Vagabond listar: Årets 30 bästa resmål 2020

Nu är den här igen – Vagabonds årliga "bästa resmål-lista". Här är våra 30 favoritresmål; platser som vi brinner lite extra för och som är bra att hålla extra koll på under det kommande året. Bon voyage!

Längtar du efter att resa? Letar du inspiration – vi listar 30 resmål under 2020. Foto: GettyImages

30. Bern, Schweiz

- Lilla Prag -

Dags att slå ett slag för denna vackra men okända pärla! Bern är en av Europas minsta (bara 127 000 invånare) och minst kända huvudstäder. En medeltida stad på en halvö där floden Aare tvärvänder gör att associationerna går mot Prag.

Stadsplanen, husen och arkaderna är världsarvsklassade av Unesco, och runt Viktoriaplatz utanför den medeltida stadskärnan finns fina kvarter i jugendstil. Därtill arrangeras en osedvanligt livlig karneval som börjar dagen efter askonsdagen. Och kommer du i juli får du inte missa rockfestivalen Gurten.

Plats nummer 30: Bern. Foto: GettyImages

Bästa tipset: Tåget till Bern

Staden är belägen på stambanan mellan Basel och Milano, vilket gör den till en bra knutpunkt för tågresor mellan Skandinavien och Italien. Nästa gång – byt inte bara tåg i Bern, passa på att stanna några dagar i "mini-Prag".

- Per J Andersson, redaktör

29. Montenegro

- Mycket på liten yta -

Trots att Montenegro är en av Europas minsta nationer är landet packat med det mesta man kan önska sig för en variationsrik semester. Här finns imponerande bergsmassiv med djupa dalar och glaciärsjöar, välbevarade historiska städer och pittoreska stenstränder vid det Adriatiska havet. För den som har besökt kustremsan i Kroatien är Montenegro lillebrorsan med mindre turism. Men att åka hit enbart för sömniga stranddagar är som att missa essensen av det äventyrsfyllda landet på Balkan.

Utforska nationalparken Durmitor där vandringslederna inte tycks ta slut, Biogradska Gora för fågelskådning och glaciärsjöar och Tara River Canyon för vidunderlig utsikt och pulshöjande rafting.

Plats nummer 29: Montenegro. Foto: GettyImages

Bästa tipset: Kotor

Unesco-listad hamnstad som ligger vackert bevarad längst in i Kotorbukten vid Adriatiska kusten. Ta trapporna upp till det gamla fortet på berget för vacker utsikt över staden och hamnen.

- Karin Wimark, redaktör

28. Innsbruck, Österrike

- Stadsliv i bergen -

Stadsliv eller bergsaktiviteter? I Innsbruck behöver du inte välja. Här har du en livlig centraleuropeisk stad med spårvagnar, torg, medeltida gränder, affärsgallerior, vinbarer, kaféer och krogar. Och dessutom branta klippor, vindlande vandringsstigar och snöiga pister.

Från stadsparken avgår Nordkettenbahnen, som börjar som tunnelbana men därefter rusar upp ur underjorden och blir ett bergståg som tar dig upp till Hungerberg, där du byter till kabinbana upp till toppen. Vandra, klättra och cykla på sommaren, åk skidor på vintern – och gör en stoppsladd intill den vackert turkosfärgade floden Inn. När du tröttnat på stadsbackarna finns flera andra skidområden på spårvagns- och bussavstånd.

På plats 28: Innsbruck. Foto: Unsplash

Bästa tipset: Stiftskeller

Krog och ölträdgård på Stiftgasse 1 i Altstadt (gamla staden) som sedan 1328 bjuder på stans bästa gemyt med bärs, knödel och sauerkraut.

- Per J Andersson, redaktör

27. Alter do Chão, Brasilien

- Bada i regnskogen -

Mitt i regnskogen finns något så sällsynt som en badort med ljuva sandstränder och friterade flodräkor. Den unika platsen heter Alter do Chão och har blivit en av de mest populära platserna att besöka i Amazonas. Det började för några decennier sedan när några hippies från Rio mötte ett gäng europeiska backpackers på en strandremsa som skjuter ut i Amazonasfloden. Bar efter bar byggdes på stranden och lockade alltfler.

Vad som är så fint med Alter do Chão är att det ändå inte blivit överexploaterat. Byn behåller sin charm och fortsätter att locka intressanta människor till sig. Läget är också väldigt strategiskt. Från Alter do Chão kan du ta båten till naturreservatet Tapajos som har ett av regnskogens största träd. För att krama det krävs trettio personer.

