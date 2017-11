Hotell i Kapstaden – vi guidar till bästa kvarteren i Mother City

Var, och hur, ska man bo i Kapstaden? Vid havet, upp mot berget, mitt i city eller lantligt? Hotell, lägenhet eller privat hem med pool? Alternativen är oändliga i en stad som är långt från platt och ensidig.

1. Sea Point

Folktätt och havsnära

Angenämt inklämt mellan Atlanten och Signal Hill ligger stadsdelen Sea Point. Varje glugg längs huvudgatan Regent Road bjuder på utsikt mot antingen hav eller berg.

Sea Point Promenade upplevs bäst på kvällen då hettan lagt sig. Foto: Pernilla Sjöholm

Nödvändiga stopp är The Point Mall (thepointmall.co.za) med mat-, sport- och finöls-butik samt grillrestaurangen NV-80 (nv-80.co.za). Missa heller inte Kapstadens nya och hippa nudelbar Three Wise Monkeys (La Rhone Building, 77 Regent Rd), oräkneliga kaffebarer och smakfulla prylbutiken Blink.

Three Wise Monkeys serverar ramennudlar, poke bowls och sushi. Foto: Pernilla Sjöholm

Sea Point Promenade löper brett längs med havet och här fungerar skateboard, rullskridskor och cykel precis lika bra som att promenera. Dessutom utegym, gott om picknickutrymme och roliga lekplatser för barnen. Bada kallt i havet eller varmt i Sea Point Pavilion Swimming Pool, som står öppen för alla. Tidig helgmorgon eller sen vardagseftermiddag rekommenderas.

Sea Point Pavilion Swimming Pool. Samma utsikt men varmare dopp. Foto: Pernilla Sjöholm

Boende i Sea Point

Sunshine Letting. Trevliga lägenheter med privat pool och grill-plats ett stenkast från gallerian och strand-promenaden. Stor skillnad på rumsstandard utan skillnad på priset, så tinga en lägenhet mot poolområdet. Egen altan med loungemöbler, utsikt över trädgården och nära till parkering.

sunshineletting.co.za

Bo praktiskt, centralt och trevligt på Sunshine Letting. Foto: Pressbild

2. V/A Waterfront

Sevärt och restaurangtätt

Området kryllar av människor och sevärda attraktioner som pariserhjulet The Cape Wheel, söta clownfiskar på Two Oceans Aquarium, det interaktiva rugbymuseet Springbok Experience och Cape Town Stadium, som byggdes inför världsmästerskapen i fotboll 2010.

Här hittar du också intressanta saluhallen V&A Foodmarket (waterfrontfoodmarket.com) och Watershed, en inomhusmarknad sprängfylld med design och afrikanskt hantverk. Dessutom avgår färjan över till Robben Island, Mandelas ofrivilliga hem och en stor bit av Sydafrikas historia, härifrån. Lätt att ta sig till förorten och kite-surfingmeckat Bloubergstrand, känd för sin vita sand, bländande solnedgångar och annorlunda vy över Taffelberget – med Atlanten i förgrunden.

Vacker hamn med oräkneliga sätt att roa sig på. Populär hos såväl bofasta som turister. Foto: Pernilla Sjöholm.

Boende

Victoria & Alfred Hotel. Bo klassiskt och vackert mitt i smeten och med utsikt över hamnen eller upp mot Taffelberget. Från 2 300 kr/dubbelrum.

newmarkhotels.com/victoria-alfred-hotel/

På första parkett. Foto: Pressbild

3. City Center och Bo-Kaap

Kontraster och historia

I centrum står en toppmodern skyline jämte det låga muslimska kvarteret Bo-Kaap, känt för sina färgsprakande fasader.

Bo-Kaap. Regnbågens alla färger samlade i ett kvarter. Foto: Pernilla Sjöholm

Huvudgatan Long Street har gott om barer, restauranger och shopping. Missa inte sidogatorna, en guidad tur på historietäta District Six museum och en vilsam stund i gröna parken Company's Garden.

District Six museum. Personligt och upprörande. Foto: Pernilla Sjöholm.

