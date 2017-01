Guide: 28 tips för en lyckad weekend i Belgrad

Belgrad bjuder på musik, god mat och fantastisk feststämning – allt till ett billigt pris. Här är Vagabonds tips till en weekend i Serbiens huvudstad.

Transport

1. Ta sig hit

Från Malmö och Göteborg går det direktflyg med Wizzair, och från Stockholm kan man även ta direktflyg med JAT och Norwegian. Flygplatsen heter Nikolas Tesla och ligger 18 km från centrum. Enklast tar man sig där ifrån mot centrum via busslinjen 72 eller linje 607, som tar drygt en halvtimme. Biljetterna kan man köpa på bussen, men det blir lite billigare om du köper dem innan på flygplatsen.

Om man vill taxi taxi kostar det drygt 100 kr beroende på vart man ska. I Belgrad är staden indelad i zoner med fasta priser. På flygplatsen finns det informatonsdiskar där du även ska beställa taxin, det finns många svarttaxi i Belgrad som tar mer betalt än de med licens. Välj en taxi med skyltar på taket istället.

2. Lokaltrafik

De lokala bussarna utgår från huvudstationen BAS som ligger vid järnvägen. Härifrån kan man ta sig i stort sett överallt i staden. En enkelbiljett kostar 6 kr.

3. Ta sig runt

Bästa sättet att upptäcka Belgrad är till fots, det är inte särskilt långt till de olika platserna i centrum och det finns mycket att se på vägen. För att få en snabb överblick av staden kan man dock hoppa på den cirkulära spårvagnen linje 2.

För att få bästa bilden av Belgrad bör man ta sig runt till fots. Foto: Istock.

Sevärdheter och att göra

4. Kalemegdan Park

Mitt i centrum ligger den stora parken Kalemegdan som har delas in i två delar, Mali park (den lilla) och Veliki park (den stora). I Mali finns t.ex. djurparken Belgrade Zoo som är över 80 år gammalt.

Många konserter och stora event äger ofta rum i här. Ta med en picknickkorg och tillbringa en varm kväll här tills solen gå ner.

Floderna Donau och Sava möts nedanför Kalemegdan Park. Utsikt från fortet i Belgrad. Foto: Istock.

5. Belgrads fort

I Kalemegdan finns även det uråldriga fortet med utsikt över floderna Donau och Sava som möts nedanför. Ta del av den fascinerande historian kring den gamla byggnaden och avsluta turen på ett av caféerna i närheten. Blir du trött i fötterna finns det ett litet tåg som tuffar runt i parken.

Belgrads fort har funnits i århundraden. Foto: Istock.

6. För fotbollsdyrkaren

Om du älskar adrenalinkicken och inte är rädd för att få en känga så är "det eviga fotbollsderbyt" när Belgrads två hemmalag Partizan och Röda Stjärnan möts på plan kanske något för dig. Det bjuds på underhållning både på och utanför arenorna Rajko Mitić och Partizan stadion. Matcherna är kända för att bli stökiga, ett tips är att undvika att ha på sig märken från något av lagen. Biljetter kan du boka på livefootballtickets.com

År 2009 rankade den brittiska tidningen The Daily mail derbyt i Belgrad till en fjärde plats på listan bland de 10 bästa fotbollsrivalerna i världshistorien.

7. Nikola Tesla Museum

Ett museum värt ett besök för den teknik- eller historieintresserade. Beställ en rundtur med en guide för att få ut det mesta av museet. Under guidningen får man följa Tesla från ung till gammal, ta del av hans uppfinningar och det bjuds även på en spännande show på det lilla muset centralt i Belgrad.

Boka en guidad tur på nikolateslamuseum.org

Nikolas Tesla var en uppfinnare som bland annat utvecklade växelströmmen. Foto: Bigstock.