Plats nummer 27: Alter do Chão. Foto: GettyImages

Bästa tipset: Konsert på gatan

Varje fredag är det spontantkonsert utanför Bar Glória i ett av gatuhörnen i Alter do Chão. Ett gäng äldre män och kvinnor spelar choro, en lugn samba som det är lätt att dansa till. Baren säljer Caipirinha för 25 kronor i stora plastmuggar, och en iskall 60 centiliters öl kostar 20 kronor.

- Henrik Brandão Jönsson, reporter

- Kryddor & stränder -

Det är svårt att matcha denna tropiskt grönskande sydliga indiska delstat, belägen mellan Malabarkusten och Kardemummabergen. Mil efter mil med stränder med ljus sand och sötvattensområdet The Backwater med risfält, kokospalmer, sjöar, floder och kanaler som så vackert skildrades i Arundhati Roys succéroman De små tingens gud. Här finns även bergstrakter med tigrar, teplantager, vattenfall och vandringsstigar.

I staden Kochi på en halvö i Indiska oceanen låg européernas koloniala centrum för kryddhandel. Strosa runt i gränderna, andas in dofterna och njut av den historiska atmosfären med varumagasin, kyrkor och fiskehåvar i trä som ser ut att vara tusen år gamla.

Plats nummer 26: Kerala. Foto: GettyImages

Bästa tipset: The Backwater

Tillbringa en vecka i The Backwater vid Alappuzha. Bo i homestay intill floden, på ekologiska och lyxiga Coconut Lagoon och toppa med att hyra en husbåt med sov- och vardagsrum, kock och servitör för att sakta glida fram genom våtmarkerna.

- Per J Andersson, redaktör

25. Mexico City

- Mat, Mat, Mat! -

Läget är spektakulärt. Det kvittar att jag varit här många gånger, varje gång jag flyger in över lapptäcket av hus tappar jag andan. Mexico City breder ut sin överväldigande urbanitet över en platå 2 200 meter över havet. Men så snart man landar krymper staden, man upptäcker en mängd småstäder i staden.

Främsta skälet till att jag alltid återvänder är maten. Ingen stad i världen är bättre på mat. Ingenstans är kvaliteten så förbluffande, från gatustånden till de glimrande lyxkrogarna. Och mexika-nerna själva gör nästan inget annat än att prata om var de ätit och var de ska äta. De älskar att hänga länge över de läckra grytorna. Jag också.

Plats nummer 25: Mexico City. Foto: Unsplash

Bästa tipset: Chapulin

Finkrogen inne i fashionabla hotellet Intercontinental Presidente serverar insekter på menyn som utformas av mästerliga kocken Josefina López Méndez. Stekta myrägg, tacos fyllda med gräshoppor – den största gastronomiska aha-upplevelse jag någonsin haft.

- Jonas Henningsson, reporter

24. Estland

- Mer än Tallinn -

Innan det blev coolt med rågbröd, surkål och surdeg fanns detta redan på den estniska menyn. Idag är huvudstaden hetare än någonsin, men stanna inte där. Tallinn är en het potatis men Estland är huvudrätten. Här finns mängder av pittoreska småstäder att besöka, öar att upptäcka och stränder att njuta av på sommaren.

Stanna ett par dagar i vackra Hapsal med sin medeltida borg och färgglada trähus eller fortsätt på det coola stråket och upptäck Estlands brutala arkitektur – eller "brutalism" som det nya begreppet inom arkitekturteorin kallas – där rå betong och funktionalitet står i fokus.

Plats nummer 24: Estland. Foto: GettyImages

Bästa tipset: Restoran Moon

Restoran Moon ligger vid hamnen i stadsdelen Kalamaja och är en smakupplevelse man inte får missa. Här står lokala råvaror i fokus och efter tio år är de fortfarande lika bra och proffsiga, utan att vara pretentiösa.

- Helle Kikerpuu, webbredaktör

23. Seoul, Sydkorea

- Hyperurbant mecka -

Seoul hade länge svårt att mäta sig mot Tokyo men har under det senaste decenniet knappat in markant. Boomen för sydkoreansk populärkultur har haft en stor påverkan på det ökade besökarantalet. En promenad bland moderiktiga kids i hippa Seongsu-dong ("Seouls Brooklyn"), eller bland aspirerande K-popartister i mainstreamtrendiga Hongdae ("Seouls Shibuya"), illustrerar tydligt hur pulserande megastadens kulturella och mediala klimat är idag.