Boende

Rose Lodge. B&B beläget mitt i hjärtat av Bo-Kaap och med kul kanadensisk ägare. Rummen är små men de genuina husen har ingen möjlighet till utsvävningar. 600 kr/dubbelrum.

rosestreet28.co.za

Trevoyan Guesthouse. Viktoriansk stilren oas ett par kvarter från Bo-Kaap. Barn över 12 är tillåtna. Från 1 400 kr/dubbelrum.

trevoyan.co.za/#1

Karaoke på rummet, Daddy Long Legs. Foto_ Pressbild

Daddy Long Legs. Boutiquehotell mitt på Long Street. Som att vara del av en interaktiv utställning, där varje rum är unikt och inredarna gått all in. Godis såväl som sjukhusrum eller varför inte ett fotobås där du kan spendera natten med att kolla på små roliga porträtt. Från 600 kr/dubbelrum.

daddylonglegs.co.za

4. Woodstock

Trendigt och närproducerat

Beläget på Devil's Peaks sluttning är Woodstock Kapstadens version av Londons Shoreditch eller Williams-burg i New York. Nedlagda lager- och fabrikslokaler har konverterats till gallerier, kreativa företag, bryggerier och hippa restauranger.

Albert Road är huvudgatan för områdets puls. Missa inte Woodstock Exchange (woodstockexchange.co.za) på nummer 68 och Woodstock Foundry (woodstockfoundry.co.za) på nummer 120. Här ligger också Old Biscuit Mill som är hem för dag- och nattmarknader, workshops, designerbutiker, när-producerat och inspirerande festivaler.

Byggnaderna, som en gång var just kexfabrik, hör till Kapstadens charmigaste arkitektur. Besök den populära matmarknaden Neighbourgoods Market, som är ett stående inslag på lördagar, eller testa Michelle Obamas favorit ratatouille med aubergine på The Kitchen (lovethekitchen.co.za).

Woodstock, ett kreativt kvarter på uppgång. Foto: Pernilla Sjöholm

Boende

Wish u were here. Vackert äldre hus unikt inrett med detaljer återvunna från närområdet. Mycket hjärta samlat i ett prisvärt quirky boende bara två minuter från Old Biscuit Mill på Albert Road. Från 300 kr/bungalow.

wishuwereherecapetown.com

Wish u were here. Prisvärt, återvunnet och härligt quirky. Foto: Press

5. Vredehoek

Folktomt och vilt

Ett virrvarr av husgator, som alltid kräver karta, med gott om airbnb-alternativ. Tyst och vackert med utsikt mot Lion's Head, City Bowl och havet, om än på håll. Här ges tillfälle att skippa köerna vid linbanan och istället snöra på vandringskängorna för att direkt ansluta till en av de 350 lederna upp på Taffelberget.

Nära stora vägar mot flygplatsen, den botaniska trädgården Kirstenbosch, badorterna Muizenberg, St James och Kalk Bay och vidare mot Simon's Town och Cape Point (Godahoppsudden). The Woodlands Eatery serverar de bästa pizzorna i stan. Lamm och crème fraiche eller vegetariskt med primörer direkt från odlingen.

Ett bra alternativ för att komma Kapstaden nära är att hyra ett privat hem. Lägenhet med bergs- och havsutsikt eller villa med pool. Allt finns. Det gäller bara att bestämma sig för var man vill bo.

Boende i Vredehoek

Tom's Place. Personligt med sju mysigt inredda rum, frukost och pool. Från 950 kr/dubbelrum.

tom-kapstadt.de

Tom's Place Foto: Press

6. Oranjezicht och Gardens

Lugna gator

Lugna villaområden högt på Taffelbergets gröna sluttningar med gott om mysiga B&B.

Endast tio minuter med bil upp på Signal Hill för solnedgångshäng och fantastisk sikt över City Bowl, hamnen och Table Bay. Samma avstånd gäller till Cliftons vindskyddade vikar och den livliga stranden i Camps Bay. En lätt promenad genom hund- och barnvänliga De Waal Park till fyndiga gatumarknaden på Greenmarket Square. Köpcentret Garden Centre (gardensshoppingcentre.co.za) har flera mat- och klädbutiker. Missa inte Heartworks som säljer afrikanskt hantverk i modern tappning.

