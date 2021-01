Ökat intresse för naturen – nya nationalparker planeras

Det senaste årets pandemi har fått fler människor att spendera tid ute i naturen. Många nationalparker och naturreservat har haft besöksrekord. I Spanien, Finland och USA planerar man nu att utöka med ytterligare nationalparker.

Sierra de las Nieves – ny spansk nationalpark planeras öppna under våren. Foto: Gettyimages.

Sierra de las Nieves, Spanien

Sierra de las Nieves ligger i Andalusien, Spanien, och har stått i kö för att bli nationalpark i många år. På grund av ökat tryck under år 2020 räknar man med att få igenom ansökan redan i år. Parken kommer inkludera bergsområden i Malaga och de för området specifika pinsapos-skogarna (spanskgran) – vissa träd så gamla som femhundra år.

I området går det även att spana efter stenbockar, rådjur, och uttrar. Den som åker till Sierra de las Nieves nationalpark kommer att kunna vandra, cykla, rida, paddla kajak och klättra – både i berg och grottor – men även besöka byar som El Burgo, Yunquera och Ronda.

Historiska byn Ronda med utsikt över den planerade nationalparken. Foto: Gettyimages / Chiara Salvadori.

Sallatunturi och Evois, Finland

Coronavåren fick finländarna att vistas ute i naturen så mycket att hela fem förslag på nya nationalparker skickades in. I november tog Finlands miljöminister Krista Mikkonen beslutet att gå vidare med två av dem: fjällnaturen i Sallatunturi och skogsområdena i Evois.

"I år har finländarna med nyfunnen entusiasm hittat ut i naturen. Naturen har gett sinnesro under undantagsperioden, och antalet besökare i nationalparkerna ökade i början av året med upp till 20 procent", säger Krista Mikkonen i ett pressmeddelande.

Sallatunturi är ett fjällområde norr om polarcirkeln intill den ryska gränsen. Det är ett av Europas mest glesbefolkade områden men hem till över tiotusen renar. Här kan du skida, vandra, cykla och åka hundsläde. Sallatunturi blir förhoppningsvis nationalpark redan till våren 2021, medan beslutet om Evois skogsområden beräknas ta längre tid.

Sallatunturi i Finland är ett av Europas mest glesbefolkade områden. Foto: Timo Tuuha.

New River Gorge, USA

En nationalpark som redan blivit godkänd är New River Gorge National Park i USA. Nationalparken ligger i bergskedjan Appalacherna i östra Nordamerika och blev godkänd som en del av pandemipaketet i slutet av år 2020.

I New River Gorge finns en av Nordamerikas äldsta floder, New River och en populär aktivitet i området har länge varit forsränning. Det går att paddla sig genom de starka forsarna i gummibåt under flera dagar. Nationalparken ger även möjlighet till jakt, fiske, vandring, cykling och klättring.