Samtidigt har Seoul växt fram till en om möjligt ännu mer fantastisk matstad. En odeng (fiskkaka) eller hotteok (fylld pannkaka) från ett gatustånd sitter dock lika fint som alltid, precis som en massage på ett jjimjilbang-badhus.

Plats nummer 23: Seoul. Foto: GettyImages

Bästa tipset: Leeum

Missa inte Samsungs konst-museum Leeum i Hannam-dong med både sydkoreansk konsthistoria och avantgardistisk nutidskonst.

- Erik Augustin Palm, reporter

22. Belgrad, Serbien

- Ruffig charm -

Gentrifieringen har inte skalat bort det unika i Serbiens huvudstad. Till skillnad från andra europeiska städer som beskrivs med epitet "det nya Berlin" är Belgrad lite mer luggslitet, lite hårdare och coolare. Här är marknaden Zeleni venac verkligen en robust matmarknad där bönor säljs per kilo och ost per block. Upptäck Kalemegdan och promenera genom parken, den gamla borgen och ta in utsikten över floden Donau och Sava.

Det gamla bohemkvarteret Skadarlija och gatan Skadarska är turistvänligt, och på parallellgatan Cetinjska finns flera klubbar, restauranger och barer som populära Zaokret. I hippa stadsdelen Savamala finns Jazz Basta och baren Gvozdjara.

Plats nummer 22: Belgrad. Foto: GettyImages

Bästa tipset: Yugotour

Vill du veta mer om Jugoslavien, politiken och arkitekturen? Boka en guidad tur genom Belgrad i en bil av modellen Yugo, Balkans version av ryska Lada eller östtyska Trabant. yugotour.com

- Helle Kikerpuu, webbredaktör

- Overkliga landskap -

De röda bergen i det ödesmättade ökenlandskapet är så storslagna att det är svårt att ta in. Nationalparkerna så majestätiska och så stora att du kan tillbringa en livstid med att vandra och cykla genom dem. Kvintetten Zion, Capitol Reef, Bryce Canyon, Arches och Canyonland är omöjlig att slå. Ingenstans är vägarna vackrare, man vill bara fortsätta att köra under stjärnhimlen eller den stekande solen.

De små undangömda samhällena är förtrollande de också. En favorit är lilla Boulder som räknas som en av USA:s mest isolerade städer. Den ligger utslängd i ett vilt och vackert landskap, så långt från civilisationen man överhuvudtaget kan komma i USA.

Plats nummer 21: Utah. Foto: GettyImages

Bästa tipset: Under canvas

Sugen på ett boende utöver det vanliga? Under Canvas är ett uppgraderat tältläger vid Zion National Park i ett landskap som taget ur en film från Mars. undercanvas.com

- Jonas Henningsson, reporter

20. Costa Vicentina, Portugal

- Bortglömd kust -

Den vilda kusten två timmar söder om Lissabon ruvar på några av Europas mest orörda stränder. Området har länge varit välkänt bland surfare, men på senare år har vandring blivit den stora begivenheten tack vare den långa vandringsleden Fisherman's Trail som löper längs kusten. Här hajkar man med ständig havsutsikt och bor på små familjedrivna pensionat eller agriturismo i byarna längs kusten. Passa på att njuta av färska skaldjur och iskall vinho verde!

Plats nummer 20. Costa Vicentina. Foto: Johan Marklund

Bästa tipset: Med häst längs kusten

Att rida längs en öde strand medan vågorna väller in är en oförglömlig upplevelse. Herdade do Pessegueiro har ridäventyr för alla kunskaps-nivåer.

- Fredrik Brändström, chefredaktör

19. Toronto, Kanada

- Ödmjuk storstad -

Toronto karakteriseras ofta som ett snällare och renare New York. Men givetvis är Toronto mer än så, även om denna behagliga inramning av Brooklynbesläktade kvarter är något i sig att avnjuta. Men efter att du har fått se prov på den lokala ödmjukheten (går du in i någon i tunnelbanan ber de om ursäkt) kan du glädjas desto mer åt att Toronto – utöver att vara Nordamerikas fjärde största stad – även har världens fjärde mest mångfaldspräglade lokalbefolkning. Detta avspeglar sig såväl i det högkvalitativa restaurangutbudet (inte minst asiatisk mat) som i nattlivet och kulturlivet – från konst till musik och film.