9. Trg republike

Trg Republike är Belgrads hjärta och runt om ligger flera sevärdheter som nationalteatern, nationalmuseet och statyn av Prince Michael, Serbiens prins under 1800-talet. Ta dig hit från den stora shoppinggatan Knez Mihailova eller från parken Kalemedgan via Vasina street.

Teg Republike är belgrads hjärta där tusentals människor passerar varje dag. Foto: Istock

10. Ada bridge

Den 200 meter höga bron går över floden Sava och binder samman det nya och gamla Belgrad. Det går att promenera över bron, men på nära håll är den trista, grå betongen inte lika bildskön. Men sett från fjärran är bron minst sagt praktfull.

På kvällen ser Ada Bridge nästan spöklik ut. Foto: Istock

Stadsdelar

11. Ett område på uppgång

Savamala var för några år sedan en ganska nergången statsdel men har blivit allt mer populärt. Stora lagerlokaler har gjorts om till coola barer, butiker eller restauranger, men här finns även många av stadens vackra, äldre byggnader.

Ett tips är att stanna upp vid Mikser House – ett nytt centrum för kultur, design och urbanism.

I området Savamala kan man se många av Belgrads gamla byggnader. Foto: Bigstockphoto

12. Zemun

En kort taxiresa utanför centrum ligger förorten Zemun längs med Donau. Vid flodens kant radar fiskrestauranger upp sig en efter en, missa inte den gemytliga restaurangen Seran med uteservering och utsikt över Donau. Från staden kan du ta en buss, men är det vackert väder bör man promenera längs med Zemun Quay, ett av de vackraste promenadstråken i staden.

Sommarnöjen i Zemun. Foto: Getty

13. Skadarlija

Atmosfären från förr lever fortfarande kvar på den charmiga gatan. Förr gick de kreativa själarna som författare, konstnärer och musiker hit för att ta del av den bohemiska atmosfären och svalkande drinkar.

Stanna till för en öl på någon av alla mysiga restauranger på gatan Skadarlija. Foto: Bigstock.

Att göra

14. Guidad statstur

I Belgrad finns det många olika guidade statsturer att välja mellan. Letar man efter något spännande kan man vandra genom stadens underjordiska gångar och uppleva alla dess hemligheter, eller varför inte låta guiderna leda dig genom tiden i forna Jugoslavien eller Belgrads viktigaste platser under kommunismen? Vissa turer kostar och andra är gratis, kolla mer på belgradewalkingtours.com

15. Belgrads äldsta marknad

Ta dig genom alléer och gränder från gatan Knez Mihailova till charmiga området Zeleni Venac, som översätts ungefär till "den gröna kransen". Här finns den populäraste och även den äldsta marknaden som fortfarande är igång i Belgrad. Öppet under söndagar till kvällen.

16. Populär strand med mycket att erbjuda

Den populäraste stranden ligger på ön Ada Ciganlija, och området kring sjön Savska jezero är den ultimata utflyktsplatsen en solig dag i Belgrad. Här kan du njuta av solens strålar på den livfyllda stranden och området är omgivet av caféer, restauranger och barer. Ta ett dopp eller två, vattnet är klart, och här finns även en uppsjö av aktiviteter att välja mellan – allt från bungyjump till en flytande vattenpark.

En varm dag i Belgrad passar en tur till stranden på ön Ada Ciganlija bra. Foto: Bigstock.

17. Great war island

Där floderna Donau och Sava förenas ligger den vackra ön The Great War Island – en oas för naturälskare mitt i centrum. Gör en dagsutflykt till statsdelen Zemun och promenera över den flytande bron till den natursköna ön. På sommaren kan passa på att ta ett dopp i Donau, men se upp för starka strömmar.

18. Ta del av kulturen på Nationalteatern

Den vackra byggnaden i närheten av Republic Square är ett utmärkt val om man vill ta del av Belgrads kulturliv till ett avsevärt billigt pris. Här kan man se både opera, teater och balett.

