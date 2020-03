10 av världens lyxigaste tågresor

Tuffa förbi Victoriafallen på gränsen mellan Zimbabwe och Zambia, genom engelska och indiska landskap eller upp i Alperna. Vi listar världens lyxigaste chartertåg som bjuder på guldkantade drömresor på räls.

The Vienna Grand Suite på Orientexpressen kostar från 70 000 kronor för ett par nätter. Foto: Belmond

Rovos Rail

Södra Afrika

Familjeägda Rovos Rail, som i år firar 30-­­årsjubileum, utgår från Capital Park-stationen i Sydafrikas huvudstad Pretoria och kör med jämna mellanrum en runda i södra Afrika med klassiska vagnar som en gång i tiden tillhörde Rhodesia Railways. Som på alla andra charterlyxtåg har man satsat stort på umgänget ombord. Här finns sammanlagt fyra vagnar för att mötas, äta och dricka: två barvagnar och två restaurangvagnar.

Sovrummen finns i olika storlekar och prisklasser, alla med dusch och toalett. Största hytten, om man nu kan kalla den det, är Royal Suite som är på 16 kvadratmeter och bland annat rymmer badkar i viktoriansk stil.

De olika rundturerna går bland annat till Kapstaden och Durban, medan långskotten tar dig till Victoriafallen på gränsen mellan Zimbabwe och Zambia, Swakopmund i Namibia och Dar es-Salaam i Tanzania.

Skåla i bubbel och skåda storvilt på det sydafrikanska lyxtåget. Foto: Rovos Rail Tours/Dook

3 dagar från ca 15 000 kr, bokas på rovos.com.





Northern Belle

Storbritannien

Brittiska Northern Belle är lite annorlunda de andra lyxiga nostalgitågen, eftersom det avgår praktiskt taget varje dag varje året runt och framförallt gör korta endagsturer. Det finns specialturer till berömda hästkapplöpningar, afternoon tea-turer och en mordmysterielunch i Agatha Christies anda. I december varje år görs många julbordsresor. Och nästan varje lördag dras vagnarna av Flying Scotsman, det legendariska ångloket som blivit en nationell stolthet i Storbritannien.

Northern Belle består av 13 vagnar byggda på 50- och 60-talet i en stil som härmar de klassiska amerikanska Pullmanvagnarna. Givetvis hakar man på flera restaurangvagnar med paneler i valnöts- och ekträ med engelska, skotska och walesiska slott och borgar som motiv. Du kan hoppa ombord på det brittiska veterantåget på stationer i London, Birmingham, Manchester, Glasgow, Edinburgh och flera andra städer längs resvägen.

Dukat till tänderna på Northern Belle. Foto: Northern Belle

Res på räls tillbaka i Storbritanniens historia. Foto: Northern Belle

1 dag från ca 3 200 kr, bokas på northernbelle.co.uk.





Al Andalus

Det spanska lyxtåget ringlar sig fram mellan Iberiska halvöns soldränkta inland, Sierra Nevadas snötäckta toppar, det ljumma Medelhavet och den vilda Atlanten. Andalusienturen gör stopp i bland annat Sevilla, Córdoba, Granada, Ronda, Jerez och Cádiz. Det finns också en resa med samma tåg som går mellan Sevilla och Santiago de Compostela i Galicien i nordvästra delen av landet, med stopp däremellan i bland annat León och Toledo. Loket drar klassiska Wagon-Lits-vagnar byggda mellan 1928 och 1930 för att transportera brittiska kungahuset mellan Calais och Franska rivieran. Sann rojalistisk vintage, alltså.

Tåget körs av statliga tågbolaget Renfe som har fler chartrade lyxtåg som Costa Verde Express, El Transcantábrico och Expreso de la Robla. Tågen kan också hyras för privat bruk.

Cuisine royale à la Spanien. Foto: Tren Al Andalus/Renfe operadora

Al Andalus gör en rundtur i det storslagna spanska inlandet. Foto: Tren Al Andalus/Renfe operadora

7 dagar från 39 000 kr, bokas på renfe.com.





