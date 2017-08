21 tips till Cinque Terre – vandring mellan Italiens vackraste byar

Inkilade bland väldiga kullar klädda i terrasser med vinrankor väller pastellfärgade hus ner i havet. Här är allt du behöver veta för en lyckad vandring mellan de pittoreska byarna.

Foto: Sara Bregoli

Fem är de sätt som leder mig till dig. Fem vägar som talar till mig om dig. Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola, Riomaggiore.

Så inleds en av de många dikter som skrivits om de bildsköna byarna. Just denna sitter uppsatt anonymt på ett slitet plakat vid tågstationen i Riomaggiore.

De fem byarna ligger i landskapet Ligurien och har funnits här åtminstone sedan tidig medeltid då de användes som utposter för att skydda Republiken Genua mot piratattacker.

Fram tills utvecklingen av järnvägen under andra hälften av 1800-talet var byarna svårtillgängliga och avskilda från omvärlden. Under en lång tid var därför pilgrimsleder eller havet det enda sättet att ta sig mellan dem. En stor kontrast jämfört med idag. Sedan Cinque Terre blev en nationalpark och ett världsarv har byarna blivit ett av Italiens mest besökta och älskade turistmål.

Vagabonds webbredaktör åkte dit för att hälsa på kollegan och fotografen Sara Bregoli. Här är våra bästa tips.

5 tips på vandringar

1997 utsågs Cinque Terre och det kringliggande området till nationalpark. Totalt finns här lite över tolv mil vandringsstigar. De flesta är gratis att vandra, men för att vandra Monterosso–Vernazza–Corniglia behöver du köpa vandringspass. Jordskred har dock förstört flera av lederna, däribland kustleden mellan Corniglia och Manarola och den populära sträckan Via dell'Amore mellan Manarola och Riomaggiore.

Italienskt vandringsmode.

Det går däremot att vandra mellan samtliga byar via alternativa leder. Tyvärr är informationen och vägskyltarna inte alltid uppdaterade, så det bästa tipset är att titta in på turistkontoret som finns i varje by och fråga vilka leder som är öppna, och i vilket skick de är i.

1. Monterosso–Vernazza

• Längd: 3,67 km. Tid: 1,5–2 tim. Namn: 592-4

Vi börjar vår vandringsstrapats i den största och nordligaste byn Monterosso. Efter att vi inhandlat vattenflaskor och tagit en frukostcappuccino ger vi oss iväg.

Monterosso är den enda av byarna som har en sandstrand värd att tala om, men nu, i slutet av maj, är det trots den varma temperaturen, som letar sig uppåt 28-gradersstrecket, nästan tomt på soldyrkare. Vi svänger in genom en smal gata förbi stortorget och slänger en blick på den randiga 1300-talskyrkan tillägnad Johannes döparen och beundrar det sirliga rosenfönstret innan vi fortsätter. Vid starten av vandringsleden börjar terrängen bli snårig och brant. Marken är torr och luktar damm, luften fylld av en söt doft av jasmin och rosmarin och längs den snirklande stigen växer kaktusar, röda vallmor och blåa passionsblommor.

Ett inbjudande hav vid Monterosso.

Vandringen är inte lång, men påfrestande på grund av höjdskillnaden. Förutom en äldre herre som säljer nypressad juice finns inga raststopp eller kaféer längs vägen. Ta därför med er vatten och eventuell färdkost. Trots att det är tidigt på turist-säsongen är stigen ofta fullsmockad och vid vissa smala partier bildas det till och med köer.

Monterosso. Framåt marsch!

2. Vernazza–Corniglia

• Längd: 4,1 km. Tid: 1–1,5 tim. Namn: 592-3

Efter ett klippbad i det kristallklara vattnet, en espresso på trevliga Bar Ananasso och en överdådig skaldjurslunch på lyxiga Belforte i hamnen i Vernazza, fortsätter vi vår vandring.