Plats nummer 19: Toronto. Foto: Unsplash

Bästa tipset: Film Festival

Nordamerikas idag viktigaste filmfestival hålls i mitten av september. Se det kommande årets viktigaste filmer när vädret i Toronto kanske är som allra bäst.

- Erik Augustin Palm, reporter

18. Västra Mongoliet

- Orörda landskap -

Glesbefolkat som Lappland och en gästfrihet som slår det mesta när man väl stöter på någon. I västra Mongoliet finns snöklädda berg och blomstrande dalgångar, snustorr öken och frodig stäppmark – och till och med badorter med både sand och saltvatten, 250 mil från närmaste havskust.

Örnjagande kazaker, mongolisk brottning, barbackade barnhästlopp och mjölkte i en traditionell ger tillhör de kulturella höjdpunkterna, men ändå är det avsaknaden av människor och bebyggelse i dessa orörda landskap som skiljer denna region från nästan allt annat.

Plats nummer 18: Västa Mongoliet. Foto: Marcus Westberg

Bästa tipset: Fikapaus

Stanna till och fika med en nomadfamilj någonstans, och ta en ordentlig titt på väggarna. Förutom vackra broderier och bröllopsbilder finner du antagligen medaljer och utmärkelser från sovjettiden för till exempel fruktbarhet. Fascinerande!

- Marcus Westberg, fotograf och reporter

17. Polen

- Sagolikt land -

Glöm Polens rykte som öststatsbuttert och stenkolsgrått. Istället väntar klassiska sagoboksstäder med karamellfärgade torg och sköna ölstugor i Krakow, Gdansk, Wroclaw och Poznan medan Sopots bekymmerslösa strandliv leder tankarna mot Rivieran.

För att inte tala om naturen. Nationalparken Slowinskis sanddyner når 30 meter över havet. I Bialowiezas magiska urskog strövar europeiska bisonoxar, medan Karpaterna leder skön trekking mot alpina miljöer och floden Dunajecs frestar med flottfärder genom en Grand Canyon-skarpt skuren ravin. Kort resa och behagligt prisläge är två andra plus som talar till Polens fördel.

Plats nummer 17: Polen. Foto: GettyImages

Bästa tipset: Polsk italienare

Pastellfärgade fasader följs av pampigt stadshus. Torget i Zamosc måste vara ett av Europas vackraste. För drygt 400 år sedan lät en furste bygga den perfekta renässansstaden efter inspiration från både Venedig och Padova.

- Mikael Persson, reporter

16. Georgien

- Storslagen natur -

Från Kaukasus höga berg till Tbilisis mysiga kullerstensgator. Georgien har verkligen något för alla som gillar storslagen natur, ett virrvarr av historiska lämningar från olika tidsepoker – och otroligt god mat till löjligt låga priser. Det är inte konstigt att alltfler börjat upptäcka den före detta sovjetrepubliken, som också sägs vara vinets ursprungsland.

Vinkännaren vill säkert klämma in ett besök på Château Mukhrani, medan friluftsmänniskan beger sig till något av bergsområdena Svanetien eller Tusheti – för storslagna vandringar eller skidåkning i högalpin terräng.

Plats nummer 16: Georgien. Foto: Unsplash

Bästa tipset: Mysigt i tbilisi

På Keto and Kote äter du god mat utomhus i den lummiga trädgården, med utsikt över stan, eller inne under kristallkronor. Boka bord innan! Tel +995 555 53 01 26, facebook.com/ketodakote.

- Karin Wallén, reporter

- Skaldjur och surfing -

Det finns ingen plats där havet är så brusande vilt och läskigt och vackert på samma gång. Även om inlandet är svindlande fint och mustigt grönt är det kusten som lockar mest. Surfingen är fenomenal och stränderna otaliga längs den långa kusten. Galicien har också vanvettigt bra fisk och skaldjur, friska mineraliga vitviner där albariño är druvdrottningen.

Bästa regionen att utforska den gröna druvan som ligger till grunden för de här världsklassvinerna är Rías Baixas i nordväst och framförallt området Val do Salnés där man ska bo på ett casa rurales, lantligt bed and breakfast, medan man utforskar vingårdarna.

Plats nummer 15: Galicien. Foto: GettyImages

Bästa tipset: Kustvandring

Camino dos faros är en 200 kilometer lång vandringsled som följer den dramatiska kusten och prickar av fyrarna som vakar över havet.