Orientexpressen

Frankrike och Italien

Mellan 1883 och 1977 kunde man ta tåget hela vägen från Paris till Istanbul. En del vagnar kom till och med ända från London och hakades på det berömda tåget. Och i Istanbul kunde man byta till Taurus Express för vidare färd mot Bagdad med anknytningar till både Teheran och Kairo. Världskänt blev tåget tack vare Agatha Christies deckare Mordet på Orientexpressen som handlar om tillvaron i de överdådiga förstaklassvagnarna.

Saknaden efter det klassiska tåget är stor. Under sin tid som dagligt reguljärtåg innehöll det också alldeles vanliga olyxiga vagnar i lägre klasser. Men när lyxhotellföretaget Belmond startade ett chartertåg med samma namn var det bara första klass som gällde. Idag kör tåget flera olika sträckor, bland annat klassiska Paris–Istanbul, men också Berlin–Paris och Paris–Verona.

Namnet är detsamma som det reguljära tåget hade från och med 1919: Venice Simplon-Orient-Express. Varför Simplon? Jo, det är namnet på tunneln under passet med samma namn på gränsen mellan Schweiz och Italien. Då för 100 år sedan var man så bländad av den nya tågtunneln att man döpte om det legendariska tåget efter den.

The Vienna Grand Suite kostar från 70 000 kronor för ett par nätter. Foto: Belmond

På sin väg till Verona och Venedig kör tåget i tunneln under Simplonpasset. Foto: Belmond

2 resdagar kostar från ca 26 000 kr, 5 resdagar går på ca 56 000 kr, bokas på belmond.com.





Andean Explorer

Peru

Sydamerikas tjusigaste tåg heter Andean Explorer och kör flera dagar i veckan mellan Cusco, Titicacasjön och Arequipa. Det finns fyra olika rutter som tar mellan en och tre dagar. Här finns förutom restaurangvagn och sovvagnar med lyxiga dubbelrum också pianobarvagn, spavagn och utkiksvagn med utomhusbalkong.

Lyxtåget har funnits sedan 2017 och är sammansatt av vagnar som tidigare använts av det australiska lyxtåget Great South Pacific Express. Det körs i gemensam regi av Peru Rail och Belmond. Andean Explorer är Sydamerikas andra lyxtåg efter Hiram Bingham som erbjuder dagsturer mellan Cusco och Machu Picchu.

Foto: Belmond

1 dygn kostar från 6 400 kr, 3 dagar från ca 18 000 kr. bokas på belmond.com.





Imperial Russia

Ryssland

Glöm trista köttgrytor och kupéer med doft av fuktigt ylle och rysk tobak. Res istället som en tsar! Och ta med dig hovet och hälsa på kejsaren av Kina! Ja, så kan man leka om man bokar plats på Imperial Russia, utan konkurrens jordens längsta lyxtågresa som går längs Transsibiriska och Transmongoliska järnvägen.

Färden börjar i Moskva och går via den historiska kulturstaden Kazan och vidare till bland annat Jekaterinburg, Novosibirsk, Irkutsk, Baikalsjön och Ulan Bator innan man når Peking. Resan tar två veckor, körs juni–september och kan också göras i andra riktningen. Dessutom har man en tur Moskva–Vladivostok på Transsibiriska järnvägen som tar lika lång tid, men Peking känns mer storslaget.

Transsibiriska de luxe. Foto: Russian railway tours

14 dagar från ca 67 000 kr, bokas på rzdtour.com.





Palace on Wheels

Res som maharadja (kung) och maharani (drottning) genom storslagna indiska landskap: öken, bergstrakter, djungel, myllrande basarer och muromgärdade städer som hämtade ur Tusen och en natt. Och dessutom med massor av estetik och glamour lånad från de indiska kungapalatsen, där lokala kungar en gång styrde under kolonial överhöghet.

Äldst av de indiska lyxtågen är Palace on Wheels som sedan 1982 rullar till bland annat Bikaner, Jaisalmer, Jaipur, Jodhpur och Udaipur i ökendelstaten Rajasthan. Med åren har det indiska kungatåget ynglat av sig, och numera finns också Maharajas Express, Deccan Odyssey, Royal Orient, Mahaparinirvan Express, Golden Chariot, Royal Rajasthan on Wheels med flera. Några tåg utgår från New Delhi och håller sig i Nordindien, medan andra, som avgår från Mumbai (Bombay), tar en sydligare rutt. Allt är förstås inkluderat: mat, drinkar, sightseeing.

