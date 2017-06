Guide till Queens, New York

Vagabonds guide till den multikulturella New York-stadsdelen Queens. Tips på boende, restauranger och aktiviteter.

Gatukonst i Astoria. Foto: Mattias Lundblad.

Ta sig runt:

Tunnelbana 7, den så kallade International Express, snirklar sig genom Queens från Manhattan och är det bästa sättet att upptäcka stadsdelen. Stannar i Long Island City, Jackson Heights och Flushing, dock inte Astoria. För att komma till Astoria byter du till tunnelbana N eller Q, hoppa av vid Astoria Blvd eller Ditmars Blvd.

Boende:

Man kan såklart välja att bo på Manhattan och utforska Queens på en dagstur. Men man kan även välja att gå all in på Queens och även spendera nätterna här. Inte sällan får man mycket för priset jämfört med Manhattan. De flesta bättre hotell i Queens ligger i Long Island City. Vi bodde på Boro Hotel (borohotel.com), ett relativt nyöppnat designhotell vars takbar har utsikt över Manhattan. Från 1 200 kr/natt.

3 sevärdheter i Queens

1. Flushing Meadows Park

New Yorks näst största park är hem till flera kända sportarenor: Citifield där New York Mets spelar sina hemmamatcher (baseboll), och tennisarenan där bland annat US Open hålls. I parken finns även Queens Museum och Queens Zoo.

2. Rockaway Beach

Strandliv i New York? Javisst! Rockaway Beach, odödliggjord i Ramones-låten med samma namn har på senare år fått ett rejält lyft med många nya restauranger, kaféer och hotell. Populärt bland surfare.

3. Louis Armstrongs hem

Jazzpionjären föddes i New Orleans men bodde större delen av sitt liv i ett lugnt kvarter i Queensstadsdelen Corona. "Satchmos" gamla bostad har förvandlats till museum. Kan endast besökas genom att följa med på en guidad tur. louisarmstronghouse.org

Falafeltallrik på Kabab Cafe.

Guidade turer

Om man vill slå följe med en professionell matguide så ta kontakt med Joe di Stefano. Joe är lite speciell, men det han inte kan om Queens matkultur är inte värt att veta. chopsticksandmarrow.com/food-tours

Fler organiserade matturer i området: queensfoodtours.com, eatyourworld.com/food_tours

Kändisar från Queens

Donald Trump, president

50 Cent, rappare

Ramones, band

Cindy Lauper, sångerska

Paul Simon & Art Garfunkel, musiker

Nicky Minaj, artist

Christopher Walken, skådis

Äta & Dricka

Astoria

Taverna Kyklades (3307 Ditmars Blvd). Om du är i New York och känner en plötslig längtan att förflytta dig till en taverna i den grekiska övärlden är detta stället att gå till. Den grillade bläckfisken är fantastisk!

Kabab Café (2512 Steinway St). Mysig egyptisk enmansrestaurang. Här finns ingen fast meny utan den excentriske ägaren Ali skiftar rätter efter humör. Lite som att äta hemma i någons lägenhet. Gå hit med ett öppet sinne, gillar du inte personliga matupplevelser så välj något annat ställe!

Single Cut (19-33 37th St) Single Cut i Astoria är ett av de största mikrobryggerierna i Queens och har även en pubavdelning.

Bavarian Hall & Beer Garden (29-19 24th Ave). I början av förra seklet var detta en samlingsplats för invandrare från Böhmen i nuvarande Tjeckien. Vår och sommar är bästa tiden att besöka Bavarian. Soliga dagar är långborden i den lummiga ölträdgården proppfulla med gäster som dricker tjeckisk öl och tuggar wienerschnitzel.

Arepa Lady.

Jackson Heights

I detta multikulturella mecka kan du äta mat från hela världen. Mycket nepalesiskt och tibetanskt men även indiskt, filippinskt, thai … Här finns mycket bra och prisvärd gatumat så det bästa är att bara strosa omkring och testa det som ser spännande ut, vare sig det är kebab, momos eller tacos. Längs Roosevelt Avenue finns många sydamerikanska restauranger.

Arepa Lady (77-02 Roosevelt Ave). Colombianskt ställe som startade med en dam som sålde arepas, fyllda majsbröd från en vagn på gatan. Nu har det blivit en vanlig restaurang men maten är fortfarande väldigt bra.

Phayul (37-65 74th St). Enkel men välrenommerad tibetan nära tunnelbanan. Deras momos är ett säkert tips. På andra våningen.

Flushing

Till Flushing kommer man främst för att äta kinesiskt eller koreanskt. Engelska menyer är ovanliga, så här får man peka och chansa.

New World Mall (136-20 Roosevelt Ave). Detta moderna köpcenter har en foodcourt i källaren med många smaskiga restauranger och en fantastisk färskvaruavdelning med asiatiska varor på övervåningen.

En annan bra foodcourt är New York Food Court (133-35 Roosevelt Ave). Testa till exempel Dong bei-lamm, som kan beställas i båset som heter Peng Shun (nr 12).

White Bear (135-02 Roosevelt Ave). Ett hål-i-väggen-ställe som är känt för sina dumplings.

Golden Mall (41-36 Main St). I den trånga källaren på Golden Mall hittar man bland annat berömda Xi'an Famous Foods som startade i Flushing men som nu är en känd kedja som finns på flera ställen i New York.