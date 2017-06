New York: 25 måsten i Brooklyn

Brooklyn har gått från att vara en plats som folk försökte lämna till att vara stället som alla vill komma till. Vagabonds Martin Gelin har varit Brooklynbo i 15 år och delar här med sig av sina favoriter i New Yorks hetaste stadsdel.

Brooklyn Heights. Foto: IBL

För mig har New York alltid varit synonymt med Brooklyn. Jag flyttade hit för 15 år sedan och har aldrig känt något behov av att flytta till Manhattan. Numera har jag allt mer sällan ett behov av att ens besöka Manhattan. Allt som behövs för att leva ett gott liv finns redan här i Brooklyn. Oavsett om du är ute efter stillsamma parker, charmiga bokaffärer, ett kokande nattliv, intressanta konstgallerier, biografer där du kan beställa fantastiska cocktails medan du ser gamla amerikanska 1980-talskomedier, gigantiska kinesiska dim sum-palats, perfekta små jazzbarer eller en simtur i Atlanten följt av USA:s bästa pizza, så finns det här i Brooklyn.

När turister säger att de vill åka till Brooklyn så brukar det betyda ett fåtal stadsdelar närmast Manhattan. Många fastnar i Williamsburg eller Brooklyn Heights, som för all del är oerhört charmigt. Men Brooklyn är gigantiskt. Mer än tre miljoner människor bor här och så gott som alla nationaliteter i världen finns representerade på de här gatorna. En tunnelbaneresa genom Brooklynstadsdelar som Flatbush och Sunset Park är som att besöka lunchmatsalen i FN. Att leta efter en enhetlig idé om Brooklyn är med andra ord lönlöst, eftersom hela poängen med stadsdelen är att det inte är homogent.

Ta en halvtimmes promenad genom Crown Heights eller Fort Greene och du hinner röra dig mellan bohemiska kvarter fulla av teatersalonger och konstgallerier och nybyggda lyxskrapor för nyinflyttade finansmoguler. På ena sidan gatan ser du enbart ortodoxa judiska familjer i traditionella kläder, och på andra sidan gatan står ett jamaicanskt motorcykelgäng med hjälmar i glittrande pastellfärger och spelar öronbedövande hög reggaemusik.

Brooklyn brukade vara känt som en plats där berömda amerikaner växte upp – Woody Allen, Carole King, Michael Jordan och Jay Z, exempelvis – för att sedan flytta därifrån så fort de hade råd. Men numera är det oftare tvärtom. Brooklyn har blivit själva slutmålet för New York-bor, platsen man kommer till när man slår sig till ro i den här gigantiska staden. Framför allt finns det en sprudlande kreativ energi i hela Brooklyn i dag, med ett restaurangutbud, ett nattliv och en konstscen som saknar motstycke i resten av USA.

Den som besöker New York utan att se Brooklyn riskerar att missa det allra bästa med staden.

1. Roberta's

Italiensk vardagsmat

En modern institution för raffinerad italiensk vardagsmat, pizza och bland New Yorks bästa ham-burgare. Gömd i en gammal fabrikslokal i Bushwick, men svårt att missa med tanke på att det numera oftast är en kö utanför. Krögaren Carlo Mirarchi driver även den extremt ambitiösa gourmet-krogen Blanca i samma lokal. Där behövs bordsbokning i god tid, för en oförglömlig middag.

• 261 Moore Street, Bushwick

Foto: Karin Wimark

2. Brooklyn Academy of Music

Brooklyns eget kulturhus

Består av ett halvdussin byggnader över ett par kvarter i bohemiska Fort Greene. Här kan man se opera, dans, teater, konserter, film och lyssna på litterära debatter och samtal. Själva lokalerna är vackra och ambitiöst renoverade för att tillgodose stadsdelens kräsna kulturkonsumenter. Tonvikt på internationell kultur och gott om musik och dansföreställningar med västafrikanska artister, en flört med stadsdelens historia som hemvist för en stor del av Brooklyns västafrikanska invandrare.

• 30 Lafayette Avenue, Fort Greene

Brooklyn Academy of Music. Foto: Pressbild

3. Hometown BBQ

Som i en småstad

Stadsdelen Red Hook är en av New Yorks mest avspända oaser. Att tillbringa en helg här är som att födas på nytt igen. Ingen tutande trafik på gatorna, en stilla havsbris från East River runt hörnet och gott om underbara kvarterskrogar och barer. Ofta känns det som att ha hamnat i en perfekt amerikansk småstad. Hometown BBQ gör sensationell barbecue med tonvikt på Texas-köket, med gigantiska beef ribs och ett digert utbud whiskey, bourbon och öl från lokala bryggerier. Ur högtalarna kommer klassisk Texascountry och stämningen är behagligt avspänd. En sommarklassiker.

