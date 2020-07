Cityguide till Tallinn – 21 tips för en lyckad weekend

En exotisk sagostad på nära håll där du solar och badar på stans egen Copacabana och äter en järnvägsburgare i en hipstercontainer, välkommen till Tallinn!

Multikulturellt häng på Depoo. Foto: Rasmus Jurkatam

1. Hipsterfabriken

Telliskivi creative city

Vad gör man med ett gammalt, sunkigt industriområde som lagt beslag på stans bästa mark? Förslagsvis som Tallinn, som förvandlat slitna fabriksmiljöer till innovativa hipsterfesten Telliskivi Creative City. Idag utmanar området de medeltida kvarteren i Vanalinn som stans skarpaste attraktion. Börja med supercoola F-hoone som varvar sexigt ruffiga miljöer med generös bardisk och ekologiskt inspirerad mat som når klart över genomsnittet. Spar efterrätten till grannen La Muu som levererar egentillverkade glassfavoriterna hallonprosecco, rabarber samt körsbär och mandel. Avsluta med Tallinns nya avknoppning av Fotografiska, som precis som museet i Stockholm varvar provokativt med vackert och dessutom har både skönt kafé och spännande butik.

Telliskivi Creative City ligger nära järnvägsstationen Balti Jaam. Spårvagnslinje 1 och 2 tar dig dit. Hållplatsen heter Telliskivi. F-hoone finns på Telliskivi 60a, La Muu på Telliskivi 60a-5, och Fotografiska Tallinn på Telliskivi 60a/8.

Noblessneri, gammalt som blev nytt. Foto: Martin Dremljuga

2. Bastu & ubåtsöl

Noblessneri

Förr taggtrådsomgärdat ubåtsvarv. Nu kanske hippast i stan. Noblessneri är Tallinns senaste tillskott av urban gör-om-mig. Området vetter mot Finska viken med en kittlande mix av ny, spännande arkitektur, gamla kajkanter och militärt hysch-hysch. Supercoola mikrobryggeriet Pöhjala lockar till sig alltifrån kostymgubbar till tatuerade rockslynglar genom folkligt högt i taket, öl i världsklass och kompetent barbecuerestaurang. Öl som korianderdoftande Orange gose, mangofriskfriska Tuk-tuk drama och chokladmörka portern Pöhjala muist kuld utmanar traktens humlepuritaner. Pöhjala stoltserar också med bastu som kan hyras per timme för privat bruk, medan norsk-estniska grannen Shishi levererar exklusiva heminredningsdrömmar.

Buss 73 från Vabaduse väljak och Viru. Kliv av vid Noblessneri. Pöhjala finns på Peetri 5, Shishi på Peetri 3.

På spåret i Tallinn. Foto: Rasmus Jurkatam

3. Gör en klassresa

Spårvagnslinje 1

Tallinn på 30 minuter? Lösningen heter spårvagn 1. Linjen drar från knegarstadsdelar med uppkavlade ärmar till skyskrapornas moderna citybrus. Startpunkt är Koplis ruffiga hamnkvarter varifrån färden gungar saktfärdigt förbi Kalamajas söta träkåkar och äppelträdgårdar. Kreativa Telliskivis industrimiljöer följs av tittgluggar mot Domberget och domkyrka. Strax bortom centralstationen Balti Jaam reser sig Vanalinns stadsmur med torn och portar. Mot den bakgrunden lufsar spårvagnen vidare mot köpcentret Viru Keskus och biokomplexet Coca-Cola Plaza. Målgången följer i Kadriorg där spårvagnsrälsen sträcker sig mot lummiga villakvarter och kunglig slottsparksgrönska.

Enkel biljett kostar 1,10 euro. Kanuti och Mere puiestee är hållplatser nära gamla stan.

Baltiskt bad på citystranden Pirita. Foto: Getty images

4. Tallinns Copacabana

Pirita

Rio har Copacabana, Sydney Bondi Beach. Heta sommardagar parkerar betydande delar av Tallinns befolkning på Pirita. Under flera kilometer följs friskt Östersjövatten av smekande sand och badvakter i Baywatch-rött. Glasskiosker och doften av sololja varvas med surfklubb, strandvolleyboll och loungeserverat bubbel i ishink. Nya och gamla Tallinn finns hela tiden som effektfull bakgrund: skyskrapor, kyrkspiror, Domberg och Finlandsfärjor. Vid Pirita väntar dessutom en stadion som stod som värd åt seglingstävlingarna vid Moskva-OS 1980. Vill du utmana din egen fysik upptäcker du Pirita med hyrcykel eller testar klätterförmåga och balanssinne i Pirita Adventure Park.