Belmond Mount Nelson Hotel. Lyxigt boende med välkänt Afternoon Tea och Taffelberget som bakgård. Foto: Pressbild

Boende i Oranjezicht och Gardens

Belmond Mount Nelson Hotel. Äldre vacker charm med mycket finsnickerier. Oavsett om du bor här är kakfrossan på deras Afternoon Tea ett måste under Kapstadenvistelsen. Från 3 200 kr/dubbelrum och 210 kr för tebordet.

belmond.com/cape-town/belmond-mount-nelson-hotel/

Lezard Bleu Guest House. Vänligt, ljust och grönt boende med stor pool. Fånga tillfället att bo i en bekväm variant av trädkoja. Engagerade värdar som även hjälper till med aktiviteter. Från 900 kr/dubbelrum.

lezardbleu.co.za

Bo i trädkoja på Lezard Bleu Guest House. Foto: Pressbild

7. Clifton till Noordhoek

Naturligt och strandnära

Med bil är det väldigt smidigt att ta sig fram i Kapstaden så istället för att bo mitt i smeten kan det vara både trevligt och prisvärt att hyra ett privat hem med egen pool utanför citykärnan. Ett boende längs kuststräckan ger dessutom närhet till badpärlan Llandudno, fiskebyn Hout Bay och smakupplevelsen Noordhoek Farm Village (thefarmvillage.co.za).

På vägen! En av världens vackraste sträckor, Chapman's Peak. Lättillgängligt, på andra sidan Kaphalvön, väntar badorten Muizenberg, pingvinerna på Boulders Beach och spetsen Godahoppsudden.

De välkända badhytterna i folktäta surforten Muizenberg ligger på andra sidan Kaphalvön. Foto: Pernilla Sjöholm

Boende

Monkey Valley Resort ligger vackert på en höjd i skogen med utsikt över Noordhoeks långa vackra strand. Gediget träinredda rum med eget utkiksdäck. B&B men också lägenheter. Från 500 kr per person i dubbelrum eller 1 400 kr för tvårumslägenhet.

monkeyvalley-resort.com

Tintswalo Atlantic. Enda lyxhotellet inom Table Mountain National Park. Ligger vid basen av Chapman's Peak och det är också det enda som är precis vid stranden. Underbar havsutsikt (såklart), utmärkt mat och varm service. 7 000 kr/dubbelrum.

tintswalo.com/atlantic/

Tintswalo Atlantic. Så havsnära att man kan doppa tårna i Atlanten från rummet. Foto: Press

8. Stellenbosch

Lantligt och smakrikt

Vingårdar med kalkvita byggnader och långa ordnade rader druvor kantar vägarna i Stellenbosch, en kort bilresa från Kapstaden. Provningar blandas med utsökta kulinariska upplevelser. Missa inte Tokara Delikatessen som serverar gigantiska choklad-tårtor. I centrum väntar små pryl- och klädbutiker, glasskiosker, bagerier och ölbryggerier.

Vingårdarna såväl som rankorna står på rad i Stellenbosch. Foto: Fotolia

Boende i Stellenbosch

Wedge View Country House & Spa. Grön oas med ljusa rum och egen uteplats. Stor pool och välkomnande personal. 750 kr per vuxen i dubbelrum.

wedgeview.co.za

Wedge View Country House & Spa. Foto: Pressbild.

Handplockat boende

Greenwood Guides (greenwoodguides.com) tipsar om utvalda boenden med det lilla extra, över hela Sydafrika.

Hop on hop off

De röda dubbeldäckarna är faktiskt ett perfekt sätt att orientera sig i en stad vars gator inte helt logiskt rullar upp, ner och runt ett berg samt omringas av vatten. Turistbussarna kör både regelbundet och ofta. Det finns olika linjer där några håller sig i stadskärnan medan andra söker sig upp och runt berget. Mitt på dagen är bussarna fulla men övriga tider är hop on hop off-alternativet ett smidigt sätt att lära känna Kapstadens olika kvarter. Se bara upp för solen som steker på övervåningen, längst fram finns skyddande tak.