I juni kan du ta nattåget Stockholm-Berlin

Den utdragna pandemin har försenat återstarten för nattåget från Sverige till Berlin. Men 27 juni är det dags. Och denna gång kan man kliva på i Stockholm på tåget som inte längre kör via Trelleborg–Sassnitz-färjan utan via broar i Danmark.

I slutet av juni börjar de första direkttågen på många år att rulla Stockholm–Berlin. Foto: Snälltåget

Om bara två månader, närmare bestämt 27 juni, börjar nattågen Stockholm–Malmö–Hamburg–Berlin att rulla. Snälltåget som sköter trafiken har tidigare kört sträckan, men då bara från Malmö och via färjan mellan Trelleborg Sassnitz. Eftersom tågen startar i Stockholm innebär det att det blir direktförbindelse till Berlin även från Norrköping, Linköping, Nässjö, Hässleholm med flera svenska stationer.

Trafiken skulle egentligen ha dragit igång förra året, men ställdes in på grund av pandemin. Även trafikstarten i slutet av mars i år fick skjutas upp på grund av coronaviruset.

Att Stockholm–Berlin-tågen ska börja rulla just 27 juni är för att det är dagen efter att EUs vaccinationspass preliminärt ska börja att gälla. Snälltåget planerar för dagliga avgångar fram till och med den 5 september. Därefter hoppas man kunna köra Berlintåget med utspridda avgångar kring helger i september och oktober – och inte minst under höstlovet.

Nästa år planerar man för ännu mer Tysklandståg. Från april till september 2022 blir det dagliga avgångar. Därefter kommer nattåget till Berlin också att köra i oktober, vid höstlovet och under jul- och nyårshelgerna 2022.

Så här ser Snälltågets liggvagnskupéer ut som tar dig till Berlin och österrikiska Alperna. Foto: Snälltåget

Från januari till mars 2022 kommer Snälltågets nattåg dessutom att åka till de österrikiska alperna med stopp i bland annat Zell am See och St Johann in Tirol – och med Schwarzach St Veit som slutdestination. De direkta nattågen för skidturister kommer i huvudsak att starta i Malmö, men under vecka 9 utgår det från Stockholm.

– Vi ser ett starkt intresse för tågresor till kontinenten och väljer därför att satsa på fler avgångar, säger Carl Adam Holmberg på Snälltåget

Den utökade trafiken kommer att innebära att Snälltåget kör nattåg 215 dagar per år mellan Sverige och Tyskland och Österrike från 2022.

– Vi på Snälltåget kör när kunderna vill resa. Ökar efterfrågan så ökar vi utbudet av platser eller avgångar. Vi kör utan statsbidrag och vårt mål är att erbjuda prisvärda och hållbara resor till våra kunder, fortsätter Carl Adam Holmberg.

Statliga Trafikverket håller just nu på att upphandla ett annat direkttåg till kontinenten som ska gå från Stockholm och Malmö till en stad i Tyskland, förmodligen Köln, varifrån det finns direktförbindelse med bland annat Amsterdam, Bryssel och Paris. Snälltåget deltar dock inte i den upphandlingen. Vilket tågbolag som kommer att köra den sträckan är ännu okänt. Stalltips är antingen svenska SJ, österrikiska ÖBB eller tyska Deutsche Bahn.