10 klimatsmarta skidäventyr i Sverige och Norge

Här är 10 härliga skidresmål som du lätt kan ta dig till med tåg. Promenera till skidbacken eller längdspåret från stationen och njut av off pist, varm dryck och fjällens magiska natur.

Älskar du att åka skidor men ogillar klimatförändringar – åk tåg direkt till skidäventyret. Foto: Mikko Nikkinen/Gösta Fries

Järvsö

Järvsö är en genuin och levande ort som lockar barnfamiljer året om. Här anländer tåget mitt i byn och du kan enkelt promenera direkt till södra skidområdet, en knapp kilometer bort. Många som hyr boende i byn lämnar bagaget på vägen och promenerar sista biten till liften. Väl framme vid backen hämtar du din förbokade skidutrustning och ger dig direkt ut i någon av de 20 välpreparerade nedfarterna.

Järvsö satsar på ett brett utbud av unik och närproducerad mat i backarna och här kan du till exempel äta på Creperiet, i den stora träkåtan på toppen eller testa den varma Järvsöklämman. För den med stor packning testar Järvsö i vinter boendetransfer mellan tåg och boende.

En selfie i snön i Järvsö. Foto: GettyImages/Michael Wernerson/EyeEm

Åre

I Åre finns skidåkning för alla smaker - allt från rullband till världsmästerskapsbackar och utmanande off pist. Järnvägsstationen ligger mitt i Åre by och härifrån är det promenadavstånd till det mesta, inklusive Åres hela skidsystem med 46 liftar, 89 nedfarter och 890 fallhöjdsmeter. Men Åre är så mycket mer än skidbackar. Här hittar du restauranger, mysiga cafeer, nattklubbar, shopping och äventyrsbad.

Ta nattåget och anländ till byn lagom till liftarna öppnar, redo för en härlig dag i skidbacken, eller ta tåget som kommer fram på kvällen och kasta dig direkt ut i Åres nattliv.

Klassiska Åre bjuder på massor av skidäventyr för alla möjliga smaker. Foto:GettyImages/Adie Bush

Duved

Duved, som ligger tio kilometer från Åre, har en egen järnvägsstation som ligger nära både skidbacke och stugområde. I Duved råder en lugnare atmosfär och tempo än i storasyster Åre och skidbackarna är mestadels röda eller blå. En sittlift tar dig upp till toppen och sedan är det bara att ge sig ut i de långa och breda backarna. Om det snöar eller blåser är Duveds backar ofta ett bra alternativ, då större delen av systemet ligger nedanför trädgränsen. Från Duved tar du dig lätt med ankarlift över till Tegefjäll eller bussen bort till Åre. I Duved finns också fina längdspår, 2,5 km, 5 km, 7 km (eljus), 10 km och 15 km.

Björkliden

Björkliden är fjällen på riktigt. De långa pisterna bjuder på magisk utsikt över Torne Träsk och Lapporten, med topparna Tjuonatjåkka och Nissuntjårro. Från järnvägsstationen till pisterna är det bara några hundra meter. Lugna Björkliden är ett härligt alternativ för barnfamiljer, men med Sveriges tredje högsta fallhöjd och natursnö i massor finns även utmaningar och off pistmöjligheter för de mer avancerade åkarna. Här finns 23 pister i olika svårighetsgrad.

Tåget till Björkliden och sen – wow vilken skidåkning. Foto: Mikko Nikkinen

Lapporten är ett av Sveriges mest avbildade fjällmotiv. Foto: GettyImages/Robert Smith/EyeEm

Abisko

Nulja Offpist i Abisko nationalpark kallas för Sveriges kanske bäst bevarade skidhemlighet. Från järnvägsstationen Abisko Turiststation är det bara en halv kilometer till liften som tar dig upp till Aurora Sky Station. Den två kilometer långa linbanan är öppen från slutet av februari till början av maj. För den som gillar offpist i orörd fjällterräng är fjället ett eldorado. I det markerade offpistområdet, med 500 fallhöjdsmeter, kan du välja väg ner och samtidigt njuta av den magiska utsikten över Abiskofjällen. Vill du hellre åka längd finns tre olika spår i nationalparken, 4,5 km, 9 km och 13,5 km.

Storlien

Var du än bor i Storlien har du nära till liften och det är bara 500 meter från järnvägsstationen till det alpina skidområdet. Här är kalfjället alltid närvarande och du blickar ut över fjälltoppar som Blåhammaren och Sylarna. Längsta nedfarten "Hotellöpan" har behaglig lutning hela vägen, medan de svarta backarna Ravinen, Kortsvängen och Långsvängen är en större utmaning.

Den som åker skidor på Skurdalshöjden kan välja mellan 9 liftar och 23 nedfarter. Vill du hellre åka längdskidor finns längdspår på 2,5 km, 4,5 km (elljus), 6 km, 7 km, 10 km och 12,5 km i den genuina fjällmiljön.

Ta tåget till Björkliden. Foto: GettyImages/Anders Sellin

Katterjåkk

Järnvägsstationen Katterjåkk ligger längs Malmbanan mellan Kiruna och Narvik, som är en av Sveriges vackraste tågresor. Katterjåkk, som har en turiststation, är en bra bas för fjälläventyr i världsklass. Bara 50 meter från den röda lilla stationen finns en knapplift som tar dig rakt ut i Riksgränsens skidsystem. För den som hellre åker på längden finns möjligheter både till toppturer och turåkning. Du kan till exempel ge dig till Vassivagge, som fått smeknamnet Soldalen, tack vare att den vindskyddade dalgången anses solsäker.

Riksgränsen

Riksgränsen är ett riktigt paradis för skidåkare. Det är mindre än hundra meter från järnvägsstationen till skidbackarna, där du välja mellan allt från vindlande pister till off pist med hög kvalitet. Den som vill ha en riktig utmaning väljer till exempel att åka i Nordalsfjäll, där NM i extremskidåkning hålls varje år.

Den rikliga nederbörden bidrar till att Riksgränsens blivit en unik skidort med skidåkning i världsklass och det är inte för inte som orten har utsetts till Sveriges bästa off pist två år i rad i en omröstning på nätet bland skidåkare. I Riksgränsen kan man åka skidor på midsommarhelgen och då är fortfarande rikligt med snö.

Sveriges bästa off pist finns att hitta i Riksgränsen. Foto:GettyImages/mbjermo

Narvik

Narvikfjellet bjuder på spektakulär skidåkning. Att åka nedför de branta pisterna med utsikt över fjällmassivet ger en känsla av att åka skidor rakt ner i Ofotfjorden, som breder ut sig nedanför fjället. Vid foten av fjället ligger Narviks by och runt en kilometer från backarna ligger järnvägsstationen, där tågen från Sverige kommer in. Här finns sex liftar, varav en är den nya 10-sitsiga gondolliften som öppnade i februari 2019. I Narvik finns några av Skandinaviens längsta backar och högsta fallhöjd och här finns allt från barnvänliga backar till l avancerad off pist i områden som Mørkholla, Five Fingers och Tredjetoppen.

Spektakulär skidåkning i Narvik. Foto: GettyImages/Per Engstrm/EyeEm

Oslo

Norges huvudstad bjuder på ett fantastiskt längdparadis. I skogarna runt Oslo finns 260 mil preparerade längdspår. Ett av de mest klassiska områdena nås lätt genom att ta tåget till Oslo sentralstation och byta till Holmenkollbanan mot Frognerseteren. Det finns ett stort antal hytter med servering och/eller övernattning längs spåren.

Njut av snö och varm dryck i Oslo. Foto: Nancy Bundt