Den här sträckan är längre men mer lättvandrad. Stigarna är bredare, underlaget är bättre och de trånga passagerna färre. Trots detta är det betydligt färre människor på denna led. Efter att ha bekräftat våra misstankar med vandringsguiden Samuela Raffaelli inser vi att det beror på två saker: dels är det senare på dagen och många kryssningsturister som går iland i La Spezia och gör dagsutflykter till byarna har redan börjat återvända hem, dels beror det på att Corniglia, som ligger på en höjd, är den enda av byarna dit det inte går färja.

Färden går genom grönskande kullar med doft av jasmin.

Vi går förbi sluttande terrasser med vinodlingar, vattenfall och lundar med knoppande olivträd som kantas av låga stenmurar. Möter och hälsar på turister i alla åldersklasser. Träffar amerikaner som säger "hola" och "por favor" och fransoser och kineser som säger "hello" och "thank you". Stannar till halvvägs på sträckan vid Café Fiskmåsen (Bar il Gabbiano) för en uppfriskande dryck och en magnifik utsikt vid kaféets stora stenterrass innan knatar vidare mot Corniglia. Där väntar en solnedgångsaperitivo med lokalt vitt vin och bruschetta.

Vernazza och ruinerna av tornet Castello Doria i bakgrunden.

3. Corniglia–Volastra –Manarola

• Längd: 5,7 km. Tid: 2,5 tim. Namn: 587, 586, 506

På vägen upp till bergsbyn Volastra från Corniglia breder vinodlingar ut sig över de branta kullarna som en stor grönrandig filt. Naturen här är mer varierad. Utsikten om möjligt ännu vackrare. Vid vissa delar av vandringen omges stigen av skuggiga skogsdungar och erbjuder välkomna pauser från den heta solen. Andra delar av sträckan kantas av branta stup som ger en svindel. Ungefär halvvägs av sträckan siktas Volastra. De små husen vilar tätt intill varandra på en kulle. På restaurangen Gli Ulivi stannar man förslagsvis till för en kall öl och något att äta. Vänliga men otaliga trappsteg tar dig vidare ner mot Manarola.

Träden leder vägen.

4. Manarola–Riomaggiore

• Längd: 1,5 km. Tid: 1 tim. Namn: 531/Via Beccara

Den berömda kustpromenaden Via dell'Amore som tidigare knöt samman Manarola och Riomaggiore ser inte ut att öppna förrän tidigast 2019, men det finns en alternativ väg att ta – via smala stigar över kullarna. Vi hittar den något anonyma leden uppe vid Manarolas kyrka och sedan börjar vandringen på smala och branta trappor uppåt. På den korta men krävande vandringen möter vi inte mer än fem personer och nästan precis när vi når toppen, börjar stigen som kantas av vinrankor att slutta nedåt igen mot ett soldränkt Riomaggiore.

Branta backar – fantastiska utsikter. Glöm inte ordentliga skor, de kommer att behövas.

5. Portovenere–Rifugio Muzzerone

• Längd: 1 km. Tid: Ca 30 min. Namn: 519, början av Sentiero n1/a eller Sentiero alto

Den vackra hamnstaden Portovenere ligger på den yttersta kanten av La Speziabukten som också kallas Golfo dei Poeti (Poeternas bukt). Staden hör inte till de fem som inkluderas i Cinque Terre, men den tillhör nationalparken och är nästan lika vacker. Vi anländer till staden med färja och möts av de karakteristiska långsmala husen i gult, orange och persika som finns längs hela den liguriska kusten. Här kan man med fördel titta runt butikerna som ligger i de smala gränderna och och besöka den vackra 1100-talskyrkan, Chiesa di San Pietro, som posterar längst ut på en halvö.

Chiesa di San Pietro och ön Palmaria på andra sidan sundet. Här kan man också vandra och bada – färjor går från hamnen i Portovenere och La Spezia.

