12 måsten i Rotterdam

Rotterdam har utnämnts av Lonely Planet till en av världens tio hetaste städer att besöka 2016.

Vagabond reste dit för att känna på pulsen. Här kommer våra bästa tips!

Markthal. Foto: Pernilla Sjöholm.

1. Utforska Noord

Arbetardistrikten håller på att förvandlas till ett mat- och designmecka. Landa på Noordplein och vandra sedan vidare längs de butikstäta gatorna Zwaanhals och Zaagmolenkade. Hitta vackra läderdetaljer hos Olga Korstanje, vill-ha-inredning på En och ett oändligt sortiment på Whiskybase. Frukost och lunchstället Bertmans serverar ekologiskt, glutenfritt och veganskt. Spektakulärt gott och snyggt afternoon tea finns på Lof der Zoetheid som drivs av mor och dotter med ryska rötter, vars bakverk är kända över hela Rotterdam.

Lof der Zoetheid, kafé och bageri som drivs av mor och dotter med ryska rötter. Här dottern Anastasia de Ruyter.

2. Luchtsingel

Den gula gångbron förenar många av Rotterdams hot spots. På ena sidan tågspåren populära Station Hofplein och på den andra det perfekta after work-stället Biergarten. En pop up-terrass som har öppet sommartid och bygger på tyskt ölkoncept men med robust Rotterdamvibb. Vägg i vägg ligger personliga musikscenen Annabel som drar stora artister.

Luchtsingel.

3. Lär känna staden på två hjul

Ett perfekt sätt att snabbt göra sig hemmastadd i det cykelvänliga Rotter-dam. Breda gator ger god marginal för det miljövänligare alternativet. Du tar dig kvickt mellan stadsdelarnas godbitar. Urban Guides har cykeluthyrning men ordnar även halv- och heldagsturer med olika teman. Arrangören Bike & Bite utgår från magen och visar Rotterdams kulinariska utbud.

4. Dakakker

Takodlingen förser de kringliggande kvarterens restauranger med närodlat. Sju trappor upp omgärdade av höga glasförsedda fasader samsas frukt, grönt och doftande kryddor med biodling och ett takkafé. Husets övriga våningar hyrs subventionerat ut till kreativa verksamheter och i botten av huset ligger Groos, Rotterdams svar på svenska Designtorget.

Groos.

Valarie Kuster driver kaféet Op het dak Rotterdam,

5. Station Hofplein

Ett bra exempel på hur staden nyttjar sina tillgångar och tänker utanför boxen. Istället för att stå tomma fylls den nedlagda tåghangaren med trendiga designbutiker och restauranger. Här ligger finkaffe-stället Man mit bril koffie, populära jazzklubben Bird och bistron De Jong som drivs av unga och förtjänt kända kocken Jim de Jong. Varje dag bjuder han på en ny (för gästen okänd) meny med tyngden på säsongens grönsaker, blommor och kryddor från den egna köksträdgården. Dessutom experimentella och Michelin-täta FG, som har både två-stjärnig restaurang och enstjärnigt matlabb här. Missa inte att boka bord i hangaren!

Kocken Jim de Jong.

6. The Park

Stadens vackraste park liknas gärna med Central Park av Rotterdamborna själva. Lummigt porlande kanaler och stora gräsytor för såväl avkoppling som osande grillkvällar. Studentlivet och familjefestivaler söker sig gärna hit och i ett gammalt stall från 1850 har mysiga kaféet Parqiet flyttat in. Ägarinnan bor i området och saknade ett enklare kaffeställe, i motsats till Michelinrestaurangerna som omgärdar parken, så hon släppte sitt trygga fasta jobb och startade ett själv. Det blev snabbt en snygg och välbesökt succé som har öppet året runt med solstolar på sommaren och brasa på hösten

Parqiet i vackra The Park.

7. Kvällsdrink i Witte de With

Kvarteren kring innegatan Witte de Withstraat har dagtid fokus på konstgallerier, teatrar, filminstitut och museum. Men till kvällen handlar bruset om mat och framförallt dryck. Områdets gator kantas av en variation från minimalistiska Gin Tonic-baren Ballroom till Hawaii-inspirerade surfbaren Tiki's. Här hittar du också restaurangen Dertien som serverar ny ekologisk meny i industriell miljö – varje kväll.

