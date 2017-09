Turistskatter fördubblas på Mallorca och Ibiza

Nu höjs turistskatten på de baleariska öarna, som de populära resmålen Ibiza, Menorca och Mallorca tillhör. Som mest kommer den nya skatten att kosta 4 euro, eller cirka 38 kronor, per dag och person.

Puerto de Soller, Mallorca. Foto: Istock.

Den nya skatten kommer gälla med start 2018 för alla över 16 år som besöker öarna. Den genomsnittliga avgiften kommer att ligga på 3 euro per person och dag under högsäsong, som sträcker sig mellan maj och oktober. Bor man däremot på lyxhotell behöver man betala 4 euro per natt. Stannar man två veckor och bor på ett lyxhotell under högsäsong tillkommer alltså drygt 530 kronor per person.

Nytt är även att samtliga passagerare som anländer med kryssningsfartyg infattas av skatten. Tidigare behövde kryssningsturister endast skatta ifall deras fartyg stannade längre än 12 timmar men hädanefter kommer alla turister som anländer med kryssningsfartyg behöva betala 2 euro per person, enligt den brittiska tidningen Daily Mail.

Även personer som bor på campingplatser och hotell utanför städerna kommer behöva betala 1 respektive 2 euros per natt och person, enligt tidningen. Enligt beräkningar uppskattas intäkterna att uppgå till så mycket som 120 miljoner euro om året, eller ungefär 1,1 miljard kronor. Pengar som ska användas till att skydda miljön och hjälpa öarna att hantera de negativa effekterna som den ökande turismen bär med sig.

Höjningen av skatten är en av flera åtgärder som tas av lokala myndigheter för att försöka stävja massturismen som regionen drabbats av. Regionen är den näst mest besökta i Spanien efter Katalonien (där Barcelona ligger) enligt nyhetsbyrån Reuters. Enbart i juli tog regionen emot 2,4 miljoner utländska besökare. Det är mer än dubbelt så många som är bosatta där.

Samtidigt som turismen ökat har även missnöjet bland lokalbefolkningen hörts allt mer högljutt. Protester och aktioner har duggat tätt i sommar och turister har mötts av plakat och klotter med budskap som "åk hem" och "turister = terrorister".

Förutom höjningen av turistskatten har myndigheter infört en rad regler för att motverka dåligt uppförande från (främst) turister samt infört lagändringar för att bekämpa illegal uthyrning av semesterboenden och sajter som Airbnb, som driver upp bostadspriser och hyror och gör det svårt för lokala invånare att bo kvar.