Sträckan upp till härbärget Rifugio Muzzerone är utmärkt för den som har tidsbrist eller vill mjukstarta sitt vandringsäventyr. Men låt den korta distansen varken vilseleda eller avskräcka dig, vandringen är både brant och bjuder på fantastisk utsikt. Framme vid härbärget slår vi oss ner i den lummiga trädgården för en enklare lunch. För dagen av vårt besök serveras den regionala maträtten testaroli med nötsås eller pesto. Testaroli kan beskrivas som en egendomlig blandning av en pannkaka och pasta och tros vara den historiska föregångaren till den pasta vi är vana med att äta idag.

Skuggig uteplats på Rifugio Muzzerone.

Från Rifugio Muzzerone kan man fortsätta längs Sentiero Alto till Riomaggiore (12 kilometer, men det tar sina duktiga 5–6 timmar på grund av höjdskillnaderna). Innan målgång i Riomaggiore passerar du klostret Madonna di Montenero (vandringsled 593V). Därifrån kan du se alla fem byarna i ett och samma blickfång. Vi nöjer oss dock och går tillbaka ner igen till Portoveneres hamn för en stor strut glass istället.

Badande pojkar i Portovenere. Portovenere är inte en av de fem Cinque Terre-byarna, men tillhör nationalparken med samma namn.

8 barer & restauranger

Anjovis från Monterosso och pesto alla genovese är typiskt för byarna och regionen. Även skaldjur, foccacia och farinata – ett platt salt bröd gjort på kikärtor, är vanliga inslag i den lokala maten. Två sorters vin härstammar från Cinque Terre – ett vitt vin på druvorna Bosco, Albarola och Vermentino – samt dessertvinet sciacchetrà. Under högsäsong är det bäst att reservera bord i förväg.

1. Terza Terra

Terza Terra (Det tredje landet) i Corniglia är utmärkt för solnedgångsaperitivo med traditionella smaker. Vinbaren har en stenterrass som vetter mot havet. Trevlig personal och magisk utsikt.

• Via Fieschi 215, Corniglia

Terza Terra. Aperitivo på italienskt vis.

2. Nessun Dorma

Vyn från Nessun Dorma är en av de mest instagram-vänliga som byarna har att erbjuda. Utomhusbaren ligger på andra sidan hamnen av och Manarola erbjuder fräscha sallader och fullkomligt enorma bruschetta med olika pålägg. Har sköna sittgrupper i skuggan som passar perfekt att slå sig ner i tillsammans med en kall öl.

• Località Punta Bonfiglio, Manarola

Det är svårt att se sig mätt på den drömlika utsikten från Nessun Dorma. Den generösa portionen med bruschetta däremot, räcker och blir över.

3. Bajeico – La Bottega del Pesto

Eftersom pesto är regionens specialitet går det att få tag på lite överallt. Men befinner ni er i Portovenere bör ni leta upp denna butik. Peston som görs för hand av Laura Massa är oslagbar.

• Via Cappellini 70, Portovenere

Vitlök, basilika, olja, pinjenötter, ost och lite salt. Laura Massa förbereder dagens första omgång av pesto.

4. Vertikal Bar

Ungdomliga Vertikal Bar drivs av de pratglada killarna Fiorenzo Caposella och Manuel Mafrici. Sedan den öppnade 2015 har baren redan blivit det självklara valet för en kväll med cocktails. Bra musik och en atmosfär som gör att du kommer att komma tillbaka, igen och igen.

• Via Colombo 76, Riomaggiore

Fiorenzo Caposella har koll på cocktails.

5. Old School

Vertikal Bars systerbutik i Riomaggiore nära kyrkan som specialiserar sig på glass istället för cocktails. I kassan står Fiorenzos lillebror Gianni som ärvt sin storebrors charm och glassen, som är helt naturlig och utan tillsatser, görs enligt recept från brödernas mamma.

• Via Pecunia, 110, Riomaggiore

6. Bar Gabbiano

Har en fantastisk veranda med utsikt över havet. Serverar enklare snacks och dryck som färskpressad juice. Ägarinnan är dock lite av en ragata. Andra skulle kanske kalla hennes attityd för uppfriskande ärlig.

