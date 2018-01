Urbana vingårdar i New York – skördetid i storstaden

En gång i tiden gjorde man vin innanför de amerikanska storstädernas gränser. Nu är tillverkningen tillbaka i landets metropoler. I New York gör man vin både i Manhattans underjord och på Brooklyns hustak.

En ny Cabernet Sauvignon tar form. Foto: Fotolia/ Jonas Henningsson.

Sohos susande energi och strilande solljus tränger in genom magasinsfönstren. På båda sidor, långa rader av gigantiska glänsande jäskar. I mitten, ett litet vingligt bord fyllt med provrör, flaskor, glas och spottkoppar.

– Den här kan bli riktigt bra!

David Lecomte märker inte rörelsen utanför fönstren, han har bara ögon för glaset han håller mellan tre fingrar. Han skvalpar runt det djupt rubinröda vinet längs de kupade sidorna och ler lätt mot kollegan som snabbt plitar ner något i blocket.

Det är tisdagsförmiddag på City Winery och David provar en Cabernet Sauvignon från Red Hill som förhoppningsvis ska bli ett av basvinen. På scenen soundcheckar Steve Earle & The Dukes inför kvällens spelning. Ronnie Spector ska spela veckan efter. Det här är inte ett vanligt vineri, det är ett högst ovanligt sådant. Musiken har alltid varit en viktig del av City Winery. Grundaren Michael Dorf drev legendariska indiestället Knitting Factory i tjugo år innan han bestämde sig för att förena sina två största intressen, musik och vin, utan att behöva lämna staden han älskar.

Vinet pumpas raka vägen upp från faten i källaren till gatuplan på City Winery.

David Lecomte är enologen från Rhonedalen som lockades till hjärtat av Manhattan för att göra vin. Men inte på det traditionella sättet där terroir, jorden som druvorna vuxit i, är avgörande, där trakten och traditionen spelar en central roll för hur vinet blir och där vinkulturen finns nedärvd i varje gen. David lockades istället av att göra något som ingen annan hade gjort. Och så gillade han NYC och musik.

– Vi startade med tanken att vara en medlemsklubb, vi tänkte sälja till rika bankirer på Wall Street. Men de försvann ju allihop efter krisen 2008, så vi gick över mer till att sälja på fat. Idag kan man fortfarande göra sitt eget vin här, men huvuddelen av vinerna går till restaurangen och baren.

David visar ner mig till källaren där jäskar och fat står uppradade. Snirklande slangar skjuter upp från faten och förser baren på våningen ovanför med vin. Varje nytt tåg som rusar genom tunnelbanan gör att jäskaren skakar och David tar en paus i berättelsen om druvorna.

– Vägen från att druvan plockas tills den hälls i glaset är kort, inga mellanhänder utan raka vägen, förklarar David när skakningarna upphört och lugnet lagt sig igen. Du vet ju egentligen aldrig var en fin flaska som du beställer på en restaurang har varit, vilken väg den har rest och hur den har behandlats. Många har haft den stående i dagsljuset på hyllan till och med, säger han och skakar på huvudet.

– Här har man full kontroll hela vägen. 90 procent av vinet buteljeras aldrig. Det är också miljömässigt hållbart i en industri som får utstå ganska mycket kritik. Att skeppa flaskor och hugade köpare kors och tvärs över USA lämnar fler miljömässiga avtryck än att frakta druvor till ett urbant vineri, som sedan säljer vinet på fat från källarlagringen under baren, menar David.

Vinlabbet på City Winery.

Urban wineries är trendigt, i amerikanska städer som Portland, San Francisco, Austin och Chicago öppnar nya vinerier i en strid ström. Men det är absolut inget nytt fenomen. Innan förbudstiden tillverkades den största delen av det vin som såldes i amerikanska storstäder i magasin runtom i samma städer. Det var en lokal produktion som delvis hämtade in druvorna utifrån, delvis hade mindre odlingar i närheten. I USA dröjde det till en bra bit in på 1960-talet innan man började eftersträva den europeiskt idealiserade bilden av vingården – som en plats där man både odlar druvorna och tillverkar slutprodukten. Svindlande vackra vingårdar i bland annat Sonoma och Napa Valleys natursköna omgivningar etablerades. Det pittoreska och lantliga vann gehör och för­knippades snart med vinproduktion även i USA. Med vurmen för exklusivitet steg också priserna. Försök att öppna en egen vingård i Napa Valley idag, det är inget man gör om man inte är dollarmiljonär. Men pendeln har svängt.

