Här hittar du Sveriges bästa hantverkarglass

Glöm högtravande berg och 100-smakiga menyer med extra allt. I år är det italiensk gelato och svensk gårdsglass som gäller. Naturligtvis på de bästa råvarorna och naturliga smaksättarna. Once you go hantverkarglass…

"Glass löser allt". Gott är det i alla fall och här listar vi Sveriges bästa hantverkarglass. Foto: Köld

Sternerborgs choklad, Björnlunda

En tidsresa

Att kliva in i butiken till Sternerborgs choklad är som en tidsresa tillbaka till sekelskiftet där du möts av antika möbler och en kassaapparat som för tankarna till SVT-serien Fröken Frimans Krig. Här, i de sörmländska landskapen, låg faktiskt tidigare en möbelbutik, något som de nuvarande ägarna valt att belysa trots att fokus skiftat till glass och choklad! Räkna med krämig glass på mjölk från närliggande gårdar, i största mån ekologiskt och på närodlade råvaror. Varje dag görs nya smaker – alltsammans med enkla, rena smaker som bäst avnjutes i den pittoreska trädgården utanför.

Stafsäter gårdsglass, Sturefors

Glass på riktigt

På familjegården Stavsäter utanför Linköping tillverkas glass av högsta kvalitet med kärlek och omtanke. Fokus ligger på naturliga råvaror, i huvudsak på frukter och bär från grannskapet och smakerna varierar därför utefter säsong. Sväng förbi den ursöta gårdsbutiken, köp med en strut eller be om att få bo kvar på gårdens Sjömagasin! Den 687 hektar stora gården ligger i ett naturreservat och är ett härligt utflyktsmål om du vill förlänga glassvistelsen.

Välj en färggrann burk med glass. Foto: Stafsäter gårdsglass

Lundbergs konditori, Stockholm

Tillbaka till 40-talet

Det klassiska konditoriet Lundbergs i Gröndal i Stockholm har inte bara vacker, välbevarad 40-talsinteriör utan också bröd och bakverk i toppklass. Men på sommaren vallfärdar du hit för deras glass! Krämig, italiensk gelato utan spår av smakförstärkare eller iskristaller. Den syrliga sorbeten och nötiga pistageglassen är ljuvlig. Lika så den krämiga nocciola som lyfter hasselnötter till skyarna. Avnjut på uteserveringen eller promenera till de populära gröndalsklipporna i närheten.

Grädda, Åre

Jämtländsk pristagare

På Grädda märks det att det finns en passion att göra glass. Med mjölk från fritt betande kor i grannbyn och nya smaksättningar som varierar dag för dag blir ett glassbesök här aldrig tråkigt. Grädda är dessutom prisade i Glass-SM för sin italienska typ av glass som är mjölkbaserad, bär naturliga smaker som varieras efter säsong och har mindre luft än den industriella. Därför säljs den på vikt! Testa smaker som rabarberdröm, passion eller yuzo. Eller vad som nu är i säsong då du besöker Årefavoriten!

Glassbaren i Bräcke, Bräcke

Guldmedaljör

Har man kammat hem totalpriset i den senaste omgången av Glass-SM går det att räkna med att glassen är av hög kvalitet. På Glassbaren i Bräcke tillverkar man italiensk glass gjord på ekologisk mjölk och grädde samt len och frisk sorbet. Räkna med traditionella smaker som vanilj och choklad och överraskas av moderna varianter du kanske aldrig förut testat.

Vinnarglass! Foto: Glassbaren i Bräcke

King Scoopa, Stockholm

Kreativt söderhak

Det är lätt att missa Södermalms skönaste glassbar när man passerar den lilla källarlokalen på Hornsgatan i Stockholm. Men för den som slinker ner i den enkelt, träinredda baren väntar kreativa skapelser som är ett slags mellanting mellan krämig gelato och lite hårdare gräddglass. King Scoopa drivs av två söderbröder som efter att ha sett dokumentären om Ben & Jerrys hittade lokal och öppnade glassbar!