Bargatan Witte de With har även bra shopping.

8. Markthal

Spännande arkitektur och inomhus-matmarknad i ett. Den spektakulära arkaden, som har öppet alla dagar i veckan, rymmer 150 marknadsstånd, 15 matbutiker, 8 restauranger och 229 lägenheter. Men vad som fångar besökarna mest är de 4 000 färgglada plattor som täcker insidan av taket och formar Hollands största konstverk "The horn of plenty". Mat i alla dess former hypnotiserar med sitt överflöd och ringar vackert in lägenheternas fönster. Ett måste för gourmanden som söker folkvimmel men samtidigt andrum. Tisdagar och lördagar anordnas även utomhusmarknad på torget intill.

Markthal.

9. Tropicana

Den tropiska simhallen, som hade sina glansdagar på 1980-talet, övergavs och förföll. Till för ett par år sedan då några nytänkande entreprenörer fick upp ögonen för lokalerna och började undersöka möjligheten att driva verksamheter här. Tankar och drömmar förverkligades i Aloha Bar vars kafferosteri nu står placerad där forsande vatten tidigare hade sitt utlopp. Terrassens gungstolar och loungesängar har första parkett över floden Maas och bjuder in till perfekt eftermiddagshäng. Ägaren Femke Snijders driver även populära frukost- och lunchstället Picknick som serverar nyttigt ekologiskt i en rustik och avslappnad miljö.

Tropical.

10. Rotterswam

I Tropicanas källare, där spabehand-lingar utfördes, ligger nu svamp--farmen Rotterswam. Affärsidén bygger på boken Blue economy av Gunter Pauli. I boken beskrivs 100 affärsmöjligheter som kan skapas lokalt utifrån skräp och drar liknelser till naturens förmåga att leva i symbios. Kaffesump samlas in med lådcykel, hängs upp som kokonger i långa rader och tids nog letar sig små vita svampar ut ur plasten. Svampen säljs lokalt och hamnar allt som oftast en trappa upp i Alohas meny.

11. Shopping på Pannkaksgatan

I Laurenskwartier, snett mittemot Markthal, ligger den gömda oasen Pannekoekstraat. Kul och unik shopping med mycket vintage varvat med små mysiga kaffeställen. Här hittar du också designnördarnas älskling Depot Rotterdam och klassiska snackbaren Tante Nel som förutom maten också är känd för sina avancerade gindrinkar. Beställ Bobbys gin med apelsin och nejlika och det traditionella holländska tilltugget bitterballen med majonnäs. Tips! Missa inte att ta med kontanter, många mindre butiker tar endast holländska kort.

Perfekt energistopp. Gin och bitterballen på snackbaren Tante Nel.

Pannkaksgatan bjuder på vintageshopping, små kaffeställen och snygga inrednings­butiker – för den som hittar hit.

12. Unika hotell

Boende får gärna vara en upplevelse i sig, som fyrstjärniga hotellet Quartier du Port i historiska Scheepvaartkwartier. Hamnkontor från 1800-talet har renoverats till hotell och restaurang men med många tidstypiska detaljer bevarade. Här kan du förutom att sova, äta och dricka även lära dig att öppna ostron i matstudion Kookstudio Meerema där ägaren och kocken Sieberen Meerema håller kurser. Bazar längs Witte de Withstraat bjuder in till unika orientaliska rum. More is more var tydligt grejen när denna framgångssaga skrevs. Bazar var först ut på gatan och bidrog starkt till att lyfta området till den bubblande bargata Witte de Withstraat är idag. Missa inte hotellrestaurangens karismatiska belysning och okonventionella frukostupplägg och passa på att svepa en uppfriskande mintte innan du gör stan.

Vacker interiör på Hotel Quartier du Port.

På samma gata ligger också det urbana och högt rankade vandrarhemmet King Kong. Kul och krokig inredning som letar sig ända ut på gatan och lockar in de mest världsvana besökarna.

Bazar. Hotell och restaurang.

