Ska du resa utomlands under julen – följ UD:s tre råd

Läs på, följ lokala regler, planera hemresan – så lyder Utrikesdepartementets råd till svenskar som planerar en resa inom Europa under julen. Samtidigt förtydligar och förstärker Sveriges ambassader sin reseinformation med anledning av pandemin.

Har du planer på att resa i Europa under julen? Missa inte UD:s förstärkta råd. Foto: GettyImages

Svenskarnas resande utomlands har minskat kraftigt under pandemin. Även under julledigheterna väntas långt färre utlandsresor genomföras än vanligt. Trots minskningen rör det sig fortfarande om tiotusentals svenskar som kommer befinna sig utomlands under jul och nyår. UD ser därför ett behov av att förstärka och förtydliga sin reseinformation, så att svenska resenärer enklare kan ta eget ansvar för sina resor.

Inför julledigheten gäller fortsatt UD:s avrådan från icke-nödvändiga resor till alla länder med undantag för länderna inom EU/EES/Schengen/Storbritannien.

Vid resor till länder där det för närvarande inte finns någon avrådan, uppmanar UD alla att noga överväga om resan behöver göras samt att förbereda sin resa genom att följa tre specifika råd.

1. Appen UD Resklar

Ta del av ambassadernas reseinformation genom att ladda ner appen UD Resklar.

2. Följ lokala regler

Ta reda på vilka regler och restriktioner som gäller på resmålet och följ dessa.

3. Hur kommer du hem?

Fundera på förhand över hur man tar sig hem om gränser stängs eller flygtrafiken ställs in. Svenskar uppmanas även fortsätta följa Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer om att hålla avstånd, tvätta händerna och undvika större sociala sammanhang även utomlands. Givetvis ska man inte resa om man har symptom.

- UD har hävt avrådan för större delen av Europa. Detta innebär inte att det är riskfritt att resa till dessa länder. Ett stort eget ansvar faller på den enskilde resenären att överväga om det verkligen är rätt tid att resa, förbereda och genomföra resan på ett säkert sätt, säger utrikesminister Ann Linde.

Uppmaning att bära mask

Samtidigt uppmanar Världshälsoorganisationen folk att vara fortsatt försiktiga under vinterns högtider. I ett pressmeddelande skriver organisationen att resenärer bör undvika transporter med mycket människor samt att vara uppmärksam på att vissa länder kräver ett negativt Covid-19-test vid inresa.

Dessutom rekommenderas mask inomhus. I pressmeddelandet skriver man följande:

"Det kan kännas konstigt att bära mask och utöva fysisk distansering med vänner och familj, men genom att göra detta bidrar man väsentligt till allas säkerhet och hälsa".