• 454 Van Brunt Street, Red Hook

Hometown BBQ. Foto: Karin Wimark

4. Maison Premiere

Ostron och cocktails

Såväl färska ostron som avancerade cocktails längs en vacker bardisk som lyckats återskapa den där unika kombinationen av elegans och lättsamhet som man hittar i de allra bästa barerna i New Orleans. Hutlöst populärt på helgerna, så smyg hit en vardagskväll istället, när du får ha baren för dig själv och kan låta de överambitiösa bartendrarna experimentera med unika kombinationer som inte finns på menyn.

• 298 Bedford Avenue, Williamsburg

Maison Premiere. Foto: Pressbild

5. Brighton Beach

Rysk strandkultur

Brooklyn står kanske inte högst på listan för den som är ute efter en strandsemester, men det finns faktiskt två charmiga strandområden här. Dels det berömda och överbefolkade Coney Island, med sitt bedagade nöjesfält och excentriska klientel av åldrade män i speedos-badbyxor, dels det mer avspända Brighton Beach, ett par kilometer bort. Här är tre av fyra invånare ryssar och man säljer gigantiska pälsmössor på gatorna även i juli. På boardwalken serveras rysk borsjtj och iskall vodka. En dagsutflykt hit är obligatorisk under sommaren.

• Tunnelbana b och q går till stationen Brighton beach

Brighton beach. Foto: IBL

6. Baby's all right

Indierock och presidentprotest

Att gå på konserter i Williamsburg är inte alltid så angenämt som man inbillar sig i taxin dit. Baby's all right öppnade med den ödmjuka ambitionen att skapa en konsertlokal där det faktiskt är trevligt att tillbringa en hel kväll. Man tar musik på allvar här och erbjuder ett fantastiskt ljud och en lokal där det känns som att alla besöker en gemensam fest. Framför allt har man ett kräset urval av artister, med allt från lokala indierockband till insamlingsevenemang för politiska protester mot den sittande presidenten.

• 146 Broadway, Williamsburg

Baby's all right. Foto: Kenny Rodriguez

Baby's all right. Foto: Karin Wimark

7. Smorgasburg & Brooklyn Flea

Marknaden som har allt

Ett projekt som började som ett småskaligt försök att samla ett par dussin intressanta restauranger och butiker på en gemensam liten yta har under de senaste åren vuxit sig bortom alla rimliga proportioner. Men den här lilla festivalen av mat, vintagekläder och udda antikhandlare är fortfarande en av de bästa platserna för att få en glimt av Brooklyns oändliga utbud av allt som gör livet värt att leva. Äger rum utomhus varje helg under sommaren och inomhus under vinterhalvåret. Ett måste för den som besöker Brooklyn för första gången.

• Se Brooklynflea.com för adress och tidpunkter, som förändras varje säsong

Brooklyn Flea. Foto: John von Pamer

8. Di Fara

Bästa pizzan

Det finns inget snabbare knep för att hamna i bråk med en Brooklyninvånare än att påstå att du vet var man hittar Brooklyns bästa pizza. I synnerhet om du skulle föreslå något annat än Di Fara. Denna institution borde bli en kulturell minnesplats som ett evigt exempel på den unika, opretentiösa Brooklynpizzerian. Den legendariske ägaren Dom DeMarco har drivit stället sedan 1965 och lagar bestämt varje pizza själv. Den som säger att de ätit bättre pizza ljuger.

• 1424 Avenue J, Midwood

9. Okonomi

Som en kvarterskrog

Okonomi är det närmaste man kommer en genuin liten kvarterskrog i Tokyo på den här sidan jordklotet. På morgnarna serverar man en autentisk japansk frukost med misosoppa, grillad lax och picklade grönsaker. På kvällarna är det en av New Yorks bästa ramenrestauranger. På helgerna erbjuder man en särskild omakase-meny med ambitiös japansk gourmetmat. Allt i en urjapansk lokal som är liten som en skokartong.

• 150 Ainslie Street, Williamsburg

Okonomi. Foto: pressbild

10. Knockdown Center

Konst i Bushwick

Bushwick i nordöstra Brooklyn har de senaste åren varit New Yorks bas för unga konstnärer. Här finns idag ett femtiotal gallerier där man kan se banbrytande och udda konst. Knockdown Center är ett gigantiskt palats för experimentella konstnärer. Formellt belägen i angränsande stadsdelen Ridgewood men i allt väsentligt är det här själva hjärtat av Bushwicks kreativa miljö och outsiderkultur.

