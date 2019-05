Guide till Lyon

Vagabonds guide till Lyon, staden som emellanåt benämns "världens gastronomiska huvudstad". Här får du bland annat tips på boenden och några av de bästa restaurangerna.

Foto: Johan Marklund

Fakta Lyon

Invånare: 2,2 miljoner i storstadsområdet, drygt 500 000 i centrala Lyon.

Bäst tid att resa hit: Försommar eller tidig höst. Då smakar Lyon som bäst, med behagliga temperaturer i och omkring staden.

Regnar mest: April, november, december.

Landsnummer: +33.

Tidsskillnad: Ingen.

Fotboll: Stadens herrfotbollslag Olympique Lyon dominerade den inhemska ligan fram till för några år sedan. Laget tillhör dock fortfarande toppen, och återfinns på hemmaborgen Stade Gerland.

Resa hit

Tåg från Köpenhamn C kostar från 200 euro per person och enkelresa. En snabb resa, oftast med tre eller fyra byten, tar mellan 17 och 21 timmar. Mer info på trainline.se. Flera avgångar om dagen. Många bolag flyger från Stockholm och Köpenhamn till Lyon, dock alltid via mellanlandning. Smidigast att flyga med BRA direkt från Göteborg till Lyon.

Bo

Hotel Le Royal. Femstjärnigt hotell precis i smeten vid Place Bellecour. Hög standard med rymliga rum och strålande frukost, men ingen besvärande prål-lyx. Här serveras lunch tillagad av Paul Bocuse-institutets elever. Dubbelrum från 1 500 kr/natt.

20 Place Bellecour, lyonhotel-leroyal.com.

OKKO Hotels Point Lafayette. Centralt och elegant, precis intill floden Saône. Små men fräscha rum. Trevlig lounge att läppja vin i och uppmärksam personal. Perfekt för par på weekendresa. Dubbelrum från 1 300 kr/natt.

14 quai General Sarrail, okkohotels.com

Slo living hostel. Billigt men trendigt boutique-hostel i kvarteret Saxe Gambetta, 15 minuters promenad från Place Bellecour. Extremt prisvärt. Frukost ingår ej i rumspriset (5 euro tillkommer). Privat sovsal kostar omkring 700 kr, enkelsäng i sovsal från ca 300 kr.

5 Rue Bonnefoi, slo-hostel.com.

Miniatyr av en bouchon på miniatyrmuseet.

Missa inte!

Utflykt till Beaujolais

Missa för allt i världen inte att besöka omgivningarna, alltså Lyons "skafferi". Särskilt pittoreska vinnästet Beaujolais rekommenderas skarpt. Ligger en halvtimme med tåg från centrala Lyon.

Udda tips!

Miniatyrmuseet

Miniatyrmuseet i gamla stan är två museer i ett: miniatyrer men också filmrekvisita. Imponerande och skoj för alla medlemmar av småbarnsfamiljen.

museeminiatureetcinema.fr/en/

Missa inte ett besök på kvarterskrogen Les Lyonnais.

Äta & dricka

Staden som emellanåt benämns "världens gastronomiska huvudstad" har en fantastisk matkultur, som märks på både finkrogar och matmarknader. Lyons kulinariska galjonsfigur, mästerkocken Paul Bocuse, dog ifjol men det går fortfarande att njuta av monsieur Pauls kokkonst på allt från trestjärniga restauranger till enklare brasserier.

Les Halles de Lyon - Paul Bocuse. Det är en fröjd att utforska saluhallens 13 000 kvadratmeter, som är täckta av godsaker. Paul Bocuse bevistade själv saluhallen varje vecka. Handlade ost på La Mére Richard, fisk på Maison Pupier. Kryssa mellan cervelas – den lokala korven som dinglar i snören från taket – grodlår, brioche, madeleinekakor, gåslever och queneller. Köp hem eller avnjut på plats. Redan på förmiddagen slurpar besökarna ostron från högresta skaldjursplatåer. Omistlig matupplevelse, men den besökare som vill köpa med sig ätbara souvenirer bör hellre proviantera på någon av stadens mer anspråkslösa utomhusmarknader. Det är östermalmspriser på Les Halles.

102 cours la Fayette

Institut Paul Bocuse. Här danas morgondagens franska traktörer. De vackert belägna skolbyggnaderna huserar också amatörkockar från hela världen, som rest hit för att under några veckor hårddrillas i fransk kokkonst. Den som inte vill plöja ned några tusen euro på en matkurs kan äta högklassig och prisvärd lunch tillagad av skolans elever.

1 Chemin de Calabert, Écully.

Les Lyonnais. En typisk bouchon, alltså lyonsk kvarterskrog, där frankofilen får sitt lystmäte. Hjärtliga åldersdigna servitörer, billiga lunchmenyer och vingliga bord. Här äter du stabbig terinne eller gäddqueneller, och dricker välkylt vin ur den bouchontypiska 46-centilitersflaskan pot Lyonnais. Ett besök på en bouchon är ett måste, och det här är ett bra val.

1 Rue Tramassac.

L'Auberge du Pont de Collonges (Paul Bocuse). Knappast ett "måste" på grund av kvaliteten; den som vill äta modern fransk mat bör gå någon annanstans. Bemedlade matnördar som önskar resa bakåt i tiden, till 1960-talet och det franska kökets såstunga storhetsdagar, måste dock avlägga ett besök på Paul Bocuses trestjärniga flaggskepp. Underdåniga och samtidigt snorkiga servitörer med brödkammarna i högsta hugg; uppläggningar som gör gästen mätt i ögat och en sanslöst omfångsrik dessertbuffé. Oförglömlig upplevelse.

40 Rue de la Plage.

Les Apothicaires. Högintressant avantgardistisk restaurant som gör upp med Bocuse-konservatismen.

23 Rue de Sèze.

La Maison Troisgrois är en klassisk trestjärnig restaurang i Roanne, nordöst om Lyon, som verkligen rekommenderas för matintresserade. Här möter det stolta franska köket moderna, ibland skandinaviska, influenser.

728 Route de Villerest.