- Jonas Henningsson, reporter

14. Malawi

- Afrikas varma hjärta -

"Välkommen till Afrikas varma hjärta" står det när man landar i landets huvudstad Lilongwe, och sannare ord har sällan skådats. Människorna i Malawi får utan tvivel besökaren att känna sig som hemma. Men samtidigt är Malawi grovt underskattat som resmål. Malawisjön är en av Afrikas största, med bra dykning och fina stränder. I landets nationalparker kan man numera se de flesta ikoniska djuren, inklusive "the big five", antingen från safarijeep eller med båt, cykel eller till fots.

För vandringsentusiaster finns massiva Mulanje, en koloss mitt bland landets teplantager. Missa inte Nyika, vars gräsklädda kullar och dimmiga morgnar påminner om Skottland – fast med zebror, antiloper och ett och annat lejon.

Plats nummer 14: Malawi. Foto: Marcus Westberg

Bästa tipset: Cool Runnings Guest House

En liten oas i fiskebyn Senga Bay med utsikt över Malawisjön och (vid klart väder) Moçambique. Det den karismatiska ägarinnan Sam inte kan om Malawi är inte värt att veta. facebook.com/coolrunningsmalawi

- Marcus Westberg, fotograf och reporter

- Vykortsvackert -

En av den resande människans höjdpunkter förblir att sitta på akterdäck på färjan som stävar ut på Egeiska havet. Kykladerna är arkipelagen som ser ut som på vykorten – men verkligheten gör dig knappast besviken, bara du undviker överexploaterade Santorini.

Många andra skönheter är kvar att lära känna i övärlden. Som Folegandros med sin traditionella huvudby med milsvid utsikt intill ett dramatiskt stup ner mot ett hav som är så blått att man får svindel. Som Amorgos som ser ut som en drakrygg och inbjuder till vandringar mellan timjan och rosmarin. Som Sifnos, den egensinniga ön med undangömda sandstränder och övärldens mest egensinniga matkultur med rätter som revifada (rökta kikärter med lök och olivolja) och mastelo (vinkokt lamm).

Färjorna seglar ständigt med streck av vitt skum efter sig. Så när du tröttnat på en ö reser du bara vidare och upptäcker nästa.

Plats nummer 13: Kykladerna. Foto: GettyImages

Bästa tipset: Boutiqueboende

Lyxa till det på Folegandros med boutiquehotellet Aria, som liksom växt samman med resten av den vitkalkade huvudbyn.

- Per J Andersson, redaktör

12. Norrland, Sverige

- Tåg till vildmarken -

Nu när hemester blivit en etablerad glosa i det svenska språket är det hög tid att rikta blicken norrut. Fjällturismen ökar stadigt, men fortfarande finns det svenskar som rest över hela världen men aldrig varit norr om Gävle. De flesta besökare flockas kring bucketlist-stopp som Kebnekajse, Kungsleden och ishotellet i Jukkasjärvi. Men Norrland är gigantiskt, och det finns fortfarande gott om plats om man vill njuta av stillheten, exempelvis Padjelanta eller Sarek. Tågluffarkortet från Norrtåg och SJ:s Arctic Circle Pass har gjort det smidigare än på länge att resa runt med tåg i Norrland.

Plats nummer 12. Norrland. Foto: GettyImages

Bästa tipset: Fjällsemester 2.0

Vill du sätta guldkant på fjällturen checkar du in på turiststationen i Abisko. Varva dagsturer i fantastisk natur med trerättersmiddagar och vin. Vill du upp ytterligare ett snäpp på komfortskalan så besök Niehku Mountain Villa i Riksgränsen. Ett spektakulärt designhotell mitt ute i vildmarken.

- Fredrik Brändström, chefredaktör

- Grön hemlighet -

Indiens östra halva är Asiens grönaste hemlighet. Ungefär 900 fågelarter och 300 sorters däggdjur lever där Himalayas sluttningar sammanstrålar med Brahmaputras flodslätter och sydostasiatisk regnskog. Mest känd är nationalparken Kaziranga som är hem åt två tredjedelar av jordklotets indiska pansarnoshörningar liksom världens största bestånd av asiatisk vattenbuffel och barasingahjort. I nationalparken Manas öppnar sig dessutom Djungelboken på riktigt med tiger, leopard, läppbjörn och elefant, medan röd panda kalasar på bambuskott längs Himalayaparken Namdaphas ångande sluttningar.

