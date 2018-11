5 härliga hotell för en digital detox

Koppla ner och koppla av. Ta en paus från den digitala världen och bli mer medveten av den verkliga. Inga telefoner, statusuppdateringar eller pockande notiser. Här är fem lyxiga hotell där skärmförbud råder.

Denis Private Island.

1. Little Palm Island Resort – Florida, USA

Little Palm Resort är ett lyxigt vuxenparadis i ögruppen Florida Keys. Den privata ön har haft en rad celebra gäster under åren som Harry Truman och John F Kennedy och går endast att nå med båt eller sjöflygplan. Här finns en strikt anti-skärm-policy och i rummet finns varken TV, alarmklockor eller wifi. Det som däremot finns är gott om aktiviteter. Snorkla, ta en kiteboard-lektion, segla, slappa vid poolen eller åk ut med båt för en heldag med djuphavsfiske, en populär aktivitet i The Keys. Eller spana på vildlivet: ön är även känd för sina halvtama hjortar.

Från 5 500 kronor per natt. Mer info: littlepalmisland.com

Little Palm Island Resort.

2. Jacada Travel Detox Safari – Botswana, Tanzania & Zambia

Jacada Travel erbjuder en mängd olika boendealternativ för resenärer som vill ha en flykt från vardagen, både geografiskt och teknologiskt. På grund av det avlägsna läget på många av lodgerna är elektricitet, täcking och kontakt med omvärlden begränsat. Men vem behöver uppkoppling när man är omgiven av en vidsträckt savann där elefanter, zebror och gnuer betar?

Från 70 000 kronor per person för 10 dagar. jacadatravel.com/best-digital-detox-safaris/

Selinda Explorers, Botswana

3. Santani Resort – Kandy, Sri Lanka

Santani Resort på 853 meter över havet är en respit för både sinnet och synen. Hotellet omges av grönska och är minimalistiskt designat – ett medvetet drag för att minska eventuella distraktioner. Därför är även telefoner och andra skärmar förbjudna i allmäna utrymmen. Ta en ayurvedisk behandling, gå på yoga eller skriv in dig på något av hotellets hälsoprogram. Hotellet erbjuder även utflykter till många av Sri Lankas sevärdheter, ofta med fokus på vandring och natur.

Pris från 4 400 kronor för plats i dubbelrum. santani.lk

Santani Resort

4. Denis Private Island – Seychellerna

Ingen TV, ingen täckning och inga skor! Vad mer behöver man för en avslappnad semester i paradiset? På den privata ön Denis njuter du av kreolsk gourmetmat lagat på lokala produker, avskildhet och simturer i ett kristallklart hav. Spana på fiskar, sköldpaddor och exotiska fåglar.

Pris från 9 900 kronor per natt för plats i dubbelrum. denisisland.com

Denis Private Island.

5. The Ranch, Malibu – USA

Detta alternativ är för de som är ute efter en riktig hardcore-detox. Här, bland Santa Monicas berg efterföljs en strikt regim av lågkaloririk vegetarisk kost, träning, yoga och massage. Resorten är mångfaldigt prisbelönad och välrennomerad, men är inte för den som längtar efter en avslappnande get-away. Tänk bootcamp möter lyxhotell.

Pris: Från 70 000 kr/vecka. Mer info: theranchmalibu.com

The Ranch Malibu

