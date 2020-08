Öluffa i Karibien

En resa till Karibien behöver inte gräva hål i plånboken. Slopa lyxjakter, kryssningsfartyg och allt inkluderat-hotell och öluffa med lokala färjor! Här är tre rutter för en drömlik resa i den karibiska övärlden.

Att öluffa i Karibien behöver inte förbli en dröm, det finns billiga alternativ! Foto: Getty images

Karibien för nybörjaren

Denna rutt är perfekt för förstagångsbesökaren i Karibien. Vi startar på välordnade och charmiga Guadeloupe och reser vidare till prisvärda regnskogsparadiset Dominica för att avsluta bland St Lucias vykortsvackra bergstoppar!





1. Guadeloupe

Exotisk fjärilsö

Den bästa nybörjarrutten för en öluff i Karibien börjar

på Guadeloupe, där europeisk bekvämlighet varvas med djungel, stränder och karibiska rytmer. Hyr bil och utforska den fjärilsformadeöns båda vingar. På vänstervingen ligger den charmiga fiskebyn Deshaies liksom stranden Grande Anse som kantas av palmer och turkost hav. Vulkanen La Soufrière är ett äventyr med utomjordisk känsla och ekolodgen Tendacayo en skön oas i bergen. De vitaste stränderna hittar du på högra vingen vid orten Sainte-Anne liksom livligaste marknaden i huvudstaden Point-à-Pitre. Ta färjan från Trois-Rivières eller Point à Pitre (ctmdeher.com och valferry.fr) till grannön Marie- Galante (ca 1 tim med färja) för sockerrörsfält, vilda stränder, romprovningar på destillerier som Bielle och flamberad hummer på La Table du Père Labat. På ögruppen Iles des Saints (ca 20 min med färja) väntar pittoreska vikar och en färgglad sagoby där timmarna lätt blir till dagar.

Vulkanön Dominica är ett mecka för vandringsentusiasten. Foto: Getty images

2. Dominica

Regnskogsvandring & flodäventyr

Ett par timmar med färjan L'Express des Îles (express-des-iles.fr) och du landar på ön Dominica, där franska byts mot engelska och vykortsliknande stränder mot regnskog, vulkaner och kolsvarta vikar. Huvudstaden Roseau är en färgklick. Det är något med stämningen, de färgsprängda fasaderna, människorna och enkelheten på gatorna som gör det omöjligt att inte falla pladask för den karibiska småstaden. Bege dig sedan till Dominicas nordöstliga spets och floden Indian River. Här kan du färdas i en eka, likt Johnny Depp i filmen Pirates of the Caribbean, omhuldad av mangroveträskets virvlande rötter och regnskogens trädkronor. På Dominica finns också Karibiens längsta vandringsled – Waitukubuli trail (waitukubulitrail.com) – som sträcker sig från Portsmouth i norr till Scotts Head i söder. Vandra till vattenfallet Emerald Pool, Spanny's falls och Boiling Lake och snorkla sedan i den naturliga bubbelpoolen vid Champagne Reef. Spana in det nyrenoverade hotellet Secret Bay (secretbay.dm) för magisk utsikt och flerstjärnig avkoppling på en av Karibiens mest prisvärda öar.

På södra Martinique gömmer sig de bästa stränderna. Foto: Getty images

3. Martinique

Frodig fransos

Efter två timmar till havs glider färjan in vid ön Martinique, eller blommornas ö som den kallades en gång i tiden. Nu är det bara att vässa franskan igen och njuta av det kreolska köket. Har du ont om tid, lägg fokus på södra Martinique där fiskebyar omges av majestätiska, regnskogsklädda berg och vackra sandstränder. Spana in den charmiga fiskebyn Les Anses-d'Arlet, strandkantade byn Grande Anse för långa, sköna promenader vid havet och Sainte-Anne med sin charmiga kyrka Notre-Dame, hantverksmarknader, bästa snorkling och seriöst solande på den närliggande stranden Des Salines. Om det börjar krypa i benen väntar en fyra timmar lång vandring upp- och nedför vulkanen Mont Pelée på norra Martinique. Belöningen är bästa utsikten över ön och, med lite tur, en skymt av grannön St Lucia, som är sista stoppet på luffen.