Plats nummer 11: Kaziranga. Foto: GettyImages

Bästa tipset: Örnnästet

Undersök reservatet Eagles Nest som kopplar samman naturturism med traktens befolkning och skydd av hotade arter och miljöer. Kostar en slant, men öppnar upp ett område där vetenskapen fortfarande upptäcker okända däggdjur och fågelarter.

- Mikael Persson, reporter

Topp tio - Årets bästa resmål

10. München, Tyskland

- Perfekt för weekend -

München är en perfekt semesterstad, lagom stor och fylld av trevliga kvarter, några av världens bästa museer, vacker arkitektur och ett spännande förflutet. Dessutom är det enkelt att ta sig hit med tåg, ca 6 timmar från Hamburg.

München är mest känd för Oktoberfest, den årliga festivalen då staden fylls av ölsugna turister från hela världen. Men faktum är att staden är trevligare att besöka när som helst förutom mellan mitten av september och början av oktober då festivalen hålls. Lugn, du kommer att få ditt lystmäte av öl ändå, i München finns fler ölhallar per capita än någon annanstans.

Plats nummer 10: München. Foto: GettyImages

Bästa tipset: Ölträdgård

München är ölträdgårdarnas förlovade stad, och Biergarten am Wiener Platz är min personliga favorit. Särskilt sommartid, då man sitter under de lummiga kastanjerna och långborden är fullsatta med folk som dricker öl på literstop och äter rustik mat. Ligger på Innere Wiener Strasse 19.

- Fredrik Brändström, chefredaktör

9. Guadeloupe

- Karibisk fransos -

Mitt i skärvan av Karibiska öar ligger en udda fransos. Till Guadeloupe tar man inrikesflyget från Paris, välkomnas med ett bonjour och promenerar på välputsade gator. Men här badar man också i turkost hav, dricker Rom och vandrar i frodig regnskog till rykande vulkaner. Guadeloupe är den perfekta korsningen av europeisk ordning och karibisk lättja, vilket gör de sex öarna till ett äventyr för hela familjen.

Hyr bil och utforska huvudöns fjärilsvingar med regnskog i väst och stupande klippor och melonodlingar i öst. Ta sedan de lokala färjorna till grannöarna Les Saintes, Marie Galante och La Desiradé för pittoreska byar, ursöta stränder och karibiskt lantliv.

Plats nummer 9: Guadeloupe. Foto: Karin Wimark

Bästa tipset: Romprovning

Missa inte ett besök på romdestilleriet Bielle på den sömniga ön Marie Galante. Vackert, uråldrigt och en av Guadeloupes bästa producenter. Stanna till vid La Table du Père Labat för romflamberad hummer i skuggan av ett parasoll.

- Karin Wimark, redaktör

8. São Paulo, Brasilien

- Skön smältdegel -

Megametropolen São Paulo är ett mänskligt monster med 22 miljoner invånare som byggdes av europeiska, arabiska och asiatiska migranter. Här lever Brasiliens bäst utbildade, rikaste och mest globaliserade klass. Helikoptrarna surrar i luften, skyskraporna sträcker sig så långt ögat når och restaurangerna är kontinentens bästa.

São Paulo är Sydamerikas New York. Det kvittar vem som styr staden, São Paulos stämning rår inte ens politikerna på. Min favoritstadsdel är Pinheiros, som har de coolaste barerna, restaurangerna och klubbarna i São Paulo.

Plats nummer 8: São Paulo. Foto: Unsplash

Bästa tipset: Skönaste baren

Min favoritbar i São Paulo är Cateto. De brygger sitt eget öl och har den läckraste charkbrickan med utsökt, hemmagjord paté. När det är varmt står folk på gatan utanför och dricker och röker. Rua Francisco 272.

- Henrik Brandão Jönsson, reporter

7. Ghana

- Coolast i Västafrika -

Om Ghana inte redan står på din bucketlist är det hög tid att addera det västafrikanska landet nu. Men förvänta dig inte vidsträckta savanner och safari. Till Ghana åker man för kulturen, musiken och de välkomnande människorna. Från att ha varit en central plats för den brutala slavhandeln har Ghana blivit en afrikansk förebild med ekonomiska framgångar och politisk stabilitet – och därmed ett av Västafrikas säkraste länder att besöka.

Upplev marknadsmyller i kulturella Kumasi, kakaoplantager på landsbygden och fiskebyar längs den strandklädda, 500 kilometer långa kustremsan.

