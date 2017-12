Här är världens bästa länder att hitta vänner i

The Expat Insider har kartlagt hur lätt det är för emigranter att känna sig i hemma i sina nya hemländer. Inte helt otippat hamnar Sverige i botten när det gäller att skaffa nya vänner. Toppar listan gör däremot surfdestinationen Costa Rica.

Foto: Istock

Costa Rica är inte bara ett av himmelrike för djurälskare och surfentusiaster, det är också ett av världens vänligaste länder. Det visar den nya rapporten The Expat Insider 2017.

Sverige är ett av världens bästa länder när det kommer till många områden, som till exempel sjukvård, omsorg och jämställdhet. Men tyvärr är det inte helt lätt att hitta vänner här. Undersökningen har kartlagt läget för emigranter i 65 länder världen över. Sverige ligger högt upp inom flera områden, men när det kommer till kategorin "Hitta vänner" hamnade Sverige på plats 65, det vill säga allra sist.

Det allra lättaste landet att känna sig hemma i är Bahrain, som placerar sig på första plats under "Språk". andra plats under "Känna sig välkommen", sjätteplats under "Hitta vänner" och nionde plats under "Vänlighet".

Om vi bara tittar på var det är lättast att skaffa sig nya vänner så är det surfingmeckat Costa Rica som toppar listan. Ännu en god anledning att besöka Costa Rica alltså!

Topplistan: 10 lättaste länder att hitta vänner i:

1. Costa Rica

2. Mexiko

3. Argentina

4. Uganda

5. Malta

6. Bahrain

7. Oman

8. Kambodja

9. Filippinerna

Bottenlistan: 10 svåraste länder att hitta vänner i: