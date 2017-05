Guide: Catskillsbergen, New York

Vagabonds guide till en weekend med vildmark och vintage-shopping i Woodstock och Catskillsbergen.

Bredvid fältet där Woodstock­festivalen hölls finns ett museum som är värt ett besök för den som vill veta mer om tidsepoken. Foto: Pontus Höök.

Resa dit

Staden Woodstock är för många besökare porten till Catskillsbergen. Bussar går till Woodstock från New York (28 dollar enkel resa) där det är lätt att ta sig vidare med hyrbil. Tidtabell på trailwaysny.com. Resan tar 2–3 timmar.

Man kan även börja i andra änden, västerifrån. Vi tog tåget från Penn Station i New York (29 dollar/enkel) och hoppade av i Harriman (restid ca 1 timme) där vi fortsatte med bil i riktning mot staden Barryville (se karta). I Harriman finns bara en uthyrare, Enterprise (enterprise.com). I Woodstock finns ett flertal hyrbilsföretag att välja mellan.

Kitchigt på Kate's Lazy Meadow.

Bo

Inn at Lake Joseph, 162 Saint Joseph's Road, Forestburgh. Avspänt, rustikt och familjevänligt bed & breakfast nära en vacker sjö. Hit kommer många newyorkare för att ta det lugnt, fiska och sporta. lakejoseph.com

Ecce, 12 Silverfish Road, Barryville. Litet och intimt bed & breakfast med magnifik utsikt over Delawarefloden. Drivs av ett gaypar från New York. Från terrassen är det vanligt att se vithövdade havsörnar. Passar framförallt för den som inte har något emot att socialisera med andra resenärer. Rum från 215 dollar/natt. eccebedandbreakfast.com

Kate's Lazy Meadow. Kitschigt och rustikt motell vid landsvägen nära Phoenicia. Ägs av sångerskan i klassiska rockbandet B 52's. Både rum och stugor. 155–300 dollar/natt för ett stort rum. Lite dyrt med tanke på att det inte är lyxstandard, men det är ändå en cool upplevelse att bo här. lazymeadow.com

Hotel Dylan, 320 Maverick Road. Nystartat och prisvärt hotell i Woodstock som mixar modern design med nostalgisk hippiekänsla. Rum från 129 dollar/natt. thehoteldylan.com

Smakfulla snacks på The Heron.

Äta

The Heron. 40 Main Street. Hetaste stället i pyttelilla Narrowsburg. Här serveras amerikanska klassiker i modern ekologisk kostym, bra urval av hantverksöl och cider.

Bakers Tap Room, 184 Barryville Yulan Road. Lokal favorit i Barryville med kvalitetspizza och välfylld ölmeny.

Phoenicia Diner, 5681 Route 28. Klassisk vägkrog

som hottats upp och blivit en populär samlingspunkt utanför Phoenicia. Frukost och lunch.

Garden Café on the Green, 6 Old Forge Road. I alternativa Woodstock finns stor efterfrågan på ställen som satsar på grönt. Helvegetariska Garden Cafe ligger mitt i stan och har trevlig uteservering. Fräsch mat, lite sämre på servicefronten.

Mike Cioffa från Brooklyn

driver trevliga Phoenicia Diner.

4 aktiviteter i Catskills

1. Vandra. Om du baserar dig nära Hunter Mountain har du några av områdets populäraste vandringsleder runt knuten, t ex turen upp till vattenfallet Kaaterskill falls.

2. Fiska. Flugfiskesporten föddes i Catskills. Livingston Manor kallar sig flyfishing capital of the world, och här finns världens enda (?) museum tillägnat flugfiske. Även staden Roscoe är populär bland sportfiskare.

3. Flodtur på Delawarefloden. Välj mellan kajak, kanot, forsränning eller tubing. Stor chans att se vithövdad havsörn. landersrivertrips.com

4. Tåg. Om du vill uppleva naturen utan att behöva röra på dig, ta en tur på museijärnvägen mellan städerna Arkville och Roxbury, en t/r kostar 18 dollar. durr.org

Missa inte!

Vintageshopping. Så gott som varje by har en affär tillägnad vintage och antikviteter. Maison Bergogne som nämns i reportaget ligger i Narrowsburg och är ett av de bästa ställena i regionen.

Missa gärna!

Monticello. Huvudorten i Sullivan County är en rätt sorglig historia som inte har mycket att erbjuda resenären.