Efter millennieskiftet kom inte bara en ny ekonomisk kristid, intresset för det lokala och småskaliga företagandet samt småskaliga hantverket har vunnit starkt gehör. Inte minst för en urban medveten medelklass. Tänk surdeg, egna odlingar, småskaligt ölbryggande och "gör det själv"-mentalitet – här passar urbana vinerier helt perfekt in. Men att göra vin på ett småskaligt sätt i en urban miljö ligger inte bara helt rätt i tiden, det är också nu tekniken finns tillgänglig för att göra det bra.

Urban Wineries ligger nära begreppet garageviner som myntades i Bordeaux när en grupp vinmakare på 1990-talet gick samman för att utmana den etablerade stilen i regionen. Man ville göra ett mjukare och mer lättillgängligt vin som gick att dricka tidigare. När det gäller urbana vinerier är det inte tillverkningen och stilen man har som gemensam nämnare. Snarare ett slags demokratisering av hantverket. Alla ska kunna göra vin, inte bara de med stålar.

Brooklyn Winery ligger mitt i smeten i Williamsburg.

Tydligaste exemplet på detta fenomen är Roof Top Reds, vars vinrankor växer på taken i Brooklyn, dit jag tar mig nästa dag. Småskaligt så det förslår, tänker jag när jag tittar upp på de små tegelhusens tak. Här slår uppfinningsrikedomen plånboken med hästlängder. Och mer lokalt blir det inte – tänk att ha vingården över huvudet även när man bor mitt i en megastad som New York!

Det är helg i Williamsburg. På Brooklyn Winery börjar bardisken fyllas på med vinsugna gäster och sorlet stiger för varje glas vin som hittar vägen över bardisken. Under tiden jag väntar på min beställning tar jag en liten lov genom vineriet. Bland tunnorna träffar jag Kiyoyuki Takenchi och Satoko Ito som kommer från Tokyo, jobbar inne på Manhattan, men helst hänger härute i Brooklyn. Vi bestämmer oss för att prova hela sortimentet tillsammans och snart parkeras några stadiga wine flights, provomgångar, framför oss. Vinerna kommer att ta oss från Finger Lakes krispigt torra Rieslingviner, via New York States friska Chardonnayer till Russian Rivers och Sonomas solstinna Pinotupplevelser på andra sidan kontinenten.

Brooklyn Winery startades av Brian Leventhal och John Stires. De hade gjort vin under några år ute i New Jersey. De gillade det verkligen och lärde sig mycket om hantverket därute, berättar John när han hoppar in som bartender en stund.

– En dag pratade vi om hur jäkla jobbigt det var att behöva åka ut till New Jersey, det tog en väldig tid. Varför gör ingen detta i Brooklyn istället?

– Först trodde vi att vi skulle låta andra göra sitt vin hos oss, men ganska snart var det vi som gjorde allt vin. Nu är vi ett vineri med egna viner.

Roof Top Wines i Brooklyn är ett boutique winery under utveckling. Foto: IBL

Läget i Williamsburg, med Brooklyn Brewery runt hörnet, var perfekt. Men att bryggeriet och vineriet överhuvudtaget får finnas här möjliggjordes först när myndigheterna beslutade sig för att rita om stadsplanen och tillåta produktion av livsmedel alldeles nära bostadskvarteren. På andra sidan gatan skulle det inte vara tillåtet, upplyser John.

Efter skörden i september och oktober, när själva produktionen drar igång, är vineriet extra stökigt. Resten av året är det mer fokus på bar- och restaurangverksamheten. Druvorna hittar man främst vid kusterna, berättar John.

– Druvor som inte fungerar så bra i New York State åker vi till Kalifornien för att hämta.

Druvorna handplockas för att inte skadas, sedan transpor­teras de i kylrum på lastbilar. Under hela transporten kollas temperaturen och man har också koll så att dörrarna aldrig öppnats under resan.