Buss 1, 1A, 8 och 34A når Pirita från centrum. Eller så promenerar du hit på ungefär en halvtimme. Pirita Adventure Park finns på Merivälja tee 5a

Hundraårig hangar på landets populäraste museum. Foto: Lennusadam

5. Drömskt sjöfartsmuseum

Lennusadam

Förmodligen är det bara Tallinn som förmår väcka liv i ett hundraårigt betongmonster och dessutom förvandla byggnaden till landets populäraste museum. Men så är det. Idag bildar hangaren som rymt tsarryska flottans sjöflygplan en gåtfull och surrealistisk drömvärld. Invändigt väntar samma dovt blåsvarta ljus som följer världshavens djup.

Sjöflygplan, isjakter och säljaktsbåtar varvas med historiska skeppsvrak. Höjdpunkt är ändå ubåten Lembit. Ta mod till dig, kliv över landgången och undersök farkostens klaustrofobiska inre. Lennusadam har dessutom intressanta specialutställningar och skönt kafé.

Lennusadam, Seaplane Harbour, Vesilennuki 6. Entré 15 euro. Familjebiljett 30 euro. Nås med buss 73 från innerstan.

Klassiska inlagda gurkor på mormors marknad. Foto: Getty images

6. Myllrande matmarknad

Keskturg

Trött på uppblåsta shoppinggallerior med mått som storflygplatser? Uttråkad av varumärken som är identiska världen över? Tallinns centralmarknad, Keskturg, står för en befriande motsats. Mängder av små stånd och gammaldags kiosker erbjuder allt från baltisk potatis och estniska lingon till georgisk khinkali och Volgograd-meloner så stora att det krävs kundvagn för att baxa frukterna härifrån. Utbudet håller sig överlag till det jordnära: saltgurka, krondill, plommon, kantareller och mörkt estniskt bröd. Inne i saluhallen väntar dessutom charkuterier och mejerivaror. I ett annat hörn av marknadsområdet säljs kläder som var moderiktiga då Hylands hörna sändes på andra sidan Östersjön.

Keskturg ligger centralt, men ändå undangömt och omfamnat av grå hyreshus. Adressen är Keldrimäe 9. Ta spårvagnslinje 2 till hållplats Keskturg.

7. Hundraårig bastu

Kalma Saun

Ester, ryssar och turister. Här är alla lika. I snart 100 år har Tallinns äldsta kvartersbastu erbjudit vederkvickande värme åt invånarna i den gamla arbetarstadsdelen Kalamaja. Utvändigt påminner den grå byggnaden om ett mellanting av metodistkyrka och teaterpalats. Invändigt handlar allt om grunderna: Kvinnor och män för sig. Vedeldad sauna. Ångande hetta och björkruskor som daskar igång cirkulation och välbefinnande. Inget onödigt, inget spa-tillkrånglat och högfärdigt. Bara omklädningsrum, bastu, duschar och en liten pool för akut nedkylning. Bastuvärden säljer dessutom öl, schampo och rakhyvlar.

Kalma Saun, Vana-Kalamaja 9a. Entré 11 euro. I grannskapet, på Jahu 11, väntar också mäkta populära kvartersbageriet Kalamaja Pagarikoda. Perfekt för fika eller sopplunch efter bastubesöket.

Glassomani på Gelato Ladies. Foto: Aleksandr Snitovskii

8. Galen glass

Gelato Ladies

Klart vi ska göra glass! tänkte kompisarna Kristen Tuulmets och Sindy Püssa. Så blev det också. Men absolut inget massproducerat eller industriellt, utan hantverket från grunderna. Utbildning på italienska Carpigiani Gelato. Tillverkning hemma i Estland. Sedan 2016 har Gelato Ladies förfört gamla stan med läskande smaker som parkerar mittemellan nordligt doftande tallmo och citrusfriskt Medelhav. Våra favoriter heter lingon & rosmarin och havtorn & banan. Allt tillverkas framför dina ögon i en liten glassverkstad som också rymmer butik och kafé. Våffelstrutar ingår också i sortimentet liksom glassmaker som pavlova, lime & mynta, avokado och sötlakrits.