• 52-19 Flushing Avenue, Ridgewood

Knockdown Center. Foto: pressbild

11. Pok Pok

Som i norra Thailand

Kocken Andy Ricker har blivit berömd för sitt lätt maniska förhållande till det nord-thailändska köket. Med Pok Pok, som ursprungligen öppnade i Portland, Oregon, har han skapat en av USA:s mest ambitiösa thailändska restauranger. Det är en sommar-klassiker där man äter nyfångad fisk, papaya-sallader och unika kycklingvingar i hutlöst starka såser, som svalkas med iskall öl och gin & tonic.

• 117 Columbia Street, Carroll Gardens

Pok Pok. Foto: Pressbild

12. Brooklyn Botanical Garden

Storstadsoas

En av New Yorks verkliga oaser. Här kan man slösa bort långa helgeftermiddagar på en filt under äppelträden, bland tallarna och fiskdammen i den stillsamma japanska trädgården, eller i rosenträdgården med hundratals olika sorters rosor döpta olika amerikanska filmstjärnor och artister.

• 1000 Washington Avenue, Crown Heights

Brooklyn Botanical Garden. Foto: Fotolia

13. Rough Trade

Skivaffär, kafé och konsertlokal

Brittiska Rough Trade har länge varit ett tempel för musikintresserade i London, men häromåret gjorde man ett vågat försök att slå sig in på Brooklyns kräsna musikscen. Här kombineras Brooklyns mest ambitiösa skivaffär med ett kafé och en konsertlokal där man konsekvent erbjuder en chans att se de mest intressanta och lovande unga artisterna i en intim miljö. Kvarteren kring 9:e gatan i norra Williamsburg håller på att bli ett slags konstant nöjesfält för musiknördar i 30-årsåldern. Värre öden kan drabba en stadsdel.

• 64 North 9th Street, Williamsburg

Rough Trade. Foto: Karin Wimark

Rough Trade. Foto: Karin Wimark

14. Wythe Hotel

Med utsikt mot Manhattan

Brooklynturismens akilleshäl har länge varit bristen på vettiga hotell. Men de senaste åren har det börja dyka upp allt mer sofistikerade hotell längs East River, där man inte bara får rymliga, snyggt inredda rum utan även en magnifik utsikt över Manhattans skyline på andra sidan. Wythe Hotel har blivit en omedelbar institution i hjärtat av Williamsburgs uteliv, med en takterrass där man gärna slösar bort sommarkvällarna med svalkande cocktails. Missa inte heller vinlistan i restaurangen Reynard's, som förmodligen har New Yorks bästa utbud av franska naturviner.

• 80 Wythe Avenue, Williamsburg

Wythe Hotel. Foto: Matthew Williams

15. Marlow & Sons

Rustik amerikansk husman

Williamsburgs krogscen kan vara irriterande pretentiös, eller alltför ung och stökig. Marlow & Sons är en civiliserad oas mitt i stadsdelens utelivscentrum. Man smyger in genom en delikatessbutik till ett mörkt, rustikt rum, där man beställer vällagad amerikansk husmanskost. Samma gäng driver även Brooklyninstitutionen Diner runt hörnet.

• 81 Broadway, Williamsburg

Marlow & Sons. Foto: Karin Wimark

16. Rucola

Idyllisk miljö

Den idylliska bild av Brooklyn som ofta syns i filmer och tv-serier brukar visa lummiga, trädkantade gator med rödbruna tegelhus, där familjer hänger på trapporna med en lurvig hund medan barnen leker i vattenspridare på bilfria gator. Här i stadsdelen Boerum Hill ser Brooklyn faktiskt ut precis så. Rucola är en av de där kvarterskrogarna som fångar det bästa med att bo i Brooklyn. Ambitiösa norditalienska smårätter, sallader och pasta till rimliga priser i en avspänd atmosfär.

• 190 Dean Street, Boerum Hill

Rucola. Foto: Karin Wimark

17. Brooklyn Museum

Amerikansk konst

Här har vi Brooklyns egen motsvarighet till The Metropolitan Museum, ett palats med fyra våningar av konstgallerier. Här finns en av USA:s största samlingar med egyptiska antikviteter, med mer än 1 200 föremål. Men tonvikten ligger annars på modern amerikansk konst. Regelbundna fester på helgerna där det unga, kreativa Brooklyn samlas för att dricka drinkar omgivna av Basquiattavlor.