De flesta biljetterna kostar runt 100 kr eller mindre.

Mer info: narodnopozoriste.rs/en.

Shopping

21. Knez Mihailova

Ta den cirkulära spårvagnen och hoppa av vid Knez Mihailova och vandra längs stadens huvudgata i hjärtat av Belgrad. Här kan man shoppa loss (speciellt skor) i en miljö med fantastisk arkitektur.

Bege er till Knez Mihailova och spendera hela shoppingkassan i vacker miljö. Foto: Istock

22. Belgrade Design District

För den som vill ha något unikt med sig hem från resan måste Belgrade Design District besökas. Centralt i staden gömd bakom byggnader I det trendiga området Čumićevo Sokače kan man handla saker gjorda av lokala designers, juvelerare och konstnärer.

Mat

23. Homa

Gömt bakom en livsmedelsaffär på en liten gata ligger den minimalistiska och populära restaurangen Homa. Med god service, svalkande serbiska viner och hög standard serverar Homa maträtter med internationella influenser med en serbisk touch. Lite dyrare priser än genomsnittet i Belgrad, men billigt i jämförelse med svenska fine-dining restauranger.

Mer info: homa.rs

#homa #finedining #restaurant #interior A photo posted by homa restoran & homa bistrot (@homa_restoran) on Jul 13, 2016 at 1:49pm PDT

24. Radost Fina Kuhinjica

Det kan vara svårt för vegetarianer att hitta mat i det köttälskande Serbien, men som tur är finns den här godbiten halvt gömd i ett kvarter med flerfamiljshus i närheten av Belgrads fort. Var inte rädd att gå in genom dörren, du dundrar inte in i någons hem – även om det känns så.

Mer info: Radost Fina Kuhinjica

Vego för heja slanten på Radost Fina Kuhinjica. Foto: Radost Fina Kuhinjica

25. Manufaktura

I det gamla Belgrad vid en gata under röda paraplyer i skyn finns den vackert dekorerade restaurangen Manufaktura som serverar traditionella serbiska rätter med en modern tvist. Här kan du även köpa restaurangens hemmagjorda specialliteter som rökt kött och ajvar. Här serveras stora portioner till ett rimligt pris. Ofta finns här även ett liveband som kör hela kvällen.

Mer info: restorani.rs/restoran/manufaktura

Hos restaurangen Manufaktura kan du inte bara äta maten där - du kan även köpa deras hemmagjorda tillbehör att använda hemma. Foto: restorani.rs/restoran/manufaktura

Uteliv

26. The World Traveller Club

Om du bara ska besöka en bar i Belgrad så gå hit – om du lyckas hitta det. Under kriget träffades serberna i hemliga barer och The World Traveller Club, som också kallas för Federal Association of Globe-Trotters var dit alla kom. Knacka på och kom in till den perfekta baren med alla möjliga cocktails.

Adress:Källaren på Bulevard Despota Stefana 7/1

27. Blaywatch Club

Under sommaren är floden Sava full av flytande klubbar och en av dem är fartfyllda Blaywatch. Här kan du inte spontant trilla in hipp som happ, en strikt dresscode gäller där sneakers är totalt oacceptabelt. Hoppa i partyklänningen och ta på dig finskorna och gör dig redo för en kväll med häftig musik, fantastiska drinkar och gogo-dansare i taket.

Se mer på deras Facebook

Festa loss på Blaywatch. Foto: Blaywatch.

28. Cekaonica jazz club

För alla serbiska musikälskare klingar namnet Cekaonica bekant i öronen, jazzklubben är en av de bästa ställena i Belgrad för att avnjuta den häftiga musiken. Här möts man för att lyssna till allt som händer på den musikaliska scenen i staden, hit kommer både etablerade improvisatörer och unga musiker på uppgång. Ta en kall, billig öl och umgås med lokalbefolkningen.

Adress: Bulevar vojvode Bojovića

