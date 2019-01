26 tips till Seoul – Sydkoreas coola nöjesmecka

Sydkoreas huvudstad är en mångmiljonstad och ett neonblinkande virrvarr där natten är kung och selfiepinnarnas kamerablixtar blinkar non-stop. Vi guidar till de skönaste kvarteren, bästa shoppingställena och sevärdheterna du inte vill missa.

Foto: Getty Images och Johanna Jackson.

Seouls bästa kvarter

Seoul är större än vad man kan tro. Att ta sig från en sida av staden till den andra kan vara ett halvdagsprojekt. Här finns 25 distrikt och över 400 så kallade dongs, eller kvarter, alla med varierande storlek. Här listar vi de populäraste kvarteren bland turister och tipsar om några guldkorn.

1. Hongdae – nattklubbar och indiemusik

Har fått sitt namn efter det närliggande universitetet Hongik. Området är omåttligt populärt bland unga som kongregerar över kyckling och öl (även kallat chimaek) på de många barerna eller spanar på raden av gatuartister med K-popdrömmar som uppträder med välkoreograferade dansrörelser. Här pågår festen dygnet runt. Ät, drick och dansa till gryningen.

Det populära nattklubbsområdet Hongdae. Foto: Ryan Koopmans/Getty Images

2. Itaewon – koreansk bbq och utländska influenser

Vad är du sugen på ikväll? Amerikanskt, italienskt, indiskt, franskt eller kanske thai? Allt finns i Itaewon. Kvarteret, som gränsar till USA:s militärområde i staden, är känt för sin stora andel utländska invånare och turister. Även om Itaewon kanske inte främst är känt för sina koreanska restauranger finns det dock två restauranger värda att nämna för den som är sugen på barbeque, kimchi, heta såser och andra sidorätter som hör maträtten till. Nybörjarvänliga Maple Tree House, som grillar köttet åt dig och Itaewon The Gogitjib, som bjuder på en buffé för en överkomlig summa.

Maple Tree House. Foto: Johanna Jackson

3. Gangnam – Seouls lyxiga kontorsdistrikt

Gangnam, söder om floden Han, är ett stort område som sträcker sig över flera kvarter där den gemensamma nämnaren är rikedom och glamour. Här finns Michelinrestauranger gömda i skyskraporna över gatuplan och lyxiga varuhus som säljer designkläder. Under dagen ockuperas området av kostymklädda affärsfolk men under natten väcks gatorna till liv. Festa på den smått legendariska nattklubben Octacon, skråla på någon av karaokebarerna eller checka in på ett spa – många har öppet dygnet runt. Två av de populäraste kvarteren är Apgujeong-dong (linje 3 utgång 2) och Cheongdam-dong (linje 7 till Cheongdam station).

4. Ikseon-dong – hipstervibbar och trendiga butiker

Söta Ikseon utgörs av traditionella hanokhus och är en dold pärla få turister känner till. Här finns trendiga restauranger som folk köar utanför, unika designbutiker och mikrobryggerier. Området är ganska litet men väl värt ett besök.

Ta sig hit: Jongno 3(sam)-ga station (Linje 5, utgång 4)

Coola Ikseon-dong. Foto: Johanna Jackson

Ikseon-dong bjuder på trendiga barer och restauranger. Foto: Johanna Jackson

5. Seongsu-dong – industrikvarter som blivit coolt

Seongsu är ett tidigare ett fabriksområde som nu blivit så pass hippt att det fått smeknamnet "Seouls Brooklyn". Åk hit för råa gatumiljöer, chica caféer/gallerier och mångtaliga instagram-möjligheter.

Ta sig hit: Seongsu Station (linje 2, utgång 2 eller 3)

Seongsu Bridge. Foto: CJNattanai/Getty Images

Se och göra

6. Gyeongbokgung-palatset

Totalt finns det fem palats av rang i Seoul men Gyeongbokgung är stadens största. Palatset som ibland brukar kallas för Koreas motsvarighet till Förbjudna staden byggdes ursprungligen på slutet 1300-talet men har raserats och restaurerats ett flertal gånger genom århundradena. Här finns flera små innergårdar, utsmyckade paviljonger och två museum: National Palace Museum och National Folk Museum. Utanför huvudentrén finns butiker som hyr ut den traditionella dräkten hanbok – en populär accessoar särskilt bland unga (både utländska och inhemska) som klär upp sig och poserar framför de ståtliga palatsbyggnaderna. Vissa är till och med så ambitösa att de har med sig stora kamerastativ.

