12 unika stopp i Kalifornien

Att göra en roadtrip i Kalifornien är en dröm för många. Vagabonds Kalifornienexpert Erik Augustin Palm tipsar om platserna du bör besöka på en lite annorlunda tripp genom The Golden State.

Foto: Getty Images

1. Avalon

Bildskön båtutflykt

Catalina Island må vara en av de mest populära dagsutflykterna man kan göra från Los Angeles. 35 kilometer sydväst om San Pedro ligger denna Instagramvänliga lilla ö, som man når genom en timmes färjefärd från Long Beach eller en kvarts helikopterresa från Burbank Airport. Men öns "huvudstad" Avalon fascinerar bortom konventionell turism. Under Hollywoods guldålder hade filmbranschen en tät relation med Avalon, både som plats för handlingen i filmer som The Navigator med stumfilmsikonen Buster Keaton, och som tillflyktsort för romanser och dekadens. En anda som lever kvar på barer som Marlin Club (108 Catalina Ave), där du lär träffa flera av öns drygt 4 000 permanentboende. Och en kvällspromenad genom Wrigley Memorial and Botanical Garden (1400 Avalon Cyn Rd), lockar fram en svunnen mystik (parken är en hyllning till tuggummiföretaget Wrigley's grundare). Besökare får inte köra bil på Avalons sluttande gränder, men väl golfbil eller cykel.

Foto: Getty Images

2. Big Sur

Landsvägens juvel

Den kaliforniska centralkustens lummiga smaragd, med ett väl bevarat bohemiskt arv från 1960-talsfilosofer och new age-rörelsen. Den experimentelle författaren Henry Miller levde många år i Big Sur, och till hans minne uppfördes Henry Miller Memorial Library (48603, Highway 1), som idag drivs av den svenske före detta sjömannen Magnus Torén - som arrangerar utställningar, kurser och konserter under hela året. Alldeles intill ligger den atmosfäriska restaurangen Nepenthe (48510, Highway 1), med en drömlik havsutsikt – och lite längre bort på "ettan" den alternativa kursgården Esalen (55000, Highway 1), som går att besöka enbart för att äta deras farm-to-table-lunch, och för att bada (naken) i kursgårdens varma källor, på sluttningen ner mot vågorna. Beatförfattaren Jack Kerouac var även han ett stort Big Sur-fan, och skrev 1962 en bok med samma namn – och tar du dig ner till meditativa Pfeiffer Beach (Sycamore Cyn Rd, Highway 1), lär du också bli inspirerad.

3. Emerald Triangle

Från vin till cannabis

Att resa internationellt är att hela tiden exponeras för annorlunda värderingar, lagar och attityder. Det vore inte rätt att skriva en guide till en annorlunda kalifornisk bilresa 2019, utan att nämna denna frodiga region i norra Kalifornien, bestående av tre "countyn" – Humboldt, Mendocino och Trinity. Alla tre har länge varit centrum för den kaliforniska cannabisindustrin, och är den största cannabisproducerande regionen i USA. Länge var de samhällen utanför lagen, men en svensk turist i Kalifornien får acceptera att cannabis idag är en normaliserad, laglig industri, med en prunkande turism som motsvarar nästan allt som Kaliforniens vinturism har, och med samma typ av hållbarhetstänk. Detta uppvisar inte minst Emerald Pharms (13771 US-101, Hopland), världens enda solkraftsdrivna cannabisapotek. Kör vidare 20 minuter och ät jamaicansk vegomiddag på Tastebuds (405 S State St, Ukiah). Avrunda dagen vid det utsökta vildmarksspat Orr Hot Springs Resort från 1930 (13201 Orr Springs Rd, Ukiah), med ett hett mineralbad under stjärnorna, innan du tar dig djupare in i triangeln.

