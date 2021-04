Världens vackraste tågresor – 16 episka äventyr på räls

För dig med ett stort uppdämt behov av att resa listar vi tågresorna med stort T! Varsågod, 16 episka rälsäventyr att drömma om och addera till din personliga bucketlist!

Vivek Express i Indien – en av världens sexton vackraste tågresor. Foto: Gettyimages.

1. Genom Balkans berg

Belgrad–Bar, Serbien & Montenegro

Två länder, 254 tunnlar och 435 broar. Det är inte svårt att förstå varför tågresan mellan Belgrad och Bar har kallats Europas mest spektakulära tågupplevelse. Nästan tre årtionden av spett, spade och trotyl blev 1976 till en rälsbunden passage genom Balkans vildaste berg. Kliv på nattåget i den serbiska huvudstaden och du är 12 timmar senare redo för Adriatiska havets stränder i montenegrinska Bar. Ta dagtåget tillbaka och du får hela bilden komplett. Järnvägsviadukten Mala Rijeka som fram till 2001 var världens högsta. Stup, raviner och svindlande vackra Shkodrasjön vaktad av gröna berg. Dessutom bjuder tågen på skön retrokänsla à la 1970-talets Jugoslavien.

Boka biljett: Sbija Voz

Tågresan Belgrad–Bar har kallats Europas mest spektakulära tågupplevelse. Foto: Gettyimages.

2. Snabbtåg till Ryssland

Helsingfors–St Petersburg

Lika mjukt och tyst som tajgan. Allegro drar från Helsingfors till en av Europas vackraste palatsstäder på blixtrande 3,5 timme. Ändå känns snabbtåget som ett väsen som smälter väl in i landskapet det rör sig genom. Karelens djupa skogar och vidsträckta bärmarker passeras till ett tyst svischande. Mörka floder och speglande sjöar följs raskt av en Rysslandsgräns som korsas så enkelt och odramatiskt att det är först när du är där, på andra sidan bland lökkupoler och kyrilliska bokstäver, som du inser att resan hoppat från en nation till en annan. Glömde vi tågets grötfrukost? Den kommer med starkt kaffe och skogsblåbär.

Boka biljett: VR

Storslagen entré till St Petersburg. Foto: Gettyimages.

Tajgan. Ett väsen i grönt. Foto: Gettyimages.

3. Järnväg mot himlen

Darjeeling Himalayan Railway, Indien

Visst svindlar det! Under sin färd från Gangesslätten till världens tak klättrar klassiska Darjeelingbanan nästan 2 000 höjdmeter. Risfält blir till kardemummadoftande bergsskogar med bambu och rhododendron. Låglandshetta och elefantdjungel byts mot frisk Himalayaluft och buddistkloster. Författaren Mark Twain reste med tåget 1896 och kallade dagen för den mest minnesvärda i hans liv. Stigningen är brant, kurvorna snäva. Emellanåt springer tågpersonal i förväg för att slå på sand över rälsen så att lok och vagnar ska få bättre fäste. Efter sju timmars stånkande och pustande längs knixiga serpentiner och öglor är kampen över. Tidig kväll rullar tåget in mellan Darjeelings terrasserade teodlingar och Kanchenjungas glittrande isvägg och 8 000-meterstoppar.

Boka biljett: Indian Railways

Terrasser med te. Darjeeling bland molnen. Foto: Gettyimages.

4. Lyxluff genom Anderna

Lake Titicaca Railway, Peru

Vemodiga flöjter och snabb charango saluterar Titicacaexpressens avgång tillsammans med pampiga pukslag från Punos uppklädda stationsorkester. Färden som följer motiverar fanfaren mer än väl. Under tio timmar framöver drar det specialinredda turisttåget genom Anderna från Titicaca­sjöns flytande öar till inkaindianernas Cusco. Trots hög höjd och extrema miljöer andas hela upplägget genomtänkt komfort. Vagnsmöblemang med mjuka fåtöljer som tycks knyckta från en bättre hotellobby. Vinserverande restaurang och skarp cocktailbar. Tågets akter är dessutom försedd med en öppen veranda som tillåter både fri sikt mot Altiplanos vindpinade vidder och frikostiga fotomöjligheter mot lamadjur och vikunjas.

Boka biljett: Peru Rail

Tåg på Sydamerikas tak. Foto: Richard James Taylor.

Lyxtåg i Anderna. Foto: Richard James Taylor.

Ombord på Titicacaexpressen. Foto: Richard James Taylor.