Gelato Ladies finns i gamla stan på Uus 28. Våffelstrut med tre kulor kostar 6 euro. Med kylväska i bagaget plockar du med dig ett helt kilo glass för 19 euro.

Balti Jaama Turg bjuder på personlig shopping. Foto: Aleksandr Snitovskii

9. Tusen och en smak

Balti Jaama Turg

Jorden runt ur ett kulinariskt perspektiv. Något liknande gäller i saluhallen intill Tallinns järnvägsstation. I ett hörn gräddar en uzbekisk kvinna flatbrödet shirmoi-non över en cylinderformad ugn. I ett annat säljs estniska veganburgare medan ett tredje erbjuder vietnamesisk bánh bao. Samtidigt rymmer Balti Jaama Turg långt fler smaker än så. Allt från baltiska sillinläggningar till rysk kaviar säljs över matmarknadsdisk. Frukt- och grönsaksförsäljarna har sitt hörn. Massor av ekologiskt erbjuds av Biomarket. Nybakat estniskt bröd finns också, liksom Anneli Viiks handgjorda chokladpraliner. Rulltrappan upp väntar dessutom sköna bryggeripuben Humalakoda med attraktiv terrass och utsikt över stad och gator.

Balti Jaama Turg, Kopli 1. Vår favorit? Uzbekiska nudel- och köttgrytan lagman fulladdad med milda kryddor och mustiga grönsaker. Njut den på Samsa Family Bakers.





10. tallinns gröna oas

Kadriorg

Blanda Drottningholm med Amsterdams Vondelpark och du kommer nära Tallinns gröna lunga. Vid fint väder fylls Kadriorgs gräsmattor av filtar och picknickkorgar. Lummiga promenadstråk letar sig vidare mellan fontäner och japansk trädgård mot två byggnader som sticker ut: Peter den stores nyponröda barockpalats som sadlat om från tsar-ryskt sommarresidens till estniskt konstmuseum. Och så på andra sidan kullen, tårtbitsformade KUMU. Byggnaden är en sevärdhet i sig. Invändigt väntar dessutom Tallinns prisade museum för samtida konst som roar, provocerar och ställer frågor via tillfälliga och permanenta utställningar.

Spårvagnslinje 1 och 3 når Kadriorg. Ka­d­riorgs slottsmuseum, Weizenbergi 37, entré 6,50 euro, familj 13 euro. KUMU, Wei-zenbergi 34, entré 8 euro, familjebiljett 16 euro.

Prisade praliner på Pierre Chocolaterie. Foto: Toomas Tuul

11. perfekta sötsaker

Pierre chocolaterie

Champagnetårta med grädde, sylt och romdränkta bigarråer. Eller handgjord chokladtryffel stöpt i ett sockrigt lager av karamell. I en stad som tycks gjord av Pomperipossa krävs det något alldeles extra för att sticka ut. På Pierre Chocolaterie dukar kypare och servitriser i vit skjorta och fransk stråhatt upp Baltikums ljuvligaste sötsaker. Wienervals och kabarésång strömmar ur högtalarna hos det romantiska kaféet som känns som ett filmklipp från sekelskiftets Paris. Utomhus väntar dessutom bord och stolar på en kullerstensklädd gårdsplan med medeltida rötter. Frågan är bara vad du ska välja till kaffet. Chupacabra med anis och tranbär? Kanske blandningen av marsipan, sesamfrön och honung? Eller vit choklad med granadilla och grädde?

Pierre Chocolaterie, Vene 6

Besök synthkällaren som endast spelar Depeche Mode. Foto: DP

12. Två coola barer

Valli & DP Bar

"Millimallikas" står det på en tuschtextad skylt ovanför bartendern på Valli's. Klassikern bland Tallinns barer har många egenheter. Trångt, folkligt och med utseende som från gamla tiders pilsnerfilmer. Dessutom husgrogg vars namn är så långt och komplicerat att det skulle kunna användas av optiker inför test av nya glasögon. Mixen av sambuca, tequila och tabasco garanterar lika udda smak.

DP är något helt annat. Mörkt och mystiskt i underjorden med videoupptagningar och konsertklipp som strömmar från flera tv-skärmar. Baren är Tallinns hyllning till de brittiska synthikonerna Depeche Mode. Bandmedlemmarna lär ha festat här inför Tallinnkonserterna 2001 och 2006.

Valli Bar, Müürivahe 14. DP, Depeche Mode Baar, Voorimehe 4.

