Sveriges 10 bästa kallbadhus

En hypad trend, hälsosamt och frigörande eller rent ut sagt galenskap? Under de senaste åren har den djupt rotade, nordiska traditionen med kallbad legat på allas läppar och blivit en riktig vattendelare. Vi har spanat in Sveriges 10 hetaste kallbadhus just nu!

Har du provat kallbad? Vi har spanat in Sveriges 10 hetaste kallbadhus. Foto: Anders Karolyi.

1. Kallbadhuset Karlshamn, Karlshamn

Stilrent designdopp

Mellan Sibbarp utanför Malmö och Borgholm på Öland finns det bara ett enda året-runt-öppet kallbadhus – det i Karlshamn! Staden har genom tiderna haft flertalet kallbadhus, men sedan 2015 lever traditionen vidare i ett helt unikt kallbadhus vars design skiljer sig stort från traditionella svenska. De smala benen och bryggan i trä skjuter upp tre meter ovanför havsytan och för tankarna till ett flygande tefat. På anläggningen finns bastu och havsbad i skilda avdelningar för damer och herrar liksom en gemensam lounge. Kallbadet hittar du i den vackra Väggaparken mellan stadens centrum och Vägga Fiskehamn och här finns också simhall, utomhusbassäng och havsbad.

Öppet för allmänheten men kan även bokas privat utanför ordinarie öppettider. Läs mer på kallbad.com för undantag under Covid19.

Kallbadhuset i Karlshamn – nästan som ett flygande tefat över havsytan. Foto: Niklas Kämpargård

Kallbad i designmiljö. Foto: Visit Blekinge

2. Kallbadhuset Varberg, Varberg

En arkitektskatt

Kallbadhuset i Varberg är så mycket mer än ett dopp i det blå och värmande bastur med utsikt över Kattegatt. Hit kommer man likväl för den imponerande och vackra byggnaden med välbevarade lökkupoler, rosettfönster och historiska detaljer som i sig berättar en historia från den populära kurorten. Traditionen av kallbad har levt länge i Varberg som haft ett flertal kallbadhus från mitten av 1800-talet fram till idag. Badhuset som vi kan besöka idag byggdes 1903, men renoverades och återinvigdes på 1990-talet. Här finns bassänger för män och kvinnor, duschar och omklädningsrum på vardera sida. En promenad längs strandpromenaden innan du går ut på bryggan är ett härligt sätt att uppleva västkustens friska vindar och vackra natur.

Öppet året om. Läs mer på hemsidan för undantag under Covid19.

Det vackra kallbadhuset i Varberg. Foto: Natalie Greppi.

Ett friskt västkustskt bad. Foto: Unsplash / Samuel Bryngelsson.

3. Ulricehamns Kallbadhus, Ulricehamn

Kallbad med spa

Kallbadhuset i västgötska Ulricehamn ligger ovanligare nog vid en sjö, men har blivit en populär plats för kallbadare året runt. Badet öppnade först 2008, men även här har traditionen av kallbad funnits i över 100 år och det första kallbadhuset byggdes 1871. Kom hit för bad och bastu eller boka in en spabehandling! I den egna spaavdelningen kan du njuta av massage med heta lavastenar eller en ansiktsbehandling – en perfekt kombination med det iskalla badet och den värmande bastun.

Öppet året om. Läs mer på hemsidan för undantag under Covid19.

Sjöbad i Ulricehamn. Foto: Sune Broman.

Bastun väntar direkt efter badet. Foto: Pricca studios.

4. Nynäs Havsbad, Nynäshamn

Skärgårdskänsla nära stan

Ett kallbad med skärgårdskänsla är vad som väntar när du går ut på bryggan till Nynäs havsbad. Här finns förutom bastuhus med tre olika sorters bastu – ångbastu, vedeldad och lågtempererad – också en sittpool och givetvis det böljande havet som beroende på säsong bjuder på mer eller mindre upprusande upplevelser. Här kan du också boka in spabehandlingar eller spapaket med middagar eller afternoon tea och övernattning på hotellet för den som önskar. Bekvämt och lyxigt kallbad omgiven av rogivande natur.

Öppet året om. Läs mer på hemsidan för undantag under Covid19.

Skärgårdskänsla i Nynäshamn. Foto: Nynäs Havsbad

Friskt så det förslår på Nynäs Havsbad. Foto: Nynäs Havsbad

5. Kallbadhuset Båstad, Båstad

Bekvämt och traditionellt

I Båstad sträcker sig traditionen av kallbad långt tillbaka i tiden och redan på 1800-talet drogs badande gäster ut i badvagnar efter hästar för ett dopp i havet. Detta på ordination av läkare och på recept! Så småningom byggdes det första kallbadhuset men efter diverse stormar renoverades och återinvigdes dagens kallbadhus 2009. Idag kan du njuta av den obrutna havsutsikten genom stora panoramafönster i loungen. Koppla av i vilstolar intill eldstaden, värm dig i bastun eller den heta poolen på terrassen och våga dig i havet för ett svalkande dopp. Välj mellan dagsbesök och övernattning på hotellet där ett mer traditionellt inomhusspa väntar.

Öppet året om. Läs mer på hemsidan för undantag under Covid19.

Det traditionella kallbadhuset i Båstad. Foto: Anders Karolyi.

Ett dopp i havet för den modige! Foto: Anders Karolyi.

