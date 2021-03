10 kvinnliga vagabonder att inspireras av på Instagram

De bestiger berg, hittar härliga hotell, och upptäcker dolda pärlor i sina hemmakvarter. Men framför allt: de lyckas inspirera till äventyr även i pandemitider. Här är 10 svenska kvinnliga vagabonder att drömma sig iväg med!

Linda Åkerberg har vandrat, paddlat, och cyklat genom Sveriges alla landskap. Foto: Wilderness-stories.com / Tony Öien.

Linda Åkerberg @wildernesstories

Linda Åkerberg är en tvättäkta äventyrare – år 2019 utsågs hon till Årets Äventyrare. Hon har bestigit toppar på 6 000 meter, vandrat i Himalaya och gått hela den 428 mil långa Pacific Crest Trail i USA. Snart kan du läsa hennes bok om ett av de senaste äventyren: när hon under fyra månader tog sig 486 mil genom alla Sveriges 25 landskap enbart genom att vandra, paddla kajak eller cykla.

Sara Rönne @sararonne

Taktält, snöskoter, mountainbike och matnörderi på hög nivå – det är ungefär vad du kan förvänta dig av Sara Rönne på daglig basis. Hon bor i Åre och har stuga i Järvsö och många av tipsen handlar om just dessa områden. Då och då dyker det även upp någon ny superhipp restaurang i Stockholm, eller ett äventyr med vad hon själv kallar för sin äventyrsbil. En bil som rymmer både snöskoter och cykel – och ett tält på taket. Alltid redo för äventyr!

Emma Svensson @emmasvensson

På ett år har Emma Svensson bestigit det högsta berget i varje europeiskt land. När corona kom skulle hon ha bestigit Mount Everest, men fick göra det i Hammarbybacken istället – genom att vandra den upp och ned 116 gånger på två dygn. Men det allra mest inspirerande med att följa Emma Svenssons konto (förutom de fantastiska bilderna – Emma är även känd som "Rockfoto-Emma") är att hon för bara några år sedan själv beskrev sig som en soffpotatis. Med Emmas konto känns det som att ingenting är omöjligt.

Lina Skandevall @skandevall

Världsresenären som – så många av oss – plötsligt börjat upptäcka vad som finns på hemmaplan. Lina Skandevall inspirerar både med resdrömmar och faktiska resor – just nu i Sverige. Det är en mix av arktiska äventyr och inspiration till hur du vardagslyxar lite mer. Då och då bär det av till hennes hemmatrakter i Östergötland där tipsen aldrig verkar ta slut.

On Edge @onedgeinspiration

On Edge vill agera samlingsplats för kvinnor som söker äventyr. Här fullmatas du med inspiration kring aktiviteter som skidåkning, surf och andra extremsporter.

"Genom att föra samman likasinnade tjejer och låta dem dela pepp och erfarenheter vill vi bidra till att fler vågar utforska och testa nya saker utanför sin egen comfort zon", skriver On Edge. Ja, du hör ju själv – kontot att följa om du vill inspireras till äventyr helt enkelt!

Anna Norström @annaonthemove

Med risk för dräggel! Anna Norström är matjournalist för bland annat White Guide och hennes konto är fullmatat med matig inspiration från hela världen. Få tips på allt från bästa brunchen till pizzerian till det allra senaste inom restaurangbranschen. Alla inlägg kommer med välskrivna texter som ger lika stor dos inspiration som ny kunskap. Ett måste-konto för matfantasten!

Kajsa Silow @kajsasilow

Bergsfantast och äventyrsguide. Kajsa Silow är en digital nomad i bemärkelsen att hon kan bo och jobba varifrån som helst. Hon har under ett helt år spenderat 225 nätter i tält i artkiskt klimat – varav 50 av nätterna skedde under norrskenets dansande på himlen. Just nu har Kajsa ett nytt projekt där hon ska sova 26 nätter utomhus under mars månad. Vill du inspireras till ett alternativt sätt att leva på är Kajsa personen att följa!

Maria Karlsson @fantasydining

Cirkushotell, bohemiska glampingar och restauranger som tar dig med på resor in i sagornas värld. Vi har tidigare intervjuat Maria Karlsson om hennes favorit-temarestauranger i Sverige, och på hennes Instagram-konto får du ännu fler tips. I vanliga fall från hela världen, just nu med fokus på Sverige. För dig som inte bara vill resa fysiskt – utan även i fantasin!

Sofie Johansson @svalasail

På senaste tiden har vi inspirerats av Sofie Johansson som korsat Atlanten med sin segelbåt Svala och pojkvän Christoffer. En spännande resa som tagit dem till Västindien där de befinner sig i skrivande stund. Följ för lite live-äventyr från andra breddgrader!

Sofie Lantto @lanttolife

Superproffset på svenska utomhusaktivteter! Sofie Lantto har varit med i Ironman 19 gånger, har jobbat för Vagabond och formger numer vår systertidning Utemagasinet. Låt dig inspierars av vintrig skidåkning, kalla bad och varma fjällstugor. Bäst sammanfattas egentligen Sofies konto genom hennes egen hashtag: #LevFörFan!