• 200 Eastern Parkway, Crown Heights

Amerikansk konst. Foto: Pressbild

18. Weather Up

Bakgårdscocktails

Det har gått inflation i pretentiösa barer i Brooklyn de senaste åren, men Weather Up är en pålitlig klassiker där man gör ambitiösa cocktails utan att du behöver vänta en halvtimme på att bartendern ska hyvla ett isflak. Allra trevligast under sommarhalvåret, då man kan sitta under kulörta lyktor på den stillsamma bakgården. Det finns ingen skylt utanför, men baren är svår att missa med sin vackra vita kakelfasad och det stilla sorlet av gammal jazzmusik som flyter ut genom fönsterrutorna.

• 589 Vanderbilt Avenue, Prospect Heights

19. Brooklyn Bowl

Lekland för vuxna

En lekplats för Williamsburgs vuxna, om de nu förtjänar att kallas vuxna. Här kan man bowla och spela arkadspel medan man dricker öl och äter klassiskt amerikansk flottig husmans-kost, i väntan på konserter med allt från lovande indieband till berömda hiphopstjärnor.

• 61 Wythe Avenue, Williamsburg

Brooklyn Bowl. Foto: Scott Harris

20. El Cortez

Tacoafton

Tex-mex är ett kök som aldrig kommer att vinna några matlagningstävlingar eller Michelinstjärnor, men frågan är om det finns någon mat som bättre lämpar sig för en helgkväll när man mest av allt vill dricka och umgås. Till El Cortez går man för att ha en kul helkväll med kall mexikansk öl, nachos och mezcal. Inredningen ser ut som det där stället som fick dig att svänga av motorvägen i Arizona eller El Paso. En modern klassiker i Bushwicks nattliv.

• 17 Ingraham Street, Bushwick

El Cortez. Foto: Pressbild

21. Peter Luger Steakhouse

Kött och inget annat

Det finns inget mer klassiskt steakhouse i någon av New Yorks fem boroughs. Peter Lugers servitörer ser ut som franska slaktare. Utan att röra en min går de fram och tillbaka bland borden bärande på fat fulla av blodig porterhouse och t-benstekar. Hit går man för att äta kött och ingenting annat. Försök få bord på ovanvåningen, som är något lugnare. Ta med en slät bunt sedlar att lägga på bordet när du är färdig, då de bara accepterar kontanter.

• 178 Broadway, Williamsburg

Peter Luger Steakhouse. Foto: Karin Wimark

22. Hotel Delmano

En bedagad aristokrat

Vacker gammal lokal som ser ut som vardags-rummet hos en bedagad aristokrat från det förra sekelskiftet. Mörka små rum där snyggt Williamsburgfolk beslagtar sina egna alkover och beställer raffinerade drinkar som Heming-waydaquiri eller Delmanos version av en gimlet, som innehåller fläderblomssaft och tequila. Ibland underhåller en välklädd liten salsaorkester eller ett jazzband, på sällskaplig volym.

• 82 Berry Street, Williamsburg

Delmano. Foto: Karin Wimark

Delmano. Foto: Karin Wimark

23. Bird

Charmigaste klädbutiken

Ett smakfullt urval av designers från USA och resten av världen samsas i tre butiker, varav detta är flaggskeppet. Här köper Williamsburgs gallerister färggranna Rachel Comey-klänningar medan pojkvännerna ruinerar sig på fransk denim. Drivs av Brooklynprofilen Jen Mankins som har en unik fingertoppskänsla för det tidlöst smakfulla.

• 203 Grand Street, Williamsburg

Bird. Foto: Karin Wimark

24. Prime Meats

Köttbitar och italiensk husman

Ägarna Frank Castronovo och Frank Falcinelli är ett radarpar i Brooklyns krogvärld, två varma och levnadsglada män som bland annat blivit kända för sitt charmiga matprogram för Vice TV. Det här är deras mest ambitiösa restaurang, med tonvikt på kött och italiensk husmanskost. En pålitlig klassiker för lunch, middag eller alldeles för många drinkar på uteserveringen en varm vårkväll.

• 465 Court Street, Carroll Gardens

Prime Meats. Foto: Karin Wimark

25. Nitehawk Cinema

Kvalitetsfilm, vin och snacks

Här visas ett selektivt urval av smarta och kritikerhyllade filmer i en liten lokal där man sitter i rymliga fåtöljer och kan beställa vin, ost och förvånansvärt sofistikerade smårätter under filmens gång. Som

att vara i världens bästa vardagsrum.

• 136 Metropolitan Avenue, Williamsburg

Nitehawk Cinema. Foto: Karin Wimark

Nitehawk Cinema. Foto: Karin Wimark