Testa smakerna something chocolate, something vanilla och something else liksom den flippade glassburgaren som består av en munk fylld med glass, crunch och sås. En kaloribomb av bästa slag.

Gelaterian, Göteborg

Stadsfavorit

På Grönsakstorget 1 i Göteborg hittar du hemgjord italiensk gelato som görs med bra och äkta råvaror varje dag i Gelaterians egna kök. Resultatet är en krämig, mindre fet glass än den svenska gräddglassen. Slå dig ner i den vackert inredda butiken med mönstrat marockanskt kakel, vitkaklade väggar och knallgröna pinnstolar. Testa pistage – vinnare inom sin kategori i Glass-SM 2019 och som skulle få vilken italienare som helst att dreggla. Spana också in Gelaterians italienska mjukglass som självfallet görs från grunden och smaksätts med bland annat choklad från Valrhona.

Välj och vraka på Gelaterian i Göteborg. Foto: Gelaterian

Lyxa till vardagsglassen! Foto: Gelaterian

31:ans Glass och Kök, Ödeshög

Värd en omväg

Hemgjord, prisbelönt gelato värt en omväg! 31:an Glass och Kök ligger på idylliska Hästholmen omringad av röda stugor, segelbåtar och skrikande fiskmåsar i hamnen. Ofta slingrar sig en kö lång in i det charmiga magasinet, men när det väl är din tur kan du räkna med generösa kulor eller slevar med glass på smaker som hasselnöt, lakrits och jordgubb.

Köld, Malmö

Lekfullt & veganvänligt

På Köld kan man räkna med 12 smaker om dagen som roterar efter säsong och humör! Förutom att de alla är kreativa och vågade är också hälften växtbaserade, något som gjort glassbaren i Malmö till en favorit bland veganer. Baserna varierar mellan grädde, kokos, cashew, sorbet eller sherbet och styrs efter vilken smak som passar bäst med respektive grund.

Och inte vilka smaker som helst! Vad sägs om Gorgonzolaost & fikonrippel med valnöt, cognac och balsamico? Eller cashewglass med jordgubbar och crema di balsamico? Här finns också chokladsorbet smaksatt med Rom, hallonsorbet med citron och hibiscus och mojito-sherbet. Butiken finns på Mitt Möllan.

Hantverkarglass i centrala Malmö. Foto: Köld

Tillverkning av himmelsk glass på Köld.

Snö, Stockholm

Smakrikt x 2

Mitt emot Vasaparken ligger en glassbar för seriösa gelatoälskare. Kenneth Erlandsson, som driver Snö, är flerfaldig mästare i Glass-SM och leker fram nya smaker med passion, kunskap och uppfinningsrikedom. Vad sägs om sorbet på kokos, koriander, yuzu och lime? Kanske sorbet på vit persika, basilika och citron eller gelato med ängssyra, päron och ingefära. Smakerna varierar dagligen och skulle du inte ha vägarna förbi Vasastan finns ytterligare ett Snö på Kvarnholmen i Stockholm.

Scarfó, Stockholm

Gelato av högsta rang

Hypad glassbar i Stockholmsförort med italiensk glass av högsta klass. Sedan 2014 driver Hanna och Angelo glassbaren Scarfó där de tillverkar gelato med de bästa råvarorna från både Sverige och Italien. Åker du hit en solig sommardag kan du räkna med en lång, slingrande kö. Men låt dig inte skrämmas av den. Väntan är värd sin tid! Spana också in boken Gelato från ägarna till Scarfó som släpptes i vår – perfekt för dig som vill frossa vidare i hemmet.

Vad sägs om en pistageglass? Foto: Scarfó

Gelato av högsta klass! Foto: Scarfó

World of Riccardo, Halmstad

Italienskt utflyktsmål

För italienaren Riccardo väcktes passionen för hemlagad, italiensk glass redan som barn men det var först då han kom till Sverige som idén att starta egen glasstillverkning väcktes. Svenskarna älskade ju glass, men här fanns till största delen bara industriglass. World of Riccardo ligger strax utanför Halmstad på Möllegård och är en oas med glasscafé och en antipastibar i ett före detta ko- och häststall som gjorts om till ett café i norditaliensk stil.