• På vandringsstigen mellan Vernazza och Corniglia

Bar Gabbiano. Den nypressade apelsinjuicen är försvinnande god.

7. La Torre

Restaurangen, som ligger utanför Vernazza på stigen mot Corniglia, erbjuder rätter som pasta med pesto och fisk. Dock är den magnifika utsikten över Vernazza ett större dragplåster än själva maten och den något nonchalanta personalen.

• Via M Carattino 64, Vernazza

8. Cantina da Miky

En av få restauranger i området som finns med i Guide Michelin. En måltid här gräver därför ett stort hål i plånboken. Hit går man om man vill unna sig något extra. Serverar regionala specialiteter som fisk och skaldjur men har även kött på menyn och dessutom ett välsorterat utbud av grappa, whisky, cognac och brandy. Ligger på strandpromenaden i Monterosso.

5 saker att göra

Den främsta aktiviteten i Cinque Terre är såklart att vandra, men vill man vila knän och fötter en stund, fast samtidigt hitta på något finns flera saker att välja bland.

1. Hyr båt

I hamnen i Riomaggiore kan du hyra billiga el- eller roddbåtar för att ge dig ut på sjön och spana in byarna från havet. Pris för en båt för 4 personer är 250 kr/tim och 650 kr/halvdag – plus kostnaden för bränsle. Det går även att chartra större båt med kapten. I Riomaggiore och Vernazza kan man hyra kajak från cirka 150 kr/timmen. Black Wave Association i Riomaggiore har även stand up paddle boards.

• För att hyra el- eller roddbåt, ring Martha på +39 347 016 25 30 eller Francesco på +39 366 509 90 26

Frihet. Hyr kanot och utforska badvikar på egen hand.

2. Vinprovning

När ett barn föds i byarna är en lokal tradition att föräldrarna inhandlar en flaska sött dessertvin (sciacchetrà) från samma år som barnet föds. Flaskan sparas sedan och öppnas först när barnet nått en viktig punkt i livet, som en skolexamen eller giftermål. Lär er mer om vinkultur och om hur Cinque Terres saltstänkta och vindpinade kullar har format vinets egenskaper, med en vinprovning på Società Agricola Cooperativa 5 Terre i Groppo ovanför Manarola eller Vernazza Wine Experience.

• cantinacinqueterre.com/en/, vernazzawinexperience.com

Matteo Bonanini, manager på 5 Terres jordbrukskooperativ.

3. Matkurs på A Pie de Ma

Strunta i att lägga pengar på dyra souvenirer och ta istället med er nya kunskaper hem från Italienresan. På A Pie de Ma som ligger upphöjd på en klippa nära tågstationen i Riomaggiore kan man lära sig att göra pasta och pesto från grunden under ledning av den unge och begåvade kocken Luca Sturlese.

• Boka (i god tid) via Yvonne Riccobaldi på +39 338 222 00 88 eller lucasturlese92@gmail.com. Pris från 900 kr/pers. Gratis för barn

4. Måla en tavla

Du befinner dig på en av de vackraste platserna i Italien. Varför inte leta fram din inre konstnär och föreviga platsen med hjälp av målarfärg? Den lokala konstnären Susie tar dig med upp till utsiktsplatsen Vista della Terra. Turen avslutas med ett glas vin med utvärdering av deltagarnas alster. Målerikursen arrangeras av Arbaspàa, som också erbjuder cykelturer, segling, vinprovning, klättring med mera.

• Kursen kostar ca 1 400 kr/pers. Mer info på arbaspaa.com

5. Utforska omgivningarna

Glöm inte bort att upptäcka de närliggande städerna. Se världsarvsklassade palats och kyrkor i Genua eller Florens, spendera en dag på playan i Santa Margherita Ligure eller Forte dei Marmi eller få en smak av la dolce vita i jetsetnästet Portofino. Möjligheterna är många.