4. Idyllwild

Sval tillflyktsort

Är man i Palm Springs en weekend och får för mycket av pastellfärgade poolpartyn, poserande modeller och alkoholsvettiga DJ:s, är en dagsutflykt till staden Idyllwild att rekommendera. En sval, barrträdsinklädd lyxhippiestad med konstnärlig inramning, på 1,6 km höjd uppe i San Jacinto-bergen. Här ligger den kreddiga konstskolan Idyllwild Arts Academy (52500 Temecula Rd), där man kan gå veckolånga sommarkurser i allt från "soul painting" till låtskrivande, poesikurser och glasblåseri. Varje vår hålls filmfestivalen Idyllwild International Festival of Cinema och varje augusti arrangeras den prestigefyllda jazzfestivalen Jazz in the Pines. Man kan även köra förbi stjärnarkitekten Frank Gehrys första byggnadsverk, David Cabin (52900 Middle Ridge – OBS! Privat bostad), för att sedan äta mysmiddag på lokalbornas favorit-Italienamerikan, Cafe Aroma (54750 N Circle Dr), innan du kör tillbaka mot poolkanten, drinkarna och hettan.

Foto: David Tostado/Unsplash

5. Joshua Tree

Trendigt ökenliv

De flesta renhåriga hipsters som besöker LA överväger åtminstone ett besök till Joshua Tree; den hajpade ökenstaden och nationalparken med samma namn. Gör du slag i saken och beger dig ut på ett själasökande ökenäventyr bör du på vägen dit stanna vid The Integratron (2477 Belfield Blvd, Landers); ett psykedeliskt mini-mecka med en "akustiskt perfekt" kupolformad byggnad, där man kan uppleva "ljudbad". Är ni en grupp vänner är ett tillbakalutat designboende som @thejoshuatreehouse (på Instagram), ett tips, snarare än camping. Bunkra upp med vatten och eventuell annan dryck, samt matsäck, från en av affärerna i centrala Joshua Tree, innan ni åker in i själva nationalparken – där ett första besök bör inkludera områdena Intersection Rock och Arch Rock. Självklart ska ni ta selfies vid ett av de bisarra, rymdanstrukna träden som parken är döpt efter. Ät frukost morgonen efter på The Natural Sisters Cafe (61695 29 Palms Hwy), och gå sedan på konstvandring – inled med Gallery 62 (61607 29 Palms Hwy).

Foto: Lisa Corson

6. Kernville

Rustikt friluftsmecka

Detta gamla guldruschområde har de senaste decennierna utvecklats till ett av Kaliforniens främsta friluftsområden, för allt från cykling och vandring till timmerflottning och kajak på yviga Kern River. Bo bekvämt på Sequoia Lodge (16123 Sierra Way) intill floden. Själva staden är härligt rustik för att vara USA, och om du vill lära dig om regionens historia görs det bäst på Kern Valley Museum (49 Big Blue Rd). Efter allt friluftsande förtjänar du avslappning, och på Kern River Brewing Company (13415 Sierra Way), kan du uppleva och dricka det bästa av Kernvilles modesta men aktiva mikrobryggerikultur.

Foto: Getty Images

7. Nevada City

Res tillbaka i tiden

Kaliforniens guldruschhistoria ligger som ett skimmer även över denna gamla westernstad, som alltså inte tillhör delstaten Nevada, trots namnet. Staden uppfördes 1849 och har fortfarande kvar ett viktorianskt hotell från den eran –The National (211 Broad St), byggt 1856 och därmed det äldsta aktiva hotellet väster om Klippiga bergen. Mycket här känns som inkapslat i en tidsmaskin, och just viktoriansk arkitektur präglar stadsbilden nästan lika mycket som i San Francisco, och Nevada City beskrivs ofta beskrivs som en mindre variant av SF, fast uppe i bergen istället för vid kusten. Staden har ett rikt konst-, musik- och kulturliv, märkbart inte minst på Nevada Theatre (401 Broad St), den äldsta aktiva teaterbyggnaden i Kalifornien (från 1865). Se en pjäs eller konsert där, promenera nedför Commercial Street, kolla in antik asiatisk konst på Mountain Temple Gallery (2010 Main St), och ät en farm-to-table-middag på New Moon Cafe (203 York St).