Blicka ut över de ikoniska bergstopparna Pitonerna från Jade Mountain Resort. Foto: Getty images

4. St Lucia

Solstänkta stränder

På St Lucia väntar vykortsvackra bergstoppar i den sockersöta byn Soufrière, livliga marknader i huvudstaden Castries och gatufester i fiskebyn Gros Islet. Leta upp ett Airbnb någonstans i närheten av Soufrière för bästa utgångspunkt för att utforska ön. Härifrån kan du vandra uppför Gros Piton för Karibiens bästa utsikt och njuta av ett lerbad vid Sulphur Springs – också kallad "världens enda drive-in-vulkan". Här kan du parkera några meter från kratern och se kokande svavel skapa en utomjordisk stämning. Ta sedan med dig snorkelutrustning och utforska stränder som Anse Chastanet och Jalousie ­Beach. När det är dags för en strandpaus, hyr bil och besök norra delen av ön, där Pigeon Islands historiska fort med kanoner och slingrande gångar utlovar äventyr. Intresserad av segling? Rodney Bay strax söder om Pigeon Island är platsen för dig. Kanske värt att hänga kvar i de populära seglingsbarerna för att med lite tur lära känna någon med båt och fortsätta resan i Karibien?

Resa runt Färjesystemet Express des Îles (express-des-iles.fr) knyter samman de fyra öarna. Enkel resa kostar från 400 kr oavsett vilken sträcka du väljer. Guadeloupe (Pointe-à-Pitre) till Dominica (Roseau) tar 2 tim 15 min, Dominica (Roseau) till Martinique (Fort-de-France) ca 2 tim och Martinique till St Lucia ca 1 tim 30 min. 25 kg bagage inkluderat i priset. Se till att boka färjebiljett några dagar innan om du vill säkra en plats. Och tänk på att en avreseskatt på ca 200 kr kan adderas till färjepriset när du reser mellan öar som hör till olika länder. Lokala färjor på Guadeloupe är, förutom Express des Îles, CTM (ctmdeher.com) och Valferry (valferry.fr). De avgår ett par gånger dagligen från Pointe-à-Pitre och Trois-Rivières till öarna Îles des Saintes (Terre-de-Haut), Marie-­Galante och La Désirade. Tar 20 min–1 tim enkel resväg och kostar ca 100 kr/enkel resa.

Seglingsparadis med färja

Jungfruöarna är kända för lyxiga segelbåtar och rikemansturism. Men här finns också orörda naturreservat och hippiebarer. För att ta sig runt på öarna rekommenderas att göra som lokalbefolkningen – lifta!

På ön St Tomas är det fart och fläkt som gäller. Foto: Getty images

1. St Thomas

Amerikansk oas

Den som gillar fart och fläkt i amerikansk anda, med shopping och solsäkra stranddagar, kommer att gilla ön St Thomas. Det är här de flesta landar vid ett besök på de Amerikanska Jungfruöarna, så varför inte passa på att se sig runt? Spana in Facebooksidan What's Going on St.Thomas för att ta reda på vad som händer och låt jetlaggen lägga sig medan du lapar sol på den populära stranden Magens Bay. När du fått din dos av folkmyller, snöra på dig vandringsskorna och gör en dagsutflykt till Mermaid's Chair, där en spektakulär strand kantas av både Atlanten och Karibiska havet. Ett stopp på den mer avlägsna stranden Lindqvist Beach på sydöstra St Thomas är en skön paus innan det är dags att packa väskan, hoppa på färjan i Crown Bay (30 min båttur) eller Red Hook (20 min båttur) för en kort båttur till grannön St John.

Är du tidigt ute kan Trunk Bay på St John vara en orörd oas. Foto: Getty images

2. St John

Nationalpark med vandring & vikar

På St John finns ingen flygplats, inga kryssningsfartyg och inga stora shoppingcentra. Dessutom är större delen av St John nationalpark, vilket gör ön till en orörd pärla med betydligt färre turister än hos den turisttäta grannen. Skaffa dig en vandringskarta i hamnen i Cruz Bay och gör dig redo för en stor dos vacker natur och snorkling med stingrockor och sköldpaddor. Hyr bil för att komma till bästa utgångspunkterna. North Shore sträcker sig längs norra kusten och gömmer stränder som Honeymoon Beach, Trunk Bay och Cinnamon Bay men också vandringsleder till övergivna sockerplantager. Framåt kvällen omvandlas Cruz Bay till en avslappnad gatufest med barer och restauranger. Och så här kan du hålla på tills du känner dig redo för ännu mer avkoppling. Hoppa då på färjan tillbaka till St Thomas (Red Hook eller Charlotte Amalie) och byt färja för avfärd till den brittiska delen av Jungfruöarna.