Klassisk miljö på Mon repos. Foto: Aleksandr Snitovskii

13. Den klassiska restaurangen

Mon Repos

Alla restauranger bär på sina historier. I Tallinn är det få som överträffar Mon Repos. På 1920-talet lockade den duvblå trävillan till sig stadens grädda genom franska musslor i hink, storslagna tebjudningar, kabarémusik och bartender inhämtad från The Savoy i London. I skymundan pågick även prostitution och illegal försäljning av hembränt medan ett hemligt kasino fanns undangömt i källaren. Ryktet om ryska spioner väckte till slut även polisens intresse och verksamheten tvingades bomma igen. Idag, 100 år senare, är Mon Repos åter öppet. Under prisade stjärnkocken Vladislav Djatsuks ledning serveras filet mignon med murkelsås och andra sekelskiftesklassiker med modern touch. Avsmakningsmenyer erbjuds också i den stämningsfulla restaurangen som vetter mot Kadriorgs slottsparksgrönska.

Mon Repos, Narva mnt 92

Bland kupoler och takåsar på Domberget. Foto: Getty images

14. Ryska kyrkan

Alexander Nevskij-katedralen

Tegelröd och med kolsvarta lökkupoler höjer sig Alexander Nevskij-katedralen över Tallinn som ett slags tecken på att öst börjar just här. Kyrkan tjänar en stad där nästan hälften av befolkningen har ryska som modersmål. Morgon som kväll vandrar ortodoxt troende uppför de branta trapporna till helgedomen som uppfördes då Estland tillhörde Tsarryssland och härskaren i St Petersburg spände alla tänkbara muskler för att demonstrera sin dominans över Baltikum. Besökare gör korstecken och bugar sig inför prästerskap och den guldförgyllda ikonostasens jesusbilder. Doften av brinnande ljus blandas med rökelse. Vid mässa och andakter väntar svävande stämsång.

Alexander Nevskij-katedralen, Lossi plats 10, Öppet 08.00–18.00

Deepo. Containerkrubb & hipsteröl. Foto: Rasmus Jurkatam

15. Järnvägsburgare

Depoo

I princip finns bara två alternativ för uttjänta containrar: Att skicka tillbaka de fyrkantiga fraktbehållarna tvärs över Atlanten. Eller, som här, låta dem forma Tallinns skarpaste gata för streetfood. Mitt emellan järnvägs­stationen Balti Jaam och hipstermekkat Telliskivi bildar containerköken en smal passage fulladdad med allt från indisk curry och spröd fish & chips till kokosdoftande vietnamesiska soppor och azeriska kebaber. Temat mat, resor och rörelse fortsätter i grannskapets Peatus där två gamla, ryska restaurangvagnar signalerar avgång för Tallinns kanske allra bästa hamburgare. Njut dem gärna i sällskap av det fantastiska ölet Must Nuun, "maskerade nunnan". På samtliga containerhak äter du dig proppmätt för en svensk hundralapp.

Depoo & Peatus, Telliskivi 62

Marsipanmästarna på Maiasmokk. Foto: Maiasmokk

16. Anrikt kafé

Maiasmokk

I över 150 år har nationens äldsta kafé tillfredsställt Tallinns fikasug. Såväl ockupationer som jublande frigörelse har upplevts på klassiska Maiasmokk till lågmält kaffekoppssorl och estniska kanelkringlor. Miljön känns fortfarande tidlös. Konditordisk, speglar och glasskåp lär ha haft samma utseende sedan 1913. Trots konkurrens från hightechålderns kaffebarer och kedjesålt pappmuggskaffe behåller serveringen alltjämt greppet som älskad reträttpunkt för tidningsläsande herrar och gästande damer som andaktsfullt dricker morgonkaffet med hatten på. Kom tidigt på morgonen och du undviker anstormningen av selfiefotograferande turister. Allt från kakor och äggmackor till handgjorda chokladpraliner och husets marsipan ingår i sortimentet.

