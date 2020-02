Att göra i världen 2020 – upplevelserna alla snackar om

Ikoniska musikfestivaler, multimediala konstformer och svenska spahotell. Nöjessajten Time out har listat 40 saker att göra under året – här är topp 10.

Vad sägs om lite konst och musik i övergiven ubåtsbas? Foto: Erich Lessing

1. Besök Europas största urban trädgård





Med vinden i håret och grönska omkring dig, färska frukter och grönsaker från jord till bord på ett ögonblick. Nej, du är inte ute på landsbygden utan mitt i metropolen Paris.

Den 1 maj kommer denna urban oas att invigas på taket till utställnings-komplexet Paris Expo Porte de Versailles. Den urbana och ekologiska odlingen kommer att sträcka sig över cirka 14 000 kvadratmeter - "vilket gör den till den största stadsträdgården i Europa" – och tanken är att man ska odla cirka 30 olika växtarter och producera cirka 1000 kilo frukt och grönsaker varje dag under högsäsong. En del kommer levereras till närliggande matställen, resten serveras på den tillhörande restaurangen.

Foto: Valode et Pistre Architectes ATL

2. Nytt megamuseum





Giza, Egypten

Grand Egypt Museum (GEM) planerade att öppna 2015 men på grund av arabiska vårens oroligheter sköts det fram i tiden, men nu planeras detta enorma museum att öppna under 2020. Museet ligger en 40-minuters bilresa utanför huvudstaden Kairo, relativt nära de kända pyramiderna i Giza. Det beräknas bli det största arkeologiska museet i världen, med omkring 50 000 föremål och en Tutankhamon-samling där många delar visas upp för första gången.

3. Botanisera i filmens fantastiska värld





Los Angeles, USA

Academy Museum of Motion Pictures öppnar den 14 december 2020 och kommer att vara USA:s första storskaliga museum som helt tillägnas film som konst, vetenskap, hantverk, affärer och historia.

Chansen att se Dorothys röda skor från "Trollkarlen från Oz" eller Jack Nicholsons jacka från 'The Shining' kan vara tillräckligt många skäl för ett besök för filmfantaster, men öppningsutställningen är riktigt enastående. Då kommer man nämligen få djupdyka ner i Hayao Miyazakis konceptbilder och produktioner.

Den japanska regissören och animatören är mest känd för filmer som "Mina granne Totoro", "Spirted Away" och "Det Levande slottet". Mycket av det som kommer att finnas med på utställningen visas upp för första gången utanför Studio Ghiblis japanska kontor.

4. 360 grader av New York





New York, USA

Observationsdäcket Edge kommer att bli det högsta observationsdäcket utomhus i New York och öppnar 11 mars 2020. Med sina 335 meter kommer den vara den högsta plattformen utomhus och en av de högsta observatoriedäcken i staden.

Edge kommer vara öppet dagligen till midnatt. Förutom utsikten finns även en champagnebar för den som vill skåla med lite bubbel. På våningen ovanför ligger restaurangen Peak som serverar fika, lunch och middag.

Observationsdäck med 360 graders utsikt över New York

Grym utsikt över metropolen New York. Foto: Eli Parry



5. Multimedial konst





AMIEX processen (Art & Music Immersive Experience) utvecklades av Culturespaces och hade sin första utställning 2012. Det är en konstform där bild, film, musik, lokal och digitala lösningar skapar en upplevelse som kittlar alla sinnen.

Efter att ha öppnat lokaler i Provence och Paris kommer en ny häftig konstinstallation slå upp portarna den 17 april i Bordeaux.

När tyskarna, under andra världskriget, tvingades ut från Frankrike lämnade de sina enorma ubåtsbaser i Bordeaux. Dessa massiva, oförstörbara betongbyggnader kommer att förvandlas till Bassins de Lumières.

Kolla in bilder och filmer från konstmuseet i Paris.

Så här kan en gammal övergiven ubåtsbas också se ut – snyggt va?! Foto: Erich Lessing

6. Grotta ner dig i Nick Cave





Köpenhamn, Danmark

Nicholas Edward "Nick" Cave föddes 22 september 1957 i Warracknabeal och är en australisk musiker, låtskrivare, poet, författare, skådespelare samt frontfigur i bandet Nick Cave and the Bad Seeds. En mäkta kreativ själ med andra ord.

Fira hans 50 år långa kreativ produktion med en multimediautställning i Köpenhamn. Över 300 saker kommer att ställas ut; allt från personliga föremål till saker från samlare och arkiv - inklusive originella konstverk, handskrivna texter, litteratur, foton och film. Utställning spänner över åtta rum på Black Diamond, Köpenhamns kungliga bibliotek, från 23 mars till 3 oktober.

7. Dansa flamenco-teater





Här du hört om interaktiv teater? Det är, om man ska förenkla det hela, en teaterföreställning där publiken uppmuntras att delta eller i alla fall komma närmare dramatiken genom att skippa den avståndstagande scenen. Nu finns interaktiv flamenco-teater i Madrid och det sägs vara ett absolut måste – en upplevelse man sent kommer att glömma.

Vid ankomst får du en vit mask för att bli en anonym deltagare i en teaterföreställning som äger rum i ett tre våningar palats i stadens centrum. Tacones Manoli blandar flamencodans och gitarrer med extravaganta kostymer och bildpoesi.

Join the flamenco-party! Foto: Lighuen Desanto/Facebook

8. Kultivera dig på Irland





Galway, Irland

Den irländska regionen Galway är en av två städer som utsetts till Europeisk Kulturhuvudstad 2020. Temat för det årslånga programmet är "landskap, språk och migration".

Kulturhuvudstadsåret kommer pågå under 12 månader, ända in i januari 2021. Evenemangen omfattar allt från musik, teater, litteratur, konst och dans till filmer, arkitektur, sport och matupplevelser - och många är helt gratis. Några höjdpunkter är författarträffen den 8 mars med den ikoniska författaren Margaret Atwood, känd för boken The Handmaid's Tale.

Läs mer om höjdpunkterna från Galway.

9. Sveriges coola spahotell





Harads, Sverige

På sommaren fritt flytande. På vintern infruset i Luleälvens is. Sprillans nya Arctic Bath i Harads är lika mycket ett lyxigt spahotell som ett monument och en hyllning till de svenska skogarna. Den cirkelformade huvudbyggnaden är inspirerad av timmerflottningens tidevarv och ser ut som en blandning av ett fågelbo, ett plockepinn och järntronen i Game of Thrones.

Checka in i någon av de 12 separata stugorna, njut av spaavdelningen med bastu och isbad urkarvat ur älven och följ med på slädturer, älgsafari eller björnskådning. Här finns dessutom de bästa förutsättningar för att se norrsken!

Från 9 600 kr/natt för dubbelrum/svit inklusive 5-rätters middag för två personer och spaaccess. arcticbath.se

Dags för ett isande dopp? Foto: Daniel Holmgren

10. Ikonisk musikfestival fyller 50 år





Glastonbury, Storbritannien

Festivalen gick av stapeln 1970 med en konsert av rockgruppen Led Zeppelin och kallades ursprungligen Pilton Festival. Förutom musik brukar festivalen även ha bland annat teater, dans, cirkus, kabaret och poesi.

Glastonbury är Storbritanniens största festival och räknade till 175 000 besökare under årets upplaga. Festivalen äger rum 26–30 juni och det är några riktigt stora namn som kommer tillträda scenen – bland annat Paul McCartney, Diana Ross och Taylor Swift.

