Redaktionens favoriter: Semuc Champey – Guatemalas naturliga vattenpark

Mitt i Guatemalas hjärta gömmer sig en oas. Inbäddad i regnskogens djup, långt ifrån civilisation och bekvämligheter. Semuc Champey, den feta vattenparken varje resenär med barnasinnet kvar drömmer om.

Foto: Istock.

Till skillnad från sjukt påkostade vattenland runtom i världen, är detta paradis helt naturligt. Turkosa pooler klättrar på en bro av kalksten som bildats av att stora block fallit ner från bergen över floden Cahaón.

Men att ta sig till Semuc Champey är minst sagt en kraftansträngning. Åtta timmars bilskumpande från Guatemala City tar mig längs hala vägar intill stupande branter till byn Lanquín. Därifrån lassas vi upp på ett jeepflak som på ännu stötigare vägar tar oss djupare in i regnskogen. Jag börjar så smått tvivla.

Frågar mig själv varför jag ens utsätter mig för detta självplågeri då jeepen plötsligt bromsar in. Det evighetslånga köandet in till nöjesparken är nu över. Och när jag ser de turkosa poolerna uppenbara sig är tvivlet som bortblåst. Svalka dig i poolerna, svinga dig i lianer och upptäck grottor du bara kan hitta genom att simma under vattnet. Ta sedan stigarna upp till utkiksplatsen och skåda över regnskogen och världens vackraste vattenvärld.