Med anor från 1800-talet. Foto: Anders Kyrolyi

6. Ribersborgs Kallbadhus, Malmö

Kärt stadsbad

Ribersborgs kallbadhus, eller Ribban som den oftast kallas, är en klassiker i Malmö som bjuder på en paus från staden med fantastisk utsikt över havet. Här finns två stora utomhusbassänger och total fem bastutyper! Koppla av i den vedeldade bastun eller torrbastun på respektive sida av anläggningen (dam/herr) eller samlas i den gemensamma fuktbastun. Den som vill uppleva något extra kan besöka kallbadhuset under något av de återkommande bastuevenemangen då badvärdarna står för olika typer av aufguss – en tysk bastucermoni där en bastuvärd fläktar runt eteriska oljor i bastun med en handduk. Låt endorfinerna frigöras under sen session av dofter och varma fläktar. Kicka sedan igång kroppen med iskalla dopp i havet.

Öppet året om. Läs mer på hemsidan för undantag under Covid19.

Ribersborgs Kallbadhus i Malmö. Foto: Mickael Tannus

En frisk paus från staden. Foto: Mickael Tannus

7. Saltisbadet, Stockholm

Historiskt i huvudstaden

Tar du spårvagnen ut till Saltsjöbaden väntar en skärgårdsupplevelse och ett historiskt och klassiskt kallbadhus. Ett besök på Saltsjöbaden kallbadhus är nästan som att kliva in i en förfluten värld. Dambadet och herrbadet är än idag vackert bevarade – så som de byggdes i början av 1900-talet – och de två separata byggnaderna skiljer sig åt med ett mellanbad med strand. Det blekgröna dambadet renoverades i början av 00-talet och är helt byggt i trä med ett soldäck, bastu och hopptorn. Beundra välbevarade detaljer som dörrar, haspar och fönster ritade av den svenska arkitekten Elis Kjellin. När herrbadet skulle byggas fanns ambitioner att skapa ett grekinspirerat praktbad med amfiteater. Men när pengarna tog slut fick det helt enkelt förenklas och amfiteatern blev istället den strand man kan njuta av idag. Här finns dessutom hopptorn – från tre meter ända till tolv för den som vågar.

Öppet sommarsäsong. För att bada bastu året om måste du tillhöra en förbokad grupp. Läs mer på hemsidan för undantag under Covid19.

Historiskt och klassiskt kallbadhus i Saltsjöbaden. Foto: Saltsjöbadens Friluftsbad

Skärgårdskänsla bara en spårvagnsresa från city. Foto: Saltsjöbadens Friluftsbad

8. Bjerreds Saltsjöbad, Bjärred

Modernt långt ut i havet

Vid Skånes sydvästra kust, strax nordöst om Malmö, ligger ett landmärke och Skånes kanske vackraste kallbadhus. Bjerreds Saltsjöbad invigdes 1901 och blev snabbt ett populärt rekreationsområde med badhotell, dansbana, restauranger och kallbadhuset förstås. Besökare kom med tåg för att bada och njuta av den vackra naturen i Bjärred – som på den tiden tillsammans med Mölle och Falsterbo var en av de mer kända och fashionabla badorterna i Skåne. Dagens kallbadhus upprättades 2004 och är modernt, skandinaviskt med horisontala drag som smälter samman med horisontens linje. Promenera ut på Sveriges längsta brygga –574 meter rakt ut i Öresund. En mer spektakulär känsla får man leta efter.

Öppet året om. Läs mer på hemsidan för undantag under Covid19.

Bjerreds Saltsjöbad i Skåne. Foto: Claire Droppert.

9. Arctic Bath, Harads

Lyxigt kallbad i norr

Trots att Artic Bath inte är något klassiskt kallbadhus är det svårt att inte nämna när det kommer till kallbad i Sverige. Här doppar du dig i Luleälvens virvlande vatten i ett kallbadhus som bär formen av ett fågelbo inspirerad av timmerflottningens tidevarv. Hotellets spaavdelning är minst sagt spektakulär och vintertid karvar man upp en vak i mitten av det cirkulära badhuset. Boka in en Sauna Gus-ritual för en bastupplevelse med oljor, aromer och musik – alltsammans ledd av en bastuvärd. På Arctic Bath erbjuds också spabehandlingar som massage med talloljor eller varma, "läkande stenar" från bäcken.

Läs mer på hemsidan för undantag under Covid19.

"Fågelboet" vid Luleälven. Foto: Daniel Holmgren.

Först kallt, sedan varmt. Foto: Daniel Holmgren.

10. Kallis, Helsingborg

Familjär samlingsplats

Utmed Helsingborgs kustremsa lever en långväga badtradition och i nästan 150 år har det funnits kallbadhus i staden. Kallbadhuset Kallis har anor från 1865 och än idag är badet en familjär samlingsplats för uppfriskande dopp i Öresund. Vintertid bjuder kontrasten mellan 80-gradig bastu och 0-gradigt vatten på en uppfriskande adrenalinkick. Sommarkvällar kan man ligga längre i vattnet, men bastun är ändå välkomnande. Här erbjuds också mindfulness-sessions i bastun – augfuss – där väldoftande oljor hälls över bastuns heta stenar och en bastuvärd sveper runt dofter och värme med hjälp av en handduk. Kom som du är, i sällskap av familj och vänner eller boka en kväll på Kallis som möhippa eller svensexa!

Öppet året om. Läs mer på hemsidan för undantag under Covid19.

Kallbadhuset Kallis har nästan 150 år av badhistoria. Foto: Lisa Wikstrand.