Kryddstark mat och gästvänlighet väntar på Naomis Little Secret. Foto: Getty images

3. Tortola

Ett komprimerat Karibien

Efter en timmes färjetur anländer vi till Road Town alternativt West End på Tortola. Tortola är till ytan inte större än Malmö men ändå Brittiska Jungfruöarnas största ö, men den är långt ifrån lika exploaterad som de amerikans­ka. Öns norra kust är frodig och gömmer allt från surfstränder som Josiah's Bay, där doften av tång blandas med jerk chicken från strandbaren Naomis Little Secret, till vackra Cane Garden Bay, där destilleriet Callwood säljer Rom och Stoutt's Lookout Bar bjuder på reggaefest och bästa utsikten över viken. Till skillnad från glammiga seglarhamnen i West End är Trellis Bay på Beef Island vid öns östra kust en barfotaoas i hippieanda. Stanna för läckra fisktacos och pirathistorier på Bellamy Cay och gör sedan ett stopp på Brandy Wine (brandywine.vg) för en lite lyxigare drink till kvällningen.

Stanna en natt på Jost Van Dyke för orörda morgnar innan färjor och segelbåtar anländer. Foto: Getty images

4. Jost Van Dyke

Sömnigt paradis

Så snart man kliver iland på Jost Van Dyke raderas ordet stress ur ens vokabulär. 30 minuter med färja från välputsade West

End på Tortola och huvudorten Great Harbour välkomnar med vindbitna barer och pastellfärgade restauranger som tycks ha vuxit samman med naturen. "Då huvudgatan fortfarande är en strand vet du att livet är bra" är de 200 invånarnas måtto. Börja med ett besök hos Foxy's, där calypsomusik spelas dygnet runt och varenda millimeter av barens väggar och tak är täckt av lappar med hälsningar från förbiseglande resenärer. Vinka sedan in en taxi för att komma till White Bay – ett strandparadis för den som uppskattar vindpinade palmer och avsaknaden av lyxhotell. Soggy Dollar Bar bjuder på öns skönaste vibes. Söker du ännu mer avskildhet är det östra Jost Van Dyke som gäller. Ta en båttaxi till den lilla ön Little Jost Van Dyke och strandrestaurangen B-Line (facebook.com/blinebeachbar.vi) där BBQ, gästvänlighet och strandspel gör det svårt att lämna.

Sedan 1990-talet är The Baths på Virgin Gorda nationalpark. Foto: Getty images

5. Virgin Gorda

Karibiens Seychellerna

Virgin Gorda sägs ha formen av en gravid kvinna, vilket inte känns helt obefogat då man utforskar kartan över den böljande och kurviga ön. Den största anledningen till att många kommer hit är det geologiska underverket The Baths som består av jättelika askgrå granitbumlingar som reser sig ur det turkosa havet. Snorkla i kristallklara pooler och utforska den naturliga äventyrsparken en förmiddag då kryssningsfartygen inte är på ön. Fråga en lokalbo om fartygens schema innan du hoppar på färjan i Road Town eller Trellis Bay på Tortola, som på en halvtimme tar dig till Virgin Gorda. Väl på plats är hyrbil bästa alternativet för att ta sig runt i det paradis som kallas hemma av rikemansknösar som Richard Branson, Morgan Freeman och Larry Page. Spana på lyxvillor, vandra i den gamla koppargruvan på nordöstra delen av ön och stanna till vid utsiktsplatsen Hog Heaven. På kvällen är strandbaren och hotellet CocoMaya en romantisk idyll med ljuslyktor i träden och sushi på färsk fisk. En natt på Virgin Gorda är inte billig. Ett alternativ är därför att ta någon av kvällsfärjorna som går ända fram till midnatt tillbaka till Tortola.

Resa runt Brittiska och Amerikanska Jungfruöarna är känt som Karibiens seglingshub, men eftersom öarna ligger tätt finns också en färjetrafik som knyter samman flertalet öar. Varlack Ventures (varlack-ventures.com) och Inter Island Boat Services (facebook.com/interislandboatservicesInc) avgår varje timme mellan St Thomas (Crown Bay eller Red Hook Ferry Terminal) och St John (Cruz Bay) och tar ca 30 min. Enkel resa kostar från 60 kr. Road Town Fast Ferry (roadtownfastferry.com), Native Son Ferry (nativesonferry.com) och Smith’s Ferry (bviferryservices.com) går mellan St Thomas på Amerikanska Jungfruöarna (Charlotte Amalie) och Tortola på Brittiska Jungfruöarna (Road town) ett par gånger dagligen och tar ca 1 timme. Enkel resa kostar ca 400 kr. På de Brittiska Jungfruöarna är det färjeföretagen Speedy’s (bviferries.com), Smith’s Ferry Services (bviferryservices.com) och Road Town Fast Ferry (tortolafastferry.com) som gäller. Färjor mellan Tortola (Road Town eller Beef Island) och Virgin Gorda avgår varje timme och kostar ca 150 kr/enkel resa. Färjor mellan Tortola (West End) och Jost Van Dyke avgår ca 3 gånger dagligen med New Horizon Ferry Service (newhorizonferry.com), tar ca 20 min och kostar ca 150 kr enkel resa. Mer information och färjekarta finns på bestofbvi.com. Tänk på att en extra skatt kan förekomma vid resa mellan de amerikanska och brittiska Jungfruöarna, ca 200–400 kr/person.



