, men den planerade öppningen för både restaurangen och eventcentret är alltså under senare delen av 2020.

– Det finns inte många platser med sådan potential som den här. Vår ambition är att skapa en modern klassiker för stockholmare och alla andra, säger Stureplansgruppens vice vd Per Gunne.

Stureplansgruppen är en av Sveriges största nöjeskoncerner som sedan tidigare driver bland annat Sturecompagniet, Berns, Supper och Nosh and Chow.