Gyeongbokgung. Foto: Johanna Jackson

Gyeongbokgung. Foto: Johanna Jackson

7. Changdeokgung-palatset

En fördel med de fem palatsen är att alla ligger på gångavstånd till varandra. Näst störst och vackrast är det Unesco-skyddade Changdeokgung. Till skillnad från många andra palats i huvudstaden, som är konstruerade på ett strikt och symmetriskt vis, karktäriseras Changdeokgung av att dess byggnader och trädgårdar är placerade i en större harmoni med naturen och det omgivande landskapet. Ett stort dragplåster är Huwon, eller den hemliga trädgården som en gång i tiden var en privat oas för den kungliga familjen och högborna konkubiner. Numera är trädgården, fylld med dammar och paviljonger, öppen för alla.

Changdeokgung-palatset. Foto: Tawatchaiprakobkit/Getty Images

8. Jogyesa-templet

Är ett av Koreas viktigaste och mest välbesökta buddistiska tempel, beläget i det populära turist- och shoppingkvarteret Insa-dong. Förutom att det utsmyckade templet är väldigt vackert att beskåda, ger ett besök här en inblick i koreanskt vardagsliv och historia. Ofta hålls här olika ceremonier och firanden av buddistiska högtider.

Ta sig hit: Anguk Station (linje 3 utgång 6) eller Jonggak Station (linje 1 utgång 2).

Jogyesa-templet. Foto: Suntill/Imazins/Getty Images

9. Seoul Tower

Ta kabinbanan eller promenera upp till det 236 meter höga Seoul Tower, även kallat Namsan Tower, för långsträckta panoramautsikter. Här får du vyer som når hela vägen till de omgivande bergen och floden Han som delar staden itu. Släng ett "mynt" (egentligen en polett) i den digitala önskebrunnen på våning två, spana på omgivningarna från observationsdäcket eller befäst din kärlek med ett hänglås på något av räckena. Anländ tidigt på kvällen för en chans att se solnedgången gå ner över skyskraporna. En annan bra utsiktsplats är takbaren The 100 Food Truck, för den som vill kombinera en bra vy med en god drink.

Mer info: cablecar.co.kr & nseoultower.co.kr

Seoul Tower. Foto: Mlenny/Getty Images

10. Cheonggyecheon

Är en trevlig oas när du vill ta en paus från Seouls starkt trafikerade gator och myllrande vimmel av människor. Cheonggyecheon är ett långt vattendrag som fram till några år tillbaka täcktes av en motorväg. Idag är området uppiffat och utsmyckat med vattenfall och diverse dekorationer. Plocka med dig en take away-kaffe eller en kopp te från ett närliggande café – det finns många att välja bland – och ta en promenad längs med vattnet.

Cheonggyecheon. Foto: Johanna Jackson

11. Gwangjang matmarknad

Den övertäckta marknaden är en explosion av dofter, smaker och synintryck. Här och där står bubblande akvarier med bläckfiskar och andra odefinerbara varelser från havet som väntar på sitt öde. Äldre gummor i färgglada förkläden friterar pannkakor, korvar, fiskkakor och fyllda omeletter till matgäster som slagit sig ned på enkla pallar direkt framför stånden. Några specialiteter för marknaden är mungbönspannkakan bindae-tteok, med vårlök som dessutom råkar vara vegansk (för det mesta), tteok-bokki, en sorts het riskaka i sås och tangtangi, levande bläckfisk som hackas och råbiff med sesamolja – inte så veganskt. Skölj ned med soju eller mjölkvit makgeoli (en typ av risvin).

De många restaurangerna och streetfooden är så klart det största dragplåstret men marknaden har även en liten klädavdelning, butiker som säljer diverse presenter och souvernirer samt stånd med nötter, sjögrässnacks och kakor i storpack.