Huvudstaden Accra bjuder in till fest med musikstilarna hiplife och highlife som pulserar i alltifrån gatuhörn till större klubbar. Här sjuder konst- och kulturlivet med stora festivaler som Wote Street Art Festival, Afrochella och Afronation och det är inte förvånande att staden kommit att kallas "Afrikas coolaste huvudstad".

Plats nummer 7: Ghana. Foto: Unsplash

Bästa tipset: Nattliv i Accra

Ett besök i Ghana är inte fulländat utan att ha upplevt nattlivet i huvudstaden Accra. Vill du ha hjälp på vägen kan du söka upp Tastemakers Africa som arrangerar kreativa turer inom bland annat gatukonst, design och nattliv. tastemakersafrica.com

- Karin Wimark, redaktör

6. Tromsö, Norge

- Ett äventyrsmecka -

Ofta räcker det med att spana mot himlen för att se varför Tromsö är värt resan. Här har du midnattssolen på sommaren och norrskenet på vintern, men det gäller förstås även i andra delar av nordligaste Skandinavien. Vad som gör Tromsö speciellt är att du har en riktig stad med ett bra utbud av restauranger och barer – mitt i det dramatiska fjordlandskapet. Omkring dig har du både fjäll och hav – och oändliga möjligheter till friluftsliv.

Eller vad sägs om späckhuggarsafari, fisketurer, hundspann, vandring, klättring, paddling och skidåkning både på längden och utför? Alla årstider har sina höjdpunkter, och från stan tar du dig lätt ut till de omkringliggande öarna för äventyr som lockar friluftsmänniskor att flytta hit från jordens alla hörn.

Plats nummer 6: Tromsö. Foto: Unsplash

Bästa tipset: Valsafari

Att åka på valsafari och se späckhuggare eller knölval är en oförglömlig upplevelse. Ett par pålitliga arrangörer är arcticholidays.org och brimexplorer.com.

- Karin Wallén, reporter

5. Eoliska öarna, Italien

- Glödande hett -

På något sätt så verkar dessa öar norr om Sicilien ha passerat under turistradarn. Förhoppningsvis kan charmen bestå, för de Eoliska öarna är några av Medelhavets vackraste. Alla öarna har sin egen karaktär, men ska man lyfta fram några som sticker ut så är det dels vildavästernliknande Vulcano, med vulkanen vars rykande krater det är ett måste att vandra runt.

Salina är den grönaste av öarna, och enligt många den vackraste. Stromboli har en speciell atmosfär både på grund av känslan av isolerad utpost och den aktiva vulkanen som just nu sänder sjok av glödande lava upp mot skyn.

Vill du komma bort från allt så åk till Alicudi. Här finns varken bilar eller vägar, åsnor är ett vanligt fortskaffningsmedel. Enklast att ta sig till, och en bra bas för öluffen, är ön Lipari som ligger cirka 40 minuter med båt från Milazzo på Sicilien.

Plats nummer 5: Eoliska öarna. Foto: GettyImages

Bästa tipset: Pollara, Salina

Har du sett den italienska filmen Il postino, som väckte internationell uppståndelse när den kom 1994? Den spelades till stor del in i Pollara på ön Salina. Den isolerade byn är definitivt en av de bildskönaste platserna i den Eoliska övärlden och känd för sina vackra solnedgångar.

- Fredrik Brändström, chefredaktör

4. Skottland

- Natur och whisky -

Vad har egentligen tåg, Harry Potter, whisky och mäktig natur gemensamt? Jo, Skottland. Medan vissa är på jakt efter höga bergstoppar och djupa dalar törstar andra efter gyllene whisky och skummigt öl. Sedan har vi tågintresserade som delar säte med Harry Potter-fans på ångtåget Jacobite för att uppleva rälsens vyer och viadukten Glenfinnan som är känd från filmerna om Harry Potter.

Edinburgh har, med alla sina restauranger, barer och evenemang, listats av britterna själva som Storbritanniens bästa stad, och den expertisen ska man inte tvivla på.

Ett par dagar på ön Isle of Skye bjuder på häftiga naturupplevelser, ulliga får och god mat. Här ligger whiskydestilleriet Talisker där lukten av malt blandas med havets tång. Varning! En stark önskan att lämna vardagens stress och stillasittande för att istället bli fåraherde kan väckas inom en.