5. Vin & sagoborgar

Köln–Mainz, Tyskland

Bonn och Beethoven. Gewurztraminer, Gutenberg och himlaspetsande katedralsspiror. Rhen är på sätt och vis Europas ­pulsåder. Attraktionerna är många, avstånden korta. Välj därför gärna den saktfärdigaste avgången. I tre timmar håller lokaltåget Mittelrheinbahn RB 26 dig kvar i floddalen bland småstäder, kyrktorn och byar som följer ungefär samma formel som illustrationerna i Bröderna Grimms sagor. Boka gärna förstaklassplats från startpunkten Köln. Panoramavagn 263 betyder generösa vyer över såväl Bonn som Koblenz med tvåflodsmöte mellan Rhen och Mosel. Spektakulära flodborgen Pfalzgrafenstein hamnar också snart i blickfånget liksom omsjungna klippan Lorelei. I slutmålet Mainz väntar dessutom både katedraler, vinstugor och museer.

Boka biljett: Deutsche Bahn och Mittelrheinbahn. Återfärd med båt? Kolla KD Rhine Lines flodbåtar.

Vin och vatten. Ditt sällskap under Rhenexpressen. Foto: Gettyimages.

Tyskt tåg till vykortsperfektion. Foto: Gettyimages.

6. Indien i ett svep

Vivek Express, Indien

Indien är ett av världens bästa tågländer. Få reseupplevelser överträffar Vivek Express. Under fem dagar och 420 mil drar nationens längsta tåglinje från Dibrugarh vid Brahmaputras strand till Kanyakumari på det indiska fastlandets absoluta sydspets. Du äter, sover och socialiserar ombord samtidigt som nio indiska delstater flimrar förbi utanför ditt tågfönster. Östhimalayas molnkant och stamfolkens Nagaland byts gradvis mot det indiska hjärtats myllrande städer, tempel och risfält innan det är dags för målgång vid havet. Totalt 56 stationsstopp innebär också rika bekantskaper med ambulerande perrongförsäljare liksom kittelvarm chai, samosas och beteltuggmixen paan. Välj gärna sleeper class, AC 2-tier och AC 3-tier som är billigt och bekvämt.

Boka biljett: Indcen resor (svensk resebyrå) eller 12 Go (onlinebokning).

420 mil curry & action. Foto: Gettyimages.

Geografilektion på räls: Från Himalayas tröskel till djungel, hav och floder. Foto: Gettyimages.

Vivek Express. Essensen av Indien på fem dagar. Foto: Gettyimages.

7. In i vildmarken

Denali Star, Alaska

För snart hundra år sedan öppnade rejält med dynamit och rallarsvett upp Alaskas inre. Plötsligt fick ödsliga grizzlymarker och snöklädd tundra närgånget sällskap av räls. Idag trafikerar eleganta Denali Star sträckan från kustens Anchorage till inlandets Fairbanks i sällskap av panoramavagn med fri sikt mot Denali, Nordamerikas högsta berg. Åk linjen i ett tolv timmar långt svep förbi brusande floder och ensligt belägna timmerstugor. Eller kliv av i björntäta Denali National Park som över en natt blev världsberömt genom filmen Into the Wild om Christopher McCandless flykt till vildmarken. Trekking, forsränning och fiske väntar dessutom vid frisinnade bergklättrarstaden Talkeetna som för några år sedan hade katten Stubbs som borgmästare. Under årets mörkaste månader trafikerar Aurora Winter Train samma sträcka till spektakulärt norrsken.

Boka biljett: Alaska Railroad

Vildmark på räls! Foto: Gettyimages.

8. Turkiet från väst till öst

Istanbul–Kars

Låter Transsibiriska järnvägen både för långt och för kallt? I så fall står turkiska Dogu Ekspresi för ett av de attraktivaste alternativen. Under knappt två dygn och 130 mil bjuder färden på allt från snö och stäpp till floden Eufrats skarpt skurna dalgång. Billigt och bekvämt är det också. Restaurangvagnen serverar aprikoser, fårost och valnötter till frukost. Utanför rinner samtidigt landskapet förbi som en storslagen film. Djupa floddalar och branta klippor blir till vidsträckta grässlätter nedanför snöklädda fjäll. Vid slutmålet Kars väntar den världsarvslistade ruinstaden Ani, som för tusen år sedan besöktes av Sidenvägens karavaner men nu ligger tyst och öde mot en bakgrund av armeniska vulkaner.

