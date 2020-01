9 pittoreska resmål i Skandinavien

Du behöver inte åka långt för att semestra i pittoreska små byar och vackra städer. Vi listar nio resmål i Sverige, Norge och Danmark som inte bara är urgulliga utan också bjuder på en hel del aktiviteter.

Semestra i Skandinavien bland vackra städer och byar. Foto: GettyImages

Norge

Flåm, Aurdal

Längst in i Aurlandsfjorden ligger pyttebyn Flåm. Inte bara byn är behaglig för ögat – det omgivande landskapet är förtrollande. Gå på tur och upptäck forsande älvar, djupa raviner och porlande vattenfall. Missa inte att beställa in en kall öl från det lokala mikrobryggeriet Ægir som avslutning på dagen.

År 2014 utsåg Lonely Planet järnvägen Flåmsbanan till världens mest fantastiska tågresa. Foto: GettyImages

Reine, Lofoten

Undersköna Reine är en del av ögruppen Lofoten i nordligaste Norge. Många av fiskestugorna har gjorts om till turistboenden och i närområdet finns både vackra vandringsleder och dramatiska stränder. Om sommaren kan man bevittna midnattssol och om vintern finns goda chanser att se norrsken. Trots sin svårtillgänglighet är Reine ingen hemlighet bland turister, så förvänta dig inte att få vara själv med vyerna.

Vykortsvackra Reine. Foto: GettyImages

Undredal, Aurdal

Denna idylliska lilla by ligger längs den norska Aurlandsfjorden. Innan kunde man endast ta sig med båt till Undredal men år 1988 byggde man en väg som kopplade ihop byn med Europavägen E16. I byn bor runt 100 personer och ungefär 500 getter. Besök ostbutiken känd för sin mesost, kolla in stavkyrkan från 1100-talet eller njut av fjorden från en båt eller kajak. Byn ligger inte långt ifrån vackra Flåm – passa på och besök båda platserna under en och samma resa.

Vilken fond för idylliska Undredal. Foto: GettyImages

Danmark

Ebeltoft, Jyllands östkust

Ebeltoft ligger i Djursland, som är en av Danmarks mest populära semesterorter. Vandra genom Ebeltofts kullerstensgränder med vackra gamla, förbi lutande timmerhus och rådhuset som nog kan sägas vara ett av Danmarks allra charmigaste. Den lilla staden ligger i nationalparken Mols Bjerge, vilket passar perfekt för den som gillar naturupplevelser.

Rådhuset i Ebeltoft är vacker i såväl sol som snö. Foto: GettyImages

Tønder, Syddanmark

Den här småstaden är känd för Tønder festival som hålls sista veckan i augusti. Njut av traditionell musik, folkmusik och internationella artister från Irland, Skottland, Kanada, USA, England och Skandinavien. Grannstaden Møgeltønder är lika vacker med sin kullerstensbelagda huvudgata med butiker och röda tegelhus. Där kan du passa på att besöka Schackenborg Slot för en rundtur, fika eller lunch i trädgården.

Njut av musiken under Tønder festival. Foto: Helle Arensbak

Sverige

Visby, Gotland

Visbys medeltida stadskärnan, kyrkoruiner och muren gör staden till en unik plats. På sommaren är det en populär semesterstad med diverse festivaler med tusentals besökare. Vill du slippa trängas bör du upptäcka staden, men också ön, under våren när många gårdsbutiker, gästgiverier, loppisar slår upp sina portar. Dessutom äger olika festivaler rum och bjuder på mat och olika aktiviteter.

Upptäck Visbys alla mysiga gränder och vrår. Foto: GettyImages

Nora, Västmanland

Trästaden Nora i Västmanland har en lång historia, men 1731 brann staden ner. Trots det har byggnaderna från 1700- och 1800-talet gjort att Nora är ett av Sveriges bäst bevarade trästäder. De vackra husen inhyser butiker, hantverk och bostäder. Besök konstnärateljéer, Göthlinska gården och Pershyttans kulturreservat. Missa inte den dagsfärska Noraglassen. Butiken har öppet från mitten av april till mitten av september.

Trähusen i Nora kommer i alla slags vackra färger. Foto: GettyImages

Sigtuna, Stockholms län

Sigtuna konkurrerar med Lund om att vara Sveriges allra första stad och ligger ett par mil norr om Stockholm. Idag är Sigtuna en småstadsidyll med mängder av historiska sevärdheter, men även butiker, restauranger och kaféer längst gågatan mitt i staden. Vackert belägen vid Mälaren med promenadstråk, kyrkor, ruiner, slott och det lilla rådhuset. Litet, men fullmatat.

Sigtuna är en liten stad med vackra trädgårdar, unika kyrkor och en mysiga kaféer. Foto: GettyImages

Skellefteå, Västerbotten

Skellefteå sockens historia går tillbaka till 1300-talet. Idag är det en intressant stad som bubblar av framtidsanda och aktivitet. Kanske ingen småstad med sina cirka 32 000 invånare, men en underskattad semesterstad. Här byggs för tillfället ett nytt spännande kulturhus som öppnar 2021 och väntas blir världens högsta träbyggnad och längst Skellefte älv finns promenadstråk, fik, lekplatser och restauranger. Missa inte att besöka Nordanå kulturcentrum som även är platsen för den välbesökta Trästockfestivalen.