Västindisk hemlighet

St Vincent och Grenadinerna bjuder på Robinsonkänsla i ett avskalat Karibien. Vildvuxna stränder, illegala odlingar och gungande reggae. Men också snorkling med revhajar, sköldpaddor och rockor.

Utforska St Vincents vulkanrika inre på någon av öns många vandringsleder. Foto: Getty images

1. St Vincent

Svarta sandstränder och vulkaner

St Vincent är den största av de 32 öar som utgör den tidigare brittiska kolonin St Vincent och Grenadinerna och en gateway för de flesta som besöker området. Kicka igång din luff på en naturskön vulkanö med kol­svarta stränder, höga vattenfall, vandringsleder och en aktiv vulkan – La Soufrière, som hade ett utbrott så sent som 1979. Ta dig inåt land för en tur bland de illegala, men vanligt förekommande, cannabisodlingarna och svalka dig i Dark View Falls som har två huvudfall, ett ovanför det andra. Strosa runt i hamnen "Port Royal" som byggdes i Wallilabou Bay som filmscen i Pirates of the Caribbean och upplev lokalbornas vardag i den myllrande staden Kingstown. Drygt en timmes båttur med Bequia Express eller MV Admiral tar dig vidare till grannön Bequia som uttalas "Beck-way".

Båthistorik på Bequia. Foto: Karin Wimark

2. Bequia

Färggrann charmör

I den färggranna byn Port Elizabeth kantas hantverksbutiker av frukthandlare och barer som Waleboner Bar, där stolarna är gjorda av valben och bålen spetsad med Rom. Titta in på Bequia Maritime Museum och leta reda på hantverkaren Lawson Sargeant för spännande historier om Bequias båtbyggeri och valjakt. Sakta sedan ner ett slag och utforska en ö som före 60-talet inte hade elektricitet och före 80-talet saknade vägar. Att promenera fungerar fint eftersom ön inte är särskilt stor. Annars går det fint att vinka in någon av de informella taxibilarna. På Lower Bay Beach samlas turister och lokalbor för att njuta av livetoch skvallra, medan Da Reef Bar & Restaurant serverar stark rompunsch och grillad hummer. Se också till att hinna med en drink på boutique­hotellet Sugar Reef, vackert beläget på en 65 hektar stor kokosplantage vid Crescent Beach. När det är dags att fortsätta luffen tar du färjan tillbaka till hamnen i Kingstown på St Vincent för ett byte av färja och ett fyra timmars gungande äventyr söderut.

Trots sin storlek och orörda charm har Union Island en egen flygplats. Foto: Getty images

3. Union Island

Kitesurfing och barfotaidyll

På utposten Union Island landstiger du i den lilla hamnen Clifton, där gatan är en strand och där kitesurfare stannar i månader eftersom vindarna är fina och vikarna perfekta. Kom till ro på den hippa, konstgjorda snäckön Happy Island som ligger ett par hundra meter ut i viken (taxibåtar tar dig dit för en billig peng). Union Island är en halvmil lång och utforskas snabbt. Ändå är det svårt att tröttna på den sköna lunken och avslappnade stämningen på ön. Dessutom en bra utgångspunkt för att utforska närliggande öar. Boka en heldagstur till Tobago Cays – ett kluster av fem obebodda öar i södra Grenadinerna samt ett snorkel- och dykmecka i det marina naturreservatet omgivet av korallrevet Horseshoe Reef. Ön Mayreau ligger 15 minuter med färja från Union Island och är en annan fin dagsutflykt för alla strandälskare. Men en natt på ön Mayreau och din karibiska semester är fulländad. Därför tar vi vårt pick och pack och ger oss av.

Låt tiden stå stilla på ön Mayreau. Foto: Getty images

4. Mayreau

Karibiens utpost

På Mayreau känns det som om tiden har stått stilla. Ön är den minsta bebodda i Grenadinerna och stoltserar med sagolika stränder som Salt Whistle Bay och Saline Bay. Boka i förväg på exempelvis Dennis' Hideaway (dennis-hideaway.com) om du planerar att stanna över natten. Med största sannolikhet anordnas lägereld på stranden och middag under bar himmel. Se till att kolla färjans veckoavgångar för att inte missa den tre timmar långa resan tillbaka till St Vincent. Eller välj alternativet att åka tillbaka till Union Island för att fortsätta äventyret söderut med en 45-minuters färjetur till ön Carriacou som tillhör Grenada