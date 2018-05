Snart öppnar ett pizza-museum i New York

Munkar, bagels, och hotdogs. Och så pizza så klart. Det finns många kaloristinna och delikata anledningar att åka till New York. I höst finns ytterligare en anledning: Ett museum som hyllar världens förmodligen godaste maträtt.

Foto: istock.

Den som vill besöka tillställningen måste dock ha rätt timing. Museet, som passande nog döpts till "The Museum of Pizza" kommer öppna upp på en hemlig adress och bara vara öppen under en begränsad period i oktober, då det är ett så kallat pop up-museum.

Väl på plats kommer besökare dock kunna gotta ner sig i allt som hör den runda härligheten till. Det kommer finnas spel, konst, filmer och olika interaktiva utställningar på temat, enligt New York Eater. Man kommer bland annat kunna besöka en pizza-strand, prova pizza-meditation och besöka en ost-grotta, vad det nu betyder. Och så klart: Äta pizza.

Museet kommer att vara öppet i 30 dagar med start den 13 oktober. Än så länge finns biljetter, men liknande event har en tendens att sälja ut snabbt.

På museets hemsida hintas det dock om att det kommer turnera i ytterligare städer efter New York.

"(Museet kommer bli) En plats att fira vår kärlek för pizza på, tillsammans." Och vårt första stopp? New York", går det att läsa på hemsidan.