3 tips på hotell

Vi rekommenderar att bo några nätter i någon av de fem byarna och resten av tiden i La Spezia eller Levanto, där priserna är lägre. Räkna med att betala minst 800 kr/natt på de enklaste hotellen i byarna. Airbnb och andra rums- och lägenhetsförmedlingar har också en hel del att erbjuda.

1. Hostel 5 terre, Manarola

Det finns vandrarhem i samtliga byar men det i Manarola är det bästa. En natt i sovsal med delat badrum kostar 280 kr. Frukost, ett skåp för att låsa in värdesaker och wifi är inkluderat i priset. Vandrarhemmet har även dubbelrum för två personer för 800 kr/natt.

• hostel5terre.com

Foto: Hostel 5 terre.

2. Marina Piccola, Manarola

Trestjärniga Marina Piccola ligger precis i Manarolas hamn. Rummen är modernt och lyxigt inredda och vissa rum har tillgång till balkong. Prisvärt och bra läge. Från 1 500 kr/natt.

• hotelmarinapiccola.com

Foto: Marina Piccola.

3. Hotel Porto Roca, Monterosso

Det fyrstjärniga hotellet strax ovanför Monterosso är för dig utan begränsningar i budgeten. Rummen är dessvärre medel-måttiga men den imponerande utsikten och den glassiga utomhuspoolen som vilar på en klippavsats berättigar det höga priset på drygt 3 000 kr/natt.

• portoroca.it

Foto: Porto Roca

Byarna i korthet

1. Monterosso

Har största och bästa stranden och ligger längst norrut. Inte lika dramatiskt belägen som de andra byarna

2. Vernazza

Är tillsammans med Manarola och Riomaggiore den mest fotograferade och bildsköna byn. Här finns klippbad och utomhusdusch.

Nallar på tork.

3. Corniglia

Minsta byn som poserar vackert på en höjd. Det är även den enda byn som man inte kan ta sig till via vattnet, något som ibland resulterar i färre turister. Från Corniglia kan man vandra upp till bergsbyn Volastra.

4. Manarola

Näst minsta byn i skaran och sockersöt. Hamnen är så liten att fiskebåtarna dras upp när de inte är i bruk. Badmöjligheter finns på gatorna hamnen.

5. Riomaggiore

Sydligaste byn. Liknar Manarola på flera sätt, men har en något ungdomligare atmosfär. Är även förhållandevis stor jämfört med Corniglia och Manarola.

Snabbfakta

Prisklass

En enklare take-away-lunch går på ca 80 kr, pizzabit kostar drygt 30 kr. För middag med dryck på restaurang får man räkna med att lägga allt mellan 150 och 1 000 kr. Aperitivo med ett glas vin och bruschetta går loss på 100–150 kr. En kaffe kostar cirka 20 kr och en inhemsk öl 30 kr.

Resa hit

Det går direktflyg från Stockholm och Köpenhamn till Pisa och Milano. Därefter tåg. Tåg Pisa–Riomaggiore med byte i La Spezia går på ca 100 kr. Från La Spezia, Levanto och Portovenere kan du ta båt till Cinque Terre. Den stannar till i alla byar förutom i Corniglia.

Vandringspass

De flesta av lederna är gratis att vandra, men för att gå mellan de mest populära kustlederna på rutten Monterosso–Corniglia–Vernazza krävs att du köper Cinque Terre-kortet. Finns i två varianter, ett som bara inkluderar vandring och ett där tåg mellan byarna är inkluderat. Vandring och tåg i en dag under högsäsong går på 160 kr, för barn 4–12 år är priset 100 kr.

Bästa tid att åka

Undvik sommarmånaderna. Slutet av maj eller slutet av september fram till mitten av oktober är optimala tidpunkter.

Bra länkar

Tågtider: trenitalia.it, färjetider: navigazionegolfodeipoeti.it, vandrarhem: hostelworld.com, info om olika leder: parconazionale5terre.it