– Vi skulle kunna göra vinet i Kalifornien förstås. Men då ska du istället transportera flaskorna, säger John med tanke på miljön och hävdar att det är ett nollsummespel, eller till och med bättre för miljön att ta hit druvorna och göra vinet på plats.

David Lecomte lämnade Rhonedalen för att göra vin på Manhattan.

På plats ja. Just det faktum att vinet görs på plats blir alltmer avgörande. Det lokala har fler aspekter. Att hantverket sker lokalt, här i Brooklyn, är det allt fler som efterfrågar. Folk vill se hur vinet produceras, de vill veta av vem, de vill ha koll på att vinet inte färdats via en massa mellanhänder innan det är upphällt framför dem i glaset. Vinmarknaden i USA ser också lite annorlunda ut än i Europa, menar John. Även i vinregioner som Napa är det många som bara producerar druvorna medan andra gör vinet. Attityden är friare och DIY-andan starkare i nybyggarlandet.

– Vi ser det så här; det finns ingen Brooklyn terroir, men ska en liten aktör som vi överhuvudtaget kunna göra vin måste det ske så här.

Kiyoyuki Takenchi och Satoko Ito kommer från Tokyo, jobbar inne på Manhattan, men dricker gärna vin i Brooklyn.

Jag sjunker ner över min wine flight och nickar åt Kiyoyuki och Satoko att vi kan fortsätta mot de mörkare druvorna. Mörkret sänker sig över Williamsburg, in strömmar vinsugna Brooklynbor. Vi fortsätter fördjupa oss i hur urbana vinerier verkar vara en del av både en demokratisk trend och en önskan att stödja föreställningen att alla som vill också ska få göra vin. Satoko drar paralleller till mat- och dryckeskulturen i hemstaden Tokyo. Det är få saker som får människor att känna en så stark tillhörighet till en viss plats som vin, öl och mat, fortsätter hon. Alldeles oavsett om det finns terroir.

4 bra vinerier i New York

1. Red Hook Winery

Lokala druvor

Började redan för åtta år sedan och är en av pionjärerna. Har alltid fokuserat enbart på viner från New York State och samarbetar med 15 vingårdar i staten. Jobbar med Gewurtztraminer, Riesling, Chardonnay och Cabernet Sauvignon bland många andra druvor. Har visningar

och provningar.

• Red Hook, Brooklyn, redhookwinery.com

2. City Winery

Mat, musik och vin

Sohobaserat vineri där vin och musik är lika viktiga delar. Druvorna hämtas från de gårdar vinmakaren tycker är bäst. Allt från vingårdar i Washington till Napa, Sonoma, Santa Barbara i Kalifornien samt odlare kring Finger Lakes på östkusten. Vineriet är även konsertarrangör med spelningar nästan varje kväll. Vinbaren är fin och restaurangen bra. På baksidan har man en innergård där det spelas livemusik under sommarhalvåret.

• Tribeca, Manhattan, citywinery.com

3. Brooklyn Winery

Lär dig göra vin

Bra Riesling från Finger Lakes och inte minst Pinot Noir från Russian River i Sonoma. Fin vinbar med wine flights och mat i hjärtat av Williamsburg. Har även rundturer där man får

lära sig mer om konsten att göra vin.

• Williamsburg, Brooklyn, bkwinery.com

4. Roof top Reds

Vinrankor på taket

Det senaste tillskottet av vineri och faktiskt också vingård i NYC är enligt egen utsago världens första urbana takvingård. De egenodlade druvorna i Brooklyn ska ge vin som lanseras i år men man samarbetar även med vingårdar och vinerier i distriktet Finger Lakes där man också framställer eget vin. Öppnade 2015.

• Williamsburg, Brooklyn, rooftopreds.com

Bakom reportaget:

Jonas Henningssson är resejournalist med fokus på mat- och dryckeskultur. Efter New York väntar bland annat vinvandringsreportage på Sicilien och ett besök i USA:s mesta hantverksölstad, Asheville, North Carolina. Favoriten bland amerikanska vindistrikt är just nu Santa Ynes i Kalifornien.