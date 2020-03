Fängelset som blev Estlands coolaste badplats

Efter att det gamla stenbrott utanför Tallinn lades ner fylldes det med vatten. Idag är det en unik badplats som lockar såväl lokalbor som nyfikna turister. Kolla in filmen från Rummu!

Rummu ligger drygt 40 minuters bilfärd utanför huvudstaden Tallinn. Foto: GettyImages/Barcroft Media

I Rummu, en bit utanför Tallinn, ligger ett övergivet stenbrott där man främst utvann Vasalemma-marmorn (ett slags kalksten), och som fungerade som sovjetiskt arbetsläger. Efter Estlands frigörelse från Sovjetunionen år 1991 stängdes stenbrottet, pumparna stannade och vattnet började stiga. Stenbrottet förvandlades till en blågrön lagun, la byggnader under vatten och skapade oförhappandes en unik badupplevelse.

Från parkeringen vandrar man längst taggtrådsbeklädda betongväggar, förbi vakttorn och en vild natur som tagit över det gamla arbetslägret. Maskinerna och pumparna är sedan länge tysta. Istället hörs badgästernas sorl och ett och annat tjut från någon som tar sats och hoppar från ruiner ner i det kalla men klara vattnet.

Stranden är omgärdad av stenbrottets urgröpta slagghögar vars unika former är lika fotogeniska som intressanta att vandra uppför. Väl uppe väntar en rätt maffig utsikt över Rummu och dess omgivning.

En bit bort från badstranden ligger Rummu Adventurecenter som hyr ut kanoter, Stand Up Paddle Boards (SUP) och dykutrustning för den som vill undersöka ruinerna lite närmare – det vill säga under vattenytan. De har också instruktörer på plats som hjälper nybörjare eller osäkra ruin-dykare.

Om det vore nog serveras estnisk hantverksöl i baren.

Avgift för turister

Estniska medborgare badar gratis medan vuxna turister (16 +) måste betala en liten slant för att komma in bakom taggtrådsstängslet. Tidigare badsäsonger har priset legat tre euro. Badandet sker på egen risk under sommarmånaderna.

