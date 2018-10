Vandra i Europa – 8 sköna dagsturer

Hösten är här, vilket innebär högsäsong att vandra i Sydeuropa. Varva motion med bad i ljummet hav. Här är åtta vackra dagsturer när du tröttnat på stranden!

Cala Goloritze. Dramatisk vandring och gudomliga bad. Foto: Monika/Adobe Stock

Brant stig mot stranden

1. Sentiero per Cala Goloritze, Sardinien

Nästan 500 meters nivåskillnad under fyra kilometers vandring. Mitt på Sardiniens östkust kulminerar ön av citrus och sälta med den ultimata semesterutmaningen. Till ljudet från getternas bjällror börjar den vådligt branta nerstigningen mot havet. Stenarna är lösa, solen ofta het och lodrät. Starta tidigt på morgonen i sällskap med rejäla vandringsskor och välfyllda vattenflaskor. Vid turens slut väntar Cala Goloritze, en av Europas mest svåråtkomliga och vackraste stränder. Ett jordskred 1962 släppte fram den lilla badbukten som gömmer sig mellan hajfensformade jätteklippor. Sensationellt klart vatten!

Sardiniens berg är en vandrares dröm. Foto: Uwe Albert-Thiele/ Adobe Stock

Start och mål: kaféet Su Porteddu på platån Il Golgo.

Vandringstid: Drygt en timme till stranden. Ungefär två timmar tillbaka till startpunkten.

Mer info: sardegnaturismo.it/en/explore/cala-goloritze

Mot ödsliga evighetsstränder

2. Porto Covo–Vila Nova de Milfontes, Portugal

Om du trodde att hela den portugisiska sydkusten är tillrättalagd och exploaterad, trodde du fel. Sköna Fisherman's trail, Trilho dos Pescadores, lufsar nyfiket mellan vilda atlantvågor och slösaktig sol. Här är det du, vinden och havet och inte så mycket annat. Vandringsleden passerar alltifrån tvära klipputsprång till långgrunda flodmynningar och isolerade badbukter. Två mil långa dagsetappen från badorten Porto Covo till Vila Nova de Milfontes bjuder dessutom på några av Portugals finaste megastränder vid vindsurfarfavoriten Aivados och gyllene Malhao med mjuk sand uppbackad av skrovliga klippor.

Badorten Porto Covo är startpunkt för denna kustvandring. Foto: Fernando Batista/Adobe Stock

Start och mål: torget i Porto Covo eller turistbyrån i Vila Nova de Milfontes.

Vandringstid: 6–7 timmar.

Mer info: en.rotavicentina.com/route-porto-covo-vila-nova-de-milfontes-72.html

Kretas vilda östkust

3. Chochlakiesravinen – Kato Zakros, Kreta

Kreta upptäcks bäst till fots. Vandringsvänliga klyftor klyver öns berg och når i flera fall havet. Mest känd är Samariaravinen som ofta får lite för mycket uppmärksamhet för sitt eget bästa. Chochlakiesravinen, på östligaste Kreta, står för motsatsen: få besökare, kort ravin och vidunderliga bad. Från byn Chochlakies följer rödlätta stup sänkan mot havet. Bortom ödsliga klapperstenstranden Karoumes fortsätter stigen via branta berg mot söder. 300 meter djupa Pelekitagrottan signalerar att du börjar närma dig byn Kato Zakros. Här väntar sensationellt klart vatten och sköna bad liksom tavernor som serverar alltifrån svalt karaffvin till kikärtsbullarna revithokeftedes med tzatziki.

Lilla byn Kato Zakros,långt från Kretas turisttäta badorter. Foto: Akarb/Adobe Stock

Start och mål: Byarna Chochlakies och Kato Zakros.

Vandringstid: 3–4 timmar.

Mer info: destinationcrete.gr/en/explore-the-island/e4-at-crete

Kustnära favorit

4. Via Dinarica, Omis, Kroatien

Om du ligger raklång på stranden i Omis, landar blicken förr eller senare på borgen och bergen som utgör en massiv vägg ovanför den kroatiska kuststaden. Vandringen som botar nyfikenheten på vad som döljer sig där bakom börjar brant. Rödvita markeringar klättrar upp till den gamla venetianska borgruinen Starigrad Fortica med vidunderlig utsikt över berg och hav. Stigens fortsättning är mer behagligt lufsande. Ner under ädellövsskugga, upp över soldränkta klippor. Och så på nytt en rejäl djupdykning mot byn Podaspiljes vinrankor, och snart också en hägrande lunch vid kvarnen Radmanove Mlinice. Härifrån tar du båten på Cetinaflodens intensivt blågröna vatten och färdas mot Omis längs galet branta klippstup och frodig djungelgrönska.