Mer info: Rail Turkey

Boka biljett: TCDD eller resebyråerna Efendi travel och Amber travel

Ta turkiska Dogu Ekspresi från Istanbul till Kars. Foto: Jonas Gratzer.

9. Nordafrika i expressfart

Tanger–Casablanca & Marrakech, Marocko

2018 fick Afrika sitt första höghastighetståg. Marockanska Al Boraq är en raket på räls som når 320 kilometer i timmen och i framtiden siktar mot både Marrakech och Agadir. För tillfället gäller sträckan Tanger–Casablanca, som avverkas på hisnande två timmar och tio minuter. Lugnt lunkande tåget Al Atlas tar dig vidare uppför Atlasbergens utlöpare till legendomspunna Marrakech med myllrande souk och marknadstorget Djemaa el-Fnas ormtjusare och sagoberättare. Föredrar du att avverka hela resan i sovkupé gäller kvällsavgången från Tanger som rasslar ut i den Nordafri­kanska natten och följande morgon når Marrakech lagom till frukost. Tåg hela vägen från Skandinavien? På cirka 35 timmar reser du från Köpenhamn till spanska Algeciras. Härifrån fuskar du någon timme med buss till Tarifa följt av båt till Tanger innan färden åter går på räls.

Boka biljett: ONCF Voyages

Marrakech. Som en dröm i rosa. Foto: Gettyimages.

När resan känns som en film. Foto: Gettyimages.

10. Alperna från finfåtöljen

Glaciärexpressen, Schweiz

Kanske inte enkel biljett till stjärnorna, men i alla fall nästan. Schweiziska Glaciärexpressen drar via 91 tunnlar och 291 broar mot höjder och trakter som på andra håll i världen kräver både rep och stege. Från startpunkten Zermatt vid foten av pyramidformade Matterhorn gäller istället guldkantad komfort. Panoramavagnar öppnar upp det högalpina landskapet på vid gavel. Gourmetlagad mat och lokalproducerade viner erbjuds också. Hörlurar och guide­slingor håller dig samtidigt uppdaterad på vad som händer utanför tågfönstret. Snö, berg och frostnupna 2 000-meterspass följs av brusande glaciärvatten. Efter åtta timmars mjukt gungande blir bråddjupa raviner och högt belägna sommarbeten till jetsetfavoriten St Moritz.

Boka biljett: Glacier Express

Snö, berg och frostnupna 2 000-meterspass följs av brusande glaciärvatten. Foto: Gettyimages.

11. Savannexpressen

Bulawayo–Victoriafallen, Zimbabwe

Den som rest med tåg och vaknat med utsikt mot den afrikanska savannens giraffer och zebror bär på minnet länge. Att det zimbabwiska loket är ungefär jämnårigt med Elvis Presleys Jailhouse Rock spelar kanske mindre roll. Färden från Bulawayo går på samma gång både norrut och bakåt i tiden. Sovvagnar med träpaneler. Gammaldags kupéer vars tvättfat har eller saknar vatten beroende på tågets dagsform. Plötsliga väntsalsströmavbrott och bangårdar fyllda av klättrande babianer. Res med kvällsavgången och du bjuds på röd gryning över busksavannen. I skarven mellan morgon och förmiddag når du mäktiga Victoriafallen. Fira ankomsten med afternoon tea, gurksnittar och sandwich på klassiska Victoria Falls Hotel eller ge dig ut på eftermiddagskryssning längs Zambesifloden.

Boka biljett: National Railways of Zimbabwe

Afrikanska höjdpunkter till budgetpris. Foto: Gettyimages.

12. Transmongoliska höjdpunkter

Irkutsk–Ulan Bator

Tre tidszoner och 515 mil öster om Moskva överger den Transmongoliska järnvägen sin nötande lunk längs ändlösa myrkanter och barrskogar. Plötsligt blir ingenting till allting. Träkåkarnas Irkutsk följs raskt av närkontakt med 1 600 meter djupa Bajkalsjön, som lär rymma en fjärdedel av jordklotets sötvatten. Några timmar senare når du Burjatien och Ulan Ude med en stark känsla av att både Europa och Ryssland halkat långt, långt bort i backspegeln. Buddistkloster och böneflaggor signalerar snart även Selengaflodens svindlande vackra dalgång, vars vattenspeglade timmerhus och tårpilar håller dig kvar vid tågfönstret till skymningen. Då ljuset kommer åter är både du och tåget ute på den mongoliska stäppen bland hästar, jakar, jurtor och fri rymd.

Boka biljett: Real Russia

Tåget till stäppen. Maximal känsla av frihet. Foto: Gettyimages.

