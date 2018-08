6 trevliga dagsutflykter från New York

Har du varit i New York förut kanske du vill utforska vad som ligger bortom Manhattans glittrande skyskrapor. Här har vi samlat sex tips på avstickare du kan göra från storstädernas storstad.

Foto: Atlantide Phototravel/Getty Images

Det finns mängder av arrangerade dagsutflykter till exempelvis Niagarafallen, Washington D.C. och Boston. Vill man gambla och besöka casinon finns Atlantic City. Är man i stället ute efter att shoppa loss bland outletbutiker finns Woodbury och Tanger Outlets i Hamptons.

Eller varför inte hyra cykel och utforska Long Islands stränder, vingårdar och pampiga strandhus? Det finns många möjligheter för en skön dagsresa från New York. Här tipsar vi om sex av de bästa.

1. Catskillsbergen

Foto: Istock

Fly storstadshetsen och bege dig ut i vildmarken, till Catskills djupa skogar och små byar med rustika timmerstugor. Området som bland annat är känt för Woodstockfestivalen är ett populärt utflyktsmål som lockar både hippies och vanliga New Yorkare som vill vandra, fiska och uppleva naturen.

Passar för: Minst en övernattning. Ta sig hit: Ta tåg till Harriman eller buss till Woodstock från centrala New York. Därefter hyrbil. Mer info: Vagabonds guide till Catskillsbergen

2. Fire Island

Foto: Vicki Jauron, Babylon and Beyond Photography/Getty Images.

Är också ett klassikskt utflyktsmål från NY och en respit från Manhattans trafikerade gator. Skillnaden här är att du möter salta vågor och glasskiosker, istället för skog och vilda djur. (Det finns dock en del hjortar på ön). Den bilfria och avlånga ön ligger utanför Long Island och bjuder på fisk- och skaldjursrestauranger, lyxiga marinor och vidsträckta sanddyner.

Passar för: Heldagsutflykt. Ta sig hit: Buss och färja tar cirka 2 timmar från Manhattan. Färjor avgår från Bay Shore, Sayville och Patchouge på Long Island. OBS: Vissa färjor tar endast kontanter. Mer info: fireisland.com

3. Montauk

Ytterligare längre ut, på Long Islands nordligaste udde ligger den livliga fiskebyn Montauk, bland annat känd från HBO:s succé-serie The Affair och den Oscarsbelönade filmen The Eternal Sunshine of the Spotless Mind med Kate Winslet i en av huvudrollerna. Surfa, segla och njut av småstadsliv. (Vill man surfa eller hänga på stranden närmare New York är Rockaway Beach i Queens ett hett tips).

Foto: Istock

Foto: Istock

Passar för: En övernattning. Ta sig hit: 2,5 timmar med bil eller cirka 3 timmar och 15 minuter med lokaltrafik. Från Penn Station tar du LIRR-tåget (Long Island Rail Road) hela vägen till Montauk efter ett byte i Babylon.

4. Beacon

Coola Beacon bredvid Hudsonfloden bjuder på konstgallerier, charmiga pubbar och trendiga restauranger. Spana in konstmuseet Dia, barhoppa och kolla på hipsters. Andra intressanta konstsevärdheter i New Yorks utkanter inkluderar skulpturparkerna Storm King Art Center i Cornwall och Grounds for Sculpture i New Jersey.

Foto: Daniel Case via Wikimedia Commons.

Passar för: Både en dagsutflykt eller kortare weekend. Ta sig hit: MetroNorth från Grand Central Station tar 1 timme och 25 minuter.

5. Cold Spring

Inte lång från Beacon, också på Hudsons strand ligger den historiska småstaden Cold Spring. Här kan man vandra i de i lummiga omgivningarna av Hudson Highlands State Park längs utmärka stigar (i dubbel bemärkelse), botanisera bland vintage-butiker eller utforska några av de botaniska trädgårdarna som finns i området.

Banner Castle utanför Hudson Highlands State Park. Foto: Istock

Passar för: Både en dagsutflykt eller kortare weekend. Ta sig hit: MetroNorth från Grand Central Station tar 1 timme och 10 minuter.

6. Philadelphia

För dig som vill bocka av två storstäder på samma resa. Frossa i hantverksöl, biffmackor som dryper av ost, gatukonst och den rika kulturhistorien. Staden fungerade bland annat som huvudstad under frihetskrigen och det var i Philadelphia som USA:s självständighetsförklaring undertecknades.

Foto: Istock

Passar för: Antingen dagsutflykt eller övernattning. Ta sig hit: 1 timme och 10 minuter med tåg från Penn Station.