Vita berg och vådliga branter följer Via Dinarica från kroatiska Omis. Foto: ClickAlps/Adobe Stocks

Start och mål: Omis.

Vandringstid: 5–7 timmar.

Mer info: viadinarica.hr/blue-line

Bortom charterstränderna

Bortom stränderna börjar ett annat Turkiet. Under drygt 50 mil smeker trekkingleden the lycian way landets sydkust. En av dagsetapperna lägger beslag på naturen söder om charterorten Kemer. Från backpackerfavoriten Olympos smyger stigen mot en gömd ruinstad med Indiana Jones-kvaliteter. Här väntar även Turkiets vackraste klapperstenstrand som följer dina steg mot byn Çiralis pensionat, innan promenaden vänder in mot land. Vid Chimaera slår naturliga flammor upp direkt ur klipphällarna. Bortom nästa pass väntar bergsbyn Ulupinar, där du äter värdshusgrillad forell till ljudet av små vattenfall och forsande vatten.

Vid Çiralis väntar en av Turkiets vackraste klapperstensstränder. Foto: Rweisswald/Istock

Naturliga flammor slår upp ur gaskällor i marken vid Chimaera. Foto: Ninelutsk/Istock

Start och mål: Olympos och Ulupinar nås med buss och dolmus från Kemer och Antalya.

Vandringstid: 5–6 timmar.

Mer info: cultureroutesinturkey.com

Hästarnas led

6. El Cami de Cavalls, Menorca

Under medeltiden knöt El Cami de Cavalls, Hästarnas led, ihop ryttare, posteringar och vakttorn runt Menorca. Idag gäller vandringsskor och trekkingsandaler för den nästan 19 mil långa och ofta rosmarinsdoftande vandringsleden som gör ett komplett varv runt ön. Ett av de skönaste avsnitten börjar i närheten av fyren Cap d´Artrutx. Packa gärna matsäcken med kryddiga Menorcakorven sobrassada, honung, ost och bröd och börja traska från stranden Son Xoriguer. Under den drygt 14 kilometer långa etappen till semesterorten Galdana når stigen bland annat förföriska badbukterna Cala en Turqueta, Macarelleta och Macarella.

Menorca är fylld av förföriska badvikar, där vandraren kan stanna för ett dopp. Foto: Carl-Jürgen Bautsch/Adobe Stock

Foto: Cyril Papot/Adobe Stock

Start och mål: Son Xoriguer och Galdana.

Vandringstid: 6–7 timmar

Mer info: descobreixmenorca.com/en/cami-de-cavalls-3/

Mot himlens portar

7. St Agnes–Las Puertas Del Cielo, Ibiza

Så fort man vänder blicken bort från Sant Antoni blir Ibiza till en annan ö. Särskilt kusten och inlandet i nordväst där mandelträd och pinje avlöser bondgårdar och olivlundar. Byn Santa Agnes de Corona är en bra startpunkt för strövtåg till både bad och dramatiska klipputsprång.

Vandringen mot Cap Negret bjuder bland annat på två undangömda badbukter och porten till himlen, Las Puertas Del Cielo, som på 1960-talet upptäcktes av ett lokalt hippiekollektiv och påstås garantera alla besökare en plats i paradiset. Utsikten från klippbranten är i alla fall svårslagen och sträcker sig mot öarna Ses Margalides.

Ibiza. Party och hedonism men också en naturskön plats som är utmärkt för vandring. Foto: Martin Silva Cosentino/Istock

Start och mål: Santa Agnes de Corona.

Vandringstid: 1,5–2 timmar

Mer info: walkingibiza.com

Stränder och fågelskådning

8. Vendicari–Calamosche, Sicilien

Rosavingade flamingor, arkeologiska utgrävningar och stranden som påstås vara bäst i Italien. Sicilianska naturreservatet Riserva Naturale Oasi Faunistica di Vendicari, fyra mil söder om Syrakusa, river av den ena höjdpunkten efter den andra. Flera vandringsleder korsar området som varvar stränder, våtmarker och fågelrika laguner med historiska minnesmärken. Välj gärna den blå stigen. Turen är ungefär fem kilometer lång och startar i närheten av de gamla romerska lämningarna vid Eloro. Timjansdoftande stigar följer dig mot vidunderliga sandstränder. Först Marianelli. Sedan Spiaggia Calamosche, som ligger inkilat mellan låga klippor och 2005 röstades fram som bästa stranden i landet.

Timjansdoftande stigar som för dig till magiska stränder. Foto: Andrea Izzotti/Adobe Stock

Foto: Alikaj2582/Adobe Stock

Start och mål: norra reservatsentrén vid Eloro.

Vandringstid: ca 1,5 timme.

Mer info: vendicari.net