Gwangjang. Foto: Johanna Jackson

12. COEX Artium SMTOWN

Är ett måste för alla fans av K-pop, den koreanska musikgenren med stor idolskara som tagit världen med storm. Förutom att sälja slut på megaarenor i London, Paris och New York på bara timmar, skapade BTS, ett av de mest populära banden, rubriker när de blev inbjudna att tala i FN. SMTOWN, nära det stora köpcentret COEX, består av hela sex våningar med fan-prylar från olika band (dock inte just BTS), skivor och utställningar med artisternas kläder och showmaterial. På den sista våningen finns en teater som visar holografiska framträdanden. Ett annat måste för K-popfans är Myeongdong Underground Shopping Center. Här hittar man skivor, affischer och prylar relaterade till de största grupperna.

Läs mer och boka biljetter till museet och teatern på: smtownland.com

13. Leeum, Samsung Museum of Art

På Leeum i stadsdelen Itaewon möter buddhistiska reliker, keramik och anrika möbler modern och samtida koreansk och västerländsk konst. Museet är öppet alla dagar utom måndagar och är fördelat över två olika avdelningar. Museum 1 som visar traditionell konst och Museum 2 som bjuder på en imponerande samling nutida verk.

Mer info: leeum.org

14. Trick Eye Museum

Att ta den perfekta selfien är big business i Sydkorea. Från nationens fixering vid smink och skönhetsprodukter (som går under begreppet K-Beauty) till det faktum att Seoul är världsledande på skönhetsoperationen per capita – Sydkorea är besatt av estetik. Något som även märks på flera restauranger och caféer, som verkar ha som affärsidé att lägga större fokus på att inredningen ska vara Instragramvänlig snarare än att maten ska smaka bra. Det är därför kanske inte så konstigt att huvudstaden har flera "museum" dedikerade till just selfiens konst. På Trick Eye i Hongdae kan besökare roa sig med att fotografera sig själva i en rad olika interaktiva målningar. Här finns även en isutställning och ett "Love Museum" fyllt med (ändå relativt juvenila) installationer som anspelar på sex och popkonst.

15. Bukchon Hanok Village

Gör en tillbakaresa i tiden till utsmyckade taknockar, traditionella tehus och slingrande gränder. Bukchon Hanok Village, belägen mellan Changdeokgung- och Gyeongbokgungpalatsen, är Seouls mest välbevarade samling av hanoks, traditionella hus från Joseondynastin – en av landets längsta och mest betydelsefulla historiska perioder. Vill du piffa till det tar du en guidad tur i en cykeltaxi.

Ta sig hit: Anguk Station (linje 3 utgång 1 eller 2). Cykeltaxi: arteepedicab.com

Cykeltaxi. Foto: Johanna Jackson

16. Berget Bukhansan

Och den kringliggande nationalparken är ett ultimat tillhål för dig som vill fly Seouls trängsel och trafik. Det 836 meter höga berget ligger i norra Seoul och bjuder på andrum, natur, ett vackert fort och vandringstigar.

Ta sig hit: Dobongsan Station (linje 1 utgång 1).

Berget Bukhansan. Foto: VDCM image/Getty Images

Shopping

17. Starfield COEX Mall

Detta enorma köpcenter i Gangnam är en attraktion i sig. Här finns drygt 300 butiker som säljer det mesta du kan tänka dig inom mode, skönhet och prylar. Dessutom finns här ett akvarium, ett casino, ett stort Legocenter samt ett spektakulärt bibliotek med över 50 000 böcker – Starfield library.

18. Namdaemun Market

Är Seouls största marknad. Flanera runt bland stånden, de små butikerna och traditionella restaurangerna. Marknaden är öppen dygnet runt, men många av stånden stänger på söndagar och på natten.

19. Dongdaemun Design Plaza (DDP)

Ståtliga DDP designades av den prisvinnande arkitekten Zaha Hadid och påminner om ett rymdskepp mitt i Seouls historiska hjärta. Byggnaden, som omges av massiva shoppingcenter åt alla väderstreck är en av stadens stoltheter. Här finns designbutiker, en utställningshall och en stor konstgjord rosenträdgård. Missa inte att svänga förbi den anliggande nattmarknaden Dongdaemun night market. Här kan du fynda kläder och andra prylar samt fylla magen med bibimbap och annan streetfood.