Foto: Faye White

8. Ojai

Lugnt och inbjudande

Utöver att vara en populär inspelningsplats för Hollywood-filmer, är denna lugna, inbjudande lilla stad en ytterligare tillflyktsort för LA-bor som vill skruva ner tempot – men inte göra avkall på kvalitet eller utbud. I Ojai kallas tidpunkten strax innan solnedgången för pink moment, där solljuset österifrån reflekteras och silas mot de böljande Topatopa-bergen som vakar över staden. Mest effektfullt är detta sett uppifrån det spirituella bergscentret Meditation Mount strax utanför Ojai – men även i centrum omfamnas man av skenet. Där hittar man även restauranger som nymexikanska Farmer and the Cook (339 W El Roblar Dr), vinbaren Tripple & Ramble (N Montgomery St), och kombinerade galleriet och konsertstället The Basic Premise (918 E Ojai Ave), där lokala och utomsocknes konstnärer och artister gör skäl för Ojai-kulturscenens ryktbarhet.

Foto: Lisa Corson

9. Slab City och Salvation Mountain

Utanför samhället

Att Kalifornien historiskt sett har dragit till sig sökare och outsiders av alla tänkbara slag, är vida känt – och idag är Slab City, eller "The Slabs", ett av de säkraste korten om du verkligen vill hitta ett samhälle utanför samhället i den kaliforniska myllan. Orten öster om Salton Sea grundades på 60-talet av lantbrukare, vandrare och hippies, och idag bor där drygt 200 brokiga individer, som klarar sig helt utan modern infrastruktur. Generatorer och solpaneler driver skjul och husvagnar, och den kollektiva duschen använder vatten från en varm källa. Konstinstallationer präglar samhället, där det religiöst psykedeliska fejkberget Salvation Mountain är det allra mest kända. Kvällstid möts invånare och besökare upp på den kultförklarade utomhusbaren The Range, där experimentell musik ekar i natten. Slab City har gjort ett starkt avtryck i populärkulturen, bland annat i filmen Into the Wild från 2007.

Foto: Unsplash

10. Pioneertown

Vilda västern i kubik

Mer western än så här blir det inte i Kalifornien, och inte så mycket hippare heller, faktiskt. Pioneertown är en fascinerande blandmiljö där skiftande livsstilar och kulturyttringar förenas. Staden byggdes som filmkuliss 1946, av de två Hollywoodhöjdarna Curtis och Roy Rogers – med tanken att skådespelare skulle kunna bo kvar där mellan inspelningarna. Mane Street – som huvudgatan stavas – är en turistattraktion idag, men det Pioneertown är mest känt för är Pappy & Harriet's (53688 Pioneertown Road); en kombinerad cocktailbar, BBQ-restaurang och globalt hajpad konsertlokal, där både legender som Paul McCartney och indieikoner som Built to Spill spelar. MC-knuttar, lokalbor och hipsters trängs gemytligt vid scenen, och när kvällen är över sover du förslagsvis på Pioneertown Motel, alldeles intill.

Foto: Lisa Corson

11. Solvang

Danskt disneyland

Hos en nutida skandinav inger kanske inte Kaliforniens "Lilla Danmark" en överväldigande igenkänningskänsla, men Solvang ("soläng") grundades trots allt av danska immigranter 1911, som kom hit eftersom Mellanvästerns hårda vintrar påminde för mycket om kylan på våra nordiska breddgrader. Det är ett vykorts-Danmark med Disneylandkänsla, men också en plats att omge sig med pittoresk oskuldsfullhet – och god nordisk smak, som faktiskt är inrymd mellan all danskinspirerad arkitektur på steroider. Ta in på boutiquehotellet The Landsby (1576 Mission Dr), inmundiga en kalifornisk-skandinavisk måltid på hotellets ekologiska restaurang Mad & Vin, och finn din egen "hygge" bland de Instagramvänliga timmerhusen.

12. Sausalito

På andra sidan bron

Utsikten från San Francisco över The Bay är svårslagen, men det är definitivt också vyn av The City by the Bay självt, från motsatt sida. Sausalito tar du dig antingen till med en halvtimmes färjetur, eller en cykeltur över ikoniska Golden Gate Bridge. Väl på plats väntar ännu mer nordkalifornisk fägring, och då inte främst de pampiga miljondollarhemmen på höjden, utan de cirka 400 husbåtar som kantar marinan. Många av dem är arkitektoniskt imponerande, och alla är förtjusande. Promenera på bryggorna intill, eller paddla kajak längs raderna av husbåtar, för att sedan ta dig in till centrala Sausalito och kanske äta middag på prisbelönade japanen Sushi Ran (107 Caledonia St), innan färjan tillbaka.