13. Fjärran Östern med fyra byten

Från nasi lemak och cuttlefish kangkong till paneng curry och pad thai. För inte så länge sedan kunde man göra den 180 mil långa tågresan mellan Singapore och Bangkok i ett enda svep. I takt med att regionen håller på att modernisera sina järnvägar har färden för tillfället hackats upp i fyra byten. Etapp 1: Singapore Woodlands–Johor Baharu, 10 minuter. Etapp 2: Johor Baharu–Gemas, 5 timmar. Etapp 3: Snabbtåget ETS Gemas–Kuala Lumpur, 2,5 timme. Etapp 4: Kuala Lumpur–Padang Besar, 5 ½ timme. Etapp 5: Nattåg via Hat Yai till Bangkok, 15 timmar. Trots det gör sig Malackahalvön fortfarande extremt bra till tåg. Sträckan innebär också gott om möjligheter till spännande pauser: Singapore, Kuala Lumpur och Ipoh för street food. Penang med Georgetowns världsarvslistade kvarter. Thailändska badöar och djungelparkerna Kaeng Krachan, Khao Sok och Khao Sam Roi Yot.

Boka biljett: 12 Go

Sydostasiens skarpaste tågluff. Foto: Gettyimages.

Malackahalvön mellan mangrove och djungel. Foto: Gettyimages.

Singapore, Kuala Lumpur och Bangkok. Tre asiatiska jättar på samma resa. Foto: Gettyimages.

14. Bättre än bio

TranzAlpine, Nya Zeeland

Fällbara säten. Panoramafönster. Öl och popcorn i baren. Föreställningen kan börja! På mindre än fem timmar klyver bekväma TranzAlpine nyzeeländska Sydön från öster till väster. Den 22 mil långa resan mellan Christchurch och Greymouth betyder också att du byter både landskap, mikroklimat och färgskalor. Canterburyslättens flockar av betande boskap följs av skarpt klättrande mot Sydalpernas raviner och rykande vattenfall. Bortom storslagna Waimakaririfloden väntar nationalparken Arthur's Pass och den 8,5 kilometer långa Otiratunneln som genom ett trollslag öppnar upp västkustens regnskogsgrönska. Från slutstationen ­Greymouth finns dessutom Frans Joseph-glaciären inom räckhåll.

Boka biljett: Kiwi Rail

Tranzalpine. Sydön i ett enda magiskt svep. Foto: Gettyimages.

15. Hemma hos greve Dracula

Budapest–Brasov, Ungern & Rumänien

Från wienervals och centraleuropeiska kaféer till ett av kontinentens vildaste och mest mytomspunna hörn. Till doften av nytvättade lakan styr nattåget Dacia ut på resan från Wien och Budapest. Följande morgon vaknar du till sylvassa berg och djupa dalgångar i Karpaterna. Platsen heter Transsylvanien och finns med sina skarpa huggtänder både i verklighet och fiktion. I pastellfärgade sagostaden Sighisoara föddes Draculaföregångaren Vlad Pålspetsaren. Lagom till middag når tåget Brasov i skuggan av Hollywoodfilmernas vampyrborg Bran. I samma trakt väntar dessutom björnsafari genom Europas rovdjurstätaste område som också bjuder på lo, varg och blomstrande slåtterängar.

Boka biljett: ungerska MAV eller österrikiska ÖBB

Transsylvanska Bran. Filmernas Draculaborg. Foto: Gettyimages.

16. Episk ökenresa

The Ghan, Australien

Under tre dagar summerar The Ghan Australien från sydkustens Adelaide till nordkustens tropiska Darwin. Tåget bär namn efter de afghanska kamelryttare som för 150 år sedan försåg nationens svårtillgängliga inre med mat och förnödenheter. Idag följs karavanernas spår istället av den felande länken mellan expresståg och flerstjärnigt hotell. Loungevagn med bibliotek, bar och brevlåda tillhör faciliteterna tillsammans med guldkantade kupéer som i vissa fall är utrustade med dubbelbädd, fåtölj och privat badrum. Landskapet som passeras står däremot för det tidlöst oföränderliga. Hett, rött och ödsligt kulminerar det kring Alice Springs med stjärnklara ökennätter och soluppgång över ikoniska sandstensmonoliten Uluru. 300-milafärden avslutas i Darwin med safari bland mangrove och saltvattenkrokodiler.

Boka biljett: Journey Beyond Rail Expedition

The Ghan och en hel kontinent från ditt sovrumsfönster. Foto: Gettyimages.