Mer info: ddp.or.kr/main

Rosenträdgården utanför Dongdaemun Design Plaza. Foto: Johanna Jackson

20. Insa-dong

Kvarteret Insa-dong är känt för sina många hantverksbutiker. Shoppa keramik, antikviteter och andra traditionella souvernirer och ta den långa spiraltrappan genom köpcentret Ssamziegil som är fyllt med små unika butiker som säljer allt från smycken till handvirkade mössor.

Insa-dong. Foto: Johanna Jackson

21. Myeongdong

Är "the place to be" för dig som är intresserad av K-Beauty. Här ligger de stora skönhetsmärkeshusen vägg i vägg med enklare krimskramsbutiker. Förutom traditionella krämer och ansiktsmasker i storpack med så kallade mirakelprodukter som varierar mellan allt från snigelslem till guld och honung finns här märkliga produkter som du knappt skulle kunna frammana ens i din vildaste fantasi.

Myeongdong. Foto: Johanna Jackson

Utflykter

22. DMZ – Koreas demilitariserade zon

Koreas demilitariserade zon delar Koreahalvön itu och är förmodligen en av världens mest välbesökta attraktioner inom kategorin "mörk turism" – platser som associeras med grymhet, död, lidande, konflikter eller andra eländiga – men å så mänskliga – fenomen. Dystert och skrämmande men samtidigt fascinerande. Flera arrangörer anordnar turer med varierande innehåll.

Boka till exempel på: viator.com

Foto: Quynh Anh Nguyen/Getty Images

23. Busan – läckerheter från havet och sandstränder

Hoppa på snabbtåget och ta sikte söderut mot metropolen Busan. Staden som ligger på Sydkoreas sydspets är uppdelad på ett flertal öar som förbinds via långsträckta broar. Här finns skyskrapor, anrika tempel och landets största fiskmarknad – Jagalchi. Besök någon av de varma källorna, ta en tur i den nyöppnade kabinbanan och utforska Gamcheon Culture Village. Den tidigare slumbyn klättrar uppför en av Busans många kullar och har gjorts om till ett färglatt konstprojekt i regnbågens alla färger.

Gamcheon Culture Village. Foto: Johanna Jackson

Busan. Foto: Insung Jeon/Getty Images

24. Ta sig hit

Flyg till Incheon International Airport med en mellanlandning från Arlanda eller Köpenhamn. Snabbaste vägen går via Helsingfors med Finnair, med en flygtid på mellan 10,5 och 12 timmar. Flygbiljetter går att hitta från cirka 5 600 kronor om man är ute i god tid.

Från flygplatsen kan du sedan ta dig in till Seoul antingen med tåg eller buss (tar mellan 45–70 minuter) för drygt 6000–9000 won, cirka 50–70 kr, per person. All Stop-tåget stannar dessutom vid flera metrostationer. Mer info om tåg: arex.or.kr. Väljer du istället taxi från flygplatsen bör det gå loss på mellan 60 000 och 70 000 won, ca 480–560 kr. Leta efter International Taxi.

25. Ta sig runt

Taxi är något billigare än i Sverige, men metro är det absolut smidigaste och snabbaste alternativet – även om den massiva tunnelbanekartan kan se skrämmande ut vid första anblick.

Be om en karta vid någon av informationsdeskarna eller ladda ner en läsbar bild av kartan på telefonen.

Om du ska vara i Seoul i ett par dagar är ett tips att investera i ett T-money card, det kostar runt 25 kr. Kortet fungerar på de flesta bussar, tåg och till och med en del taxis och butiker och ger rabatt vid metrofärder. Du hittar det i diverse snabbköp som 7-Eleven och CU.

Returnera din biljett när du nått din destination då får du tillbaka en deposition. (Gäller endast vid köp av enkelbiljett).

Ta reda på vilken uppgång din slutdestination ligger vid. På vissa större stationer finns det mer än ett tiotal olika utgångar som sträcker sig över nästan lika många våningar och plattformar.

26. Bäst tid att åka till Seoul?

Det beror lite på vad du är ute efter. Seoul är en av världens största städer med nästan 10 miljoner invånare och tusentals caféer, restauranger, barer och butiker som är öppna 24 timmar om dygnet. Det finns alltså alltid gott om saker att göra och se. Årstiderna är relativt lika Sveriges och större delen av Sydkorea har ett tempererat klimat. Generellt brukar mars–maj och september–november räknas som bäst tid att resa till Seoul.