Plats nummer 4: Skottland. Foto: Unsplash

Bästa tipset: Aberfeldy

Aberfeldy är en liten ort längs floden Tay. Besök whiskydestilleriet, bokaffären som inhyser ett mysigt kafé och ta en promenad längs det vackra stråket "The Birks of Aberfeldy". Byns mest kända invånare är för övrigt JK Rowling, författaren till böckerna om Harry Potter!

- Helle Kikerpuu, webbredaktör

3. Sankt Petersburg

- Magisk metropol -

Passa på att besöka en av Europas vackraste städer! 2020 är St Petersburgs år, staden är nu lättare att besöka än någonsin. Snabbtåg tar dig hit från Helsingfors på 3,5 timmar. Tunnelbaneutrop sker på engelska. Smidigt e-visum underlättar ytterligare. Lägg därtill fördelaktig prisnivå och sköna boutiquehotell och det finns all anledning att göra den korta resan till vår närmaste megametropol.

Tsarernas gamla huvudstad är dessutom fulladdad med upplevelser. Flanera på paradgatan Nevskij Prospekt eller strosa längs floden Nevas klaffbroar. Beundra Uppståndelsekyrkans karamellfärgade lökkupoler och Isakskatedralen i glänsande guld. Syna Rembrandt, Picasso och van Gogh på magnifika Eremitaget. Eller gå på opera och balett i världsklass på Mariinskij-, Mikhailovskij- eller Aleksandriinskijteatern.

Plats nummer 3: Sankt Petersburg. Foto: GettyImages

Bästa tipset: Kaukasisk hetta

St Petersburg är bra på kaukasisk mat. Intill torget Sennaya Ploshchad ligger Khochu Kharcho, där Georgiens granatäppelfriska smaker och färsk mynta kuggas ihop med fårostsälta och mustig chachachuli. Njut till georgiskt vin och ostbröden kachapuri. Sadovaya ul. 39.

- Mikael Persson, reporter

- Inte bara för pensionärer -

Italiens största sjö har allt. Kristallklart vatten, medeltida byar och närhet till såväl alptoppar som Romeo och Julias Verona och vindistriktet Valpolicella, hemvist för amarone och ripasso.

För många är Garda framförallt ett resmål för busslaster med pensionärer. Visst, fortfarande lockar sjöns omgivningar många äldre. Garda och Bardolino är klassisk mark med välordnade strandpromenader, badstegar, skuggande plataner och hotell från förra sekelskiftet. Men under sommaren och på helgerna kommer Milanobor i alla åldrar, och på våren och hösten flockas unga vandrare, klättrare, bergscyklister och vindsurfare i Torbole och de andra byarna i sjöns norra ände. Kort sagt: Garda har allt – och därför en särskild plats i våra hjärtan.

Plats nummer 2: Gardasjön. Foto: GettyImages

Bästa tipset: Monte Baldo

När du ätit för många risotto a la crema tar du linbanan från Malcesine upp på toppen av 1 800 meter höga Monte Baldo. Korgen från mittenstationen till toppen snurrar sakta för ultimat utsikt. Där uppe börjar flera vandringsstigar av varierande längd.

- Per J Andersson, redaktör

1. Tokyo, Japan

- Världens bästa stad -

I Tokyo finns en atmosfär och en energi som inte går att hitta någon annanstans i världen. Trots att det bor 35 miljoner människor här finns det få städer som är så lugna och säkra att vistas i för en besökare. Strosa i Shibuya, rumla runt i Shinjuku, nörda loss på japansk populärkultur i Akihabara, kolla in de senaste trenderna i Harajuku och känn historiens vingslag i Asakusa. Och passa även på att utforska lite mer okända kvarter som Shimo-Kitasawa, Daikanyama, Nakameguro och Koenji.

2020 är Tokyo extra mycket i rampljuset tack vare de olympiska spelen som hålls mellan 24 juli och 9 augusti. Har du gott om tid och vill göra Tokyoresan till ett riktigt äventyr så är det bara att ta Transsibiriska järnvägen till Vladivostok där du fortsätter med båt till Japan. Busenkelt!

Plats nummer 1: Tokyo. Foto: Unsplash

Bästa tipset: Storstad + skidor

Januari och februari är enligt mig en underskattad period att besöka Tokyo. Antalet turister är få och man kan ofta ha tur och hitta billiga flygbiljetter. Inte minst är det också högsäsong för den som vill testa norra Japans världsberömda skidåkning.

- Fredrik Brändström, chefredaktör