Res som en indisk kung eller drottning på palatståget genom den stora indiska öknen. Foto: Royal indian trains

7 dagar från 58 000 kr, bokas på palaceonwheels-india.org och luxurytrainsindia.org.





Royal Livingstone Express

Zambia

Ta tåget genom Zambia, landet som kineserna satsade en stor del av sin årliga stålproduktion i på 70-talet för att bygga Tazarajärnvägen från kopparfälten och över gränsen till Tanzania och hamnen vid Indiska oceanen.

Ta det reguljära tåget som går mellan Lusaka och Victoriafallen och bokas på Zambia Railways sajt zrl.com.zm. Där du möter ett tvärsnitt av lokalbefolkningen. Men sedan byter du till splendid isolation på Royal Livingstone Express. Omsorgsfullt renoverade vagnar som dras av ett ånglok med start och mål i Livingstone vid vattenfallet och går genom nationalparken Mosi-oa-Tunya och över den spektakulära bron vid Victoriafallen. Har du tur kan du skåda djurlivet från en fåtölj ombord, sippande på ett glas årgångsvin eller en lagom kyld champagne. Varför inte? Det ingår ju i priset.

Dinera medan du färdas genom Mosi-oa-Tunya.

Världens häftigaste tågbro: Victoria Falls Bridge.

Halvdag för ca 2 000 kr, bokas på anantara.com.





Eastern & Oriental Express

Thailand, Malaysia och Singapore

Sakta glider du förbi bruna floder, dungar av kokospalmer och sömniga sydostasiatiska städer med vitmenade stenhus med bambujalusier i dörröppningarna, som om du befann dig i en Somerset Maugham-roman.

Du börjar den klassiska tredagarsresan på antingen Woodlands Train Checkpoint i Singapore eller på Hua Lamphong i Bangkok och gör däremellan stopp i Kuala Lumpur, Butterworth och Kanchanaburi. Det finns också en längre sjudagarstur, Epic Thailand, där tåget dessutom kör upp till Chiang Mai i norra delen av landet. Belmond, hotellföretaget som äger tågen, har även kortturer på två dagar mellan Bangkok eller Singapore och Kuala Lumpur.

Själva tåget är från 1972 och gick länge under namnet Silver Star nere i Nya Zeeland, vilket innebar att man fick bygga om vagnarna så att de passade för den något smalare sydostasiatiska spårbredden. Har du vunnit på lotto och har spenderbyxorna på väljer du Presidentvagnen som bara rymmer två hytter, eller snarare sviter. Men det är å andra sidan dyrt och lyxigt nog med det billigaste alternativet. För alla, oavsett klass, ingår tillträde till tre restaurangvagnar och tre barvagnar, varav en med piano och en med utomhusbalkong.

Det finns flera sätt att resa Bangkok–Singapore. Lyxigast blir det med Eastern and Oriental Express.

Som i en Somerset Maugham-roman.

2 dagar från ca 3 500 kr, bokas på belmond.com.





Majestic Imperator

Österrike

Habsburgska riket hette ett av Europas mäktigaste imperier som gick under med första världskriget. Innan dess rådde kunglig glans både i Budapest och i Wien och i andra städer i regioner, inklusive Balkan, som erövrats av den österrikisk-ungerska dubbelmonarkin. Och kejsaren Franz Joseph I åkte gärna med sitt imperietåg, där han sov och åt kungligt och hade överläggningar med sina ministrar och generaler i rökvagnen.

Nu kan du ta tidsmaskinen och åka tillbaka till den guldkantade fin de siècle-epoken runt förra sekelskiftet. Tidsmaskinen heter Majestic Imperator. Det finns flera korta turer att välja mellan, som endagsutflykterna från Wien till Niederweidenslottet i kejsarinnan Sisis rälsspår, resan på Semmeringbanan – Europas första normalspåriga bergsjärnväg – till tågmuseet i Mürzzuschlag och nyårståget där du firar tolvslaget ombord i majestätisk anda. Imperietåget kan också hyras för privat bruk, om du till exempel vill fira din födelsedag på storstilat sätt eller ordna en personalresa som ingen någonsin kommer att glömma.

Inte bara en lyxresa, utan också en tidsresa. Foto: Majestic imperator

Tågminnen från Habsburgska riket. Foto: Majestic imperator