Maiasmokk, Pikk 16

Mjuka former bland grå betong i Lasnamäe. Foto: Getty images

17. Hälsning från Sovjet

Lasnamäe

För att uppfatta det vackra krävs kanske något fult. Och det finns här. När Sovjet plundrat Estland på jordbruksprodukter bjöd imperiet tillbaka genom höghus i prefabricerad betong och inflyttad arbetskraft från USSR. Mest monstruös är Tallinnstadsdelen Lasnamäe som uppfördes stor nog för att rymma en sjundedel av hela nationens befolkning. Idag är området hem åt ungefär 100 000 människor, flertalet med ryska som modersmål. Brutalgrå hyreskaserner och Sovjetdrömmande innergårdar varvas med ankelhögt ogräs och nypontörnen. Ortodoxa Church of the Quick to Hearken, som stod färdigt 2013, bryter formeln genom änglavit fasad och kopparfärgade kupoler.

Buss 29 når Lasnamäe och Church of the Quick to Hearken från centralt belägna bussterminalen vid Viru keskus.

Pannkaksperfektion på Kompressor. Foto: Getty images

18. Pannkakshuset

Kompressor

Allt vad som går att göra med pannkakor och lite till. I två årtionden har gamla stans Kompressor mättat såväl inhemska studenter som budgetresande ryggsäcksluffare och finska tonåringar på helgutflykt. Välj mellan 29 pannkaksvarianter i den folkliga serveringen som påminner om en blandning av pub, restaurang och kafé.

Middagsmäktigt med fyllning av skinka, brieost och persilja i sällskap av en rejäl klick krämig sour cream. Eller sensommardrömmande sött med blåbärssylt och florsocker som sitter fint till eftermiddagskaffet. Konceptet kretsar kring gott, billigt och stora portioner. Oftast fullbelagt till sista plats.

Kompressor, Rataskaevu 3

19. Se långt

Patkulis utsiktsplattform

Tydligare än Google maps. Roligare än tryckt karta. Promenera Dombergets smala gränder till Patkulis utsiktsplattform och du får full koll på hur Tallinn hänger ihop, bit för bit. Från ovan syns gamla Vanalinns väv av röda tegeltak, vindsfönster, kyrkspiror och stadshustorn. Men också staden utanför den medeltida ringmuren: fjärran skyskrapor och parkkastanjer. Avlägsna bostads­kvarter och färjor som sakta rör sig längs Finska viken mot Tallinns hamn.

Terrassen är som mest stämningsfull under morgon och kväll. Lämna gärna Patkulis utsiktsplattform via de 157 trappsteg som leder ner mot Toomparken. Härifrån kan du promenera tillbaka till gamla stan via järnvägsstationen Balti Jaam och gatan Nunne.

Adress Patkuli Vaateplatvorm, Rahukohtu 5

Marsipan på recept på Revali Raeaptek. Foto: Priit Grepp

20. Torget

Raekoja plats

Romantiska hus. Medeltida torn och spiror. Mjuka pastellfärger och doft av glögg. Ingen lär vara förvånad över att Tallinns rådhustorg är stadens skarpaste turistmagnet. Under sommaren omfamnas det av kryssningsresenärer och uteserveringar. Framemot vintern finns det i sällskap av snöpudrad julgran och julmarknad.

Parallellt existerar även en mer bisarr bakgrund. Under medeltiden påstås en präst ha blivit halshuggen på torget efter att ha klagat över den omelett han just serverats. Betydligt mer förlåtande är Revali Raeapteek, som sedan tidigt 1400-tal dämpat smärtor och botat åkommor. På den tiden salufördes allt från blancherat hundbajs till förkolnade igelkottar. Idag håller sig världens påstått äldsta apotek till ett mer konventionellt sortiment av plåster och huvudvärkstabletter plus husets specialitet, den glöggliknande drycken klarett som säljs i vackra krus.

Revali Raepateek, Raekoja plats 11

21. Piroger och gröt

Grenka

Tallinn briljerar med den vitryska tappningen av pirog: grenka. Kaféet som bär samma namn gör dem så bra att köket placerat sig i White Guide. Vår favorit heter Mormor Grenka och kommer med fluffig vispgrädde, färska blåbär och jordgubbar plus en generös klick med skogsbärssylt. Grenka toppade med mozzarellaost och pesto är exempel på mer matiga varianter. Husets grötfrukost bidrar också till populariteten, som ofta innebär kö just före öppningsdags. Miljön är dessutom mjuk och behaglig med dragning åt 1960- och 1970-tal: Gröna soffor och fåtöljer att sjunka ner i. Runda träbord. Nyfikna fönster som ger full koll mot gatan.

Grenka, Pärnu mnt 76, Spårvagnslinje 3 och 4 når hit från innerstan, Res i riktning mot Tondi.