Njut av glass gjord på svensk mjölk, hasselnötter från Piemonte, vaniljstång från Madagaskar och lokalodlade hallon. I centrala Halmstad vid gamletullsbron kan du också hitta Riccardos glassbuss som är öppen regnfria dagar sommartid.

Alhems Trädgård , Skellefteå

Glass + pizza

På Alhems Trädgård i Skellefteå serveras italiensk gelato där tillsatser är bannlysta och presentationen av högsta vikt. Resultatet är lent, krämigt och smakrikt. Den ekologiska mjölken kommer från norrländska gårdar och smaksättare som vildhallon och västerbottenost från närliggande områden. Ja, du hörde rätt! Västerbottenost fungerar utmärkt att göra glass på och skulle kunna ses som norra Sveriges svar på italienarnas mascarpone.

Slå dig ner i den vackra trädgården, botanisera i växthuset och beställ en napolitansk pizza där du ändå är i farten. Bättre än såhär blir det inte.

Njut av en glass i grönskan. Foto: Alhems Trådgård

Vem kan få nog av glass? Foto: Alhems Trådgård

Holje Glassfabrik, Blekinge

Blekinges uppstickare

Ta sikte på det lilla samhället Vilshult och landa i södra Italien. Så kan det kännas när du sitter med en strut siciliansk apelsin – en krämig gräddglass med apelsinrippel. Holje Glassfabrik i Blekinge utforskar ständigt nya smaker. Testa kaffeglass med specialkaffe från Blekinge kafferosteri eller slå till på mjukglass av bästa slag.

Gula Paviljongen & Wetternglass, Hjo

Syrlig sorbet & hemgjorda strutar

Gula Paviljongen är ett landmärke i Hjo som serverar en blandning av svensk gräddglass och italiensk gelato på ekologisk bas. Wetternglass är själva glassmakarna och förutom den klassiska gräddglassen leker de också med varianter som Nicecream – en vegansk glass gjort på ekologiska bananer. Sorbet är inte heller att glömma, särskilt rabarbersorbet med trådar kvar från den syrliga rabarbern. Just det, nybakade strutar brukar man få också. Bara det!

Beställ en glass på Gula Paviljongen. Foto: Jesper Anhede/West Sweden

Missa inte deras goda sorbet. Foto: Jesper Anhede/West Sweden

Glassbonden, Umeå

Norrländska smaker

På det lilla gårdsmejeriet i Västra Selet tillverkas glass på mjölk från fjällkor på den egna gården. Resultatet? Krämig, norrländsk gräddglass som bäst avnjutes på verandan som vetter mot Vindelälven och de betande djuren på gården. Glassbonden bjuder på klassiker som choklad och blåbär är ljuvliga, men upplevelsen blir ännu mer intressant med smaker som vild Älgört som för tankarna till en söt skogsdunge. Eller varför inte västerbottenost med päron?

Kulinariet, Stora Skedvi

Glass och bröd

Kulinariet är ett centrum för lokalt och småskaligt mathantverk där du kan handla delikatesser i saluhallen, se bröd gräddas i vedeldade ugnar och förstås köpa Stora Skedvis bästa glass. Saluhallen som ligger i en gammal knäckebrödsfabrik från 1940-talet och samlar det bästa av Dalarnas smaker. På Stora Skedvi Mejeri, som finns i fabriken, tillverkas glass på Kravmärkta ägg och ekologisk mjölk från bönder i trakten och som smaksätts med det som skogen och trädgården har att erbjuda. Just nu står rabarber i fokus liksom bubblaren aroniabär. Testa någon av tillbehören som knäckebrödscrunch från bageriet Skedvi Bröd.

En skopa eller två på Kulinariet? Foto: MH