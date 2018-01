Guide: Tågresa i Japan

Hur fungerar det att åka shinkansen, eller snabbtåg i Japan? Och vilket tågpass ska jag välja? Här kommer Vagabonds bästa tips för tågresor i Japan.

Resa hit

Flyg: T/r-biljetter finns för från drygt 4 000 kr. SAS flyger nonstop till Tokyo från Köpenhamn och Finnair från Helsingfors.

Tåg: Varför inte löpa linan fullt ut och ta tåget till Japan? Båt från Stockholm till Helsingfors och därefter Lev Tolstoy-expressen till Moskva där du kliver ombord på Transsibiriska järnvägen som tar dig till Vladivostok på ryska stillahavskusten. Därifrån tar du färjan via sydkoreanska Donghae till japanska Sakaiminato. Sedan är det cirka 7 timmar med tåg till Tokyo. Boka på Trans Siberian Express (transsiberianexpress.net) eller svenska Iventus (iventustravel.se), Kilroy (travels.kilroy.se) och Bas International (basinternational.se). Enkelbiljett Moskva–Vladivostoc kostar från 5 000 kr i fyrbäddskupé.

De japanska snabbtågen är sövande tysta. Foto: Jojje Olsson

Tågpass

I Japan finns en rad rabatterade kort för fritt tågresande under en viss period, tillgängliga endast för utländska medborgare. Tågpassen ger betydligt bättre valuta för pengarna än de enkel-biljetter som japanerna själva måste köpa, och är dessutom mycket lättare att använda.

Tågpassen tillhandahålls av Japan Railways Group (JR) som sköter nästan all tågtrafik i hela Japan samt en hel del av kollektivtrafiken.

Förbeställ ett nationellt järnvägspass som gäller i hela landet i 7, 14 eller 21 dagar för mellan 2 300 och 4 700 kr, med tillägg för första klass. I Sverige kan passet köpas på förhand via Japanspecialisten (japanspecialisten.nu).

Det finns även tågpass som är specifika för någon av de sex regionerna JR-East, JR-West, JR-Central, JR-Kyushu, JR-Shikoku samt JR-Hokkaido och kan köpas på plats i Japan. Även dessa tågpass kan vara giltiga under flera dagar i rad, eller som i mitt fall flexibelt. Det pass jag använde under min resa var giltigt 6 valfria dagar under två veckor, och innefattade JR-East samt södra Hokkaido – och kostade drygt 2 100 kr. Läs mer på japanrailpass.net.

Sittplatser: I regel har Shinkansen ett visst antal vagnar för icke-reserverade platser. På vissa sträckor ska innehavare av tågpass reservera platser i förväg, men själv kom jag ändå alltid undan utan att göra det. Personalen är trevlig och har förståelse för eventuell språkförbistring.

Bo

Traditionella japanska gästhus, så kallade ryokan, har länge framhållits som det bästa boendet för att uppleva landets kultur. Inredningen går ofta i traditionell arkitektur och maten som serveras består i regel av lokala specialiteter.

Liksom på de japanska hotellen pratar personalen på ryokans sällan engelska. Det har givetvis sin charm, men kan ibland försvåra själva resandet, särskilt på mindre orter.

Så snarare än ryokan, hostel eller kapsel-hotell kommer mina bästa erfarenheter i Japan från Airbnb, där boende i riktiga japanska hem kan hyras av privatpersoner. De flesta japaner som lägger ut boenden på Airbnb talar hyfsad engelska.

