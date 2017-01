Efter Trumps tillträde: Reseintresset till USA halverat

Efter att Donald Trump installerades som USA:s 45:e president har sökningarna på flygresor till USA nästan halverats. Det visar färsk statistik från Flygresor.se. Intresset för USA-resor är just nu det lägsta hos söksajten på nästan 10 år. Samtidigt visar statistik från resebyrån Ticket att bokningarna i själva verket ökat.

Donald Trump tillträdde som USA:s 45:e president den 20 januari 2017. Foto: Istock.

Flygresor.se har analyserat ca 2,5 miljoner flygsökningar under första helgen efter Trumps tillträde som president och under den andra helgen efter hans tillträde och jämfört det med samma period förgående år. Resultatet visar på en brutal sänkning av intresset att resa till USA. Under Trumps första helg som president hade andelen sökningar till USA minskat med 43% mot året innan. En helg senare var minskningen 47% jämfört med för ett år sedan.

En förklaring till det låga intresset kan enligt Flygresors marknadschef Kristoffer Rengfors vara den stora mediebevakningen som presidenten fått och de kontroversiella beslut Trump tagit under sin första tid vid makten. Bland annat har visum nekats till inresande människor från ett antal muslimska länder, och personer med dubbla medborgskap i dessa länder.

– När Trump blev vald till president såg vi en tillfällig ökning i intresset att resa till USA. Vår analys var då att USA hade fått mycket utrymme i media och att det avspeglade sig i intresset för landet som resmål. Nu får USA återigen väldigt mycket utrymme i media, men det är uppenbart att svenska folket inte alls lockas i samma utsträckning av det nya USA som Donald Trump bygger, säger Kristoffer Rengfors.

– Det är också tänkbart att väldigt många affärsresor till USA just nu ställs in eller inte blir av alls på grund av osäkerheten kring visum, säger Kristoffer Rengfors.

En konsekvens av det dalande intresset är att resmålet inte längre återfinns bland de 20 populäraste länderna bland sajtens sökningar, vilket är första gången någonsin sedan 2007, då Flygresor började föra statistik över sökningarna.

Karin Starkman Ahlsted är PR- och kommunikationsansvarig på resebyrån Ticket. De har inte alls sett samma trend. Enligt deras statistik har bokningarna istället ökat med 35 procent efter Trumps tillträde.

– Vi har inte sett någon minskning av intresset för att resa till USA, varken sedan Donald Trump valdes eller sedan han tillträdde, utan däremot kraftiga uppgångar. Det är dock för tidigt att säga om Trumps senaste beslut, som innebär att besökare från en rad länder nekas inresetillstånd, kommer att ge några effekter på resandet, säger Karin Starkman Ahlstedt.

Varför de båda aktörernas statistik skiljer sig åt så pass mycket är svårt att säga och det är samtidigt problematiskt att jämföra bokningar med sökningar. Hur Trumps tillträde, och hur hans beslut påverkar svenskarnas USA-resande i framtiden återstår därför att se.