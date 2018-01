Vintern är här: Game of Thrones-hotell öppnar i Lappland

Game of Thrones-hotellet i finska Lappland ser ut som om Nattkungen själv bor där, och är resmålet för alla som gillar den hyllade tv-seriern, och minusgrader.

Nu kan du spendera en natt på en säng av is med en White Walker vakande över dig. Foto: Lapland Hotels

Denna artikel publicerades först på KingMagazine.

Winter is here. Eller i Kittilä, rättare sagt. På orten i finska Lappland, 20 mil norr om polcirkeln, finns nämligen världens enda ishotell i Game of Thrones-stil.

Det är Lapland Hotels årliga Ice Village-bygge som i år har konstruerats i samarbete med HBO Nordic, och resultatet är en makalös Game of Thrones-värld byggd av 20 000 ton snö och 350 ton is.

Ishotellet rymmer flera landmärken från tv-serien, bland annat en kopia av den berömda Järntronen i naturlig storlek med svärd gjorda av iskristaller, en kopia av Braavos "Hall of Faces" och en issprutande drake. I ett av rummen sover man i en issäng där en jättestor staty av en White Walker med lysande blå ögon vakar över en. Skulptörer och konstnärer från Ryssland, Polen, Lettland och Ukraina har varit med och utformat den frusna sagovärlden.

Det kusliga "Hall of Faces", återskapat i is. Foto: Lapland Hotels

Eftersom temperaturen konstant är på minussidan rekommenderas gästerna att bara stanna en natt. Under den tiden serveras trerätters middag i restaurangen och en iskall drink i baren, innan natten tillbringas i sovsäckar i något av de 24 rummen som är helt byggda av is. Det finns också ett istempel där blivande makar kan lova varandra evig trohet – ungefär som Jon Snow gjorde när han gick med i Night's Watch.

En karta över Westeros. Foto: Lapland Hotels

Förutom den skräckblandade förtjusningen över att få befinna sig i Nattkungens drömvärld erbjuds besökarna även snöskotersafari och renutflykter.

Hotellet håller öppet så länge det är minusgrader. Reservationer kan göras fram till den 8 april.

Läs mer på hotellets hemsida. laplandhotels.com/snowvillage